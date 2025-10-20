Francezii bogați își mută fondurile către Luxemburg și Elveția de frica noilor impozite pe avere
Aktual24, 20 octombrie 2025 11:50
Administratorii de conturi, bancherii și avocații susțin că fluxul de investiții personale din Franța spre alte țări a crescut de când președintele Emmanuel Macron a convocat alegeri parlamentare anticipate în iunie anul trecut. Mișcările au continuat și în 2025. Prim-miniștrii au venit și au plecat, iar guvernul aflat acum în funcție a apelat la impozite […]
• • •
Acum 10 minute
12:10
Trupele UE vor începe să intre pe vasele flotei din umbră a Rusiei: ”Este posibil ca dronele rusești apărute în spațiul UE să fie lansate de pe aceste petroliere” # Aktual24
Referindu-se la un proiect de document pregătit pentru reuniunea miniștrilor de externe ai UE din 20 octombrie, publicația Politico scrie că UE își propune să permită abordarea navelor flotei din umbră a Rusiei pentru inspecții. Aceste petroliere transportă petrol rusesc sub „pavilioane diferite”, ceea ce teoretic previne confiscarea lor. Dar UE consideră aceste nave o […]
Acum 30 minute
11:50
Francezii bogați își mută fondurile către Luxemburg și Elveția de frica noilor impozite pe avere # Aktual24
Administratorii de conturi, bancherii și avocații susțin că fluxul de investiții personale din Franța spre alte țări a crescut de când președintele Emmanuel Macron a convocat alegeri parlamentare anticipate în iunie anul trecut. Mișcările au continuat și în 2025. Prim-miniștrii au venit și au plecat, iar guvernul aflat acum în funcție a apelat la impozite […]
Acum o oră
11:20
Un expert desființează teoriile privind ”bomba” din Rahova: ”Să zicem că a avut timp să se acumuleze 10% metan în încăpere. Densitatea energiei metanului este de 39.8 megajouli pe metru cub. Practic echivalent cu 143 de kg de TNT” # Aktual24
Un expert desființează cu argumente științifice teoriile halucinante lansate în special de propaganda ”suveranistă” privind cauzele exploziei din cartierul Ferentari. Pe rețelele de socializare, numeroși postaci ”suveraniști” promovează teoria că în realitate a fost o bombă, având în vedere că o victimă a fost proiectată ”la 200 de metri distanță”. ”Fiind fost pompier iar tu […]
Acum 2 ore
10:40
Volodimir Zelenski, mutare de șah-mat pentru Putin și Trump: „Sunt gata să merg la Budapesta” # Aktual24
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a declarat pregătit să participe la un posibil summit tripartit la Budapesta, alături de omologul său american Donald Trump și de președintele rus Vladimir Putin. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului american NBC News, pe fondul unei intensificări a conflictului militar și al unui nou efort diplomatic al Washingtonului. […]
10:40
DNA o trimite în judecată pe Ioana Timofte, nepoata fostului șef al SRI, acuzată de luare de mită în formă continuată # Aktual24
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a Ioanei Timofte, fost director general al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (C.N.C.I.R. S.A.), pentru luare de mită în formă continuată (10 acte materiale). Ioana Timofte este nepoata fostului șef al Serviciului Român de […]
Acum 4 ore
10:00
Surse: CCR va admite o parte din sesizarea ICCJ (Lia Savonea) legată de pensiile speciale ale magistraților # Aktual24
CCR urmează să admită o parte din sesizarea ICCJ, condusă de Lia Savonea, privind neconstituționalitatea legii legate de pensiile speciale ale magistrașilor, au declarat surse CCR pentru aktual24.ro. Judecătorii Curții Constituționale se reunesc astăzi, la ora 14:00, pentru a analiza două dintre cele mai importante legi din pachetul fiscal-bugetar II asumat de Guvernul Bolojan: reforma […]
10:00
Donald Trump susține că protestele organizate sub sloganul „No Kings” și la care au participat peste 7 milioane de americani au fost „finanțate de George Soros, foarte mici și ineficiente” – VIDEO # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a respins duminică acuzațiile de autoritarism, venite în urma amplului val de proteste naționale desfășurate sub sloganul „No Kings”. Liderul american a declarat că muncește din greu pentru binele țării și că nu are nicio intenție de a conduce ca un monarh. „Nu sunt un rege. Muncesc pe brânci ca […]
09:40
Rușii bolnavi de cancere, hepatite și alte boli grave sunt condamnați practic la moarte după ce bugetul pentru medicamente inovatoare s-a redus de 20 de ori # Aktual24
Bugetul alocat studiilor clinice multicentrice desfășurate în Federația Rusă a scăzut de 20 de ori din 2022 până în 2024, reducere care a dus la blocarea accesului cetățenilor ruși la medicamente inovatoare esențiale, inclusiv tratamente pentru HIV, cancer și alte boli grave. Potrivit unui raport al Serviciului de Informații Externe al Ucrainei (SIEU), motivul principal […]
09:10
Intră rublele la „suveraniști”: cheltuielile pentru propagandă alocate de Kremlin vor crește, în 2026, cu 54% # Aktual24
Federația Rusă se pregătește să intensifice semnificativ războiul informațional în Europa. Conform datelor prezentate de ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, în proiectul de buget al Rusiei pentru anul 2026 este prevăzută o creștere record de 54% a cheltuielilor destinate propagandei, în timp ce alocările pentru apărare și programele sociale sunt reduse semnificativ. Această redistribuire […]
08:50
Pe 20 octombrie sărbătorim Ziua Mondială împotriva Durerii, Ziua Internațională a Statisticii și Ziua Internațională a Bucătarilor # Aktual24
Ziua de 20 octombrie reunește o serie de comemorări și celebrări internaționale, fiecare cu o semnificație aparte. Astăzi sunt marcate Ziua Mondială împotriva Durerii, Ziua Internațională a Statisticii și Ziua Internațională a Bucătarilor. Ziua Mondială împotriva Durerii este celebrată anual în a treia zi de luni din luna octombrie și reprezintă o inițiativă globală care […]
08:40
Tragedie la Hong Kong: un avion cargo Boeing 747 a ieșit de pe pistă și a plonjat în mare, două persoane fiind ucise # Aktual24
Un avion de tip cargo Boeing 747, operat de compania Air ACT în numele Emirates SkyCargo, a suferit un grav accident la aterizarea pe Aeroportul Internațional Hong Kong. Aeronava a depășit pista și a plonjat parțial în apele mării, după ce a lovit un vehicul de serviciu aflat pe sol. În urma impactului, două persoane […]
08:20
Falimentul socialismului: senatorul de centru-dreapta Rodrigo Paz a câștigat alegerile prezidențiale din Bolivia și promite „capitalism pentru toți” # Aktual24
Bolivia a intrat într-o nouă eră politică după ce senatorul de centru-dreapta Rodrigo Paz Pereira a câștigat alegerile prezidențiale din turul al doilea, învingându-l pe fostul președinte Jorge „Tuto” Quiroga. Cu 97% dintre voturi numărate, Paz a obținut 54,5% din sufragii, față de 45,4% pentru rivalul său. Victoria marchează sfârșitul a aproape două decenii de […]
Acum 6 ore
08:10
FBI susține că ar fi descoperit o „platformă de vânătoare” cu vedere directă spre avionul prezidențial chiar înainte de sosirea lui Donald Trump în Florida # Aktual24
Situație tensionată pe aeroportul din West Palm Beach, Florida, cu doar câteva ore înaintea sosirii fostului președinte Donald Trump. Agenții Secret Service ar fi descoperit o platformă de vânătoare amplasată strategic într-o zonă cu vizibilitate directă către pista pe care aterizează și decolează aeronava prezidențială Air Force One. Informația a fost confirmată oficial de directorul […]
07:50
Și totuși cine-i vinovat pentru tragedia din Rahova? Firma acuzată de locatari că ar fi rupt sigiliul de gaz avea contract încheiat cu blocul # Aktual24
Ancheta privind explozia devastatoare din cartierul Rahova capătă o nouă turnură, după publicarea contractului semnat între asociația de locatari și firma specializată în verificarea instalațiilor de gaze — firma pe care mai mulți locatari au acuzat-o că ar fi rupt sigiliul aplicat de Distrigaz cu o zi înainte de deflagrație. Contrar declarațiilor inițiale ale reprezentanților […]
07:40
Armata israeliană anunță că va relua implementarea armistițiului, după ce a atacat zeci de ținte ale Hamas # Aktual24
Armata israeliană a anunțat duminică seara că va înceta atacurile în Fâșia Gaza, în conformitate cu armistițiul, după ce a efectuat zeci de lovituri mortale care, potrivit acesteia, au vizat ținte Hamas, acuzate de atacuri împotriva trupelor sale. „În conformitate cu directivele de la nivel politic și după o serie de atacuri semnificative ca răspuns […]
07:20
Rebelii houthi din Yemen au arestat 20 de angajați ai ONU, printre care șeful UNICEF în această țară # Aktual24
Rebelii houthi au arestat la Sanaa 20 de angajați ai Națiunilor Unite, inclusiv reprezentantul UNICEF în Yemen, cetățeanul britanic Peter Hawkins, au anunțat duminică responsabili ai ONU. Cu o zi înainte, rebelii care controlează Sanaa au percheziționat o clădire a ONU unde locuiesc angajații organizației internaționale în capitala Yemenului aflat în război. ”Cinci membri ai […]
07:10
La întâlnirea de la Casa Albă, Donald Trump a înjurat și a țipat la Volodimir Zelenski, cerându-i să accepte necondiționat propunerile lui Putin, altfel Ucraina va fi distrusă # Aktual24
Președintele american Donald Trump l-a îndemnat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la întâlnirea avută vineri la Casa Albă, să accepte termenii propuși de președintele rus Vladimir Putin pentru încheierea războiului ruso-ucrainean. Liderul republican l-a avertizat pe Zelenski că Putin a amenințat că va ”distruge” Ucraina dacă aceasta nu îi acceptă propunerile, în condițiile în care […]
Acum 12 ore
00:10
Mesaj de la Cotroceni: „PSD joacă la ofsaid, premierul Bolojan trebuie susținut/ PSD devine ridicol, nu poate rupe coaliția, ar face un rău imens României"
Consilierul prezidențial Ludovic Orban a lansat, duminică seară, un atac dur la adresa liderilor PSD care amenință cu ruperea coaliției de guvernare în cazul în care propunerile partidului nu sunt acceptate. „Dacă mai dau zece declarații că o să rupă coaliția dacă nu se întâmplă așa cum vor, ei o să devină ridicoli”, a spus […]
19 octombrie 2025
23:40
Consilierul prezidențial Ludovic Orban: „PSD joacă la ofsaid, premierul Bolojan trebuie susținut/ PSD devine ridicol, nu poate rupe coaliția, ar face un rău imens României” # Aktual24
Consilierul prezidențial Ludovic Orban a lansat, duminică seară, un atac dur la adresa liderilor PSD care amenință cu ruperea coaliției de guvernare în cazul în care propunerile partidului nu sunt acceptate. „Dacă mai dau zece declarații că o să rupă coaliția dacă nu se întâmplă așa cum vor, ei o să devină ridicoli”, a spus […]
23:30
Cătălin Drulă: „PSD face un șantaj aproape penal. Alegerile nu se organizează în funcție de cine candidează” # Aktual24
Deputatul USR Cătălin Drulă a lansat, duminică, un atac dur la adresa PSD, acuzând partidul aflat la guvernare că încearcă să condiționeze organizarea alegerilor din București în funcție de alianțele electorale. „Are aproape conotațiile unui șantaj penal ceea ce face PSD-ul, care spune: vom prăbuși guvernarea dacă cineva candidează cu altcineva”, a declarat Drulă, la […]
Acum 24 ore
21:50
”Pacea lui Trump” s-a sfârșit după o săptămână. Israelul și Hamas se luptă din nou în Gaza, cel puțin 33 de morți duminică # Aktual24
Israelul a lansat duminică o serie de lovituri aeriene în Fâşia Gaza şi a anunţat că opreşte din nou distribuirea ajutoarelor umanitare în enclava palestiniană, ca răspuns după atacurile asupra forţelor sale, care au ucis doi soldaţi israelieni, în timp ce apărarea civilă din Fâşia Gaza a consemnat cel puţin 33 de decese în urma […]
20:30
Tucă îl dă în judecată pe Valeriu Nicolae, îi cere 3.000.000 de lei: ”Domnul Tucă a fost ofensat că eu l-am numit trompeta lui Voiculescu” – VIDEO # Aktual24
Activistul civic Valeriu Nicolae anunță că este dat în judecată de Marius Tucă, acesta considerându-se calomniat. ”Marius Tucă îmi cere 3.000.000 de lei pentru că i-am atins onoarea. Este reprezentat de firma celui pe care domnul Nicușor Dan l-a propus la șefia SRI. Am râs bine. În episod am demonstrat că în fapt onoarea domnului […]
20:20
Tucă îl dă în judecată pe Valeriu Nicoale, îi cere 3.000.000 de lei: ”Domnul Tucă a fost ofensat că eu l-am numit trompeta lui Voiculescu” – VIDEO # Aktual24
Activistul civic Valeriu Nicolae anunță că este dat în judecată de Marius Tucă, acesta considerându-se calomniat. ”Marius Tucă îmi cere 3.000.000 de lei pentru că i-am atins onoarea. Este reprezentat de firma celui pe care domnul Nicușor Dan l-a propus la șefia SRI. Am râs bine. În episod am demonstrat că în fapt onoarea domnului […]
19:50
Sondaj CURS: Anca Alexandrescu și Makaveli apar cu procente neașteptate în cursa pentru Primăria Capitalei. Cine controlează CURS # Aktual24
Daniel Băluță, actualul primar PSD al Sectorului 4, se află în fruntea intențiilor de vot pentru Primăria Generală a Bucureștiului, cu 25%, potrivit unui sondaj CURS realizat în perioada 8–17 octombrie 2025. CURS este deținut de Iosif Buble, soțul deputatei PSD Diana Tușa. Pe locul al doilea, la egalitate, se clasează Cătălin Drulă (USR) și […]
19:30
Cel mai mare combinat Gazprom de procesare a gazului din Rusia, oprit de un atac ucrainean cu drone # Aktual24
Combinatul de procesare a gazului din Orenburg, cea mai mare instalaţie de acest tip din lume, a fost nevoit să suspende preluarea gazului provenit din Kazahstan după un atac cu drone al Ucrainei, a anunţat duminică Ministerul Energiei din Kazahstan, citat de Reuters. Guvernatorul regiunii Orenburg, Evgheni Solnţev, a declarat anterior că uzina a suferit […]
19:20
Mii de oameni în stradă în București: „Indiferența hrănește violența”. Femicidul, tema centrală a Marșului „Împreună pentru Siguranța Femeilor” # Aktual24
București, Cluj, Iași, Timișoara, Sibiu și alte zece orașe au fost duminică, de la ora 15:00, scenele unor manifestații simultane dedicate conștientizării violenței domestice, femicidului și importanței sprijinirii victimelor. Ediția cu numărul XI a marșului „Împreună pentru Siguranța Femeilor” a avut ca temă centrală oprirea crimelor asupra femeilor și nevoia unei acțiuni colective. Mii de […]
18:40
Armata israeliană a lansat lovituri asupra Fâşiei Gaza, ca răspuns la mai multe atacuri ale Hamas # Aktual24
Armata israeliană a lansat duminică un atac asupra Fâşiei Gaza, potrivit relatărilor presei israeliene, diminuând speranţele că armistiţiul mediat de Statele Unite, intrat în vigoare acum o săptămână, ar putea duce la o pace durabilă în enclavă, în timp ce Israelul şi Hamas îşi aruncă reciproc acuzaţii de încălcare a acordului, conform Reuters. Un oficial […]
18:30
Minune în Ungaria lui Orban: Un sens giratoriu care nu duce nicăieri zace de peste 4 ani în mijlocul unui câmp. Totul a costat peste 1,2 milioane euro # Aktual24
Între localitățile Zalaegerszeg și Zalaszentiván, din vestul Ungariei, se află un sens giratoriu care pare să fi fost „scăpat din greșeală” în mijlocul câmpului. Nu duce nicăieri, nu leagă nimic de nimic, și totuși a costat peste 500 de milioane de forinți (aproximativ 1,25 milioane de euro) — bani proveniți din fonduri europene, potrivit panoului […]
18:10
Japonia: O nouă coaliție o va susține pe Takaichi. Este prima femeie care ajunge în funcția de prim-ministru # Aktual24
Partidul de guvernământ din Japonia și un partid din opoziție au convenit să formeze o alianță, deschizând calea pentru ca Sanae Takaichito să devină prima femeie prim-ministru a națiunii asiatice, a relatat duminică presa locală. Takaichi – liderul Partidului Democrat Liberal (PLD), aflat la guvernare – și Hirofumi Yoshimura – liderul Partidului Inovației Japoneze, mai […]
18:10
”Libertatea” din Rusia. O fată de 18 ani riscă 12 ani de pușcărie pentru că a făcut ce fac zilnic, fără griji, ”suveraniștii” pro-ruși în România – VIDEO # Aktual24
O tânără muziciană de 18 ani din Sankt Petersburg, Diana Loginova, a fost arestată după ce un videoclip în care interpreta în fața unei mulțimi unui cântec rock anti-Putin a devenit viral. Ea riscă 12 ani de închisoare pentru că l-a criticat, voalat, pe președintele țării. Reamintim că pretinșii suveraniști din România care promovează ”înțelepciunea […]
18:00
Tragedie în Dolj: o femeie găsită moartă într-o fântână, soțul – descoperit spânzurat câteva ore mai târziu # Aktual24
Tragedie în localitatea Unirea, județul Dolj. Polițiștii au fost alertați duminică dimineață, 19 octombrie 2025, după ce o femeie a fost descoperită moartă într-o fântână dezafectată. Potrivit informațiilor preliminare, soțul acesteia ar fi aruncat-o în fântână, iar ulterior s-a spânzurat în locuința familiei. Descoperirea macabră Potrivit IPJ Dolj, apelul la 112 a fost făcut după […]
17:50
Explozia din Rahova. Primarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță începerea refacerii zonei afectate și continuarea sprijinului celor afectați # Aktual24
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță, printr-o postare pe facebook, că încep operațiunile de refacere a zonei afectate de explozia de vineri din Sectorul 5, dar și sprijinirea persoanelor evacuate. „De astăzi, intrăm în faza de acțiuni coordonate pentru refacerea zonei și sprijinul persoanelor afectate”. Potrivit edilului, Administrația Străzilor a demarat operațiuni de ridicare […]
17:50
Incident la mall AFI: agent de securitate reținut după ce a bătut un bărbat suspectat de furt. Totul a fost filmat – VIDEO # Aktual24
Scene violente într-un magazin din mall AFI Cotroceni. Un agent de securitate de 31 de ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce ar fi agresat un bărbat suspectat de furt, în spațiul de interpelare al magazinului HalfPrice. Incidentul a avut loc pe 18 octombrie 2025, iar cazul este investigat de polițiștii Secției […]
17:30
Aeroportul german din München a fost închis temporar în seara zilei de 18 octombrie, după ce au fost raportate drone neidentificate. „Observări suspecte" au fost raportate de mai multe persoane, inclusiv ofițeri de securitate și angajați ai aeroportului, a anunțat Poliția Federală, relatează Associated Press. Observările au avut loc în jurul orei 22:00, ora locală, […]
16:40
Jaful de la Muzeul Luvru: Au fost furate bijuterii de „valoare inestimabilă” susține ministrul de interne # Aktual24
Bijuterii „de o valoare inestimabilă” au fost furate duminică dimineață de la Muzeul Louvre din Paris de răufăcători care au fugit, muzeul cel mai vizitat din lume anunțându-și închiderea “din motive excepționale”, informează AFP citând surse concordante. Faptele s-au derulat între 09:30 și 09:40 (07:30 și 07:40 GMT), răufăcătorii au pătruns în muzeul situat în centrul capitalei […]
16:30
Germanii nu vor să fie “trași la loterie” pentru a fi luați în armată. Recrutarea, acțiune de descurajare împotriva Rusiei # Aktual24
Majoritatea germanilor sunt împotriva ideii de organizare a unei loterii pentru a fi recrutați în armată. Cancelarul Friedrich Merz intenționează să reinstituie o formă de serviciu militar, suspendat în 2011, pentru a răspunde unei amenințări în creștere din partea Rusiei și pentru a consolida armata germană, în conformitate cu obiectivele de apărare ale NATO. Potrivit […]
14:40
China acuză SUA de atacuri cibernetice și spionaj. Ministerul Securității Statului a precizat că atacurile au vizat agenția națională de supraveghere a timpului. Agenția de informații americană NSA a lansat atacuri asupra Centrului Național de Servicii Orare din Xi’an pe o perioadă lungă de timp, a anunțat ministerul într-un comunicat pe contul său WeChat. Conform […]
14:10
Dronă cu inteligență artificială: SUA și Ucraina creează o dronă cu o rază de acțiune de până la 1.600 km # Aktual24
Auterion, una dintre companiile de software de top din lume pentru drone de apărare, a anunțat finalizarea cu succes a programului Artemis, care a creat o dronă de atac cu rază lungă de acțiune. Noua dronă, testată în Ucraina, poate parcurge până la 1600 de kilometri și are un sistem de ghidare vizuală care asigură […]
14:00
UE vs flota fantomă a Rusiei: Europenii vor să poată urca la bordul navelor, se tem inclusiv de atacuri # Aktual24
Uniunea Europeană caută să își crească competențele pentru a verifica navele din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, potrivit unui document pregătit pentru reuniunea miniștrilor de externe ai UE de luni. Navele care transportă petrol rusesc sub steaguri diferite pentru a evita sancțiunile UE au implicații majore, deoarece nu doar că susțin economia de război a […]
13:50
Pare că toți politicienii și persoanele publice importante condamnați sau acuzați în valul anticorupție din anii anteriori, în principal perioada 2011-2018, vor fi albiți. Justiția din România îi scapă pe bandă rulantă pe cei acuzați de infracțiuni de mare corupție – și nu numai – iar de partea cealaltă procurorii aproape nu s-au atins de […]
13:00
Columbia acuză SUA de crimă: Barca lovită ar fi fost de pescari, nu de traficanți de droguri # Aktual24
Președintele Gustavo Petro a acuzat Statele Unite de comiterea unei crime după ce o lovitură aeriană americană a vizat o barcă în apele teritoriale columbiene în septembrie, ucigând un pescar. Pe X, Petro a spus că vasul era derapat și cu semnalul de urgență activat din cauza unei defecțiuni la motor când a fost lovit: […]
12:50
Evenimentul a fost anunțat de ministrul Culturii, Rachida Dati iar instituția pariziană și-a închis imediat porțile „din motive excepționale." Potrivit Le Figaro, "un trăsnet a lovit din senin în inima Parisului: un jaf a avut loc duminică dimineață la deschiderea Muzeului Luvru, a anunțat ministrul Culturii, Rachida Dati, pe X." Contactați de AFP, cei din […]
12:20
Reparațiile la centrala nucleară de la Zaporojie din Ucraina au început după ce în zonă au fost stabilite „zone locale de încetare a focului”, a transmis sâmbătă Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). „Restabilirea alimentării externe cu energie electrică este crucială pentru siguranța nucleară. Ambele părți au colaborat constructiv cu AIEA pentru a permite desfășurarea […]
Ieri
12:10
Specialist: ”Nu înțeleg de ce DistriGaz nu folosește blocatoare pentru valve. Blocatorul e cu lacăt, se semnează de cel care l-a închis și doar persoana respectivă îl deschide” # Aktual24
Explozia din București ar fi avut foarte puține șanse să se producă dacă gazele ar fi fost închise cu ajutorul unui sistem simplu, folosit deja pe scară largă în lume: blocator cu valvă. Iată ce spune un expert în acest domeniu. ”Nu înțeleg de ce DistriGaz nu folosește blocatoare pentru valve. E o procedură pe […]
12:00
Țeavă de gaze fisurată în București în preajma unui incendiu care a distrus deja două mașini. 40 de persoane evacuate dintr-un hotel # Aktual24
Un incendiu de proporții a izbucnit, în urmă cu scurt timp, pe Bulevardul Pipera din Voluntari, județul Ilfov, afectând două autoturisme și extinzându-se rapid la o conductă de gaze aflată în apropiere. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU București-Ilfov incendiul la cele două mașini a fost stins, însă situația rămâne extrem de periculoasă din cauza […]
11:50
Dan Tănasă, pus la punct în Parlament: ”Duceți-vă la stăpânii dumneavoastră și cereți-le tezaurul înapoi, pe care l-au furat” – VIDEO # Aktual24
Extremistul AUR Dan Tănasă a primit o replică usturătoare în Parlament din partea deputatului USR Allen Coliban după ce a pretins că refacerea unor clădiri de patrimoniu național din Transilvania ar reprezenta ”renovarea conacelor grofilor”. ”După sute de ani în care românii au fost tratați mai rău ca animalele în Transilvania, asta trebuie să facem […]
11:40
Tragedie în Piatra Craiului. O tânără de 29 de ani a murit, după o cădere de 250 de metri # Aktual24
Sâmbătă, în jurul orei 13:30, salvamontiștii din Zărnești au primit un apel, prin care erau anunțați că o turistă de 29 de ani a alunecat într-o râpă, în versantul vestic din Parcul National Piatra Craiului, după cum au postat astăzi pe pagina oficială de facebook. „În urma unui filmuleț primit ulterior, care surprindea zona în […]
11:20
Trimisul lui Trump, Witkoff, a făcut presiuni asupra delegației ucrainene pentru a ceda Rusiei regiunea Donețk – Washington Post # Aktual24
Trimisul președintelui american Donald Trump a făcut presiuni asupra delegației ucrainene în timpul unei întâlniri de vineri privind transferul regiunii Donețk către Rusia. El subliniază că locuitorii acestei regiuni sunt predominant vorbitori de limbă rusă. Potrivit oficialilor, trimisul lui Trump, Steve Witkoff, a făcut presiuni asupra delegației ucrainene cu privire la transferul regiunii Donețk în […]
11:10
Donald Trump răspunde protestelor „No Kings” cu un videoclip AI scabros, în care apare drept rege, pilotează un avion și aruncă fecale în capul manifestanților –VIDEO # Aktual24
Președintele Donald Trump a reacționat sâmbătă la protestele globale „No Kings” prin publicarea unui videoclip generat de inteligență artificială (AI), considerat de mulți ca fiind unul dintre cele mai bizare gesturi de până acum ale liderului american. Postat pe platforma Truth Social sâmbătă seara, videoclipul îl înfățișează pe Trump purtând o coroană și pilotând un […]
10:50
Victoria care obligă: PAS a câștigat puterea, dar urmează examenul realității (Op-ed) – Presshub # Aktual24
Republica Moldova a intrat într-o nouă etapă politică după validarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Curtea Constituțională de la Chișinău a confirmat rezultatele scrutinului, constatând că nu există hotărâri judecătorești definitive care să indice fraude sau vicii de procedură, iar președinta Maia Sandu a semnat decretul prin care prima ședință a noului Parlament este convocată […]
