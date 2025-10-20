Max Verstappen câștigă Marele Premiu al Statelor Unite și relansează cursa pentru titlul de campion mondial

10:20

Mii de persoane s-au adunat pentru a protesta la adresa politicilor preşedintelui Donald Trump în oraşe din întreaga SUA - printre care New York, Washington DC, Chicago, Miami şi Los Angeles, relatează BBC. Aproape şapte milioane de protestatari, cu aproximativ două milioane mai mulţi decât în iunie, s-au adunat, sâmbătă, pentru a doua rundă de demonstraţii „No Kings” (Fără regi), în semn de opoziţie faţă de ceea ce au descris drept agenda „autoritară” a preşedintelui Donald Trump, au anunţat organizatorii, citaţi de CNN.