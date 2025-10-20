Volumul lucrărilor de construcţii a crescut cu 9,7% în primele opt luni din 2025

Financial Intelligence, 20 octombrie 2025 10:20

Volumul lucrărilor de construcţii a crescut, în primele opt luni din 2025, faţă de perioada similară din 2024, […]

• • •

Acum 15 minute
10:30
Procurorii DNA au trimis-o în judecată pe fosta directoare a CNCIR Financial Intelligence
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus […]
Acum 30 minute
10:20
Volumul lucrărilor de construcţii a crescut cu 9,7% în primele opt luni din 2025 Financial Intelligence
Volumul lucrărilor de construcţii a crescut, în primele opt luni din 2025, faţă de perioada similară din 2024, […]
Acum o oră
10:00
Creşterea economiei Chinei, afectată de escaladarea tensiunilor comerciale Financial Intelligence
Economia chineză a înregistrat în trimestrul trei din 2025 cel mai lent ritm de creştere din ultimul an, […]
10:00
China acuză SUA de atacuri cibernetice contra Centrului Naţional al Timpului de la Beijing Financial Intelligence
China a acuzat duminică SUA că au întreprins între 2022 şi 2024 atacuri cibernetice împotriva Centrului Naţional al […]
Acum 2 ore
09:40
Întâlnirea dintre Trump şi Zelenski a fost tensionată şi s-a ajuns la ceartă cu ţipete. Preşedintele SUA a înjurat tot timpul şi a aruncat hărţile frontului ucrainean, cerându-i liderului de la Kiev să accepte condiţiile lui Putin – presă Financial Intelligence
Donald Trump a făcut presiuni asupra lui Volodimir Zelenski să accepte condiţiile Rusiei pentru încheierea războiului, întâlnirea de […]
09:30
Aurul câștigă teren pe fondul optimismului legat de reducerea ratei dobânzii în SUA; negocierile comerciale dintre China și SUA în centrul atenției Financial Intelligence
Prețul aurului a crescut ușor luni, susținut de perspectiva unor noi reduceri ale ratei dobânzii în SUA, în […]
09:30
Zelenski s-a declarat pregătit să-l întâlnească pe Putin la Budapesta Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat pregătit să-l întâlnească pe preşedintele rus Vladimir Putin la Budapesta, într-un interviu […]
09:20
China: Autorităţile vor să promoveze yuanul pe plan global Financial Intelligence
Autorităţile de la Beijing s-au angajat să faciliteze folosirea yuanului de către instituţiile interne şi externe, ca parte […]
09:10
Kanal D, povestea unei evoluții de succes prin conținut relevant și încrederea publicului (Uğur Yeşil) Financial Intelligence
Kanal D marchează o performanță remarcabilă în peisajul media românesc: locul întâi la nivel național în Day Time […]
09:10
O ANALIZĂ STRATIFICATĂ A CRIZEI DIN AFGANISTAN-PAKISTAN DIN 2025: ISTORIE, POLITICĂ INTERNAȚIONALĂ ȘI REVENIREA COMPETIȚIEI ÎNTRE MARILE PUTERI (Ecaterina Mațoi) Financial Intelligence
Autor: Ecaterina MATOI, Director de Programe MEPEI Introducere În octombrie 2025, au izbucnit lupte între armatele afgană și […]
09:10
Simina BOSSENNEC: Prin garanțiile de portofoliu, BID va  garanta  portofolii de credite destinate IMM-urilor; am primit cereri de ofertă de 15,6 miliarde de lei, ceea ce înseamnă un nivel de suprasubscriere de 180% Financial Intelligence
Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) va lansa un produs foarte aşteptat de piaţă, garanțiile de portofoliu, prin […]
09:00
Simtel Team anunță deschiderea unei noi filiale în Suedia Financial Intelligence
Conducerea Simtel Team a anunțat deschiderea unei noi filiale în Stockholm, Suedia – Simtel Nordics. Această inițiativa marchează […]
09:00
Trump sugerează divizarea regiunii Donbas din Ucraina pentru a pune capăt războiului, după întâlnirea cu Zelenski Financial Intelligence
Trump a făcut aceste declarații după o întâlnire tensionată cu Zelenski, în cadrul căreia liderul ucrainean nu a […]
09:00
Piețele europene vor începe săptămâna în creștere, ignorând preocupările legate de creditare – CNBC Financial Intelligence
Se pare că acțiunile europene vor începe noua săptămână de tranzacționare pe o notă pozitivă, după câteva zile […]
08:50
500 de lei ca să plătești factura. Ce se întâmplă când IFN-ul devine soluția de supraviețuire (Laurențiu Stan) Financial Intelligence
Autor: Laurențiu Stan, fondatorul și directorul Kapital Minds În grupurile de discuții financiare de pe social media, apar […]
08:50
Bolivia alege un președinte de centru-dreapta după 20 de ani de socialism Financial Intelligence
Senatorul de centru-dreapta Rodrigo Paz a câștigat duminică al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Bolivia, învingându-l pe […]
Acum 4 ore
08:40
Camera Deputaţilor/ Moţiunea simplă pe agricultură – dezbătută în plen Financial Intelligence
Moţiunea simplă pe agricultură, intitulată "Când cultivi minciuni, culegi ruşine. Un strigăt pentru salvarea agriculturii româneşti din mâinile […]
08:40
Reforma pensiilor magistraţilor, din nou pe masa Curţii Constituţionale, după două amânări / Judecătorii CCR, aşteptaţi să dea un verdict şi pe proiectul privind măsurile fiscale, din pachetul doi de reducere a deficitului Financial Intelligence
Reforma pensiilor magistraţilor se află, luni, din nou pe masa Curţii Constituţionale, după două amânări, judecătorii CCR fiind […]
08:40
Giganţii tehnologici chinezi îşi suspendă planurile de lansare a unor ”monede stabile”, după intervenţia autorităţilor de la Beijing Financial Intelligence
Marile companii de tehnologie din China, printre care Ant Group (susţinută de Alibaba) şi JD.com, au suspendat planurile […]
08:10
Alexandru Ciuncan, UNSAR: Educația financiară e cheia de boltă a dezvoltării unei economii și a unei societăți; Rezultatele unor programe și proiecte bine articulate se vor vedea peste cel puțin 10 ani, e nevoie de timp Financial Intelligence
Industria de asigurări face pași, ca să ajungă nu numai la noile generații de consumatori, dar și la […]
Acum 24 ore
19:30
O americancă a câştigat 100.000 de dolari la loterie după ce a jucat numerele generate de ChatGPT Financial Intelligence
O americancă în vârstă de 45 de ani a câştigat 100.000 de dolari (85.000 de euro) la loteria […]
18:50
Franţa: Fostul preşedinte Sarkozy spune că nu-i e frică de închisoare şi că va scrie o carte în timpul petrecut în spatele gratiilor Financial Intelligence
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, care urmează să ispăşească începând de marţi o sentinţă de 5 ani de […]
18:40
Trump sistează ajutoarele financiare pentru Columbia, acuzând-o că nu combate traficul de droguri Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminică sistarea ajutorului financiar al SUA pentru Columbia, acuzându-l pe preşedintele columbian […]
17:30
Bursa de la Bucureşti a pierdut 3,98 miliarde de lei la capitalizare, în această săptămână Financial Intelligence
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a pierdut 3,98 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,87%, în această săptămână, […]
16:30
PAID: Numărul locuinţelor asigurate obligatoriu a crescut cu 0,54% în septembrie 2025 Financial Intelligence
Numărul poliţelor active de asigurare obligatorie a locuinţei (PAD) a crescut în septembrie 2025 cu 0,54%, ajungând la […]
13:40
Jaf la muzeul Luvru din Paris; Au fost furate mai multe bijuterii regale Financial Intelligence
Un jaf a avut loc în această dimineață la muzeul Luvru din Paris. Trei bărbați mascați au intrat […]
12:00
ISUBIF: Țeavă de gaze fisurată în Voluntari Financial Intelligence
ISU București-Ilfov a anunțat că pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la două autoturisme aflate pe […]
11:30
Reuters: Veniturile Rusiei din vânzările de petrol şi gaze au scăzut cu 21% în octombrie Financial Intelligence
Veniturile Rusiei din vânzările de petrol şi gaze ar urma să înregistreze un declin anual de aproximativ 21% […]
10:50
INS: Producţia de ţiţei a României a scăzut cu 7,7%, în primele opt luni din 2025; importurile s-au majorat cu 19,2% Financial Intelligence
România a produs, în primele opt luni ale acestui an, o cantitate de ţiţei de 1,669 milioane tone […]
Ieri
09:10
Lumea a conștientizat transformarea lanțului de aprovizionare al Chinei într-o armă: Navarro Financial Intelligence
Lumea a conștientizat acum consecințele dominării lanțurilor de aprovizionare globale de către China, a declarat Peter Navarro, consilier […]
09:10
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ/BUJDUVEANU: Cel mai probabil imobilul va fi dezafectat Financial Intelligence
Primarul general al Capitalei, Stelian Bujduveanu, s-a întâlnit aseară cu proprietarii din imobilul afectat de explozie, cărora le-a […]
07:20
Netanyahu anunţă că va candida pentru un nou mandat de prim-ministru la următoarele alegeri Financial Intelligence
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat, sâmbătă seară, că va candida pentru un nou mandat la următoarele alegeri. […]
07:20
Explozie la un bloc din municipiul Bistriţa Financial Intelligence
O explozie s-a produs duminică dimineaţa la un bloc din municipiul Bistriţa, toate persoanele din imobil autoevacuându-se. "Pompierii […]
07:10
Mari bănci americane, date în judecată pentru presupusă manipulare a dobânzii de bază a creditării, timp de peste 30 de ani Financial Intelligence
JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo şi alte mari instituţii financiare americane se confruntă cu un nou […]
18 octombrie 2025
21:30
Giganții europeni din domeniul fondurilor private de investiții se prăbușesc pe fondul răspândirii temerilor legate de creditarea bancară din SUA Financial Intelligence
Acțiunile mai multor firme de renume de pe piețele private au înregistrat vineri o evoluție negativă, pe fondul […]
21:20
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ – ISC propune interzicerea accesului în clădire precum şi pe o zonă de siguranţă de 30 m în jurul acesteia, demolarea controlată a etajelor de la 5 la 8, pe zona avariată ca urmare a exploziei, instalarea unor popi de siguranţă Financial Intelligence
Inspectoratul de Stat în Construcţii propune în raportul elaborat în urma exploziei din Calea Rahovei interzicerea accesului în […]
21:10
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ – Ministrul Energiei anunţă că va cere modificări legislative, dacă va fi cazul: Nu putem să vedem cum mor oamenii în case din cauza erorii unui Dorel care nu şi-a făcut treaba sau care a spus că merge şi aşa Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că, în funcţie de rezultatul anchetei privind explozia produsă în blocul din cartierul […]
18:00
Explozie în capitală/Activitățile de cercetare sunt în derulare Financial Intelligence
Georgian Drăgan, chestor de poliție IGPR, a declarat că activitățile de cercetare încă se derulează la acest moment […]
17:30
Verificările Corpului de control al prim-ministrului la Salina Praid, finalizate: Riscul de inundare a spaţiilor subterane şi de afectare a zăcământului – subevaluat Financial Intelligence
Corpul de control al prim-ministrului a finalizat verificările la Societatea Naţională a Sării SA şi Administraţia Naţională "Apele […]
15:40
Electrica demarează 15 proiecte de stocare de 1 GWh Financial Intelligence
Electrica a demarat în urmă cu câteva zile procedura de obţinere a autorizaţiilor necesare pentru construirea a 15 […]
15:30
Au început lucrările de reparație a liniilor electrice a centralei nucleare de la Zaporojie Financial Intelligence
Au început lucrările de reparație a liniilor electrice externe avariate ale centralei nucleare de la Zaporojie, după o […]
14:10
S&P Global retrogradează ratingul Franţei din cauza incertitudinilor politice Financial Intelligence
Agenţia de evaluare financiară S&P Global a retrogradat cu o treaptă ratingul de ţară al Franţei, într-o actualizare […]
14:00
Distrigaz prelungeşte măsura sistării alimentării cu gaze naturale în Rahova, în zona în care s-a produs explozia Financial Intelligence
Distrigaz Sud Reţele prelungeşte măsura întreruperii alimentării cu gaze naturale a clienţilor de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, […]
12:40
Budăi (PSD): Îngheţarea salariului minim e o greşeală enormă atât în plan politic, cât şi economic Financial Intelligence
Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, consideră că îngheţarea salariului minim este o "greşeală enormă" atât […]
12:10
Trump refuză să furnizeze rachete Tomahawk Ucrainei și îndeamnă ambele părți să „înceteze imediat războiul” – CNN Financial Intelligence
Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky nu a reușit să obțină rachete Tomahawk pentru atacuri asupra Rusiei în urma întâlnirii […]
12:00
Vizita lui Putin la Budapesta creează o situație incomodă pentru UE și NATO (Reuters) Financial Intelligence
Trump spune că se va întâlni cu Putin la Budapesta Alegerea locului de întâlnire ar putea fi incomodă […]
11:50
BRM a trimis o cerere ce completare a convocatorului AGA BVB, solicitând un raport legat de motivele unei noi majorări de capital la Contrapartea Centrală Financial Intelligence
Bursa Română de Mărfuri (BRM) a trimis o cerere ce completare a convocatorului AGA BVB din 12/13 noiembrie, […]
11:40
În discuțiile cu Zelenskiy, Trump pare să pună pauză unui nou sprijin – Reuters Financial Intelligence
Trump și-a exprimat frustrarea față de Putin Noul plan de summit pare să schimbe această dinamică Zelenskiy spune […]
11:30
Un liceu din Polonia introduce în programă pilotarea dronelor Financial Intelligence
Un liceu militar din Polonia a introdus în pregătirea elevilor un curs de pilotare a dronelor, relatează sâmbătă […]
11:30
CNPP: Peste 4,69 milioane pensionari, la finele lunii septembrie 2025; pensia medie a fost de 2.773 de lei Financial Intelligence
Un număr de 4.692.810 de pensionari era înregistrat în septembrie 2025 în România, cu 3.548 mai mulţi comparativ […]
