Ce nemulțumire are Livia Graur după ce a s-a îngrășat 7 kilograme?! „Nu mai stă pielea fit!” Cum a defilat îmbrăcată la Gala „Nu există nu se poate” a Andreei Marin?
Click.ro, 20 octombrie 2025 11:50
Livia Graur vrea să se apuce de sport după ce a reușit să pună câteva kilograme.
Acum 10 minute
12:10
România se află în pragul unei transformări majore în domeniul sănătății digitale, odată cu implementarea Codului Personal de Sănătate (CPS), un nou identificator unic destinat exclusiv sistemului medical.
12:10
Au fost descoperite „orașele păcatului”, Sodoma și Gomora? Arheologii prezintă argumentele unei descoperiri uriașe # Click.ro
Săpături în apropierea Mării Moarte, au pus arheologii în fața unei posibile descoperiri uriașe. Sunt indicii clare că ruinele misterioase, mistuite de foc, ar putea fi vestigiile adevărate ale Sodomei și Gomorei
Acum 30 minute
11:50
11:50
Cum se menține în formă Nadia Comăneci la 63 de ani: „Este longeviv”. Legendara sportivă nu renunță la acest obicei # Click.ro
Nadia Comăneci, legenda gimnasticii mondiale, a spus ce o menține în formă la vârsta de 63 de ani. Indiferent unde se află, ea nu renunță la un obicei esențial pentru fizic și longevitate.
11:50
Viața pe repede înainte și lipsa timpului liber cresc riscul de demență, avertizează medicii # Click.ro
Stilul de viață mereu pe fugă, combinat cu stresul, obezitatea și lipsa somnului, poate afecta sănătatea creierului și crește riscul de declin cognitiv mai devreme decât ne-am aștepta.
Acum o oră
11:40
Tragedia din Rahova scoate la iveală sărăcia extremă din București. Dan Negru trage un semnal de alarmă: „Suntem praf” # Click.ro
Rahova, unul dintre cele mai sărace cartiere din București, a fost recent scena unui eveniment tragic care a readus în atenția publicului contrastele sociale uriașe din România. Prezentatorul de televiziune Dan Negru a comentat aceste diferențe, subliniind inegalitățile dramatice
11:20
Ce pensii vor întârzia două zile în noiembrie. Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus? # Click.ro
În luna noiembrie, o parte dintre pensii vor fi virate cu o întârziere de 2-3 zile. Această situație este cauzată de faptul că 1 noiembrie este zi nelucrătoare (sâmbătă), iar 2 noiembrie este duminică, perioadă în care Poșta Română și angajații acesteia nu efectuează livrări.
Acum 2 ore
11:10
Ajutor de 125 lei la pensie, de Crăciun. Orașul în care se vor da bani seniorilor de Sărbători # Click.ro
Primăria Năvodari continuă tradiția de a veni în sprijinul comunității, acordând tichete sociale pensionarilor și persoanelor vulnerabile cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
11:10
Ce s-a întâmplat cu un bărbat după ce a mâncat 720 de ouă într-o lună. Rezultatele analizelor l-au surprins # Click.ro
Un cercetător de la Harvard a ajuns în centrul atenției cu un experiment făcut pe propriul organism. Într-o singură lună, el a mâncat nu mai puțin de 720 de ouă, iar rezultatele analizelor l-au surprins mai mult decât se aștepta.
11:00
În România nu se mai vine, se pleacă din nou masiv. Spre ce țări emigrează românii pentru o viață mai bună # Click.ro
România se confruntă din nou cu un val masiv de emigrație. După ani în care revenirea românilor acasă echilibra plecările, ultimii doi ani au adus o inversare dramatică. În 2024, peste 51.000 de persoane
10:50
Cine a fost primul om care a depășit 200 km/h pe bicicletă. Cum a reușit să atingă recordul care a șocat lumea ciclismului # Click.ro
În vara anului 1962, lumea ciclismului a fost martora unei performanțe greu de imaginat chiar și astăzi. José Meiffret, un ciclist francez pasionat de recorduri extreme, a atins viteza uluitoare de 204 kilometri pe oră pe o bicicletă construită special pentru viteză.
10:40
Ficatul este un organ vital care are nevoie de grijă constantă. Descoperă ce ceaiuri ajută la reducerea grăsimii hepatice, inflamației și la menținerea funcției optime a ficatului.
10:30
Orașul din Europa care are cei mai fericiți locuitori. Motivul pentru care oamenii iubesc să trăiască acolo # Click.ro
Mai bine de 18.000 de oameni au decis ce oraș din Europa merită locul 1 în clasamentul celor mai fericite zone urbane ale bătrânului continent. Acesta se află chiar în Spania!
10:20
Brahiterapia, o formă avansată de radioterapie internă, acționează direct asupra tumorii maligne, din imediata apropiere a acesteia, reducând considerabil expunerea la radiații a țesuturilor sănătoase din jur
10:20
Andi Moisescu, dezvăluiri neștiute despre legătura cu Andreea Raicu. Ce se întâmpla pe vremea când prezenta „Ora 7, Bună dimineața” # Click.ro
Cu o carieră ce se întinde pe trei decenii în mass-media românească, Andi Moisescu a trecut prin momente definitorii, printre care se află şi perioada în care a prezentat emisiunea matinală Ora 7, Bună dimineaţa, la PRO TV. Într-un interviu recent, Moisescu a vorbit deschis despre provocări.
10:20
Adidașii sunt minunați până când pășesc în lumea reală – atunci murdăria pare să aibă voință proprie. Din fericire, curățarea adidașilor nu trebuie să fie complicată sau costisitoare.
Acum 4 ore
10:10
Crimă în Dolj. O femeie de 39 de ani a fost ucisă cu sălbăticie de soțul de 45 de ani. Detalii șocante # Click.ro
Crimă șocantă în Dolj. O femeie de 39 de ani a fost ucisă cu sălbăticie de soțul ei de 45 de ani. Nenorocirea a avut loc chiar în apropierea locuinței lor din localitatea Unirea, județul Dolj.
09:50
Dacă avocado-ul tău începe să se înnegrească, nu te grăbi să-l arunci. Iată ce spun experții despre siguranța consumului și cum să-l păstrezi verde mai mult timp.
09:40
Motivul pentru care românii trăiesc mai puțin decât restul europenilor. Obiceiul nesănătos care contribuie la îmbolnăvire # Click.ro
Speranța de viață în România este cu opt ani mai mică decât media Uniunii Europene, anunță Dr. Eugenia Bratu, Medic primar la Institutul Național de Sănătate Publică. Doctorul atrage atenția asupra unui obicei nesănătos care contribuie semnificativ la îmbolnăvire.
09:40
Ciorba la pungă câștigă tot mai mult teren în România. Suma impresionantă pe care a investit-o un producător român ca să intre pe piață: „Obiectivul nostru este să oferim consumatorilor soluții moderne” # Click.ro
Segmentul produselor ready-to-eat câștigă tot mai mult teren în România, atrăgând noi competitori din industria alimentară. După exemplul Carmolimp, care a lansat anul trecut ciorba la pungă, producătorul vasluian Vascar anunță extinderea în această categorie de produse.
09:40
Așa arată unul dintre cele mai vechi Corane cunoscute. Are 1087 de pagini, fiecare din pielea unui animal # Click.ro
Coran lui Uthman, păstrat la Moscheea Al-Hussein din Cairo, Egipt, reprezintă una dintre cele mai vechi și aproape complete copii ale Coranului.
09:20
Punct de tragere cu vedere directă spre ieșirea lui Trump din Air Force One, descoperit de Serviciul Secret al SUA # Click.ro
Autoritățile federale din SUA au descoperit un punct de tragere suspect în apropierea Aeroportului Internațional Palm Beach. Structura avea vizibilitate directă spre zona în care președintele Donald Trump coboară din Air Force One.
09:20
Reforma pensiilor magistraților, din nou pe masa CCR. Se așteaptă verdictul și pentru măsurile fiscale # Click.ro
După două amânări, Curtea Constituțională analizează modificările pensiilor magistraților și proiectul privind măsurile de redresare fiscală. Decizia ar putea avea efecte semnificative asupra guvernului și coaliției de la putere.
09:20
Prăjitură cu nucă de cocos, rețeta simplă care a devenit virală pe TikTok. Ingredientul secret pentru un blat pufos și un gust aromat. VIDEO # Click.ro
Într-o perioadă în care timpul pare mereu prea scurt, rețetele rapide și gustoase sunt o adevărată binecuvântare. Una dintre ele este delicioasa prăjitură cu cocos, un desert care se pregătește în doar câteva minute, într-un singur bol, și promite să aducă în bucătărie mirosul dulce al copilăriei.
08:50
Câți bani trebuie să scoți din buzunar ca să faci Sărbătorile la malul mării sau în Bucovina # Click.ro
Hotelierii și pensiunile din România pregătesc pachete speciale pentru cei care vor să îmbine relaxarea cu tradițiile de iarnă.
08:50
În fiecare an, românii așteaptă cu nerăbdare momentul ca marile orașe ale țării să intre în spiritul sărbătorilor de iarnă. În 2025, târgurile de Crăciun vor începe să primească vizitatori începând cu...
08:40
Vicepremierul și ministrul bulgar al Transporturilor, Grozdan Karadjov, a cerut o coordonare accelerată între Bulgaria, România și Grecia pentru construirea unor noi poduri și rute rutiere transfrontaliere.
08:30
Cu ce ești de acord, de fapt, când bifezi căsuța "Am citit și sunt de acord cu Termenii și Condițiile" unei aplicații # Click.ro
Majoritatea oamenilor bifează termenii și condițiile fără să citească, dar în spatele acestui gest aparent banal se ascund algoritmi care ne urmăresc comportamentul digital.
Acum 6 ore
07:50
Zodiile care au noroc de bani de sărbători. Unii primesc prime de Crăciun, alții o moștenire neașteptată # Click.ro
Luna decembrie aduce vești bune pentru trei zodii norocoase la bani. În timp ce unii nativi își vor rotunji veniturile prin muncă și recunoaștere profesională, alții pot primi cadouri financiare neașteptate sau chiar o moștenire surpriză.
07:50
Descoperire medicală promițătoare. Pastila care ajută creierul să se refacă după accident vascular cerebral # Click.ro
O echipă de cercetători americani testează un medicament inovator care protejează creierul și sprijină regenerarea neuronală după un accident vascular cerebral. Rezultatele preliminare sunt încurajatoare.
Acum 8 ore
06:10
Cum sunt influențate zodiile de intrarea Soarelui în Balanță până pe 16 noiembrie 2025. Șase nativi vor avea noroc în dragoste # Click.ro
Pe măsură ce Soarele tranzitează prin Balanță între 17 octombrie și 16 noiembrie 2025, șase semne zodiacale în special sunt pregătite să îmbrățișeze schimbările în dragoste. Astrele aduc în calea lor persoane noi, sau persoane din trecut, cu care încă nu și-au încheiat socotelile, dar și oameni alăt
05:10
Nouă cupluri proaspăt căsătorite, care şi-au unit destinele chiar în ziua inaugurării, au avut parte de o experienţă inedită pe podul Huajiang Grand Canyon din provincia Guizhou, China. Fericiţii miri au putut păşi pe podeaua de sticlă a podului, trăind senzaţia că se află printre nori, aşa cum au d
Acum 12 ore
04:10
Hailey Bieber îşi tratează fanii cu fundul! Gestul controversat făcut de soția lui Justin Bieber # Click.ro
Hailey Bieber (28 de ani) a încins atmosfera în timpul Săptămânii de Modă de la Paris. Vedeta a publicat pe Instagram mai multe poze sexy cu ea.
01:10
Cel mai mare dovleac din lume cântăreşte 1.278 de kilograme! A doborât două Recorduri Mondiale # Click.ro
Un dovleac uriaş, cultivat de doi fraţi gemeni din Anglia pasionaţi de grădinărit, a doborât două recorduri mondiale: este cel mai greu şi cel mai lung dovleac de pe planetă.
Acum 24 ore
22:10
CRBL și noua iubită se pregătesc să devină părinți? Ce spune Olga Guțanu: „Misiune imposibilă, cum s-ar spune” # Click.ro
CRBL și iubita sa, Olga Guțanu, formează un cuplu de mai bine de un an de zile. Cei doi s-au cunoscut la scurt timp după divorțul cântărețului de Elena Vîșcu. Între CRBL și noua sa parteneră de viață există o diferență de 23 de ani, însă nu a reprezentat o piedică în calea iubirii lor.
21:10
Un străin misterios promite 100.000 de lire celui care va găsi studentul dispărut de doi ani # Click.ro
Familia lui Jack O’Sullivan, studentul din Bristol dispărut în urmă cu mai bine de doi ani, trăiește un nou val de speranță după ce un străin necunoscut a oferit o recompensă de 100.000 de lire sterline (aproximativ 116.000 de euro).
20:40
Ultimul mesaj al avocatei Vasilica Enache înainte de explozia care i-a curmat viața! Ce premonie ascundea postarea ei tulburătoare # Click.ro
Tragedia care a îngrozit România continuă să lase în urmă lacrimi, durere și întrebări fără răspuns. Vineri, un bloc de locuințe a fost zguduit de o explozie puternică, soldată cu trei victime.
20:40
Dana Marijuana ar fi devenit bunica unui băiețel. Zvonurile spun că fiica sa a născut în urmă cu câteva luni # Click.ro
Dana Marijuana, una dintre cele mai faimoase cântărețe de muzică rap și hip-hop ale anilor 2000, ar fi devenit bunică. Evenimentul fericit ar fi avut loc chiar în timp ce ea avea probleme cu legea.
20:40
Au anunț data nunții! Cuplul de la Insula Iubirii care se căsătorește: „Ne-am decis să nu mai împărțim doar mâncarea… ci și numele de familie” # Click.ro
Unul dintre cele mai îndrăgite și apreciate cupluri care au făcut parte din sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii a făcut marele anunț pe care fanii îl așteptau de mult timp. Este vorba despre Francesca Sarao și Cristi Pitulice, care recent au anunțat că se căsătoresc.
20:30
Prima reacție a Adrianei Bahmuțeanu după ce medicul Flavia Groșan a intrat în comă: „O profesionistă umilită, din păcate!” # Click.ro
Flavia Groșan, medicul pneumolog din Oradea care a devenit cunoscută în timpul pandemiei de COVID-19 pentru pozițiile sale controversate față de vaccinare, se află în prezent internată în stare gravă la Spitalul Județean din Oradea. Adriana Bahmuțeanu transmite un mesaj în urma aflării veștii că med
20:10
Momente speciale, de suflet, pregătite în cadrul spectacolului “Autentic Românesc - Din inimi de români”, cu Lavinia Goste și Marius Zorilă, pe 22 octombrie, la Sala Palatului. Cei care nu mai au părinți se vor emoționa la maxim # Click.ro
Câteva zile îi mai despart pe dirijorul Marius Zorilă și îndrăgita artistă de folclor Lavinia Goste de întâlnirea cea mare cu publicul la “Autentic Românesc - Din inimi de români”, spectacol ce va avea loc pe 22 octombrie 2025, la Sala Palatului din București.
18:10
Motivul pentru care Bianca Drăgușanu nu se afișa cu burtica de gravidă: „Eu nu am stat să mă pozez cu ditamai burtoiu prin reviste” # Click.ro
Bianca Drăgușanu, una dintre cele mai cunoscute prezențe din showbizul românesc, se poate considera astăzi o femeie împlinită și fericită, atât pe plan profesional, cât și personal. Vedeta este mama unei fetițe adorabile, Sofia, rodul iubirii dintre ea și fostul său soț, Victor Slav, de care s-a des
17:40
Horoscop luni, 20 octombrie. Gemenii găsesc o cale de împăcare cu persoanele de care s-au îndepărtat # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de luni, 20 octombrie.
17:10
Diana Bișinicu, între rolul de mamă și cel de artistă. Ce a învățat despre fericire? „Mi-am luat o pauză” # Click.ro
Diana Bișinicu, una dintre cele mai cunoscute figuri feminine din showbiz-ul românesc, îndrăgită pentru talentul său muzical, a împărtășit recent un mesaj profund și emoționant despre ce înseamnă cu adevărat fericirea în viața ei.
17:10
Cerul nopții de toamnă se pregătește de unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice ale anului: Orionidele 2025. Fenomenul atinge apogeul chiar în noaptea de 20 spre 21 octombrie, oferind o priveliște de neuitat celor care vor ridica privirea spre cer.
16:20
Ea este femeia gravidă care a murit în urma exploziei din Rahova. Mirela avea doar 24 de ani # Click.ro
Familia tinerei moarte în explozia din Rahova are nevoie de ajutor, iar mesajul postat pe rețelele de socializare a devenit viral.
16:20
MAI avertizează după apariția unor imagini cu persoane în blocul afectat de explozie din Rahova # Click.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, și Ministerul Afacerilor Interne (MAI) atrag atenția asupra unor imagini false care circulă pe internet în contextul exploziei produse, sâmbătă, într-un bloc din cartierul Rahova.
16:20
În ultimele 48 de ore, echipele Primăriei Municipiului București au acționat continuu pe teren pentru a sprijini persoanele afectate de explozia produsă în blocul din Calea Rahovei. Autoritățile transmit că sprijinul oferit sinistraților continuă și în următoarele zile.
15:50
În Dobrogea și Bărăgan, primele ore ale zilei aduc posibilitatea apariției ploilor pe arii restrânse, iar temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 17 grade, potrivit ProTV. În sudul Moldovei și nordul Munteniei, ziua începe cu înnorări și ploi slabe izolate.
15:30
Camera în care doarme Gabriela Cristea la Brașov, ori de câte ori își vizitează soacra: „Recunosc că asta îmi dă un sentiment amestecat” # Click.ro
Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc și își împărtășesc adesea momente din viața personală pe rețelele de socializare. Recent, prezentatoarea TV a postat o fotografie alături de soțul ei, însoțită de un mesaj emoționant în care a pov
