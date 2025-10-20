Totuldespremame.ro: Oscar și Tanti Roz: Lecția despre viață, curaj și miracolul fiecărei zile
HotNews.ro, 20 octombrie 2025 11:50
Recomandrea de azi pentru citit vine cu romanul grafic Oscar și Tanti Roz de Éric-Emmanuel Schmitt, publicat la Editura Humanitas Junior. Povestea emoționantă a lui Oscar, un băiețel în vârstă de zece ani, o aflăm…
Acum 10 minute
12:10
Liderul ucrainean nu are o părere bună despre gazda summitului – Ungaria – dar spune că este gata să participe într-o formă sau alta la întâlnirea care are menirea de a pune capăt războiului și…
Acum 30 minute
12:00
VIDEO Investigație Recorder: Primarul Negoiță a construit drumuri peste magistrale de gaz. „În caz de explozie, nu mai rămâne nimic” # HotNews.ro
La ordinul primarului Robert Negoiță, în Sectorul 3 al Capitalei s-au construit, în ultimii ani, în mod ilegal, 11 drumuri asfaltate peste magistrale de gaz, potrivit unei investigații Recorder, care a obținut un raport de expertiză…
12:00
Sute de blocuri din București rămân fără apă caldă și căldură în următoarele zile. Care sunt zonele cu probleme # HotNews.ro
Peste 200 de blocuri din mai multe zone din Capitală rămân fără apă caldă și căldură din cauza unor noi avarii în rețeaua de termoficare. Lucrările „au durate diferite de realizare”, în funcție de complexitate, anunță…
12:00
Sustenabilitatea capătă valoare reală doar atunci când este definită clar și transpusă în acțiuni măsurabile ale unei companii. Un exemplu concret vine din partea Gorenje, care a obținut recent medalia de platină EcoVadis, cea mai…
11:50
11:50
Prevalența celor mai comune alergii alimentare la copii a scăzut drastic în SUA, arată un studiu. Medicii au o explicație clară # HotNews.ro
Prevalența alergiilor a scăzut cu 43% în cazul arahidelor și cu mai mult de o treime în cazul tuturor alimentelor, după ce recomandările medicale din SUA au fost actualizate în urmă cu un deceniu pentru…
11:50
Suspiciuni că un avion ce zbura deasupra SUA a fost lovit de un obiect ce provine din spațiu # HotNews.ro
Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) din Statele Unite a confirmat duminică faptul că investighează un incident în care parbrizul unui avion de linie ce zbura la mare altitudine a fost lovit de un obiect…
Acum 2 ore
11:10
Blocul din Rahova care a explodat avea contract cu firma acuzată de locatari că a rupt sigiliul. Ce spune Distrigaz despre recomandarea firmei # HotNews.ro
Asociația de locatari din blocul din Rahova care a explodat vineri avea contract cu firma Amproperyconstruct SRL (AMPCgaz) despre care locatarii spun că a rupt sigiliul pus, cu o zi înainte, de Distrigaz Sud Reţele,…
11:00
În doar câțiva ani, chirurgia oculară a trecut de la bisturiu la laser, iar în spatele acestei transformări se află tehnologii de ultimă generație, precum VisuMax 800, cel mai performant laser din lume pentru corecția…
11:00
Ioana Timofte, fosta șefă de la „Controlul Cazanelor” și nepoata unui fost șef SRI, a fost trimisă în judecată pentru mită. Șpagă mascată în 10 sejururi în străinătate # HotNews.ro
Ioana Timofte a fost trimisă în judecată de procurorii DNA pentru luare de mită în formă continuată, anunță instituția într-un comunicat. Fosta șefă de la „Controlul Cazanelor” este acuzată că a primit mită disimulată în…
10:40
Rata de vaccinare a copiilor s-a prăbușit. Riscurile lipsei imunizărilor, explicate de medici: „Sunt multe semnale de alarmă care ar trebui să fie un stimulent pentru părinți ca să-și vaccineze copiii” # HotNews.ro
Pentru multe dintre vaccinurile incluse în Programul național ratele de vaccinare sunt departe de ideal, iar în câteva situații sunt de-a dreptul catastrofale. Boli infecțioase, prevenibile prin imunizare, riscă să reapară sub formă de epidemii…
Acum 4 ore
10:10
Aderare la UE, dar fără drepturi depline de vot: scenariul luat în calcul pentru Republica Moldova și Ucraina # HotNews.ro
Statele care vor adera în viitor la Uniunea Europeană ar putea fi lipsite de dreptul de veto, o mișcare care ar putea convinge politicieni sceptici precum Viktor Orbán să accepte extinderea, scrie Politico. Statele UE…
10:10
De ce nu se vorbește la școală despre femicidul din „Moara cu noroc”, violul din „Ion” și abuzul emoțional din „Maitreyi”? # HotNews.ro
Întrebările acestea mi-au venit în minte în timp ce o ascultam pe fiica mea, elevă de liceu, povestind, nervoasă, că la ora de literatură universală li s-a prezentat Maitreyi drept „o poveste de iubire exotică, între culturi…
10:10
Șefa diplomației europene despre posibila deplasare a lui Putin la Budapesta: „Nu, nu este frumos” / Poziție dură a Lituaniei: Există un singur loc pentru el # HotNews.ro
Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat luni că nu este „frumos” ca președintele rus Vladimir Putin să meargă în Ungaria, stat membru al UE, pentru discuții privind Ucraina, transmite Reuters. Reacția…
10:00
Explozia din Rahova: Noi detalii despre starea victimelor internate în spitale din București # HotNews.ro
Răniții internați şi operaţi la Spitalul Floreasca după explozia din Sectorul 5 al Capitalei sunt în stare stabilă, iar un al treilea pacient a început recuperarea. Adolescenta de 17 ani internată la Spitalul „Grigore Alexandrescu”…
09:50
Soluții și explicații pentru grăsimea acumulată la menopauză. Care sunt metodele corecte pentru a scăpa de ea # HotNews.ro
Aproape jumătate dintre femei se îngrașă după ce intră la menopauză, potrivit studiilor. Cercetătorii de la Harvard au descoperit că vinovatul pentru kilogramele în plus ar fi cortizolul. Acest hormon pregătește corpul pentru situații periculoase…
09:30
Pauză de vară pe șantiere: construcțiile se temperează în august după luni de avansuri record # HotNews.ro
În august 2025, sectorul construcțiilor a intrat într-o perioadă de corecție, după un început de an caracterizat printr-un ritm susținut de creștere. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată o scădere semnificativă a volumului…
09:30
VIDEO Primele imagini cu jaful de la Luvru: Un vizitator al muzeului l-a filmat pe unul dintre hoți în acțiune # HotNews.ro
Vânătoarea a început: după spectaculosul jaf de duminică dimineață de la Muzeul Luvru din Paris, poliția franceză este pe urmele a patru infractori care au fugit cu opt „bijuterii ale coroanei Franței”, transmite AFP. Canalele…
09:30
SuperLiga: FC Hermannstadt – FK Csikszereda, duelul a doi antrenori care au fost colegi la Rapid # HotNews.ro
Partida FC Hermannstadt – FK Csikszereda Miercurea Ciuc din etapa a 13-a din Superliga va avea loc luni, 20 octombrie, de la ora 17.30. Antrenorii celor două echipe, Marius Măldărășanu și Robert Ilyeș, au fost…
09:20
Muzeul Luvru, cel mai vizitat muzeu din lume, a fost închis brusc duminică, după o spargere la galeria Apollon, casa bijuteriilor coroanei franceze. Hoții au comis jaful în plină zi și au furat bijuterii napoleoniene…
08:40
Încă un cutremur de suprafață într-o zonă neobișnuită din România. Este al 19-seism notabil de luna aceasta # HotNews.ro
Un cutremur de suprafață cu magnitudinea 3,3 s-a produs luni dimineața, la ora 03:35, în Muntenia, județul Brăila, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul a avut loc la adâncimea de 7,9…
08:30
„Să fie împărțită așa cum este”. Sugestia făcută de Donald Trump pentru încheierea războiului din Ucraina # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a sugerat că cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului din Ucraina ar fi „împărțirea” regiunii Donbas, astfel încât cea mai mare parte a acesteia să rămână sub controlul…
08:20
Familia Soros se confruntă cu o presiune crescândă din partea administrației Trump, care pregătește o serie de investigații asupra imperiului filantropic condus de George Soros și fiul său, Alex, scrie Wall Street Journal. Tensiunile au…
Acum 6 ore
07:50
VIDEO Un avion cargo a derapat la aterizare în Hong Kong și a căzut în mare. Doi angajați ai aeroportului au fost uciși # HotNews.ro
Doi angajați ai serviciului de securitate al aeroportului din Hong Kong au fost uciși luni dimineață, după ce un avion cargo ce venea din Dubai a derapat de pe pistă la aterizare, a intrat în…
07:30
Armistițiul din Gaza a trecut de primul său test important / Israelul spune că înțelegerea e din nou în vigoare / Ajutoarele pentru Gaza, reluate după presiunile SUA # HotNews.ro
Armata israeliană a spus că armistițiul în Gaza este din nou în vigoare după ce un atac a ucis doi dintre soldații săi și a răspuns cu o serie de lovituri aeriene care, potrivit palestinienilor,…
07:10
Prețurile locuințelor în UE au crescut mai rapid decât veniturile în ultimul deceniu și, împreună cu creșterea recentă a ratelor ipotecare, au redus accesibilitatea la achiziție, arată un raport al Comisiei Europene, publicat recent. Chiriile…
07:00
Decizia pe reforma pensiilor magistraților, așteptată astăzi de la Curtea Constituțională. Verdictul a mai fost amânat de două ori # HotNews.ro
Judecătorii Curții Constituționale se reunesc astăzi în ședință, de la ora 14.00, pentru a discutat două dintre proiectele de lege pe care guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament ca parte a pachetului doi de…
07:00
Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru șefia PSD. Până acum, Sorin Grindeanu nu are niciun contracandidat # HotNews.ro
Luni este ultima zi în care social-democrații care vor să îl contracandideze pe Sorin Grindeanu își pot depune oficial canidatura. Până acum, Grindeanu este singurul care candidează pentru funcția de președinte PSD, după ce Titus…
06:50
FOTO Unul din cei mai activi cumpărători de fabrici din România desființează vechi hale și vine cu un proiect rezidențial # HotNews.ro
Grupul NCH Capital, unul dintre cei mai activi cumpărători de fabrici din România în perioada 1997 – 2000, pregătește acum desființarea unor vechi clădiri din cartierul bucureștean Colentina, în care a funcționat o fabrică de…
Acum 24 ore
23:00
Macron, prima reacție după jaful de la Luvru: „Este un atac asupra istoriei noastre. Autorii vor fi prinși” # HotNews.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a promis că hoții care au jefuit duminică dimineață Muzeul Luvru din Paris vor fi prinși, iar obiectele furate vor fi recuperate. „Se face tot ce este posibil, pe toate planurile,…
23:00
SuperLiga: Rapid o învinge pe Dinamo și egalează liderul. Giuleștenii au marcat și în inferioritate numerică # HotNews.ro
Dinamo a fost învinsă cu 0-2 de Rapid, duminică seară, pe Arena Națională, la capătul unei partide în care oaspeții au jucat în 10 oameni din minutul 68, după eliminarea lui Vulturar. Scorul a fost…
22:50
Președintele american Donald Trump a trimis deja Garda Națională în Los Angeles, Washington și Memphis, iar judecătorii i-au blocat deciziile de a desfășura trupe în Chicago și Portland, transmite AFP. Într-un interviu difuzat duminică de…
22:10
Președintele ciprioților turci, susținut de Erdogan, a pierdut alegerile. Câștigătorul vrea relansarea discuțiilor cu ciprioții greci # HotNews.ro
Aproape 63% dintre alegătorii care s-au prezentat la alegerile prezidențiale din nordul Ciprului, teritoriu separatist a cărui revendicare de statalitate este recunoscută doar de Turcia, au votat pentru fostul prim-ministru Tufan Erhurman, în detrimentul președintelui…
22:00
Culisele întâlnirii Trump-Zelenski de la Casa Albă: Trump, „înjurând tot timpul”, i-a cerut lui Zelenski să accepte condițiile Rusiei: „Dacă vrea, te va distruge” # HotNews.ro
Întâlnirea de vineri de la Casa Albă dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski a degenerat de mai multe ori într-o „ceartă în toată regula”, în care președintele american a cerut Ucrainei să accepte propunerea Rusiei…
21:30
Atacuri israeliene în Gaza, în primul test major pentru noul armistițiu. Oficialii din Gaza au raportat zeci de decese / IDF susține că a fost o ripostă la atacuri asupra trupelor sale # HotNews.ro
Israelul a lansat duminică o serie de atacuri în Fâșia Gaza și a declarat că oprește fluxul de ajutoare către enclavă ca răspuns la atacurile asupra forțelor sale, care au ucis doi soldați, în ceea…
21:10
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat duminică la Antena 3 că „nu este momentul” pentru o majorare a salariului minim în 2026 și susține că și ceilalți parteneri din coaliție au fost de acord cu…
20:50
Cel mai mare combinat de procesare a gazului din lume, operat de Gazprom, și-a suspendat activitatea după un atac cu dronă al Ucrainei / Kazahstanul anunță oprirea fluxului de gaz către Rusia # HotNews.ro
Combinatul de procesare a gazului din Orenburg, cea mai mare instalaţie de acest tip din lume, a fost nevoit să suspende preluarea de gaz din Kazahstan după un atac cu dronă al Ucrainei, a anunțat…
20:40
„Testul permanent” la care Rusia supune Europa. Trei scenarii posibile prin care să răspundă Kremlinului / „Trebuie să demonstreze că frica nu definește viitorul continentului” # HotNews.ro
Rusia are un singur obiectiv: să redeseneze harta securității Europei fără a declanșa un război direct cu NATO. Pentru a-l atinge, folosește un set de unelte de presiune care se bazează pe strategii perfecționate încă…
20:20
Patronul lui Shakhtar Donetsk încearcă să cumpere cel mai mare combinat siderurgic din țară, relatează GOLAZO.ro. Rinat Akhmetov (59 de ani), patronul celor de la Șahtior Donețk, vrea să cumpere combinatul siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex. Rinat…
20:20
INTERVIU cu artistul internaţional care vrea să ne arate tot ce-i mai rău pe lume. „Oamenii sunt anesteziați de ceea ce se întâmplă” # HotNews.ro
Unul dintre cei mai apreciaţi artişti politici contemporani vorbeşte, într-un interviu pentru publicul HotNews, despre arta sa care confruntă publicul cu unele dintre cele mai mari tragedii ale timpurilor noastre. „Să fii informat e o…
20:10
Ședință privind efectele exploziei din Rahova. Distrigaz va relua alimentarea cu gaz a blocurilor din jur # HotNews.ro
Prefectul Capitalei a făcut duminică noi precizări despre măsurile luate de autorități după explozia care a avut loc vineri dimineață într-un bloc din cartierul Rahova, spunând că „situația rămâne în dinamică, iar toate forțele implicate…
19:50
Producătorul chinez de jucării Pop Mart și-a dublat veniturile în 2024, ajungând la 1,8 miliarde dolari, odată cu creșterea popularității personajului Labubu. Citește mai mult pe Profit.ro.
19:40
Zelenski îi cere lui Trump „mai multă presiune” asupra Rusiei și spune că Putin „este mai puternic decât Hamas” # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a îndemnat pe omologul său american, Donald Trump, să exercite mai multă presiune asupra liderului rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului, transmite AFP. Întrebat într-un interviu difuzat duminică de…
19:30
Iranul a executat un bărbat acuzat că a spionat pentru Mossad, după războiul de 12 zile cu Israelul # HotNews.ro
Iranul a executat un bărbat condamnat pentru spionaj în favoarea agenției de informații a Israelului, a anunțat duminică sistemul judiciar, acesta fiind cel mai recent caz dintr-o serie de execuții care au urmat războiului de…
19:10
„Abonamente gratuite la transportul public” pentru proprietarii mașinilor avariate în explozia din Rahova # HotNews.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat, duminică, că Administrația Străzilor a început ridicarea autoturismelor avariate în explozia de vineri dimineață dintr-un bloc din cartierul Rahova, „pentru a elibera complet perimetrul și a permite…
19:00
INTERVIU „O bordură mai înaltă cu 3 centimetri face diferența între o cascadorie reușită și una ratată”. Cât de complicat a fost să se filmeze în București primul „Fast & Furious” românesc # HotNews.ro
„Cele mai mari provocări au fost legate de filmările pe stradă. Am avut autorizație să filmăm doar între orele 23 și 4,30 dimineața”, povestește regizorul Anghel Damian cum a fost realizat în Capitală primul film…
18:40
UE caută susținerea statelor membre pentru o declarație maritimă privind inspectarea „flotei din umbră” a Rusiei # HotNews.ro
Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), structura diplomatică a UE, îndeamnă statele membre să susțină o declarație maritimă ce ar permite țărilor europene să colaboreze cu statele de pavilion pentru a organiza inspecții ale petrolierelor…
18:20
Naufragiu în Mediterană: Corpul unei femei însărcinate, recuperat lângă Lampedusa / Zeci de migranți plecați din Libia sunt dați dispăruți # HotNews.ro
O ambarcațiune cu aproximativ 35 de migranți plecată din Libia s-a răsturnat în centrul Mării Mediterane, incident soldat cu un deces confirmat și zeci de persoane date dispărute, a declarat duminică coordonatorul UNICEF pentru Italia,…
18:00
„Toate datele prosumatorilor se duc acum într-un cloud din China”. Se propun „reguli de securitate cibernetică” pentru românii care vor să își instaleze fotovoltaice # HotNews.ro
O propunere legislativă depusă în Parlament vizează condiționarea producției prosumatorilor și a tuturor producătorilor de energie regenerabilă din România de respectarea unor norme cibernetice. Unul dintre inițiatori, deputatul PSD Mădălin Borș, spune că este nevoie…
18:00
ANM anunță o săptămână cu diferențe mari de temperaturi, inclusiv în Capitală. Când și unde este așteptată „o creștere simțitoare” # HotNews.ro
Directoarea de prognoză a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu, a declarat duminică la Digi24 că în București „nu este exclus ca temperatura să coboare spre 0 grade” luni dimineață, dar în a doua…
