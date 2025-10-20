Ce nemulțumire are Livia Graur după ce a s-a îngrășat 7 kilograme?! „Nu mai stă pielea fit!” Cum a defilat îmbrăcată la Gala „Nu există nu se poate” a Andreei Marin?

22:10

CRBL și iubita sa, Olga Guțanu, formează un cuplu de mai bine de un an de zile. Cei doi s-au cunoscut la scurt timp după divorțul cântărețului de Elena Vîșcu. Între CRBL și noua sa parteneră de viață există o diferență de 23 de ani, însă nu a reprezentat o piedică în calea iubirii lor.