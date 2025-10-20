FOTO. Centrul Medical Neoclinic: excelență în servicii și îngrijire personalizată pentru sănătatea timișorenilor
Timis Online, 20 octombrie 2025 11:50
ADVERTORIAL. Centrul Medical Neoclinic este cunoscut drept un punct de referință în Timișoara pentru îngrijirea medicală de încredere, caracterizată prin servicii profesioniste și personalizate. Cu un accent deosebit pe calitatea îngrijirii și pe relația cu pacienții, ne angajăm să oferim soluții medicale eficiente și accesibile, într-un mediu modern și primitor.
Acum 30 minute
11:50
11:50
RETIM: „Ne menținem poziția privind transferul angajaților Depozitului Ghizela către noua companie a Consiliului Județean Timiș” # Timis Online
ADVERTORIAL. În contextul în care Consiliul Județean (CJ) Timiș a anunțat public, săptămâna trecută, că intenționează să continue activitatea la Depozitul de Deșeuri Nepericuloase (DDN) Ghizela prin intermediul societății Eco Serv Timiș S.R.L., societatea RETIM Ecologic Service S.A. își menține poziția privind necesitatea transferului majorității angajaților punctului de lucru Ghizela către noua entitate care urmează să gestioneze depozitul.
Acum 2 ore
11:00
Un bărbat și-a omorât soția cu toporul și a aruncat-o într-o fântână, apoi s-a spânzurat # Timis Online
Un bărbat de 45 de ani din comuna Unirea, Dolj, și-a ucis soția de 39 de ani cu un topor, i-a aruncat trupul într-o fântână, apoi s-a spânzurat. Tragedia a fost descoperită după ce ginerele lor a alertat poliția. Ancheta este în desfășurare pentru stabilirea tuturor împrejurărilor.
10:50
PROGRAM. „FestteamArt” 2025 marchează 25 de ani de prietenie teatrală între Lugoj și Corinthos # Timis Online
În perioada 22-26 octombrie, la Lugoj va avea loc Festivalul Internațional de Teatru „FestteamArt”. Manifestarea ajunge la ediția cu numărul 16.
10:40
Ziua Mondială a Osteoporozei. Boala tăcută care afectează milioane de oameni, cu precădere femeile # Timis Online
O dată la trei secunde, la nivel mondial, o persoană suferă o fractură cauzată de osteoporoză. Boala afectează tot mai multe persoane, în special femeile trecute de 50 de ani, și rămâne adesea nediagnosticată până la apariția unei fracturi.
10:20
Inconștiență la volan. La 81 de ani, un șofer a provocat un accident cu victimă pe Calea Lugojului # Timis Online
Un accident rutier a avut loc pe Calea Lugojului, unde o femeie de 55 de ani a fost rănită după ce autoturismul condus de un bărbat în vârstă de 81 de ani a intrat în mașina sa. Incidentul s-a petrecut la intersecția dintre DN 68A și DJ 681A, iar poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
Acum 4 ore
10:00
Tragedie într-o locuință din Timiș: bărbat bătut și ars de viu, după o ceartă între prieteni # Timis Online
Aseară, în localitatea Ciacova, mai multe persoane s-au chefuit, după care s-au luat la ceartă și au incendiat camera, în care aceștia au consumat băuturi. O femeie a alertat autoritățile, care s-au deplasat de urgență la adresa menționată.
09:00
Luni, 20 octombrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
08:40
Horoscopul în această săptămână:
Acum 12 ore
00:10
Luni, 20 octombrie, puteți merge la o expoziție sau la un spectacol de teatru.
Acum 24 ore
15:30
Muzeul Luvru va fi închis pe tot parcursul zilei de duminică, după ce a fost raportat un furt.
12:50
Un accident a avut loc duminică pe Calea Dorobanților din Timișoara, fiind implicate două mașini și un autobuz.
Ieri
11:20
Școala PneumoClinicsTM, organizată de joi până sâmbătă la Universitatea de Medicină și Farmacie „Dr. Victor Babeș” Timișoara, s-a încheiat cu trei titluri de „Visiting Professor” acordate în ultima sa zi.
08:00
La aproximativ două ore de Roma, într-o localitate liniștită din regiunea Umbria, vizitatorii pot pătrunde într-unul dintre cele mai neobișnuite muzee din Europa: Museo delle Mummie di Ferentillo. Situat în cripta bisericii Chiesa di Santo Stefano, nu oferă picturi sau sculpturi, ci ceva mult mai tulburător: trupuri umane mumificate natural, conservate perfect de peste două secole
00:20
Duminică, 19 octombrie, puteți participa la un atelier de creat mandale de toamnă sau să mergeți la un film. În Piața Victoriei aveți ocazia să învățați cum să acordați primul ajutor corect.
18 octombrie 2025
17:20
Adolescent transportat la spital cu elicopterul SMURD după un accident la Chevereșu Mare # Timis Online
Sâmbătă a avut loc un accident rutier în localitatea Chevereșu Mare, cu două victime.
13:00
Anul acesta, șapte organizații, școli și persoane fizice din Timișoara vor primi 15 biciclete electrice în urma selecției făcute prin apelul „Urban eRiders”. Programul face parte din RO Bike Valley, lansat de Fundația Comunitară Timișoara în Săptămâna Europeană a Mobilității.
12:40
Aproape 500 de români au luat parte la un studiu care are drept temă cunoștințele despre tehnicile de prim ajutor. Studiul MENSAVE a avut la bază un chestionar cu 11 întrebări, iar la final respondenții au primit o evaluare: „Știți să acordați primul ajutor” sau „Aveți nevoie de un curs de prim ajutor”, în funcție de pragul răspunsurilor corecte.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Ca parte a proiectului de modernizare a căii ferate care traversează Timișoara, constructorul WeBuild are în desfășurare lucrări și în zona Gării de Nord. Se lucrează pe mai multe paliere.
10:00
Unul dintre cei 15 răniți în explozia din Rahova este transportat în această dimineață la o clinică din Austria, în urma arsurilor grave suferite.
08:50
Sâmbătă, 18 octombrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
08:50
Prințul Andrew al Marii Britanii, fratele Regelui Charles, renunță la titlul său regal # Timis Online
Prințul Andrew, implicat în scandaluri în legătură cu relația sa cu agresorul sexual american Jeffrey Epstein, a anunțat vineri seară că renunță la titlul său regal, negând însă categoric acuzațiile aduse, scrie Agerpres.
00:10
Sâmbătă, 18 octombrie, puteți merge la un tur ghidat, la un recital educativ sau la un film. În Piața Unirii are loc Retroparada Toamnei.
17 octombrie 2025
21:10
În acest weekend, va avea loc tradiționalul concert de la Peștera Românești, amintesc cei de la Visit Timiș. Orchestra Filarmonicii Oltenia din Craiova, sub bagheta dirijorului timișorean Radu Zaharia, a pregătit un program special.
19:00
Soarta centrelor de colectare voluntară începând de săptămâna viitoare – un nou măr al discordiei între PMT și CJT # Timis Online
Centrele de colectare voluntară a deșeurilor „riscă să fie blocate de săptămâna viitoare”, atrage atenția Primăria Timișoara, dând vina pe CJT și ADID, cele care au decis închiderea deponeului de la Ghizela. De la „județ”, răspunderea este trimisă către RETIM, firma la care și municipalitatea este acționar.
15:00
Simonis susține că nu rămânem cu gunoiul pe străzi. La Ghizela ar urma să se producă energie din deșeuri # Timis Online
Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a declarat, vineri, în cadrul ședinței aleșilor, că pe lângă Arad și Hunedoara, unde vor ajunge deșeurile produse de timișeni în următoarele luni, a mai găsit „unul-două” județe de rezervă. S-a ajuns în această situație pentru că s-a umplut mai repede decât era previzionat celula 2 din cadrul deponeului de la Ghizela, iar CJT a reziliat contractul cu RETIM, acuzând operatorul că a depozitat acolo și deșeuri neconforme.
14:40
Traficul din Timișoara va avea de suferit, în următoarea perioadă, din cauza mai multor restricții de trafic. Unele se aplică pe termen scurt, altele pe termen lung. Cele mai lungi se întind până la început de decembrie. Acestea au ca motivație lucrări la infrastructura rutieră și la branșamentele de gaz și canalizare.
13:20
Primăria Giroc a anunțat că, începând cu data de 3 noiembrie, va demara campania gratuită de colectare a deșeurilor vegetale. Este vorba despre frunze, crengi, resturi de iarbă, flori, plante rezultate din gospodării.
12:30
Sistemul online de plată a rovinietei, închis din această noapte până până duminică dimineață. Cumpărați-o din timp! # Timis Online
Utilizatorii drumurilor naționale, drumurilor expres și autostrăzilor, dar și cei care vor să traverseze podurile de la Fetești sau Cernavodă nu vor putea plăti online taxele aferente – rovinieta și, respectiv, peajul – de vineri noapte până duminică dimineață.
12:10
Filmul săptămânii: „After the Hunt”, un thriller psihologic semnat de Luca Guadagnino, cu Julia Roberts în rol principal # Timis Online
Recomandarea cinematografică din această săptămână este „After the Hunt”, cel mai recent film al regizorului italian Luca Guadagnino, cunoscut pentru producții precum Call Me by Your Name și Challengers.
11:50
„Protest” inedit împotriva modernizărilor administrației Fritz de pe Take Ionescu: cu mașina prin spațiul verde și peste trotuar # Timis Online
Zilele trecute, un timișorean a protestat inedit și posibil... ilegal, dar justificat din punctul de vedere al său. Acesta este supărat pe modernizările de pe bulevardul Take Ionescu. Astfel, a „tăiat-o” prin spațiul verde și pe trotuar pentru a-și parca mașina.
11:10
Femeile își fac vocea auzită. Întâlnire despre „mental load” și sănătate mintală, la Timișoara # Timis Online
Sâmbătă, 18 octombrie, la Galeria Bastion 3 din Timișoara, va avea loc cea de-a treia întâlnire tematică din cadrul proiectului „Continuum Feminin II”, dedicată experiențelor femeilor legate de suprasolicitare și „mental load”.
10:10
Din spectatori în salvatori. Timișorenii învață cum să intervină în caz de accident rutier # Timis Online
Duminică, 19 octombrie, între orele 14 și 17, Piața Victoriei din Timișoara va găzdui cea de-a cincea ediție a Campaniei „Învață să salvezi o viață!”, eveniment dedicat creșterii siguranței rutiere și responsabilizării sociale, desfășurat sub motto-ul „Siguranța rutieră este și responsabilitatea ta!”.
10:00
Un bloc de locuințe s-a prăbușit parțial, în cartierul Rahova din București, aparent după o explozie. Sunt căutate victime.
09:40
Duminică, 19 octombrie, de la ora 15, în Piața Libertății din Timișoara va avea loc manifestația „Împreună pentru siguranța femeilor”, organizată de Asociația SPICC, membră a Rețelei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor (VIF) din 2016, alături de Liga AC și Alternativa Civică.
09:30
Vineri, 17 octombrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
09:00
Ciprian Zaharie, președinte Retromobil Club România - Filiala Timiș: „E clubul celor cu mai mulți bani decât minte” # Timis Online
Ciprian Zaharie este inginer la Porsche Engineering, însă o mare parte din timpul liber o alocă unei pasiuni aparte: mașinile vechi. Acesta are o Dacia 1310 din 1981 și o Lada din 1979, ambele funcționale.
00:20
Vineri, 17 octombrie, puteți merge la filme sau la expoziții în oraș.
16 octombrie 2025
22:30
Un tânăr de 26 de ani s-a autoincendiat, joi seara, pe bulevardul Victor Babeș din Timișoara, pe fondul unor probleme familiale.
18:50
Primul magazin Rituals Cosmetics din vestul ţării se deschide la Iulius Town pe 22 octombrie # Timis Online
Brandul internațional Rituals, renumit în industria de lux pentru promovarea bunăstării personale, se alătură rețelei de retail a companiei IULIUS și va deschide, toamna aceasta, magazine în ansamblurile mixed-use Iulius Town Timișoara şi Palas Iași, precum și în Iulius Mall Cluj. Cunoscut la nivel global pentru produsele sale de îngrijire și wellbeing, Rituals aduce mai aproape de public filozofia sa holistică, prin colecții variate inspirate de natură și de ritualuri străvechi.
18:40
RETIM răspunde la imaginile scoase din context publicate de Alexandru Iovescu, Președintele ADID Timiș, privind Depozitul de la Ghizela # Timis Online
Imaginile prezentate de Alexandru Iovescu sunt scoase din context și denaturează realitatea din teren
18:40
Raport Salvați Copiii: Sărăcia în rândul copiilor din România „costă” economia peste o treime din PIB # Timis Online
Sărăcia în rândul copiilor din România generează pierderi economice uriașe, echivalente cu aproximativ 36% din Produsul Intern Brut (PIB) al țării, potrivit celui mai recent raport al organizației Salvați Copiii România.
18:10
Unul dintre cei mai apreciați coregrafi români, Sergiu Matis, vine la Timișoara cu spectacolul „Warp Renderings”. Reprezentația este o experiență vizuală și emoțională despre felul în care imaginile naturii din artă, fotografie sau realitate virtuală ne schimbă modul de a privi lumea.
17:20
Timișorenii sunt invitați în luna octombrie să participe la trei seri de proiecții de film care explorează teme profunde precum migrația, curajul și integrarea socială.
16:40
Weekend animat în Iulius Town: Ziua Armatei României, expoziție inedită cu machete de avioane și personaje SF, teatru interactiv și alte surprize # Timis Online
Un weekend cu evenimente pentru întreaga familie se anunță la Iulius Town! Se va celebra Ziua Armatei României alături de cadrele militare, care au pregătit mai multe activități interactive pentru public. Minipoligon de cercetare, tehnici de alpinism, concerte de fanfară și prezentări de tehnică militară sunt doar câteva dintre surprizele pe care le veți putea descoperi în Iulius Gardens. Totodată, în Iulius Town va fi expusă și o expoziție inedită de machete, iar cei mici sunt așteptați la Teatru pentru copii și la fascinanta expoziție Giant Bugs.
16:20
Judecătorii Instanței Supreme contestă la CCR legea care limitează retragerea pensiilor private # Timis Online
Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis joi, în unanimitate, să sesizeze Curtea Constituțională privind legea plății pensiilor private, adoptată miercuri de Camera Deputaților, potrivit Agerpres.
15:30
Femeie de 43 de ani, arestată după ce a provocat un accident în Lugoj. Nu avea permis și era drogată # Timis Online
O femeie de 43 de ani a fost prinsă drogată la volan după ce a provocat un accident rutier. Nu avea permis și consumase substanțe psihoactive. A fost dusă în arest.
15:20
FOTO. Ministrul Educației, la Gala Inovației și Performanței în Învățământul Dual de la Timișoara: „Dualul este cheia pentru viitorul filierei tehnologice” # Timis Online
Timișoara găzduiește joi, 16 octombrie, Gala Inovației și Performanței în Învățământul Dual, un eveniment național dedicat promovării excelenței, colaborării și creativității în educația profesională duală din România.
15:10
O fetiță de doar 3 ani rătăcea singură pe o stradă din Timișoara, aseară, speriată, confuză, fără să știe unde se află sau cum să ajungă acasă. Din fericire, câțiva jandarmi au observat-o și au avut grijă de ea până la apariția părinților.
14:40
Se apropie o zi specială pentru specialiștii în sudare și pentru toți cei pasionați de tehnologie. Pe 23 octombrie 2025, de la ora 09:00, CM Metal, reprezentant certificat Fronius în România, vă deschide din nou porțile pentru ediția a IV-a a evenimentului Open Day, o zi dedicată inovației și experiențelor practice.
