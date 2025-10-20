Anunț Compania de Apă
Bihoreanul, 20 octombrie 2025 11:50
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că, în ziua de marți 21.10.2025, cu ocazia lucrărilor de intercalare a unor noi reţele de alimentare cu apă în zona străzii Apateului din localitatea Cihei, investiție derulată de către Comuna Sânmartin prin antreprenorul SC LEKO CONSTRUCT SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 8.00 şi 17.00.
11:40
Stimată doamnă judecător, prin prezenta, noi, prostimea, vă aducem la cunoștință că în rândul breslei dumneavoastră s-a produs un abuz grosolan. După ce ați infirmat că pensionările se fac pe la 48-50 de ani cum susținea Ilie Bolojan, iată că un judecător care a trecut pe la Oradea se pensionează exact la 48 de ani, probabil ca să vă compromită...
10:20
15 proiecte alese de orădeni vor fi finanțate de Primărie prin bugetarea participativă 2025. Cea mai votată inițiativă: reconstrucția crucii de piatră din Parcul Olosig # Bihoreanul
Votarea în cadrul programului de bugetare participativă 2025, mecanismul prin care orădenii decid ce investiții vor fi finanțate din bugetul local, s-a finalizat, iar Primăria a anunțat care sunt cele mai dorite 15 proiecte. Clasamentul s-a schimbat după votul la urnă, cea mai susținută inițiativă fiind cea pentru reconstrucția crucii de piatră din Parcul Olosig.
09:10
Județul Bihor are, începând de vineri, o nouă creșă, în localitatea Hotar, comuna Țețchea. Edificată printr-un proiect PNRR, în valoare de 11,800 milioane lei, deci circa 2,2 milioane de euro, noua unitate pentru educație timpurie a fost inaugurată în prezența ministrului bihorean al Dezvoltării, Cseke Attila.
08:10
ANAF a publicat vineri lista cu instituțiile și autoritățile publice care nu și-au plătit taxele și impozitele către stat până la 31 august 2025. În total sunt asemenea 511 instituții, care au acumulat datorii de aproape 583 milioane de lei (peste 114 milioane de euro) la bugetul de stat și la bugetele asigurărilor sociale. Pe lista datornicilor se află și opt instituții din Bihor.
17 octombrie 2025
20:20
Urmează două jocuri în deplasare pentru baschetbaliştii de la CSM CSU Raiffeisen Oradea # Bihoreanul
Echipa de baschet masculin CSM CSU Raiffeisen Oradea va disputa următoarele două jocuri în deplasare. Mai întâi, în acest weekend, roş-albaştrii vor evolua sâmbătă seara la Voluntari, cu echipa locală CSO, în etapa a 5-a a Ligii Naţionale. Apoi, săptămâna viitoare, miercuri, bihorenii au joc la Braşov, cu echipa locală CSM Corona, în etapa a 2-a a Grupei C din FIBA Europe Cup.
19:20
Mai multe coruri se vor reuni în cânt la Festivalul „Francisc Hubic” de la Catedrala „Sfântul Nicolae” din Oradea # Bihoreanul
Festivalul Coral „Francisc Hubic” va avea loc vineri, 24 octombrie, la Catedrala Greco-Catolică „Sfântul Nicolae”. Ediția de data aceasta, a XV-a, stă sub semnul comemorării a două mari personalități ale muzicii românești: soprana Virginia Zeani și compozitorul Francisc Hubic.
18:30
Property Lab își extinde prezența în Oradea și caută liderul care va pune compania pe harta imobiliarelor din Bihor. Printr-un concurs de leadership unic în piață, compania oferă șansa profesioniștilor locali să devină liderul viitorului birou din Oradea.
18:20
Doctorița orădeană Flavia Groșan, celebră pentru „tratamentele minune” din pandemia de Covid, este în comă profundă la Terapie Intensivă # Bihoreanul
Faimoasa pneumoloagă orădeancă Flavia Groșan, care și-a dobândit notorietatea prin afirmații scandaloase făcute în pandemia de Covid, potrivit cărora în spitale medicii omoară pacienții, în timp ce ea avea tratamente miraculoase, a fost internată în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean cu diagnostic extrem de grav.
17:50
Oradea s-a pregătit de iarnă: RER Vest și-a cumpărat și un ATV, pentru deszăpezirea trotuarelor și a pistelor pentru bicicliști (FOTO) # Bihoreanul
Primăria a făcut, vineri, inspecția de iarnă a operatorului de salubritate RER Vest, confirmând că acesta este pregătit pentru instalarea sezonului rece. 34 de utilaje de deszăpezire sunt funcționale în curtea RER Vest, printre ele numărându-se și un ATV recent achiziționat și cu care muncitorii vor interveni pe trotuarele late din oraș sau pe pistele pentru bicicliști. De asemenea, RER Vest are asigurate și stocuri de materiale antiderapante, surpriza sezonului fiind că sarea, esențială pentru aceste activități, s-a ieftinit de când monopolul Statului a fost spart de privați.
17:10
Copiii sunt așteptați la muzeele din Oradea să afle despre palate, roci și plante vindecătoare # Bihoreanul
Copiii și tinerii pot participa în octombrie și noiembrie la ateliere și conferințe care combină arta, tradiția și istoria. Activitățile se țin la mai multe muzee din oraș, iar curioșii au ocazia să picteze obiecte pe ceramică, să coasă motive tradiționale, să participe la vânătoare de comori, să afle care sunt plantele vindecătoare sau să descopere prin jocuri simbolurile palatelor orădene.
15:40
Conservarea cimitirelor evreiești: Seminar pentru profesori, în Oradea, în 24-25 noiembrie # Bihoreanul
European Jewish Cemeteries Initiative (Inițiativa Europeană pentru Cimitirele Evreiești) în parteneriat cu Oradea Heritage (Fundația pentru Protejarea Monumentelor Istorice din județul Bihor) anunță organizarea seminarului cu tema “Conservarea cimitirelor evreiești”. Seminarul se adresează profesorilor din învățământul liceal (clasele IX - XII) care predau disciplinele istorie, științe socio-umane, arte vizuale/educație plastică. Sunt invitați a se înscrie profesori din județele: Bihor, Sălaj, Cluj, Arad, Satu Mare și Maramureș.
14:30
Filarmonica Oradea marchează 100 ani de la nașterea renumitei soprane Virginia Zeani printr-un recital, marți, ora 19, și care îi va aduce pe scenă pe soliștii: Veronica Anușca – soprană, Davide Crescenzi – pian și Richard Balint – narator. În program vor fi arii de opere de Verdi, Puccini, Gounod, Donizetti și Händel, care vor reda roluri interpretate de marea artistă.
13:50
Două etaje ale unui bloc din București, spulberate de o explozie puternică. UPDATE: 3 morți și 13 răniți (FOTO) # Bihoreanul
O deflagrație puternică a avut loc, vineri dimineață, într-un bloc cu 8 etaje din București, iar două etaje din imobil s-au prăbușit. Pompierii caută victime printre dărâmături, iar primul bilanț este de doi morți și patru răniți.
13:50
O autobasculantă a luat foc, vineri, în timp ce se deplasa pe un drum comunal din localitatea Mărțihaz, comuna Mădăraș. Incidentul s-a produs în jurul orei 11.20, iar șoferul a fost cel care a observart flăcările. El a fost și cel care a sunat la 112.
13:30
Toamna aduce cele mai bune vești pentru pasionații de mașini! La Das WeltAuto D&C Oradea, te așteaptă o selecție premium de autovehicule rulate, verificate și certificate, acum la prețuri reduse pentru o perioadă limitată. Fie că îți dorești un SUV elegant, o limuzină confortabilă sau un model sportiv, acum este momentul perfect să profiți de ofertă și să alegi mașina potrivită pentru tine.
12:40
Guvernul Bolojan a redus cu aproape 20% subvențiile pentru partide, pe anul 2025, fără s-o spună public # Bihoreanul
Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a redus semnificativ subvențiile pentru partidele politice pentru anul 2025, fără ca măsura să fie prezentată public. Potrivit unui articol realizat de HotNews.ro, diminuarea s-a făcut prin rectificarea bugetară din 1 octombrie 2025, când bugetul alocat partidelor a fost redus de la 284 de milioane de lei la 232 de milioane de lei – o tăiere de 17,6%.
12:30
Oradea a intrat în cea mai mare rețea globală de business networking: s-a lansat oficial grupul BNI Varadinum, a cărui președintă e notarul Diana Geambașu (FOTO) # Bihoreanul
Sala Hotelului Artemis din Oradea a găzduit săptămâna aceasta, marți, Gala de lansare a grupului local BNI Varadinum, eveniment care marchează intrarea oficială a orașului în cea mai extinsă rețea globală de business networking - BNI (Business Network International). Cu 62 de membri fondatori și având-o președintă pe Diana Geambașu, de profesie notar, grupul orădean este în prezent cel mai mare din România, reunind antreprenori, profesioniști și lideri din domenii diverse.
11:40
Trump și Putin se vor întâlni la Budapesta pentru a discuta „sfârșitul războiului rușinos” din Ucraina. Viktor Orbán: „Suntem pregătiți” # Bihoreanul
Președintele american Donald Trump a anunțat că va avea o întâlnire cu Vladimir Putin la Budapesta, într-o tentativă de a pune capăt războiului din Ucraina. Anunțul a venit după o lungă convorbire telefonică de peste două ore și jumătate între liderii celor două puteri, despre care Trump a spus că a fost „bună și productivă”.
10:50
Două etaje ale unui bloc din București, spulberate de o explozie puternică. Două persoane au murit (FOTO) # Bihoreanul
