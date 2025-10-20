ANUNȚ 250 de blocuri din București rămân fără apă caldă

23:20

Președintele american Donald Trump l-a îndemnat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la întâlnirea avută vineri la Casa Albă, să accepte termenii propuși de președintele rus Vladimir Putin pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, avertizându-l că liderul de la Kremlin a amenințat că va 'distruge' Ucraina dacă aceasta nu îi acceptă propunerile, în condițiile în care Putin și-a diminuat pretențiile față de cele formulate la summit-ul avut cu Trump în august.