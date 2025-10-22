Caii – noua armă a Rusiei în războiul din Ucraina

09:20

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că România a pierdut toți banii alocați prin PNRR pentru plantarea de păduri urbane, din cauză că autoritățile locale nu au făcut proiecte.„Am avut banii necesari pentru a planta sute de hectare de păduri urbane și pur și simplu nu au fost accesați. Pentru că realitatea este că astăzi extraordinar de multe UAT-uri, gândesc mai degrabă în termeni de profit pe termen scurt. În momentul în care au avut banii să acceseze pentru a împăduri anumite...