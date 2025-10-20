Tudorel Toader spune că CCR va respinge reforma pensiilor magistraților pentru că așa scrie presa. Ce a declarat la termenul anterior

07:10

După secole în care au fost aproape de dispariție, lupii din Europa au revenit în forță. În ultimul deceniu, populația de lupi a crescut cu aproape 60%. În 2022, au fost înregistrați peste 21.500 de exemplare pe întreg continentul. Țările care au fost mult timp lipsite de lupi găzduiesc acum haite înfloritoare. În prezent, Germania, Italia, Polonia, Spania și România au fiecare peste 1.000 de lupi. Pentru oamenii de știință, aceasta este o poveste rară de succes în materie de conservare: un prădător de talie mare care recucerește peisaje dominate de activitatea umană, scriu doi profesori danezi într-o analiză pentru The Conversation dedicată revenirii acestei specii în pădurile țării nordice și și cum este văzută de oameni această situație, corelând datele cu preferințele politice ale cetățenilor.