Acum 5 minute
10:40
Aderare la UE, dar fără drepturi depline de vot: scenariul luat în calcul pentru Republica Moldova și Ucraina # Lumea Politică
Propunerea prevede că viitorii membri, precum Moldova și Ucraina, ar putea beneficia de avantajele aderării, dar fără drept de veto, cel puțin la început. Statele care vor adera în viitor la Uniunea Europeană ar putea fi lipsite de dreptul de veto, o mișcare care ar putea convinge politicieni sceptici precum Viktor Orbán să accepte extinderea, […] The post Aderare la UE, dar fără drepturi depline de vot: scenariul luat în calcul pentru Republica Moldova și Ucraina first appeared on Lumea Politică.
Acum 15 minute
10:30
Kelemen Hunor, despre intonarea imnului secuiesc la congresul UDMR: “Face parte din moștenirea noastră culturală” # Lumea Politică
Liderul UDMR a respins acuzațiile de secesionism și a subliniat că momentul era cunoscut din protocol, iar premierul Marcel Ciolacu a rămas din respect. Kelemen Hunor a explicat de ce s-a intonat imnul secuiesc la Congresul UDMR din Cluj-Napoca, după ce gestul a stârnit controverse și a determinat plecarea din sală a ministrului Transporturilor, Sorin […] The post Kelemen Hunor, despre intonarea imnului secuiesc la congresul UDMR: “Face parte din moștenirea noastră culturală” first appeared on Lumea Politică.
Acum 30 minute
10:20
Viceprimarul Orșovei, prins băut la volan și cu viteză excesivă. Din ce partid a făcut parte # Lumea Politică
Ciprian Mocanu conducea un Porsche recent achiziționat cu 140 km/h și avea 0,04 mg/l alcool pur în aerul expirat Viceprimarul municipiului Orșova, Ciprian Mocanu, a rămas fără permis după ce a fost prins conducând cu viteză și sub influența alcoolului. Mocanu a fost și sancționat contravențional. Politicianul se afla la volanul unui Porsche recent achiziționat. […] The post Viceprimarul Orșovei, prins băut la volan și cu viteză excesivă. Din ce partid a făcut parte first appeared on Lumea Politică.
Acum o oră
10:00
Laura Codruța Kovesi nu s-a hotărât dacă se întoarce în țară după expirarea mandatului. „Îmi lipsește foarte mult România” # Lumea Politică
Șefa Parchetului European povestește cum a fost prima zi în funcție, când “nu exista aproape nimic”, și cum încearcă să păstreze legătura cu tradițiile românești. Laura Codruța Kovesi (52 de ani) a vorbit despre cum a fost prima zi în funcția de procuror-șef al Parchetului European și cum s-a adaptat la Luxemburg, unde își are […] The post Laura Codruța Kovesi nu s-a hotărât dacă se întoarce în țară după expirarea mandatului. „Îmi lipsește foarte mult România” first appeared on Lumea Politică.
Acum 2 ore
09:40
Donald Trump îi cere public lui Zelenski să cedeze Donbas. “Lăsați-o așa cum a căzut. Opriți luptele și plecați acasă” # Lumea Politică
Donald Trump a sugerat că cel mai rapid mod de a pune capăt războiului din Ucraina ar fi „împărțirea” regiunii Donbas, lăsând cea mai mare parte sub control rusesc. Declarațiile au fost făcute după o întâlnire tensionată la Casa Albă cu Volodimir Zelenski, care nu a reușit să obțină livrarea rachetelor Tomahawk, scrie The Guardian. Trump a făcut […] The post Donald Trump îi cere public lui Zelenski să cedeze Donbas. “Lăsați-o așa cum a căzut. Opriți luptele și plecați acasă” first appeared on Lumea Politică.
Acum 4 ore
08:40
Una dintre primele decizii luate de Oana Țoiu în momentul preluării portofoliului de Externe a vizat-o pe fiica unui om influent din PSD. Astfel, ministrul a semnat rechemarea Tamilei Cristescu, fiica fostului deputat PSD Radu Cristescu, detașată agent consular la New York. Totodată, tânăra a fost înlăturată imediat din minister, după o anchetă de presă. […] The post Fosta angajată dată afară de Oana Țoiu, recrutată de emisarul lui Donald Trump first appeared on Lumea Politică.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Cătălin Drulă anunţă că nu vrea să se retragă pentru Ciprian Ciucu de la alegerile pentru Primăria Bucureştiului # Lumea Politică
Deputatul USR Cătălin Drulă spune că nu s-ar retrage în favoarea liberalului Ciprian Ciucu, în competiţia pentru Primăria Capitalei, el arătând că USR crede în proiectul ăsta, care poate fi unul de succes pentru Bucureşti. Deputatul USR Cătălin Drulă a fost întrebat la Europa FM dacă ar putea să se retragă în favoarea liberalului Ciprian […] The post Cătălin Drulă anunţă că nu vrea să se retragă pentru Ciprian Ciucu de la alegerile pentru Primăria Bucureştiului first appeared on Lumea Politică.
15:20
Bolojan vrea „rapid” angajarea răspunderii pe reforma administrației locale: „Primarii să nu stea cu mâna întinsă” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan cere urgentarea discuțiilor din coaliție prvind pachetul reformei administrației locale, cel care a blocat negocierile de mai bine de o lună de zile. Liderul de la Palatul Victoria vrea ca și acestă reformă să fie asumată de Guvern în Parlament, asemenea celorlalte două pachete fiscale. „Nu e altă soluție decât asumarea răspunderii […] The post Bolojan vrea „rapid” angajarea răspunderii pe reforma administrației locale: „Primarii să nu stea cu mâna întinsă” first appeared on Lumea Politică.
14:30
Distrigaz dă vina pe oameni pentru explozia din București. Cineva ar fi rupt sigiliul. Locatarii blocului au sunat la 112 cu 24 de ore înainte de explozie, să reclame mirosul de gaze # Lumea Politică
Explozia din Rahova din această dimineață scoate la iveală modul în care oficialii pasează vinovăția direct pe oameni. Au apărut primele reacții din partea furnizorului Distrigaz, care explică de larg că după sistarea alimentării cu gaze de joi, cineva a ript sigiliul. În comunicatul de presă este menționat faptul că echipele de intervenție ale companiei […] The post Distrigaz dă vina pe oameni pentru explozia din București. Cineva ar fi rupt sigiliul. Locatarii blocului au sunat la 112 cu 24 de ore înainte de explozie, să reclame mirosul de gaze first appeared on Lumea Politică.
12:10
Președintele ANAF a reacționat după valurile de ironii ale românilor la declarația nefericită despre gemul bunicii: „atenția noastră rămâne concentrată asupra adevăratelor probleme” # Lumea Politică
Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a revenit cu precizări după reacțiile ironice generate de declarația sa potrivit căreia „gemul pe care îl face acasă bunica este calculat la gap-ul de TVA”. Nica a clarificat că ANAF „nu are în vedere impozitarea autoconsumului populației”, explicând că prin autoconsum se înțelege utilizarea produselor […] The post Președintele ANAF a reacționat după valurile de ironii ale românilor la declarația nefericită despre gemul bunicii: „atenția noastră rămâne concentrată asupra adevăratelor probleme” first appeared on Lumea Politică.
11:30
Tăieri tăcute la subvențiile partidelor: Guvernul Bolojan a redus cu 18% bugetul AEP, fără anunț oficial # Lumea Politică
Guvernul României a redus subvenția partidelor politice cu aproape 18%, de la 284 de milioane de lei la 232 de milioane, prin rectificarea bugetară din 1 octombrie 2025, fără un anunț public explicit. Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a confirmat modificarea, care afectează finanțarea din bugetul de stat pentru 2025, un an fără alegeri majore. Premierul […] The post Tăieri tăcute la subvențiile partidelor: Guvernul Bolojan a redus cu 18% bugetul AEP, fără anunț oficial first appeared on Lumea Politică.
11:00
Imagini din Liceul Bolintineanu, afectat de explozia din Rahova. Geamurile unei săli de clasă, spulberate # Lumea Politică
Liceul Dimitrie Bolintineanu din Capitală, situat în apropierea blocului în care s-a produs explozia vineri dimineață pe Calea Rahovei, a fost evacuat. Imaginile din interiorul instituţiei de învăţământ sunt dezastruoase: geamurile unei săli de clasă au fost spulberate în urma deflagraţiei. Şase elevi au ajuns la cabinetul medical, scrie Observator. Șase copii au ajuns la cabinetul […] The post Imagini din Liceul Bolintineanu, afectat de explozia din Rahova. Geamurile unei săli de clasă, spulberate first appeared on Lumea Politică.
11:00
Singura țară NATO cu adăposturi subterane pentru toți locuitorii săi. Destinațiile pe timp de pace # Lumea Politică
Finlanda este singura țară din NATO care dispune de peste 50.000 de buncăre capabile să adăpostească aproape toți cei 5,5 milioane de locuitori. Această rețea extinsă de adăposturi a fost construită și dezvoltată continuu încă de la Războiul de Iarnă din 1939/40, când finlandezii au resimțit direct amenințarea militară a Armatei Roșii. Unul dintre cele […] The post Singura țară NATO cu adăposturi subterane pentru toți locuitorii săi. Destinațiile pe timp de pace first appeared on Lumea Politică.
10:50
Criză de șoferi TIR în România: Import din India, Dubai și Qatar pentru a acoperi deficitul de 150.000 de profesioniști # Lumea Politică
România se confruntă cu o penurie acută de șoferi de camion, care amenință să blocheze lanțurile de aprovizionare și să limiteze expansiunea firmelor de transport. Cu un deficit de 150.000 de șoferi profesioniști și o cerere crescută de trei-patru ori în ultimul an, angajatorii recurg la soluții externe. Șoferi din India, Dubai, Qatar și Bahrain […] The post Criză de șoferi TIR în România: Import din India, Dubai și Qatar pentru a acoperi deficitul de 150.000 de profesioniști first appeared on Lumea Politică.
10:50
Surse: ANAF îl va da în judecată pe Klaus Iohannis. Se cere sechestru pe toate casele fostului preşedinte al României # Lumea Politică
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) îl va da în judecată pe fostul preşedinte al României, Klaus Iohannis, potrivit unor surse citate de Observator. Şi asta pentru că fostul lider de la Palatul Cotroceni refuză să plătească prejudiciul de un milion de euro cerut de Fisc, după confiscarea imobilului din centrul Sibiului. Cei de la […] The post Surse: ANAF îl va da în judecată pe Klaus Iohannis. Se cere sechestru pe toate casele fostului preşedinte al României first appeared on Lumea Politică.
10:40
Trump face un pas înapoi: După discuția cu Putin, SUA nu mai oferă Ucrainei rachetele Tomahawk. „Și noi avem nevoie de ele” # Lumea Politică
Președintele american Donald Trump și-a temperat sprijinul militar pentru Ucraina după o convorbire telefonică „foarte bună” cu Vladimir Putin, anunțând că rachetele de croazieră Tomahawk, esențiale pentru apărarea Kievului, nu vor fi livrate. Declarația vine la scurt timp după ce Trump oferise un pachet similar Argentinei, ridicând întrebări privind prioritățile Washingtonului în contextul războiului din […] The post Trump face un pas înapoi: După discuția cu Putin, SUA nu mai oferă Ucrainei rachetele Tomahawk. „Și noi avem nevoie de ele” first appeared on Lumea Politică.
10:20
Rogobete, la Washington: Colaborare cu Banca Mondială pentru centre de arși. Ce speră ministrul să obțină # Lumea Politică
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avut o întâlnire tehnică esențială cu reprezentanții Băncii Mondiale la Washington, unde a discutat proiecte strategice pentru modernizarea sistemului medical românesc. Discuțiile s-au concentrat pe trei centre de arși aflate în dezvoltare, un nou mecanism de finanțare bazat pe performanță și accelerarea introducerii medicamentelor în lista de compensări. Proiecte concrete: […] The post Rogobete, la Washington: Colaborare cu Banca Mondială pentru centre de arși. Ce speră ministrul să obțină first appeared on Lumea Politică.
16 octombrie 2025
15:20
Liviu Negoiță și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei din partea PUSL: „Bucureștiul este făcut sendviș de clasa politică” # Lumea Politică
Liderul PUSL, Liviu Negoiță, și-a anunțat, joi, candidatura la Primăria Capitalei, subliniind problemele majore ale orașului și riscurile pentru patrimoniul său. „Am văzut ce se întâmplă în ultima perioadă și mi-am dat seama că Bucureștiul este făcut sendviș de clasa politică. Au existat diverse figuri care și-au dorit și încă doresc sprijinul partidelor, dar eu […] The post Liviu Negoiță și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei din partea PUSL: „Bucureștiul este făcut sendviș de clasa politică” first appeared on Lumea Politică.
15:00
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului: „În principiu, salariul minim nu va crește de anul viitor” # Lumea Politică
Salariul minim ar putea rămâne neschimbat anul viitor, în ciuda presiunilor din interiorul Coaliției. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că premierul Ilie Bolojan ia în calcul, de principiu, să nu majoreze veniturile în 2026. „Subiectul este în analiza premierului. Când l-am întrebat, mi-a răspuns: ‘În principiu — subliniez, în principiu — […] The post Purtătoarea de cuvânt a Guvernului: „În principiu, salariul minim nu va crește de anul viitor” first appeared on Lumea Politică.
14:40
Surse: Scandal în ședința de guvern pe „Ordonanța-haos” care a revoltat primarii. Premierul Bolojan amână modificările # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a decis să amâne cu încă o săptămână modificările la Ordonanța despre care edilii spun că le-a blocat activitatea. Potrivit unor surse guvernamentale, decizia a fost luată după ce și nouă formă propusă de ministerul Finanțelor a fost contestată în ședința de guvern, scrie A3CNN. Sursele citate susțin că ordonanța s-a amânat […] The post Surse: Scandal în ședința de guvern pe „Ordonanța-haos” care a revoltat primarii. Premierul Bolojan amână modificările first appeared on Lumea Politică.
11:20
AUR atacă la CCR legea pensiilor private: „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II și III” # Lumea Politică
Partidul AUR pregătește o sesizare la Curtea Constituțională împotriva Legii privind plata pensiilor private, adoptată miercuri de Camera Deputaților cu 178 de voturi „pentru”, 64 „împotrivă” și 22 de abțineri. Liderul George Simion acuză Executivul condus de Ilie Bolojan că „fură” banii munciți ai contribuabililor, beneficiind administratorii fondurilor cu comisioane exorbitante. „Dacă ar fi fost […] The post AUR atacă la CCR legea pensiilor private: „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II și III” first appeared on Lumea Politică.
11:00
Șeful ANAF trage un semnal de alarmă: Averile nejustificate vor fi confiscate. Peste 200 de „bombardieri” sub lupa fiscului # Lumea Politică
Șeful Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a lansat un avertisment ferm celor care afișează averi exorbitante fără acoperire în veniturile declarate: „Fiecare bombardier din țara asta să se gândească de trei ori înainte!”. Într-o declarație la Antena 3, Nica a dezvăluit că instituția sa investighează deja peste 200 de persoane din toată […] The post Șeful ANAF trage un semnal de alarmă: Averile nejustificate vor fi confiscate. Peste 200 de „bombardieri” sub lupa fiscului first appeared on Lumea Politică.
10:30
Trump recunoaște că a aprobat operațiuni CIA împotriva Venezuelei: „O încălcare gravă a dreptului internațional” # Lumea Politică
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, 15 octombrie, că a autorizat acțiuni clandestine ale CIA împotriva Venezuelei și a luat în considerare atacuri aeriene asupra teritoriului venezuelean, stârnind furia Caracasului, care s-a revoltat împotriva „loviturilor de stat instigate de CIA”. Această recunoaștere publică, fără precedent pentru un președinte american în funcție, marchează o escaladare […] The post Trump recunoaște că a aprobat operațiuni CIA împotriva Venezuelei: „O încălcare gravă a dreptului internațional” first appeared on Lumea Politică.
10:20
Mai mult de jumătate dintre români cred în paranormal: Tinerii și urbanii, cei mai receptivi la ezoterism # Lumea Politică
Un nou studiu dezvăluie o fascinație persistentă pentru fenomenele paranormale în societatea românească: peste 51% dintre români cred în existența locurilor „încărcate energetic” care influențează starea oamenilor. Barometrul Informat.ro – INSCOP „România între magie și ezoterie” arată că ezoterismul transcende granițele sociale, fiind mai popular printre tineri, locuitori urbani și votanții PSD și AUR. Rezultatele, […] The post Mai mult de jumătate dintre români cred în paranormal: Tinerii și urbanii, cei mai receptivi la ezoterism first appeared on Lumea Politică.
10:00
Patronii cer înghețarea salariului minim în 2026: „Puterea de cumpărare a salariaților a crescut în termeni reali” # Lumea Politică
Confederația patronală IMM România solicită Guvernului să mențină salariului minim brut la nivelul actual de 4.050 de lei și anul viitor, avertizând că o creștere ar putea duce la disponibilizări de personal. Solicitarea vine în contextul în care un sondaj recent arată că 76% dintre români au fost afectați semnificativ de creșterile de prețuri din […] The post Patronii cer înghețarea salariului minim în 2026: „Puterea de cumpărare a salariaților a crescut în termeni reali” first appeared on Lumea Politică.
09:40
Călin Georgescu, petiție la CSM împotriva lui Nicușor Dan: Acuzațiile îndreptate împotriva președintelui # Lumea Politică
Călin Georgescu a trimis o petiție la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), prin intermediul casei de avocatură Sinescu & Nazat, în care cere instituției să ia măsuri împotriva președintelui României, Nicușor Dan. Fostul candidat la alegerile prezidențiale îl acuză pe președinte de presupuse presiuni asupra judecătorilor și de ingerință gravă în actul de justiție, solicitând […] The post Călin Georgescu, petiție la CSM împotriva lui Nicușor Dan: Acuzațiile îndreptate împotriva președintelui first appeared on Lumea Politică.
08:50
George Simion anunță că e dispus la orice “parteneriat, cu orice partid” ca să oprească actuala putere # Lumea Politică
George Simion a declarat, miercuri seara, la Realitatea Plus că partidul AUR este dispus să facă sacrificii pentru a opri actuala criză economică. Mai mult, liderul AUR este convins că partidul său poate ajunge la 7 milioane de voturi. Întrebat despre cum se pot rezolva crizele multiple prin care trece țara noastră, lideul AUR a […] The post George Simion anunță că e dispus la orice “parteneriat, cu orice partid” ca să oprească actuala putere first appeared on Lumea Politică.
08:50
Florentina Ioniță, managerul Spitalului Militar, ar fi semnat acte în locul ministrului Apărării. Prejudiciu de 8,2 milioane de lei # Lumea Politică
Procurorii fac, joi dimineață, 19 percheziții la domiciliile mai multor persoane, inclusiv la directoarea Spitalului Militar Central, generalul Florentina Ioniță-Radu, într-un dosar penal ce vizează infracțiunile de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale. Printre locațiile vizate de anchetatori se află și Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol […] The post Florentina Ioniță, managerul Spitalului Militar, ar fi semnat acte în locul ministrului Apărării. Prejudiciu de 8,2 milioane de lei first appeared on Lumea Politică.
15 octombrie 2025
15:50
Diana Șoșoacă îl provoacă pe Ionuț Moșteanu în poligon: „Hai, Moștene! Te aștept la un tir! M-ai mobilizat total!” # Lumea Politică
Programul de mobilizare generală pentru apărarea țării, lansat de ministrul Ionuț Moșteanu, nu a lăsat-o indiferentă pe lidera SOS, Diana Șoșoacă. Aceasta a decis că „Zoe, fii bărbată!” nu poate rămâne doar un îndemn caragialesc și chiar a dat curs apelului șefului MApN. Cu 11 acuzații penale pe numele său, formulate de Parchetul General, europarlamentarul […] The post Diana Șoșoacă îl provoacă pe Ionuț Moșteanu în poligon: „Hai, Moștene! Te aștept la un tir! M-ai mobilizat total!” first appeared on Lumea Politică.
15:40
Iancu Guda aplaudă politicile lui Bolojan. Românii îl contrazic și-i răstoarnă cifrele # Lumea Politică
În ultima sa postare, consilierul onorific pe probleme de economie al premierului, Iancu Guda, salută creșterea numărului de firme înființate în România în perioada iunie–august 2025. „Nimeni nu spune asta, dar se întâmplă ceva fără precedent în România: în perioada iunie – august s-au înființat cele mai multe noi afaceri (SRL) față de orice alte […] The post Iancu Guda aplaudă politicile lui Bolojan. Românii îl contrazic și-i răstoarnă cifrele first appeared on Lumea Politică.
15:30
Surse: Scandal în ședința Coaliției din cauza plângerii penale a USR împotriva lui Bolojan. Grindeanu a ieșit din sală # Lumea Politică
A fost scandal în ședința Coaliţiei, din cauza plângerii penale a USR la adresa Guvernului, au declarat surse pentru Antena 3 CNN. Discuţii tensionate au fost şi pe tema alegerilor pentru Primăria Capitalei. Iritați, social-democrații s-au ridicat și au ieșit din sală. Ministrul de Interne liberal, Cătălin Predoiu, a adus reproșuri USR-iștilor, în special lui […] The post Surse: Scandal în ședința Coaliției din cauza plângerii penale a USR împotriva lui Bolojan. Grindeanu a ieșit din sală first appeared on Lumea Politică.
15:20
„Fără Dumnezeu nimic nu e”. Paul Stănescu explică de ce PSD a eliminat termenul „progresist” din statut # Lumea Politică
Senatorul Titus Corlăţean a avut miercuri o discuţie cu preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, dar a refuzat să spună dacă a părăsit partidul sau nu. „Întotdeauna, eu am dorit binele acestui partid”, a spus senatorul. „Am avut o discuţie. Asta este o discuţie care rămâne între noi şi în care se spun lucruri pe […] The post „Fără Dumnezeu nimic nu e”. Paul Stănescu explică de ce PSD a eliminat termenul „progresist” din statut first appeared on Lumea Politică.
15:00
Legea pensiilor private a trecut de Parlament. Cine va putea retrage toți banii odată # Lumea Politică
Camera Deputaților a votat, miercuri, legea care stabilește modul în care românii își vor putea retrage banii din fondurile de pensii private Legea merge la promulgare la președintele Nicușor Dan. Prevederile legii se aplică atât pilonului 2 cât și pilonului 3. În prezent, fără existența unei legi de plată a pensiilor private, românii își pot […] The post Legea pensiilor private a trecut de Parlament. Cine va putea retrage toți banii odată first appeared on Lumea Politică.
13:40
Atacuri la persoană în Senat: „Atunci când mama dumneavoastră a fost însărcinată cred că a luat prea mult paracetamol” # Lumea Politică
Dezbaterile de miercuri din Senat pe un proiect de lege inițiat de AUR și care ar interzice accesul la pornografie, în lipsa unei cereri completate de titularul contractului de telecomunicații, au degenerat în jigniri și atacuri la persoană. În plenul Senatului, a fost dezbătut miercuri un proiect de lege propus de AUR care ar obliga furnizorii de […] The post Atacuri la persoană în Senat: „Atunci când mama dumneavoastră a fost însărcinată cred că a luat prea mult paracetamol” first appeared on Lumea Politică.
13:20
Ludovic Orban, consilierul președintelui Nicușor Dan: Coaliția de guvernare este „într-o stare de disfuncționalitate” # Lumea Politică
Noul consilier prezidențial al președintelui Nicușor Dan, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Digi24, că actuala coaliție de guvernare se află „practic într-o stare de disfuncționalitate”, iar problemele care apar „țin de egoismul partinic al unor formațiuni politice”. El a subliniat că liderii Coaliției trebuie să se concentreze pe rezolvarea dezechilibrelor economice. Întrebat despre funcționarea […] The post Ludovic Orban, consilierul președintelui Nicușor Dan: Coaliția de guvernare este „într-o stare de disfuncționalitate” first appeared on Lumea Politică.
10:50
Uniunea Europeană propune măsuri radicale pentru reducerea consumului de tutun, care includ interzicerea țigărilor cu filtru și a țigărilor electronice, conform unui proiect de hotărâre al Consiliului UE pregătit pentru o reuniune a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Practic, e o interzicere totală a țigărilor, pentru că țigări fără filtru nu mai există de zeci […] The post UE pregătește interzicerea totală a țigărilor. Sunt incluse și produsele de vapat first appeared on Lumea Politică.
10:20
„Putin ar trebui să pună capăt acestui război” spune Trump. Câți oameni a pierdut, după estimările președintelui SUA # Lumea Politică
Președintele american Donald Trump a declarat marți, 14 octombrie, referitor la războiul din Ucraina că „Putin ar trebui să pună capăt acestui război”. La o conferință de presă comună cu președintele Argentinei, Javier Milei, Trump a afirmat că „ar fi trebuit să câștige războiul într-o săptămână”, subliniind totodată că războiul îl face pe Putin „să […] The post „Putin ar trebui să pună capăt acestui război” spune Trump. Câți oameni a pierdut, după estimările președintelui SUA first appeared on Lumea Politică.
10:00
Din nou. Lia Olguța Vasilescu: Dacă propunerile PSD nu trec, ne retragem din coaliție # Lumea Politică
PSD reaprinde tensiunile în coaliția de guvernare amenințând cu ieșirea din Guvern dacă nu vor fi aprobate propunerile sale privind reforma administrației locale. Lia Olguța Vasilescu, primărița PSD a Craiovei și președinta Asociației Municipiilor din România, a declarat că „dacă niciuna dintre propunerile noastre nu va trece, ne retragem din coaliție”. Ea a subliniat că […] The post Din nou. Lia Olguța Vasilescu: Dacă propunerile PSD nu trec, ne retragem din coaliție first appeared on Lumea Politică.
09:50
Dragoș Pîslaru: România e într-o situație absolut paradoxală, cu deficit mare și un munte de bani europeni # Lumea Politică
„România este într-o situaţie absolut paradoxală. A avut un deficit bugetar de 9,3 și încearcă să termine anul acesta cu 8,4%, cumva cu resurse sau cu spaţiu fiscal aproape inexistent. În același timp, stă pe un munte de bani europeni și, în acest moment, în portofoliu pe care îl am doar eu, am 55 de […] The post Dragoș Pîslaru: România e într-o situație absolut paradoxală, cu deficit mare și un munte de bani europeni first appeared on Lumea Politică.
09:40
PNL și PSD în conflict pe tema reducerii posturilor din primării. Reforma adminstrativă e incertă # Lumea Politică
Reforma administrativă pe care coaliția de guvernare încearcă să o implementeze rămâne blocată, în ciuda mai multor ședințe cu partidele. Potrivit surselor participante la discuții, negocierile s-au împotmolit în jurul ideii de a tăia 10% din numărul de angajați din primării, un obiectiv cu care toate părțile sunt de acord, însă rămâne disputa asupra modului […] The post PNL și PSD în conflict pe tema reducerii posturilor din primării. Reforma adminstrativă e incertă first appeared on Lumea Politică.
09:30
Olguța Vasilescu nu crede în sondaje. Ce scor atribuie partidului și cum explică voturile date de electoratul PSD lui George Simion # Lumea Politică
Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu a declarat, marţi seară, că nu crede în sondajele de opinie apărute în ultima vreme care dau PSD la 20 la sută, ea susţinând că, dacă mâine ar fi alegeri, PSD ar obţine între 25 şi 30 la sută, pentru că partidul are o capacitate bună de organizare. Lia Olguţa […] The post Olguța Vasilescu nu crede în sondaje. Ce scor atribuie partidului și cum explică voturile date de electoratul PSD lui George Simion first appeared on Lumea Politică.
14 octombrie 2025
17:00
Donald Trump, elogii la adresa lui Viktor Orban: „Îl iubim pe Viktor. Ești fantastic!” # Lumea Politică
Președintele american Donald Trump l-a descris pe premierul ungar Viktor Orban drept „un lider fantastic” în timpul Summitului pentru pace privind Fâșia Gaza, desfășurat luni la Sharm el-Sheikh, în Egipt, relatează agenția MTI, citată de Agerpres. Declarația a fost surprinsă într-o înregistrare video publicată chiar de Viktor Orban pe pagina sa oficială de Facebook. „Avem […] The post Donald Trump, elogii la adresa lui Viktor Orban: „Îl iubim pe Viktor. Ești fantastic!” first appeared on Lumea Politică.
16:50
Schimbări importante pentru șoferii din România. Proiect de modificări ale Codului Rutier: „Polițiștii vor acționa mai mult” # Lumea Politică
Ministerul Afacerilor Interne a prezentat, marți, mai multe măsuri și modificări legislative ale Codului Rutier, care au drept scop creșterea siguranței rutiere în România. Proiectul se numește ”Siguranță în Trafic” și se află acum în dezbatere publică, a anunțat chestorul Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI. România înregistrează cel mai redus nivel de siguranță rutieră […] The post Schimbări importante pentru șoferii din România. Proiect de modificări ale Codului Rutier: „Polițiștii vor acționa mai mult” first appeared on Lumea Politică.
16:30
Facturi mai mici la apă: un proiect depus la Senat propune eliminarea TVA pentru consumul casnic, însă cu anumite condiții # Lumea Politică
Apă la robinet fără TVA, asta prevede un proiect depus de mai mulți parlamentari PSD la Senat. Limita impusă este de 5 metri cubi pe lună, pentru fiecare consumator casnic, lucru care ar însemna direct o reducere a facturii la întreținere. Proiectul social-democraților modifică și completează legea 227/2015 privind Codul Fiscal și a fost depus […] The post Facturi mai mici la apă: un proiect depus la Senat propune eliminarea TVA pentru consumul casnic, însă cu anumite condiții first appeared on Lumea Politică.
16:20
Surse: Cele trei variante de majorare a salariului minim, de pe masa Guvernului. Patronatele cer înghețarea, PSD se opune # Lumea Politică
Potrivit surselor Antena 3 CNN, a apărut un nou scandal în Guvernul României, iar de data acesta motivul îl reprezintă salariul minim pe economie. În timp ce patronatele cer înghețarea acestuia, PSD se opune şi vrea majorare. Coaliţia trebuie să decidă dacă salariul minim va creşte sau nu în 2026. Statul ar avea de câştigat […] The post Surse: Cele trei variante de majorare a salariului minim, de pe masa Guvernului. Patronatele cer înghețarea, PSD se opune first appeared on Lumea Politică.
13:20
„Legea Făgărășian”, adoptată: Statul român acoperă repatrierea și înmormântarea cetățenilor decedați în străinătate # Lumea Politică
Camera Deputaților a adoptat miercuri, 8 octombrie 2025, cu unanimitate de voturi, proiectul de lege cunoscut ca „Legea Făgărășian”, care instituie un mecanism permanent de sprijin pentru repatrierea cetățenilor români decedați în străinătate și acoperirea cheltuielilor de înmormântare sau incinerare atunci când repatrierea nu este posibilă. Inițiativa, promovată de deputatul independent Ben Oni Ardelean, modifică […] The post „Legea Făgărășian”, adoptată: Statul român acoperă repatrierea și înmormântarea cetățenilor decedați în străinătate first appeared on Lumea Politică.
11:40
Trafic haotic în București: Primarul interimar Bujduveanu propune interzicerea circulației pentru autovehiculele de aprovizionare în orele de vârf # Lumea Politică
Bucureștiul, sufocat de peste 1,7 milioane de mașini înmatriculate, plus alte 300.000 venite zilnic din județele învecinate, se confruntă cu un haos rutier cronic, iar primarul interimar Stelian Bujduveanu vine cu o soluție radicală. Bujduveanu vrea interzicerea circulației autovehiculelor de aprovizionare, curierat și salubrizare în intervalele orare 07:00–10:00 și 16:00–19:00. Măsura, anunțată joi pe Facebook, […] The post Trafic haotic în București: Primarul interimar Bujduveanu propune interzicerea circulației pentru autovehiculele de aprovizionare în orele de vârf first appeared on Lumea Politică.
11:30
Apple investește masiv în energie regenerabilă în România: Unde construiește un parc eolian de 99 MW și alte proiecte în mai multe țări europene # Lumea Politică
Gigantul tehnologic Apple își extinde semnificativ prezența în sectorul energiei verzi în Europa, prin dezvoltarea unor parcuri solare și eoliene de mari dimensiuni, operate direct de companie. Printre proiectele anunțate se numără un parc eolian de 99 MW în județul Galați, România, dezvoltat de Nala Renewables și construit de OX2. Aceste inițiative, care vor adăuga […] The post Apple investește masiv în energie regenerabilă în România: Unde construiește un parc eolian de 99 MW și alte proiecte în mai multe țări europene first appeared on Lumea Politică.
10:50
Mandatul Laurei Codruța Kovesi la șefia EPPO se încheie în 2026. Cine sunt candidații la succesiune # Lumea Politică
Mandatul de șapte ani al Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror-șef al Parchetului European (EPPO) se va încheia în octombrie 2026, iar legislația și regulamentul de înființare a instituției nu permit prelungirea acestuia. În prezent, există patru candidați serioși care concurează pentru funcția de procuror general european, printre care se numără actualul adjunct al […] The post Mandatul Laurei Codruța Kovesi la șefia EPPO se încheie în 2026. Cine sunt candidații la succesiune first appeared on Lumea Politică.
10:40
Ce este, de fapt, „războiul hibrid” și cum se manifestă în țările atacate: Un general român a definit conceptul # Lumea Politică
De ceva vreme, termenul “război hibrid” a intrat în vocabularul public și politic. Dar ce înseamnă, de fapt, acest tip de conflict? Și de ce este considerat una dintre cele mai mari amenințări la adresa securității statelor moderne? Generalul în rezervă Alexandru Grumaz, fost șef în cadrul STS, a explicat pentru Ziare.com ce înseamnă războiul […] The post Ce este, de fapt, „războiul hibrid” și cum se manifestă în țările atacate: Un general român a definit conceptul first appeared on Lumea Politică.
