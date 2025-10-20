Discuţia nu este dacă salariul minim brut pe economie trebuie/poate să se majoreze sau nu anul viitor, ci cât de repede trebuie să ajungă la 5.000 de lei (Ziarul Financiar)
20 octombrie 2025
Decizia pe reforma pensiilor magistraților, așteptată astăzi de la Curtea Constituțională. Verdictul a mai fost amânat de două ori (Hotnews) - „Acasă” la Laura Codruța Kövesi, șefa Parchetului European: „Am avut dosare în care s-au plătit sute de mii de euro ca să fie omorâți procurorii și șefii lor” (Libertatea) - Nemții se întorc la Victoria. Traseul unui combinat comunist, de la sovietici și foamea anilor '80 la Rheinmetall și banii Uniunii Europene (Europa Liberă)
• • •
Acum doi ani, ieșeanca Diana Chirilă a realizat puterea cărților și și-a transformat studioul foto din curtea casei din zona Bucium în bibliotecă. Acum, fondul de carte a ajuns la 1.500 de volume, iar donațiile vin periodic din toată țara. Biblioteca din Grădină are zeci de cititori constanți.
O decizie negativă a Curții Constituționale (CCR) privind pensiile speciale pentru magistrați nu ar trebui să ducă la prăbușirea Guvernului. Iată ce spune la RFI liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, în condițiile în care judecătorii CCR ar urma să stabilească luni, după două amânări, dacă reforma respectă legea fundamentală sau nu.
Cătălin Olaru, director artistic al Festivalului Taifas: Balcanii sunt acasă și casa e bine să ți-o cunoști # RFI
Timișoara a fost, timp de aproape o săptămână, gazda festivalului de film și cultură balcanică Taifas. Filme în premieră națională, o retrospectivă Radu Jude și o seară dedicată sarmalelor au reunit publicul sub semnul toleranței și al incluziunii. Am stat puțin la... taifas cu directorul artistic al festivalului, Cătălin Olaru.
Volumul colectiv de povestiri „Mecanisme de apărare. 12 scriitori ucraineni în război", proiect editorial al Muzeului Național al Literaturii Române Iași, are deja solicitări pentru traduceri în alte limbi.
Fiscul a publicat datoriile pe care instituțiile și autoritățile publice le au către bugetele de stat. Valoarea totală este mai puțin importantă. Ceea ce atrage atenția este indisciplina fiscală pe care o descoperim și în cazul instituțiilor publice.
"Poliția și statul român, complici la femicid". Marș pentru siguranța femeilor (Foto-reportaj) # RFI
Mii de persoane au ieșit, duminică după-amiază, în stradă, în Capitală, pentru a cere statului să protejeze femeile, în cadrul marșului Împreună pentru siguranța femeilor, ajuns la cea dea XI a ediție. Organizatorii cer Parlamentului să modifice legislația în așa fel încât să prevină femicidul. Evenimentul a început la ora 15, în Piața Universității, încheindu-se în jurul orei 19, în fața Guvernului României.
În mai multe orașe din țară se organizează, astăzi, marșul „Împreună pentru Siguranța Femeilor”, ajuns la a 11-a ediție, care militează pentru drepturile femeilor. În Capitală, evenimentul începe la ora 15:00, în Piața Universității.
Explozie în Capitală | Ministrul Energiei: Nu putem să vedem cum mor oamenii în case din cauza erorii unui Dorel care a spus că merge şi aşa # RFI
„Nu putem să vedem cum mor oamenii în case, fără să fie vinovaţi, din cauza erorii unui Dorel care nu şi-au făcut treaba la timp sau care a fost indolent şi a spus că merge şi aşa”, declară ministrul Energiei, Bogdan Ivan. El a anunțat că în funcţie de rezultatul anchetei privind explozia produsă în blocul din cartierul Rahova, Ministerul Energiei va propune modificări de legislaţie în caz de sesizări privind scurgerile de gaz natural.
Salina Praid | Riscul de inundație, subevaluat. SALROM şi-a bătut joc de banii românilor (ministrul Economiei) # RFI
„S-a confirmat încă o dată. Salrom şi-a bătut joc de banii şi resursele românilor.", a scris sâmbătă pe Facebook, ministrul Economiei, Radu Miruţă, după ce a primit concluziile raportului Corpului de Control al Primului Ministru privind dezastrul de la Salina Praid. Ministru spune că a cerut conducerii Salrom să-şi dea demisia de onoare, însă a refuzat, motiv pentru care i-a acţionat în instanţă. Dar magistrații sunt în grevă.
Explozie în Rahova | Primarul interimar al Capitalei: 286 de persoane, evaluate şi consiliate psihologic. Zeci de persoane, cazate în hoteluri # RFI
Primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu anunţă sâmbătă că, în urma exploziei produse într-un bloc din zona Calea Rahoveu, Sectorul 5 al Capitalei, 286 de persoane au fost evaluate şi consiliate psihologic, iar 66 de persoane sunt cazate în unităţi hoteliere. Trei persoane au murit şi 15 au fost rănite în urma exploziei produse vineri.
Cel puțin 3 persoane au murit, iar 15 ranite, sunt internate la diverse spitale, în urma exploziei violente produse la un bloc din sectorul 5 al Capitalei. „Blocul este cu risc de colaps” și a fost evacuat total, cel mai probabil va fi dărâmat. Toţi cei afectaţi de explozie vor fi cazati provizoriu de primarie perioada următoare. Reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele au anunţat că în urma unei sesizări, echipajele de intervenţie au constatat gaz, joi, în scara blocului şi au oprit alimentarea, sigilând robinetul.
Ilie Bolojan: Voi susţine săptămâna viitoare organizarea alegerilor la Capitală, în ultima duminică din noiembrie sau în prima duminică din decembrie # RFI
Premierul Ilie Bolojan a anunţat vineri că va susţine săptămâna viitoare organizarea alegerilor la Capitală, în ultima duminică din noiembrie sau în prima duminică din decembrie. Despre condiţia PSD, ca fiecare partid să aibă candidat propriu al fiecărui partid din coaliţie, el a spus că nu vede niciun fel de problemă să respecte acest lucru.
Printre cele peste 40 de milioane de documente conservate la Biblioteca națională a Franței (BnF) şi pe site-ul acesteia, Gallica, există documente patrimoniale nebănuite din istoria României. În anul în care se împlinesc 145 de ani de relații diplomatice între România și Franța, documentele conservate la BnF sunt o dovadă concludentă a cooperării între cele două ţări. În cele ce urmează puteţi asculta vocea Reginei Elisabeta înregistrată în 1903 de Gramophone. Gallica deţine şi alte documente excepţionale precum scrierile celei care semna sub pseudonimul Carmen Sylva. În 1881 România devenise regat și Carol I era încoronat la București ca rege al României. Din 1866 el era însă deja domnitor al României și în 1869 se căsătorise cu Elisabeta Paulina Otilia Luisa, prinţesa germană care avea să devină apoi Regina Elisabeta.
Ministrul Sănătăţii, despre starea răniţilor din explozia de la Rahova: Doi pacienți vor fi transferați în străinătate # RFI
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat vineri, despre starea răniţilor în urma exploziei din blocul de locuinţe din Calea Rahovei, că trei pacienţi au ajuns la Floreasca, cu vârste între 56 şi 86 de ani, cu politraumatisme severe, 2 la Spitalul Bagdazar Arseni, dintre care unul cu arsuri extinse, 6 la Spitalul Universitar, dintre care unul cu arsuri severe şi 2 copii la Spitalul Grigore Alexandrescu. Potrivit ministrului, pacienta cu arsuri grave de la Bagdazar Arseni este pregătită pentru transfer în străinătate, la fel şi un pacient internat la Spitalul Universitar iar un copil de la Grigore Alexandrescu, în operaţie.
Bujduveanu: Locuitorii din blocul afectat de explozie vor fi cazaţi, în weekend, în hoteluri, pe cheltuiala Primăriei Bucureşti # RFI
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat, vineri după-amiază, măsuri care vizează asigurarea de spaţii de locuit pentru persoanele din blocul din Sectorul 5 afectat de explozie, dar şi măsuri care vizează asigurarea de către compania distribuitoare de gaz natural a sigiliilor, acolo unde acestea sunt aplicate, în condiţiile în care primele date din investigaţia deschisă după deflagraţie arată că în bloc un sigiliu aplicat de Distrigaz a fost distrus.
Bolojan, după explozia din Calea Rahovei: Din primele estimări foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat şi va trebui demolat # RFI
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, după explozia din Calea Rahovei, că din primele estimări ale Inspecţiei de Stat în Construcţii foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat şi va trebui demolat. El a anunţat că Executivul va acorda atât ajutoare de urgenţă cât şi sprijin pentru sinistraţi.
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei anunță că a dispus efectuarea unui control la Distrigaz Sud, după explozia dintr-un bloc din Rahova din Capitală, în urma căreia trei persoane au decedat și alte 13 persoane au fost rănite, între care o fată de 17 ani în stare gravă.
Stelian Bujduveanu anunţă că va fi convocată o şedinţă de urgenţă a Consiliului General pentru a fi ajutate familiile afectate de explozia din Rahova # RFI
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a precizat că toţi cei afectaţi de explozia produsă la un bloc din Sectorul 5 vor avea unde locui în perioada următoare. ”Primăria Capitalei va convoca o şedinţă de Consiliu General de urgenţă pentru ora 14 pentru a adopta acele modificări şi reglementări ca să putem pune la dispoziţie orice au nevoie aceste familii”, a anunţat el.
IMM-urile resping ideea creșterii salariului minim arătând că deja firmele mici și mijlocii se confruntă cu creșteri de costuri. Zacusca și gemul produse în gospodărie nu sunt surse de evaziune, autoconsumul, însă, contribuie la creșterea gap-ului de TVA.
Iritare în PNL, după ce deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus o plângere penală împotriva premierului Ilie Bolojan, pentru că nu organizează alegeri pentru Primăria Capitalei. Vicepreședintele formațiunii liberale Alexandru Muraru critică la RFI gestul colegului său de coaliție: ”Un gest imatur și iresponsabil”.
PSD este un factor perturbator, spune la RFI vicepreședintele PNL Alexandru Muraru. El dă vina pe social-democrați pentru amânarea reformei administrației publice locale: ”PSD are o lungă tradiție de a sabota și de a torpila guverne din care face parte”.
O explozie puternică a avut loc într-un bloc din București, zona Calea Rahovei, în această dimineață. Două etaje au fost spulberate și unsprezece persoane au fost afectate, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
Când un Avocat al Poporului cu mandat expirat apără interesele statului, iar nu ale cetățeanului, cine ne mai apără de Avocatul Poporului? (PressOne) # RFI
Proiectele care despart coaliția: de la corectarea primului pachet de măsuri fiscale la vechea temă a reducerii numărului de parlamentari (Adevărul) - Harta femicidului în 2025. În medie, la fiecare trei zile, un bărbat a încercat să omoare o femeie în România. 46 femei ucise, 43 de tentative (Snoop) - Care este legătura între „gemul bunicii” și gap-ul de TVA. ANAF vrea includerea autoconsumului din gospodării în calculul deficitului de încasare de TVA (Economedia)
Despre (De)Conectat vorbim la Tânăr în Europa, o piesă de teatru care explorează „modul în care fake news, ideile intolerante și radicale, amplificate de social media ne polarizează atât în spațiul online, dar mai ales în viața reală.”
Ce mai freamăt! Ce mai vuiet! Toată lumea comentează sau face glumițe pe tema gemului făcut de bunica în gospodărie care ar produce pagube în buget. Cum spune o vorbă veche “la mișto ne pricepem toți”. Și am avut tot felul de persoane publice sau mai puțin publice care s-au autodenunțat pentru evaziune pentru borcanele cu gem sau cu zacuscă pe care le-au făcut în casa de la țară sau de la oraș.
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, acordarea unui ajutor de urgenţă de 9.000 lei pentru fiecare dintre cele 49 de persoane afectate de reducerea activităţii de la SAL SIND SRL din localitatea Praid, judeţul Harghita, ca urmare a inundaţiilor.
ENDO Pacienţi - Asociația Pacienților cu Boli Endocrine a marcat,miercuri, în cadrul unui eveniment de amploare dedicat conștientizării și educației, două zile extrem de importante: Ziua Mondială a Menopauzei (celebrată anual pe 18 octombrie) și Ziua Mondială a Osteoporozei (celebrată anual pe 20 octombrie).
INSCOP: Peste jumătate dintre români cred că țara are locuri „încărcate energetic” care le pot influența starea # RFI
Peste jumătate din români cred că în țară există locuri „încărcate energetic”, care le pot influența starea, potrivit unui sondaj INSCOP. Concluziile preliminare ale sondajului cu tema România între magie și ezoterie sunt "total neașteptate", a declarat Remus Ștefureac, directorul INSCOP. Datele arată că românii cred în aceste locuri energetice, indiferent de nivelul de educație sau orientare politică. Sociologul, Nicu Gavriluță, spune însă la RFI că el nu este surpins de primele rezultate ale sondajului, în special în contextul măsurilor de austeritate.
"Fiecare bombardier din ţara asta să se gândească de trei ori înainte, atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri, că există posibilitatea ca ANAF să o confişte”. Avertismentul vine de la preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Adrian Nica.
Ioana Dogioiu, despre majorarea salariului minim: Subiectul este în analiza premierului şi, în momentul în care l-am întrebat, mi-a răspuns: În principiu, salariul minim nu va creşte # RFI
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre majorarea salariului minim, că subiectul este în analiza premierului şi, în momentul în care l-a întrebat, i-a răspuns că, în principiu, salariul minim nu va creşte.
Blocaj în coaliției| Cele patru partide pun pe primul loc orgoliul, nu cetățeanul. Și asta îi va costa la viitoarele alegeri (Analist) # RFI
Un nou blocaj afectează activitatea coaliție. Modificarea Ordonaței 52 care reglementa extrem de dur activitatea primăriilor, s-a blocat din cauza lipsei acordului partidelor. Deși UDMR, PSD, PNL și USR s-au așezat la masă, deocamdată nu s-a convenit asupra unei variante. Astfel ca Guvernul a amânat decizia pentru săptămâna viitoare.
„Harta României țesută din tradiții”, patrimoniul cultural subiect de poveste pentru copii și adulți # RFI
Cum ar fi să poți privi România ca pe o hartă țesută din obiceiuri, cântece și meșteșuguri? Este o întrebare al cărui răspuns vine din proiectul „Harta României țesută din tradiții”, realizat de Asociația pentru Educație Digitală Bigger Picture, proiect care își propune să transforme patrimoniul cultural imaterial într-o poveste vie, accesibilă copiilor și adulților deopotrivă. Pentru a dezvolta acest subiect, am vorbit cu Măriuca Mihăilescu, Asociația pentru Educație Digitală Bigger Picture.
Carmen Dan, audiată în dosarul în care sora sa este bănuită de înşelăciune cu locuinţe şi maşini de lux # RFI
Fostul ministru de Interne Carmen Dan este audiată, joi, în dosarul în care sora sa este suspectată, alături de patroana unui salon de îmfrumuseţare din sectorul 2 al Capitalei, de înşelăciuni cu locuinţe şi maşini de lux, cu un prejuidicu de 1,3 milioane de euro, majoritatea păgubiţilor fiind medici stomatologi. Carmen Dan a declarat, înainte să intre la audieri, că a aflat „târziu” despre situaţia surorii sale şi de faptul că aceasta se folosea de numele său, menţionând că nu era „apropiată” de aceasta.
Cititul, exercițiu de luciditate. Robert Șerban, despre sensul Festivalului de Literatură de la Timișoara # RFI
La Timișoara începe a 14-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură, un eveniment care așază la aceeași masă ficțiunea și realitatea, scriitorii și cititorii, marile întrebări ale lumii și bucuria de a le rosti împreună. Tema de anul acesta – „La limita ficțiunii, realitatea” – e mai mult decât un joc de cuvinte. Robert Șerban, directorul FILTM, spune că lectura e o formă de luciditate într-o lume care pare din ce în ce mai greu de imaginat.
Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei a trimis o scrisoare deschisă adresată președintelui României, prim-ministrului României, Ilie Bolojan, ministrului Apărării Naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și membrilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării.
Spitalul de Pneumoftiziologie din Iași funcționează în clădiri vechi și de 200 de ani, iar pentru analize, bolnavii fac uneori naveta 20 de kilometri cu ambulanța. De asemenea, Institutul de Boli Cardiovasculare își desfășoară activitatea în spațiile oferite de alte spitale, din 2018, de la incendiul care a mistuit cele două etaje ale spitalului C.I. Parhon.
Legea privind ariile naturale protejate adoptată miercuri de Parlament încalcă directivele europene, spune la RFI președintele fundației Eco-Civica, Dan Trifu, care precizează că va sesiza Comisia Europeană și Avocatul Poporului. Deputații au votat un proiect care permite modificarea ariilor protejate, pentru finalizarea hidrocentralelor începute înainte de anul 2007.
Instanța Supremă decide astăzi dacă atacă la CCR legea privind plata pensiilor private (HotNews) # RFI
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR (Adevărul) - Tinerii sunt tot mai progresiști, PSD devine suveranist (DW)
O fostă întreprindere socialistă va fi demolată. În locul ei, probabil, se va dezvolta un proiect rezidențial sau un centru comercial. Problema nu este a fabricilor vechi care dispar, ci a celor noi care nu apar.
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu: Rusia nu o să atace un stat NATO, nu are puterea să facă asta # RFI
Rusia nu va ataca un stat NATO, uitându-ne la câtă forţă există în această Alianţă, a declarat, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, în această seară, la Antena 3.
Bolnavi internați la Psihiatrie în spitale din România, sedați, bătuți și "tratați" cu electroșocuri (raport Consiliul Europei) # RFI
Decese din neglijență, maltratare și utilizarea electroșocurilor pe pacienți internați la Psihiatrie, în spitale din România. Sunt concluziile raportului Comitetului pentru prevenirea torturii al Consiliului Europei. Documentul, publicat astăzi, a fost realizat în urma unor vizite inopinate ale specialiștilor comitetului în patru spitale de psihiatrie, pe lângă celelalte instituții de profil, penitenciare și aresturi. "Este cel mai grav raport cu privire la România, din ultimii 20 de ani", spune la RFI, Georgiana Pascu, manager de proiecte la Centrul de Resurse Juridice.
Piedone, trimis în judecată de DNA în dosarul în care este acuzat că a divulgat informaţii privind un control care urma să fie făcut la un hotel din Sinaia # RFI
Fostul preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) Cristian Popescu Piedone a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru că ar fi divulgat informaţii privind un control care urma să se desfăşoare la un hotel din Sinaia, pentru a evita sancţionarea operatorului.
Mobilizarea rezerviștilor| Înțeleg nedumerirea oamenilor și îngrijorarea lor, dar nu putem lăsa țara nepregătită (Analist) # RFI
Ministerul Apărării Naționale a declanșat o amplă acțiune de verificare a rezerviștilor din București și Ilfov. Mii de persoane care au făcut armata înainte de 2004 sunt chemate pentru o zi de instrucție și evaluare. Scopul acţiunii este verificarea pregătirii populaţiei, economiei şi teritoriului pentru apărare, precum şi testarea disponibilităţii rezerviştilor, potrivit MApN. Cei convocaţi participă timp de o zi la activităţi specifice: primesc echipament militar, instruire de siguranţă şi efectuează trageri cu muniţie de antrenament, fiind apoi lăsaţi să plece acasă.
De Ziua Mondială a Nevăzătorilor, galeria neconvențională Celula de Artă, în parteneriat cu Asociația Entuziart și Asociația Nevăzătorilor din România, organizează un eveniment multisenzorial numit „Blind Eight”. Vorbim despre un proiect ce transformă percepția artei într-o experiență a simțurilor și a empatiei cu Andreea-Eliza Petrov de la Celula de Artă, curator al expoziției Blind Eight, și Oana Dorneanu, de la Asociația Entuziart, curator al expoziției tactile “O lume (ne)văzută”.
Legea pensiilor private a trecut de Parlament| Românii vor putea retrage, după pensionare, cel mult 30% din banii din pilonul 2 # RFI
Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind plata pensiilor private, principala reglementare fiind aceea că persoanele care optează să retragă banii din Pilonul 2 - pilonul obligatoriu administrat privat - vor primi inițial doar 30% din sumă iar restul eșalonat pe opt ani și, prin excepție, bolnavii cu afecțiuni oncologice pot beneficia de toată suma printr-o singură retragere, anunță Agerpres.
Ministrul Justiției afirmă că breșa de securitate de la Penitenciarul Târgu Jiu a fost 'imediat' oprită # RFI
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat, miercuri, că breșa de securitate de la Penitenciarul Târgu Jiu a fost 'imediat oprită', după ce mai mulți deținuți ar fi accesat sistemul informatic al centrului de detenție prin intermediul unui terminal infochiosc.
Pericolul mare la alegerile pentru Primăria Capitalei este să crească foarte mult scorul AUR, declară la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. El precizează că partidul său vrea un candidat comun cu PNL ”ca să fie sigur că va câștiga aceste alegeri”.
Măsurile decise până acum de Guvernul Bolojan nu înseamnă reformă, spune la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. Liderii coaliției nu s-au înțeles nici la ultima ședință asupra modului în care trebuie reduse cheltuielile din administrația publică locală.
Salariul minim pe economie ar trebui înghețat anul viitor, spune la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. Acesta este un posibil nou motiv de dispute în coaliție, în condițiile în care PSD nu susține o asemenea măsură. Fostul ministru al Economiei Claudiu Năsui declară că salariul minim este folosit ca armă fiscală în România.
