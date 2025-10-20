RETIM: „Ne menținem poziția privind transferul angajaților Depozitului Ghizela către noua companie a Consiliului Județean Timiș”

16:40

Un weekend cu evenimente pentru întreaga familie se anunță la Iulius Town! Se va celebra Ziua Armatei României alături de cadrele militare, care au pregătit mai multe activități interactive pentru public. Minipoligon de cercetare, tehnici de alpinism, concerte de fanfară și prezentări de tehnică militară sunt doar câteva dintre surprizele pe care le veți putea descoperi în Iulius Gardens. Totodată, în Iulius Town va fi expusă și o expoziție inedită de machete, iar cei mici sunt așteptați la Teatru pentru copii și la fascinanta expoziție Giant Bugs.