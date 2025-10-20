CCR dezbate luni sesizarea ÎCCJ privind reforma pensiilor speciale ale magistraților

23:40

Directorul general al Spitalului Militar Central din Bucureşti, general maior Florentina Ioniţă, a fost plasată sub control judiciar pe o cauţiune de 1 milion de lei, în dosarul instrumentat de procurorii DNA, relatează Digi24. Ioniță este acuzată că ar fi numit preferenţial mai mulţi apropiaţi care să lucreze la proiectele spitalului, unele finanţate de Uniunea … Articolul Florentina Ioniță, plasată sub control judiciar de DNA. Nu va putea să exercite funcția de manager al Spitalului Militar apare prima dată în Main News.