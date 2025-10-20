Cum a fost salvat un bărbat cu o boală gravă
Digi24.ro, 20 octombrie 2025 10:20
În cazul unor afecțiuni severe, care necesită tratament chirurgical, experiența echipei medicale și dotările spitalului sunt esențiale pentru asigurarea succesului intervențiilor efectuate. Cu o afecțiune medicală gravă s-a confruntat și Virgil, în vârstă de 64 de ani, care suferea de boală aterosclerotică cu afectare multiplă.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
10:40
Viitorul României, cel uitat de unii conducători ai statului român, plânge de foame, doarme în frig și părăsește școala devreme # Digi24.ro
Potrivit Eurostat (2024), în România, peste o treime dintre copii trăiesc în gospodării expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială (cea mai ridicată rată din Uniunea Europeană). Practic, peste un milion de copii trăiesc într-o formă de precaritate care le afectează profund dezvoltarea. Conform unui raport din 2019 al Salvați Copiii și Unicef, peste 150.000 copii români mergeau seara la culcare flămânzi.
10:40
Incendiu devastator în Franța: cel puțin patru persoane au murit după ce blocul în care locuiau a fost cuprins de flăcări # Digi24.ro
Un incendiu care a izbucnit luni dimineaţa într-un bloc de zece etaje din din Lyon, al treilea cel mai mare oraş din Franţa, a provocat moartea a patru persoane, a anunţat prefectura Rhône într-un comunicat citat de presa franceză.
Acum 15 minute
10:30
Val de cutremure de suprafață în România: 8 seisme în câteva zile. „S-a auzit un zgomot puternic, ca de explozie”. Ce spun specialiștii # Digi24.ro
„Un cutremur ciudat, mai probabil o explozie cu un sunet puternic” este modul în care localnicii au descris seismul de duminică noaptea, din Brăila, anunță Digi24. Cutremurul a avut o magnitudine mică, de 3.3, dar s-a produs la o adâncime de mai puțin de 8 kilometri, între Brăila și Galați.
10:30
Imaginile unei tragedii evitate la limită. Un avion a aterizat de urgență, pe iarbă, la Baza Aeriană „Aurel Vlaicu” Boboc, în Buzău # Digi24.ro
Un incident aviatic a avut loc la Baza Aeriană „Aurel Vlaicu” Boboc din județul Buzău. O aeronavă în care se aflau un instructor și un elev a aterizat pe iarbă, după ce trenul de aterizare nu s-a deschis.
10:30
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe vehicule din coloana oficială vicepreședintelui # Digi24.ro
Un proiectil de 155 de milimetri tras în timpul unei demonstraţii cu foc real pentru cea de-a 250-a aniversare a Corpului Marinei SUA, la Camp Pendleton, sâmbătă, a explodat prematur, aruncând fragmente pe un vehicul şi o motocicletă ale Patrulei Autostrăzilor din California, care făceau parte din detaşamentul de protecţie al vicepreşedintelui JD Vance.
10:30
Conspirațiile care au invadat internetul după explozia din Rahova. De la „bombă C4” la „fiul unui general din CSAT” # Digi24.ro
După explozia devastatoare din Rahova, care a distrus mai multe etaje ale unui bloc și a provocat trei morți și zeci de răniți, internetul s-a umplut de teorii conspiraționiste. Rețelele sociale au fost acaparate de narațiuni false care au transformat o anchetă despre o posibilă acumulare de gaze într-un scenariu de film, cu „bombe G4”, un presupus „dublu asasinat” și povești despre „uciderea fiului unui general din CSAT”, despre care s-a spus că s-ar fi opus anulării alegerilor prezidențiale. Postări fără surse, dar intens distribuite, au alimentat suspiciunea publică și au deturnat atenția de la faptele reale.
Acum 30 minute
10:20
Tudorel Toader spune că CCR va respinge reforma pensiilor magistraților pentru că așa scrie presa. Ce a declarat la termenul anterior # Digi24.ro
Curtea Constituțională ia astăzi o decizie legată de legea care reduce pensiile magistraților. Proiectul pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea prevede un nivel maxim al pensiei de 70% din ultimul salariu net, față de 80% din brut cum este în prezent. De asemenea, potrivit noi legi, vârsta de pensionare va crește gradual, de la 48 la 65 de ani. Dacă legea va fi declarată neconstituțională, România va pierde aproape 870 de milioane de euro, fonduri europene din PNRR.
10:20
În cazul unor afecțiuni severe, care necesită tratament chirurgical, experiența echipei medicale și dotările spitalului sunt esențiale pentru asigurarea succesului intervențiilor efectuate. Cu o afecțiune medicală gravă s-a confruntat și Virgil, în vârstă de 64 de ani, care suferea de boală aterosclerotică cu afectare multiplă.
Acum 2 ore
09:40
Pregătiri pentru demolare în Rahova, după explozia devastatoare. Locatarii intră sub escortă să își recupereze bunurile # Digi24.ro
În cartierul Rahova, autoritățile se pregătesc să înceapă demolarea blocului grav avariat în urma exploziei care a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor 15. Deși imobilul prezintă risc major de prăbușire, locatarii vor fi lăsați, pentru scurt timp, să intre în apartamente, însoțiți de pompieri, pentru a-și recupera o parte dintre bunurile personale.
09:30
Anthony Albanese și Donald Trump, față în față la Casa Albă: subiectele-cheie din spatele întâlnirii # Digi24.ro
Premierul australian Anthony Albanese va avea luni prima sa întâlnire la nivel înalt cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, cu scopul de a obține un angajament mai mare din partea SUA față de sectorul mineralelor critice din Australia, în contextul în care China își întărește controlul asupra aprovizionării globale, relatează Reuters.
09:30
Războiul comercial SUA-China aduce incertitudine în politica economică globală. Șefa FMI: „Nu mai e loc pentru gesturi teatrale” # Digi24.ro
Liderii financiari internaţionali participanţi la reuniunile FMI şi Băncii Mondiale au părăsit capitala americană cu sentiment contradictorii: o uşurare că economia globală a rezistat mai bine decât se aşteptau la şocurile din primele nouă luni ale celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, dar şi epuizaţi de incertitudinea constantă privind direcţia viitoare a politicilor economice mondiale, transmite Reuters.
09:10
Cele mai importante evenimente petrecute pe 20 octombrie
09:10
Miniștrii de externe ai UE discută astăzi la Luxemburg despre războiul din Ucraina. La Consiliul Afaceri Externe participă și Oana Țoiu # Digi24.ro
Consiliul Afaceri Externe al Uniunii Europene se reuneşte la 20 octombrie, la Luxemburg, pe agendă, aflându-se războiul din Ucraina, Orientul Mijlociu sau relaţiile UE-regiunea Indo-Pacific. Reuniunea va fi prezidată de şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas. Și ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ia parte luni la reuniunea şefilor diplomaţiilor din statele membre ale Uniunii Europene.
09:10
Care este starea victimelor exploziei din Rahova, internate la spitalele Floreasca și „Grigore Alexandrescu” # Digi24.ro
Care este starea victimelor exploziei din Rahova, internate la spitalele Floreasca și „Grigore Alexandrescu”
09:00
Târg de Oferte de Formare, organizat în București, la Biblioteca Națională: cui este dedicat evenimentul # Digi24.ro
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, în calitate de Coordonator naţional al Agendei Europene pentru Învăţarea în Rândul Adulţilor, organizează luni a doua ediţie a Târgului de Oferte de Formare, un eveniment dedicat adulţilor care doresc să îşi dezvolte competenţele profesionale şi personale.
09:00
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele aeriene, inclusiv cea care adăpostește F-35 ale SUA # Digi24.ro
Mass-media britanică a tras un semnal de alarmă cu privire la faptul că hackerii ruși au pătruns în sistemele informatice ale Ministerului Apărării din Marea Britanie, sustrăgând date sensibile despre personalul militar și alte informații din bazele Forțelor Aeriene Regale și ale Marinei Regale, scrie Kyiv Post.
Acum 4 ore
08:40
Israel anunță încetarea focului după ce atacurile aeriene au ucis 26 de oameni în Gaza. Armistiţiul este încă în vigoare, afirmă Trump # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a afirmat duminică seară că armistiţiul dintre Israel şi Hamas este încă în vigoare, după ce armata israeliană a efectuat zeci de atacuri asupra Fâşiei Gaza din cauza unor aparente încălcări ale armistiţiului de către mişcarea islamistă palestiniană, scrie Reuters.
08:40
Un atac cu dronă s-a soldat cu doi morţi şi un rănit în regiunea rusă Belgorod, a anunţat luni dimineaţă guvernatorul acestui teritoriu de frontieră cu Ucraina, potrivit AFP.
08:40
Adevăratele motive din spatele cererilor lui Putin de a controla Donbasul. ISW: „Vor avea poziții mai avantajoase pentru atacuri” # Digi24.ro
Trecerea întregului teritoriu al Donbasului sub controlul Rusiei, așa cum dorește președintele rus Vladimir Putin, ar putea crea pentru ruși condițiile necesare pentru reluarea ostilităților și a atacurilor asupra Ucrainei din poziții mai avantajoase, la momentul potrivit pentru aceștia, relatează Focus.ua.
08:30
Divizarea regiunii Donbas, cheia încetării războiului din Ucraina. Donald Trump: „Frontul să se oprească la linia de luptă” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a sugerat că modalitatea cea mai bună de a pune capăt războiului din Ucraina ar fi „divizarea” regiunii Donbas, astfel încât cea mai mare parte a acesteia să rămână sub controlul Rusiei, după ce, potrivit unor surse, l-ar fi presat pe Volodimir Zelenski, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, să renunţe la o parte din teritoriu, relatează The Guardian.
08:10
Un cutremur de suprafaţă cu magnitudinea 3,3 s-a produs luni dimineaţa, la ora 3:35, în Muntenia, judeţul Brăila, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
07:50
Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, este dezbătută în Camera Deputaților # Digi24.ro
Moţiunea simplă a AUR împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, intitulată „Când cultivi MINCIUNI, culegi RUŞINE. Un strigăt pentru salvarea agriculturii româneşti din mâinile incompetenţei”, este dezbătută luni în Camera Deputaţilor. Votul este programat miercuri.
07:40
Accident aviatic în Hong Kong. O aeronavă cargo a lovit un vehicul la aterizare și a iesit de pe pistă, apoi a căzut în mare: doi morți # Digi24.ro
Două persoane au murit, la aeroportul din Hong Kong, China, după ce un avion de tip cargo a lovit un vehicul la sol în timpul aterizării, înainte de a ieşi de pe pistă şi de a se prăbuşi în mare, relatează agențiile internaționale de presă.
07:40
Alegeri în Bolivia: țara are un președinte de centru-dreapta, după 20 de ani de socialism # Digi24.ro
Senatorul de centru-dreapta Rodrigo Paz a câştigat duminică al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Bolivia, devansându-l pe rivalul său Jorge „Tuto” Quiroga, într-o ţară afectată de o profundă criză economică după douăzeci de ani de guverne socialiste, relatează AFP.
07:10
Câini de lucru din România, la căutare în Italia. Ciobănescul mioritic și cel de Bucovina, printre cei mai aprigi străjeri ai stânelor # Digi24.ro
Ciobanii din Italia care au câini din rase de ciobănești românești primesc bani de la stat. Sunt tot mai mulți lupi în Peninsulă, iar ciobanii se plâng că nu mai fac față atacurilor. Au nevoie de mai mulți câini care să le apere turmele. Guvernul italian a aprobat solicitările lor și acordă acum mii de euro celor care au câini ciobănești. Printre rasele acceptate în program sunt și unele emblematice din România.
07:10
„Lupul cel rău” și implicațiile revenirii prădătorilor în Europa. Cazul danez: preferințele politice și atitudinea față de natură # Digi24.ro
După secole în care au fost aproape de dispariție, lupii din Europa au revenit în forță. În ultimul deceniu, populația de lupi a crescut cu aproape 60%. În 2022, au fost înregistrați peste 21.500 de exemplare pe întreg continentul. Țările care au fost mult timp lipsite de lupi găzduiesc acum haite înfloritoare. În prezent, Germania, Italia, Polonia, Spania și România au fiecare peste 1.000 de lupi. Pentru oamenii de știință, aceasta este o poveste rară de succes în materie de conservare: un prădător de talie mare care recucerește peisaje dominate de activitatea umană, scriu doi profesori danezi într-o analiză pentru The Conversation dedicată revenirii acestei specii în pădurile țării nordice și și cum este văzută de oameni această situație, corelând datele cu preferințele politice ale cetățenilor.
07:10
„Testul permanent al Rusiei” ține Europa în șah. Cum își împarte Moscova „trusa de presiune” ca să-și atingă obiectivele # Digi24.ro
Scenele au devenit sumbru de familiare: tancurile rusești intrând în Georgia în 2008, cucerirea Crimeei în 2014, invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, avioane militare rusești care încalcă spațiul aerian european și observări misterioase de drone care închid aeroporturi din Europa.
07:10
Serviciile secrete olandeze și-au redus schimbul de informații cu SUA. Ce a determinat luarea acestei decizii # Digi24.ro
Serviciile de informații olandeze AIVD și MIVD au redus cantitatea de informații pe care o împărtășesc cu omologii lor americani, invocând evoluțiile politice din Statele Unite sub președinția lui Donald Trump și îngrijorările crescânde cu privire la politizarea informațiilor și „respectarea drepturilor omului”, scrie NL Times.
07:10
Arma contra emisiilor de gaze cu efect de seră: Pământul dispune de un „termostat” care îi permite să corecteze schimbările climatice # Digi24.ro
Pământul poate răspunde la cantităţile de dioxid de carbon (CO2) pe care civilizaţia le pompează în atmosferă prin „supracorectarea” dezechilibrului, fapt care va asigura că următoarea epocă de gheaţă va sosi la timp, în loc să fie întârziată cu zeci de mii de ani, aşa cum a fost prevăzut anterior, transmite Live Science care citează un studiu publicat pe 25 septembrie în revista Science.
07:10
„Mai mari, mai intense, mai rapide”. Incendiile de vegetație, factor favorizant al creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră # Digi24.ro
Incendiile forestiere violente din America au determinat creșterea emisiilor globale de gaze cu efect de seră, în perioada ianuarie-februarie, potrivit unui nou studiu publicat joi, care avertizează că schimbările climatice alimentează izbucnirea acestor focare, anunță France24.
07:10
CCR decide, astăzi, ce se întâmplă cu pensiile magistraților. Hotărârea a fost amânată, până acum, de două ori # Digi24.ro
Judecătorii de la Curtea Constituțională (CCR) decid, astăzi, ce se întâmplă cu pensiile magistraților. E al treilea termen pentru judecata acestei decizii. Subiectul a generat un conflict mocnit care durează de două luni între Justiție și Guvern. Instanțele funcționează la capacitate minimă de la sfârșitul lunii august, iar mare parte a proceselor sunt amânate.
07:10
Guvernul Assad a mutat în secret zeci de mii de cadavre dintr-o groapă comună pentru a-și ascunde crimele de război (Reuters) # Digi24.ro
Între 2019 și 2021, guvernul autoritar al Siriei a desfășurat o operațiune secretă pentru a muta zeci de mii de cadavre dintr-o groapă comună din Qutayfah într-un loc ascuns în deșertul din estul Damascului. Scopul reînhumării clandestine a fost acela de a ascunde dovezile atrocităților, în timp ce fostul președinte Bashar al-Assad încearcă să-și recâștige prestigiul internațional, se arată într-un reportaj Reuters.
07:10
„Toamna ayatollahilor”. Scenariile schimbării în Iran: de la „o nouă Rusie post-sovietică” la „armata cu țară” # Digi24.ro
Pentru prima dată în aproape patru decenii, Iranul se află în pragul unei schimbări de conducere - și poate chiar de regim. În timp ce domnia liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, se apropie de sfârșit, un război de 12 zile din iunie a scos la iveală fragilitatea sistemului pe care l-a construit, potrivit unei analize Foreign Affairs.
07:10
Donald Trump și poporul american își pierd răbdarea în legătură cu războiul din Ucraina, afirmă Casa Albă # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, continuă să „muncească din greu” pentru a obține pacea, dar răbdarea Washingtonului în legătură cu războiul Rusiei împotriva Ucrainei „se epuizează”, a afirmat Casa Albă. Declarația îi aparține lui Karoline Leavitt, secretar de presă al Casei Albe, și a fost făcută la la Fox News, conform European Pravda.
Acum 12 ore
00:40
Serviciul Secret al SUA a descoperit un stand de vânătoare care viza direct locul în care Trump coboară din avion în Florida # Digi24.ro
Serviciul Secret al SUA, care asigură protecția președintelui american, a descoperit joi un stand de vânătoare suspect în apropierea Aeroportului Internaţional Palm Beach, cu vedere directă către locul în care preşedintele Donald Trump coboară din Air Force One, relatează NBC News.
00:20
Zelenski îl îndeamnă pe Trump să fie mai dur cu Putin şi se declară pregătit să participe la întâlnirea de la Budapesta # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a îndemnat pe Donald Trump să adopte o atitudine mai dură faţă de Vladimir Putin, el afirmând că este pregătit să participe la summitul care va avea loc la Budapesta şi că rămâne optimist, în ciuda faptului că a părăsit Statele Unite fără armele pe care le solicita, relatează NBC News.
19 octombrie 2025
23:50
Schimbare de putere în Ciprul de Nord. Câștigătorul alegerilor este favorabil unei reunificări a insulei sub forma unui stat federal # Digi24.ro
Un candidat moderat a câștigat alegerile prezidențiale cipriote turce duminică, învingând un candidat radical într-un vot crucial care ar putea contribui la relansarea negocierilor ONU privind reunificarea Ciprului, aflate în impas, relatează bianet.org.
23:30
Cătălin Drulă, despre organizarea alegerilor pentru Primăria București: Înţeleg că se vehiculează data de 7 decembrie # Digi24.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, duminică, despre organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, că se bucură că premierul Bolojan a spus că vom avea aceste alegeri şi că înţelege că se vehiculează data de 7 decembrie.
22:50
Ludovic Orban: Jocul la ofsaid al PSD, tergiversarea la nesfârşit a adoptării unor măsuri face un rău imens României # Digi24.ro
Ludovic Orban, consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, afirmă că Guvernul trebuie să adopte cât mai rapid unele acte normative care prevăd reduceri de cheltuieli, el arătând că pe baza reducerilor prevăzute prin astfel de acte normative trebuie realizată legea bugetului de stat pe anul viitor. „Jocul la ofsaid practicat de PSD, tergiversarea la nesfârşit a adoptării unor măsuri face un rău imens României”, spune Ludovic Orban în acest context.
22:20
Kelemen Hunor: În cazul lui Nicuşor Dan, singura întrebare e dacă vom avea în sfârșit o politică externă. Acum, România nu contează # Digi24.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că în cazul lui Nicuşor Dan, singura întrebare, cel puţin pentru el, este dacă România va avea o politică externă în sfârşit sau nu, arătând că în acest moment, România nu contează, dar nu e vina lui. Potrivit lui Kelemen Hunor, şeful statului are o provocare uriaşă să redea României o anvergură şi o relevanţă în politica internaţională.
22:00
Donald Trump l-a îndemnat pe Volodimir Zelenski să accepte condițiile lui Vladimir Putin, altfel Rusia „ar putea distruge” Ucraina (FT) # Digi24.ro
În timpul întâlnirii sale din 17 octombrie cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele SUA Donald Trump l-ar fi presat pe acesta să accepte condițiile Rusiei pentru încheierea războiului, avertizându-l că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a amenințat că va „distruge” Ucraina dacă aceasta va refuza, scrie Financial Times.
Acum 24 ore
21:20
Distrigaz va realimenta cu gaz blocurile din jurul imobilului afectat de explozia din Rahova # Digi24.ro
Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a votat, în această seară, ca Distrigaz să se ocupe de realimentarea cu gaz a blocurilor din jurul imobilului afectat de explozia puternică din Rahova, întrucât alimentarea a fost oprită temporar şi la acestea, anunţă duminică prefectul Capitalei, Andrei Nistor.
21:10
„Farul democrației se stinge”. Transformarea revoluționară a modului în care americanii se prezintă lumii și cum sunt percepuți # Digi24.ro
Timp de aproape 250 de ani, America a promovat libertatea și egalitatea în străinătate, chiar și atunci când nu a reușit să respecte ea însăși aceste idealuri. Acum nu mai este așa, scrie Anne Applebaum într-un articol pentru The Atlantic în care analizează decăderea imaginii SUA de țară simbol a libertății si democrației și transformarea sa culturii americane, sub Donald Trump, într-una care nu mai este sinonimă cu aspirația la libertate, ci cu tranzacționalismul și secretul.
20:50
Estonienii au fost chemați duminică la urne pentru alegerile locale, primele de când țara a interzis votul cetățenilor din afara UE. Aproape 72.000 de rezidenți — majoritatea vorbitori de limbă rusă — și-au pierdut dreptul de vot după ce o lege adoptată în martie a restricționat participarea la vot doar pentru cetățenii estonieni și ai UE, relatează TVPWorld.
20:20
O unitate militară ucraineană a distrus un sistem radar rus „rar”, care ghidează munițiile aeriene rătăcitoare, a afirmat site-ul web United24, administrat de guvernul ucrainean. Imagini neverificate postate sâmbătă pe rețelele sociale de către Fundația de caritate Serhii Pritula, care strânge fonduri pentru armata ucraineană, pretind să arate un atac asupra vehiculului Kasta-2E2 de fabricație rusă, efectuat de Brigada 92 de asalt a Ucrainei, relatează TVPWorld.
20:20
O americancă a câştigat 100.000 de dolari la loterie folosind numerele generate de ChatGPT. Avertismentul loteriei # Digi24.ro
O americancă a câştigat 100.000 de dolari la loterie folosind numerele generate de ChatGPT. Avertismentul loteriei
20:00
De ce formele de viață inteligente nu ar vrea să ia legătura cu Pământul: un astrofizician propune o teorie „radical de banală” # Digi24.ro
De secole, mulți s-au întrebat de ce, având în vedere sutele de miliarde de planete din galaxie, nu am văzut semne convingătoare de viață inteligentă în afara Pământului.
19:30
China acuză SUA de atacuri cibernetice și de spionaj. Obiectivul atacurilor a fost supravegherea națională a măsurării timpului, a declarat Ministerul Securității Statului. Serviciul secret american NSA a lansat atacuri asupra Centrului Național de Servicii Temporale din Xi'an pe o perioadă îndelungată, se arată într-o declarație a ministerului pe contul său WeChat, relatează N-TV.
19:30
Un agent de pază a fost reținut după ce a lovit un bărbat care fura haine, într-un mall din București # Digi24.ro
Un agent de securitate a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru purtare abuzivă, după ce ar fi lovit peste faţă un bărbat acuzat de furt, într-un mall din Capitală. Persoana agresată, împreună cu o femeie, ar fi îndepărtat sistemele de alarmă de la două articole vestimentare şi a părăsit magazinul, prejudiciul cauzat fiind estimat la aproximativ 800 de lei. A fost începută şi urmărirea penală faţă de cele două persoane, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat.
19:10
Ce făceau oamenii din Epoca de Patră cu oasele strămoșilor: „O lipsă de venerație față de morți” # Digi24.ro
Arheologii din China au descoperit o colecție de oase umane care prezintă urme clare de prelucrare, asemenea oricărui alt material natural. Printre ele se află cranii sculptate în formă de cupe și măști scheletice, vechi de aproximativ 5.000 de ani, potrivit unui studiu citat de Live Science.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.