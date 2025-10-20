Distrigaz reia etapizat alimentarea cu gaz la blocurile din cartierul Rahova
MainNews.ro, 20 octombrie 2025 11:50
Distrigaz Sud Rețele anunță că reia etapizat alimentarea cu gaze naturale pentru mai multe imobile din cartierul Rahova. Aceasta a fost întreruptă în urma puternicei explozii de vineri de la blocul situat în vecinătatea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu". La anumite imobile de pe strada Vicina și de pe Calea Rahovei reluarea alimentării se va face
• • •
Acum 30 minute
11:50
Distrigaz Sud Rețele anunță că reia etapizat alimentarea cu gaze naturale pentru mai multe imobile din cartierul Rahova. Aceasta a fost întreruptă în urma puternicei explozii de vineri de la blocul situat în vecinătatea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu". La anumite imobile de pe strada Vicina și de pe Calea Rahovei reluarea alimentării se va face
Acum o oră
11:30
Nepoata fostului șef SRI Ioan Timofte, trimisă în judecată de DNA pentru luare de mită # MainNews.ro
Ioana Timofte, fost director general al Companiei pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune (CNCIR), a fost trimisă în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie împreună cu alte șase persoane, pentru luare de mită în formă continuată, instigare sau complicitate la luare de mită. Potrivit DNA, între 2021 şi 2023, Ioana Timofte,
11:30
Volumul lucrărilor de construcţii din România a înregistrat o creştere semnificativă în primele opt luni ale anului 2025, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, s-a consemnat un avans de 9,7% ca serie brută, iar după ajustarea datelor pentru influenţele sezoniere şi numărul
Acum 2 ore
10:20
Curtea Constituțională va relua luni dezbaterea privind sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție asupra proiectului de reformă a pensiilor speciale ale magistraților. Judecătorii instanței supreme susțin că legea care modifică pensiile speciale ale judecătorilor și procurorilor ar încălca mai multe principii constituționale și decizii obligatorii ale CCR, invocând încălcarea statului de drept, a independenței
Acum 4 ore
10:00
Oana Țoiu va participa la Consiliul Afaceri Externe. Ce subiecte vor fi discutate în cadrul reuniunii # MainNews.ro
Ministra de externe va lua parte la Consiliul Afaceri Externe. În cadrul reuniunii vor fi discutate situațiile din Ucraina și din Orientul Mijlociu, precum și evoluțiile din Republica Moldova, din Georgia și din Sudan. Întâlnirea miniștrilor de externe ai celor 27 de state membre ale Uniunii Europene va fi prezidată de către Înalta Reprezentantă a
09:10
Deputații vor dezbate moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului agriculturii # MainNews.ro
Membrii Camerei Deputaților vor dezbate moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului agriculturii, Florin Barbu, care este intitulată „Când cultivi minciuni, culegi rușine. Un strigăt pentru salvarea agriculturii românești din mâinile incompetenței". Inițiatorii demersului critică lipsa de viziune a ministrului și atitudinea acestuia față de agricultori. „Agricultura este coloana vertebrală a oricărei națiuni, sursa hranei,
08:50
Întrevedere cu scântei la Casa Albă între Trump și Zelenski. Președintele SUA a înjurat și a arucat hărțile războiului # MainNews.ro
La Casa Albă a avut loc vineri o întâlnire extrem de tensionată între președintele american, Donald Trump, și liderul ucrainean, Volodimir Zelenski, potrivit unor surse citate de publicația Financial Times. Discuțiile ar fi degenerat rapid într-un schimb aprins de replici, pe un ton ridicat, cu expresii dure, în momentul în care Trump i-a cerut direct
Acum 24 ore
22:50
Vila din Aviatorilor, renovată cu 14 milioane de lei pentru Iohannis, scoasă la licitație # MainNews.ro
Vila din Bulevardul Aviatorilor nr. 86, renovată cu 14 milioane de lei din bani public și despre care s-a speculat că ar fi fost pregătită pentru președintele Klaus Iohannis, a fost scoasă la închiriere de RA-APPS. Vila a fost scoasă la închiriere prin licitație publică cu strigare, notează Profit.ro. Imobilul este descris ca fiind destinat activităților comerciale
21:50
Mai mulţi hoţi au pătruns duminică dimineaţă în celebrul Muzeu Luvru din Paris printr-o fereastră, reuşind să fure bijuterii de valoare „inestimabilă", înainte de a scăpa pe motociclete, a anunţat guvernul francez, transmite Reuters. Potrivit Ministerului de Interne, incidentul a avut loc în jurul orei 9:30, la scurt timp după deschiderea muzeului pentru public. Hoţii
21:00
Armata israeliană a lansat un atac asupra Fâşiei Gaza, după ce Hamas a încălcat armistițiul # MainNews.ro
Armata israeliană a lansat duminică un atac asupra Fâşiei Gaza, potrivit relatărilor presei israeliene, diminuând speranţele că armistiţiul mediat de Statele Unite, intrat în vigoare acum o săptămână, ar putea duce la o pace durabilă în enclavă, în timp ce Israelul şi Hamas îşi aruncă reciproc acuzaţii de încălcare a acordului, transmite Reuters. Un oficial
18:40
Zi istorică pentru tenisul de masă românesc: Echipele feminină şi masculină luptă pentru aurul continental # MainNews.ro
Zi istorică pentru tenisul de masă românesc. Ambele loturi naţionale şi-au asigurat calificarea în finalele europene, iar duminică vor juca pentru trofeul suprem, la Zadar, în Croaţia. Aflată la a şasea finală europeană consecutivă, echipa feminină (Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia) întâlneşte Germania, duminică, de la 14.00. Echipa României este
18:10
Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu: „Abonamente gratuite la transportul public pentru posesorii mașinililor avariate în explozia din Rahova” # MainNews.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă duminică, despre explozia din Calea Rahovei, că acum începe greul şi se intră în faza de acţiuni coordonate pentru refacerea zonei şi sprijinul persoanelor afectate. Primarul mai anunţă că doar 78 de persoane mai sunt cazate în unităţile hoteliere, o parte alegând să meargă temporar la rude. În
17:10
Administratoarea blocului din Calea Rahovei, unde vineri s-a produs o explozie puternică, este audiată duminică la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. La intrarea în sediul instituției, femeia a declarat că sigiliul de pe instalația de gaz nu ar fi fost rupt de locatari, ci de reprezentanții unei firme private, chemată să remedieze
16:50
STB va monta camere pe autobuze ca să-i amendeze pe șoferii care intră pe banda unică de transport # MainNews.ro
Andrei Dinculescu, director general STB, a declarat în exclusivitate în emisiunea „Cu Gândul la București" că autobuzele vor fi dotate cu camere video, astfel încât șoferii care intră pe banda unică de transport public să fie identificați și amendați. „Foarte multă lume se plânge de faptul că există întârzieri în trafic. Îmi doresc să rezolv
16:40
Vila din Aviatorilor, renovată cu 14 milioane de lei pentru Iohannis, scoasă la licitație # MainNews.ro
Vila din Bulevardul Aviatorilor nr. 86, renovată cu 14 milioane de lei din bani public și despre care s-a speculat că ar fi fost pregătită pentru președintele Klaus Iohannis, a fost scoasă la închiriere de RA-APPS. Vila a fost scoasă la închiriere prin licitație publică cu strigare, notează Profit.ro. Imobilul este descris ca fiind destinat activităților comerciale … Articolul Vila din Aviatorilor, renovată cu 14 milioane de lei pentru Iohannis, scoasă la licitație apare prima dată în Main News.
16:30
Explozia din Rahova: Experţii spun că nu e justificată economic consolidarea clădirii: Lucrările de consolidare pot depăşi valoarea de înlocuire a clădirii # MainNews.ro
Experţii convocaţi de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, care au mers la locul exploziei din Calea Rahovei, au trans mis că nu e justificată economic consolidarea clădirii afectate, pentru că există posibilitatea ca pe durata desfăşurării lucrărilor de consolidare, amplasamentul să fie afectat de un cutremur moderat sau mare care ar pune în imediat
15:50
Mai mulţi hoţi au pătruns duminică dimineaţă în celebrul Muzeu Luvru din Paris printr-o fereastră, reuşind să fure bijuterii de valoare „inestimabilă”, înainte de a scăpa pe motociclete, a anunţat guvernul francez, transmite Reuters. Potrivit Ministerului de Interne, incidentul a avut loc în jurul orei 9:30, la scurt timp după deschiderea muzeului pentru public. Hoţii … Articolul Bujuterii de valore „inestimabilă”, furate de la Muzeu Luvru apare prima dată în Main News.
15:00
Armata israeliană a lansat un atac asupra Fâşiei Gaza, după ce Hamas a încălcat armistițiul # MainNews.ro
Armata israeliană a lansat duminică un atac asupra Fâşiei Gaza, potrivit relatărilor presei israeliene, diminuând speranţele că armistiţiul mediat de Statele Unite, intrat în vigoare acum o săptămână, ar putea duce la o pace durabilă în enclavă, în timp ce Israelul şi Hamas îşi aruncă reciproc acuzaţii de încălcare a acordului, transmite Reuters. Un oficial … Articolul Armata israeliană a lansat un atac asupra Fâşiei Gaza, după ce Hamas a încălcat armistițiul apare prima dată în Main News.
14:20
VIDEO Romii protestează în stradă faţă de proiectul de lege care interzice căsătoriile între minori # MainNews.ro
Câteva zeci de romi din Târgu Jiu au ieşit în stradă pentru a protesta împotriva proiectului de lege iniţiat de ministrul muncii, Florin Manole, şi ministrul mediului, Diana Buzoianu, care interzice căsătoriile între minori, sub sancţiunea pedepsei cu închisoarea. Protestatarii au adus cu ei boxe la care au pus muzică, precum şi pancarte cu denumirea
12:30
Zi istorică pentru tenisul de masă românesc: Echipele feminină şi masculină luptă pentru aurul continental # MainNews.ro
Zi istorică pentru tenisul de masă românesc. Ambele loturi naţionale şi-au asigurat calificarea în finalele europene, iar duminică vor juca pentru trofeul suprem, la Zadar, în Croaţia. Aflată la a şasea finală europeană consecutivă, echipa feminină (Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia) întâlneşte Germania, duminică, de la 14.00. Echipa României este … Articolul Zi istorică pentru tenisul de masă românesc: Echipele feminină şi masculină luptă pentru aurul continental apare prima dată în Main News.
Ieri
10:50
STB va monta camere pe autobuze ca să-i amendeze pe șoferii care intră pe banda unică de transport # MainNews.ro
Andrei Dinculescu, director general STB, a declarat în exclusivitate în emisiunea „Cu Gândul la București” că autobuzele vor fi dotate cu camere video, astfel încât șoferii care intră pe banda unică de transport public să fie identificați și amendați. „Foarte multă lume se plânge de faptul că există întârzieri în trafic. Îmi doresc să rezolv … Articolul STB va monta camere pe autobuze ca să-i amendeze pe șoferii care intră pe banda unică de transport apare prima dată în Main News.
10:20
Explozia din Rahova: Experţii spun că nu e justificată economic consolidarea clădirii: Lucrările de consolidare pot depăşi valoarea de înlocuire a clădirii # MainNews.ro
Experţii convocaţi de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, care au mers la locul exploziei din Calea Rahovei, au trans mis că nu e justificată economic consolidarea clădirii afectate, pentru că există posibilitatea ca pe durata desfăşurării lucrărilor de consolidare, amplasamentul să fie afectat de un cutremur moderat sau mare care ar pune în imediat … Articolul Explozia din Rahova: Experţii spun că nu e justificată economic consolidarea clădirii: Lucrările de consolidare pot depăşi valoarea de înlocuire a clădirii apare prima dată în Main News.
18 octombrie 2025
18:10
Anchetatorii nu pot intra în zona în care s-a produs explozia din cauza riscului de prăbuşire. Zeci de persoane, audiate # MainNews.ro
Poliția continuă ancheta privind explozia care a avut loc vineri într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, în cadrul unui dosar penal deschis pentru infracțiunea de distrugere din culpă, aflat în coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. Din cauza instabilității clădirii, anchetatorii nu au acces direct în zona afectată, existând riscul prăbușirii
16:50
Stelian Bujduveanu, primarul interimat al Capitalei: „Trebuie să relocăm fiecare familie pe termen mediu şi pe termen lung” # MainNews.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat sâmbătă că 86 de persoane care nu mai pot locui în blocul afectat de explozia produsă vineri în Sectorul 5 au fost cazate temporar în patru hoteluri din București. Edilul a precizat că etapa următoare, cazarea „pe termen mediu și lung a familiilor", va începe de
16:20
Comitetul pentru situații de URGENȚĂ se reunește azi la Primăria Capitalei pentru a discuta despre explozia din Rahova # MainNews.ro
Prefectura Capitalei a anunțat că azi, la ora 18:00, va avea loc ședința Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență, la sediul Primăriei Municipiului București, din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, în vederea gestionării urmărilor exploziei din cartierul Rahova. La întâlnire vor participa instituțiile cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență. „Astăzi, la ora 18:00, va avea
15:30
Corpul de Control al prim-ministrului a finalizat verificările la Societatea Națională a Sării SA (SNS SA) și Administrația Națională „Apele Române", ca urmare a inundării Salinei Praid din luna mai, iar concluziile prezentate sâmbătă dimineață de Guvern arată deficiențe majore în gestionarea riscurilor. Verificările arată că ambele instituții au subestimat pericolul de inundare și că
13:50
Partidele de coaliție au bătut palma. Alegerile la Capitală vor fi organizate în acest an # MainNews.ro
Partidele de coaliție au „bătut palma" și ar fi luat decizia ca alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei să fie organizate cu siguranță în acest an. Variantele vehiculate pentru data scrutinului din București sunt 30 noiembrie sau 7 decembrie. Candidații partidelor de guvernământ pentru fotoliul de Primar General al Capitalei ar fi Daniel Băluță (PSD),
12:20
Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă după-amiază la subsolul unui bloc de pe Calea Plevnei, în Sectorul 6 al Capitalei, generând degajări masive de fum. La fața locului au fost mobilizate forțe importante de intervenție, inclusiv zece autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, echipaje SMURD și Detașamentul Special de Salvatori, a anunțat ISU București-Ilfov.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Zelenski, rezervat privind discuţiile despre rachetele Tomahawk cu Trump, după întâlnirea de la Casa Albă # MainNews.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a indicat că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate, comentează BBC. Zelenski a declarat, după întrevederea cordială, că el şi Trump au discutat despre rachete cu rază
11:30
Când ar putea avea loc întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta. Peskov: „Sunt multe întrebări” # MainNews.ro
Kremlinul a transmis vineri că un summit între președinții Vladimir Putin și Donald Trump ar putea avea loc în decurs de două săptămâni sau puțin mai târziu de atât, dar că mai sunt multe de rezolvat înainte de a putea fi stabilită o dată certă. Trump și Putin au convenit joi să organizeze un al
10:50
Unul dintre cei 15 răniți în explozia produsă vineri într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei este transferat sâmbătă la o clinică din Austria, după ce starea sa a fost evaluată ca fiind extrem de gravă. Victima, un bărbat de 53 de ani, are arsuri extinse și multiple traumatisme și se află intubată, în stare
17 octombrie 2025
22:10
Doctorița Flavia Groșan, celebră pentru „tratamentele minune” din pandemie, internată la ATI în comă profundă # MainNews.ro
Medicul pneumolog Flavia Groșan, cunoscută pentru afirmațiile controversate din perioada pandemiei de Covid-19, a fost internată de urgență la Secția ATI a Spitalului Județean din Oradea, în comă profundă, cu metastaze extinse. Potrivit unor surse medicale citate de BIHOREANUL, aceasta se află în comă grad 4 pe scala Glasgow și este ventilată mecanic. La internare,
21:30
Accident în Pasajul Victoriei. Un tramvai și un autobuz ale STB s-au ciocnit în plin. Patru persoane au ajuns la spital # MainNews.ro
Un accident rutier a avut loc, vineri după-amiaza, 17 octombrie 2025, în Pasajul Victoriei din București. Au fost implicate două vehicule din cadrul STB. Incidentul a avut loc în jurul orei 17:45. Brigada Rutieră a fost sesizată printr-un apel la numărul de urgență 112 cu privire la producerea unui accident de circulație în Pasajul Victoriei.
21:20
Interlopul Makaveli, ridicat de jandarmi după ce a încercat să forțeze perimetrul de intervenție la locul exploziei din Rahova # MainNews.ro
Situație tensionată, vineri, în zona blocului din Sectorul 5 al Capitalei afectat de explozia soldată cu trei morți și mai multe persoane rănite. Interlopul Makaveli, devenit cunoscut după ce i-a făcut campanie electorală lui Călin Georgescu, a fost ridicat de jandarmi după ce a încercat să pătrundă în perimetrul de securitate instituit de autorități. Potrivit Jandarmeriei
20:50
Prima reacție a președintelui Nicușor Dan, în urma tragediei din Rahova: „Nu putem aştepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare” # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a reacționat vineri seară după explozia devastatoare care a avut loc într-un bloc de pe
20:30
Sora fostei ministre de interne Carmen Dan, Simona Stan, a fost plasată în arest la domiciliu pentru următoarele 30 zile, printr-o decizie luată, vineri, de magistraţii Tribunalului Bucureşti. Cealaltă femeie pusă sub învinuire în dosar a fost pusă sub control judiciar pentru 60 zile. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au anunţat, … Articolul Sora fostei ministre Carmen Dan, plasată în arest la domiciliu pentru 30 zile apare prima dată în Main News.
18:50
Distrigaz vine cu noi precizări în urma tragediei din Rahova / Ce obligații aveau locatarii # MainNews.ro
Distrigaz a transmis vineri după-amiază noi precizări în legătură cu explozia produsă într-un bloc situat în Cartierul Rahova, soldată cu 3 morți, 13 răniți și pagube materiale majore. Compania anunță că robinetul de branșament sigilat anterior exploziei nu a fost afectat, însă sigiliul fusese găsit rupt în urma unei intervenții neautorizate. Potrivit companiei, un echipaj … Articolul Distrigaz vine cu noi precizări în urma tragediei din Rahova / Ce obligații aveau locatarii apare prima dată în Main News.
17:40
Aproape 3 milioane de lei ajutor financiar pentru persoanele afectate de explozia din Calea Rahovei # MainNews.ro
Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat, vineri seară, într-o şedinţă extraordinară, alocarea unui ajutor financiar în valoare de 2,9 milioane de lei din fondul de rezervă pentru plata chiriei şi altor necesităţi pentru cazarea persoanelor afectate de explozia devastatoare produsă în cursul dimineaţă într-un bloc de opt etaje din cartierul Rahova. Consilierii municipali au … Articolul Aproape 3 milioane de lei ajutor financiar pentru persoanele afectate de explozia din Calea Rahovei apare prima dată în Main News.
17:10
Noi detalii despre starea răniților în urma exploziei din Cartierul Rahova. Șase persoane, internate în stare gravă # MainNews.ro
Ministerul Sănătății a transmis o nouă informare oficială privind starea pacienților răniți în urma exploziei, internați în unitățile medicale din Capitală. Trei persoane, printre care și o femeie gravidă, și-au pierdut viața în urma deflagrației. Șase persoane, printre care și doi copii, se află internate la spital în stare gravă. La Spitalul Floreasca sunt internați … Articolul Noi detalii despre starea răniților în urma exploziei din Cartierul Rahova. Șase persoane, internate în stare gravă apare prima dată în Main News.
15:40
Ilie Bolojan a anunțat că va propune organizarea în acest an a alegerilor pentru funcția de primar al Capitalei # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că va susține ideea organizării alegerilor pentru funcția de primar general al Capitalei la sfârșitul lunii noiembrie, respectiv la începutul lunii decembrie. Pentru ca acest lucru să se întâmple este totuși nevoie ca Guvernul să adopte cât mai rapid o hotărâre în acest sens. „Voi susțin săptămâna viitoare organizarea acestor … Articolul Ilie Bolojan a anunțat că va propune organizarea în acest an a alegerilor pentru funcția de primar al Capitalei apare prima dată în Main News.
15:40
Ilie Bolojan anunță transferul în străinătate a doi dintre răniții în urma exploziei din Rahova, care au arsuri # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că două dintre persoanele care au fost rănite în urma exploziei de la blocul din cartierul Rahova și care au arsuri grave vor fi transferate în străinătate. El a adăugat că, potrivit primelor estimări, există posibilitatea ca blocul să nu mai poată fi reparat și să fie necesară demolarea lui. … Articolul Ilie Bolojan anunță transferul în străinătate a doi dintre răniții în urma exploziei din Rahova, care au arsuri apare prima dată în Main News.
14:50
Procurorii au deschis un dosar penal in rem pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare producerea unui dezastru, după producerea tragediei din Cartierul Rahova. Ancheta a fost deschisă inițial de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, însă cauza a fost preluată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, având în … Articolul Dosar penal după tragedia din Cartierul Rahova apare prima dată în Main News.
14:10
Informații șocante transmise de către președintele ANRE: Distrigaz a oprit gazul în blocul din Rahova cu o zi înainte de explozie, dar a găsit sigiliul rupt după deflagrație # MainNews.ro
Președintele ANRE, George Niculescu, a dispus un control la Distrigaz Sud Rețele în urma exploziei care a avut loc în această dimineață la blocul din cartierul Rahova. Operatorul de distribuție a transmis că, în urma unei sesizări primite joi, a sistat furnizarea gazului natural în bloc. În această dimineață, după o nouă sesizare și după … Articolul Informații șocante transmise de către președintele ANRE: Distrigaz a oprit gazul în blocul din Rahova cu o zi înainte de explozie, dar a găsit sigiliul rupt după deflagrație apare prima dată în Main News.
12:50
Stelian Bujduveanu a anunțat că primăria generală va oferi cazare locuitorilor din blocul afectat de explozie. A fost convocat Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență # MainNews.ro
Primarul general interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, a anunțat că va pune la dispoziție spații de cazare pentru locuitorii blocului afectat de explozia din această dimineață. Edilul va lua parte la ședința Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență, dar și la o întâlnire convocată la Ministerul Afacerilor Interne. „Primăria Capitalei, alături de Primăria Sectorului 5, … Articolul Stelian Bujduveanu a anunțat că primăria generală va oferi cazare locuitorilor din blocul afectat de explozie. A fost convocat Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență apare prima dată în Main News.
10:00
BREAKING Un bloc din București s-a prăbușit parțial. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție # MainNews.ro
Un bloc din cartierul Rahova din București s-a prăbușit parțial în urma unei explozii. Mai multe apartamente, între etajele 1 și 5 sunt afectate. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție, fiind trimise echipe de căutare-salvare. Martorii au auzit deflagrația în jurul orei 9. A fost afectat un bloc cu opt etaje situat pe Calea … Articolul BREAKING Un bloc din București s-a prăbușit parțial. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție apare prima dată în Main News.
09:20
Oana Țoiu a transmis că România susține reformarea proceselor decizionale ale UE pentru a grăbi aderarea statelor candidate # MainNews.ro
Ministra de externe Oana Țoiu a declarat că România susține reformarea proceselor decizionale ale Uniunii Europene pentru a accelera negocierile pentru aderare cu statele candidate. Lidera diplomației române a refuzat să precizeze care este poziția țării noastre față de o eventuală decuplare a candidaturii Republicii Moldova de cea a Ucrainei, relatează Euronews. Declarația Oanei Țoiu … Articolul Oana Țoiu a transmis că România susține reformarea proceselor decizionale ale UE pentru a grăbi aderarea statelor candidate apare prima dată în Main News.
03:10
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că a convenit cu omologul rus Vladimir Putin, cu care a vorbit la telefon, să se întâlnească la Budapesta, în Ungaria, pentru a vedea dacă pot pune capă războiului dintre Rusia şi Ucraina. „Tocmai am încheiat conversaţia telefonică cu preşedintele Vladimir Putin din Rusia şi a fost una … Articolul Donald Trump anunţă că se va întâlni cu Vladimir Putin în Ungaria apare prima dată în Main News.
16 octombrie 2025
23:40
Florentina Ioniță, plasată sub control judiciar de DNA. Nu va putea să exercite funcția de manager al Spitalului Militar # MainNews.ro
Directorul general al Spitalului Militar Central din Bucureşti, general maior Florentina Ioniţă, a fost plasată sub control judiciar pe o cauţiune de 1 milion de lei, în dosarul instrumentat de procurorii DNA, relatează Digi24. Ioniță este acuzată că ar fi numit preferenţial mai mulţi apropiaţi care să lucreze la proiectele spitalului, unele finanţate de Uniunea … Articolul Florentina Ioniță, plasată sub control judiciar de DNA. Nu va putea să exercite funcția de manager al Spitalului Militar apare prima dată în Main News.
22:10
Kelemen Hunor, ironic la adresa şefului ANAF, în chestiunea GAP-ului de TVA: „Am încălcat legea! Am făcut şase borcane de gem de prune” # MainNews.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a făcut, joi, un autodenunţ ironic, anunţând pe Facebook că a făcut şase borcane de gem de prune, fructele fiind din producţie proprie. ”Am încălcat legea!”, a afirmat liderul UDMR, adăugând că aşteaptă cu teamă să vadă când îi va confisca ANAF ”probele”. Reacţia ironică vine după ce preşedintele ANAF, Adrian … Articolul Kelemen Hunor, ironic la adresa şefului ANAF, în chestiunea GAP-ului de TVA: „Am încălcat legea! Am făcut şase borcane de gem de prune” apare prima dată în Main News.
21:10
Foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru proiectele de apărare. Kaja Kallas: „Europa de Est se confruntă cu cea mai mare amenințare” # MainNews.ro
Comisia Europeană a dezvăluit joi o foaie de parcurs care propune patru proiecte majore de apărare, inclusiv un sistem anti-drone și măsuri de consolidare a frontierei de est a Uniunii Europene. Foaia de parcurs este parte a planurilor de a spori pregătirea militară a Europei până în 2030, pe fondul temerilor tot mai mari privind … Articolul Foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru proiectele de apărare. Kaja Kallas: „Europa de Est se confruntă cu cea mai mare amenințare” apare prima dată în Main News.
