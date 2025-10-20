Au venit amenzile după Dinamo – Rapid. Suma importantă pe care o au de plătit oficialii din Ştefan cel Mare

20:50

România s-a calificat în finala Europeanului de eFotbal. Răzvan Puiu a reuşit să dea lovitura după o victorie fantastică în faţa Elveţiei. Până la urmă, i-a ieşit! Învins în tur de Elveţia, Răzvan Puiu a câştigat la scor returul şi a calificat naţionala la Europeanul de eFotbal. Acum doi ani, Puiu a ajuns campion european cu echipa de club. Acum vrea să repete figura şi cu România. Reporter: Cât ai stat cel mai mult în faţa monitorului? Răzvan Puiu: Cred că în ziua în care am ieşit campion european, am stat de la 9 dimineaţa până la 11 seara. 14 ore Ca să reziste atât, nutriţia şi condiţia fizică trebuie să fie de top.