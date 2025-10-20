Rudele victimelor care au murit în explozia din Rahova au primit testele ADN. Încep pregătirile pentru demolare

10:10

Ce vor românii de la România? Ediția 2025 a Studiului Național Antena, cel mai mare studiu la nivel naţional iniţiat vreodată de o entitate media, realizat de către prestigioasa companie internatională de cercetare de piaţă IPSOS, indică un nivel fără precedent al neîncrederii publice. 82% dintre români nu au încredere în oamenii politici, iar 83% nu cred că măsurile fiscale implementate de stat vor îmbunătăți situația economică a țării. Nu este vorba doar despre o criză de guvernare, ci despre o ruptură profundă între cetățeni și instituțiile statului. Pentru mulți, democrația nu mai funcționează în numele lor, ci în ciuda lor.