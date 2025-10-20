Propunere legislativă inițiată de către un deputat din Brașov pentru creșterea accesibilității persoanelor cu dizabilități la locurile de parcare
BizBrasov.ro, 20 octombrie 2025 11:50
Deputatul brașovean Sebastian Rusu a inițiat o propunere legislativă care vizează îmbunătățirea accesului la locurile de parcare pentru persoanele cu mobilitate redusă. Inițiativa urmărește adaptarea legislației naționale la realitățile din teren și alinierea României la standardele europene în materie de accesibilitate și incluziune socială. „Scopul acestei propuneri este de a răspunde nevoilor specifice ale persoanelor [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 10 minute
12:10
Vremea secetoasă îi lasă pe români fără cartofi. Producător din Covasna: „La nivel de ţară vom avea sigur o scădere de 20-25%. Sămânţă există, dar lipseşte apa” # BizBrasov.ro
Pentru anul acesta este estimată o producţie de circa 800.000 de tone de cartofi, în scădere cu cel puţin 20% faţă de anul anterior, spun jucători mari din acest sector. Principalul vinovat este vremea, iar situaţia din acest an vine după ce în 2024 România mai marcase o pierdere de 18% a recoltei, conform datelor [...]
Acum 30 minute
12:00
Coral Impex va derula o nouă campanie de tratamente fitosanitare pentru combaterea bolilor și dăunătorilor la vegetația din Brașov # BizBrasov.ro
În perioada 23–31 octombrie 2025, în municipiul Brașov, va fi derulată o nouă campanie de tratamente fitosanitare pentru combaterea bolilor și dăunătorilor la arbori, trandafiri și buxus (gard viu), anunță firma Coral Impex SRL – prestatorul serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în baza contractului încheiat cu Primăria Brașov. Intervențiile sunt programate astfel: tratamentele la [...]
11:50
Propunere legislativă inițiată de către un deputat din Brașov pentru creșterea accesibilității persoanelor cu dizabilități la locurile de parcare # BizBrasov.ro
Deputatul brașovean Sebastian Rusu a inițiat o propunere legislativă care vizează îmbunătățirea accesului la locurile de parcare pentru persoanele cu mobilitate redusă. Inițiativa urmărește adaptarea legislației naționale la realitățile din teren și alinierea României la standardele europene în materie de accesibilitate și incluziune socială. „Scopul acestei propuneri este de a răspunde nevoilor specifice ale persoanelor [...]
Acum o oră
11:40
Când arta întâlnește tehnologia: cursuri gratuite care pregătesc creatorii pentru un viitor AI-driven # BizBrasov.ro
Technological Empowerment in Creative Arts lansează în această toamnă o mini-serie de cursuri gratuite la intersecția dintre tehnologie și artă, dezvoltate în parteneriat cu Iceberg Plus (România), FabLab Bosnia & Herzegovina, Polyhedra Maker Space Serbia și Nod makerspace București. Programul combină formate online — accesibile și concentrate — cu ateliere offline, hands-on la Nod makerspace, pentru lucru direct pe proiecte. Pentru makeri, designeri și artiști-tech [...]
11:30
-4,1 grade la Brașov, -5,3 la Sfântu Gheorghe și -6.4 la Întorsura Buzăului, în această dimineață # BizBrasov.ro
A fost o noapte neobișnuit de friguroasă pentru această perioadă în zona Brașovului, unde temperatura a scăzut până la -4,1 grade Celsius.
Acum 2 ore
11:20
O nouă săptămână muzicală la Filarmonica Brașov aduce pe scena Sălii Mari două evenimente de excepție, care vor transforma mijlocul lunii octombrie într-o adevărată celebrare a muzicii clasice și a virtuozității. Joi, 23 octombrie, de la ora 19:00, orchestra Filarmonicii Brașov va fi condusă de maestrul Cristian Oroșanu, într-un concert care promite o seară de [...]
10:50
Festivalul Culmea, la Brașov: Filme și educație de mediu pentru toate vârstele/ Programul complet # BizBrasov.ro
Echipa CULMEA: Film și Educație de Mediu invită brașovenii la Cinema Modern, pentru a treia ediție a festivalului dedicat copiilor care iubesc natura și viețuitoarele mari și mici. De miercuri până vineri, programul de peste zi vine în întâmpinarea cadrelor didactice, cu proiecții de film pentru copii de la grădiniță până la gimnaziu. Seara este [...]
10:30
Coloană de kilometri pe DN 11, din cauza unui TIR defect. Două linii metropolitane RATBV au întârzieri semnificative # BizBrasov.ro
Din cauza unui autotren blocat sub podul din zona intersecției Centurii ocolitoare Brașov cu DN 11, în zonă, pe sensul spre Brașov, s-a format o coloană care se întinde pe mai mulți kilometri. RATBV informează că, în aceste condiții, autobuzele de pe liniile metropolitane 511 (Hărman – Podu Olt) și 520 (Prejmer – Lunca Câlnicului) [...]
Acum 4 ore
09:40
Adio tocăniță de ghebe pentru mai multe familii de brașoveni. Polițiștii locali au confiscat materia primă, după o razie în Piața Dacia # BizBrasov.ro
Polițiștii locali din Brașov s-au mobilizat sâmbătă și au desfășurat mai multe acțiuni menite să asigure ordinea publică și să prevină faptele antisociale.
09:30
Zece oferte pentru construcția unui nou pod pe drumul dintre Brașov și Budila. Lucrările au o valoare de 5,85 milioane de lei # BizBrasov.ro
După ce structura actualului pod peste pârâul Zizin, care asigură circulaţia autovehiculelor şi pietonilor între localitatea Budila şi municipiul Braşov a fost grav afectată de calamități, administrația județeană a realizat o expertiză a stării sale tehnice, în urma căreia a rezultat necesitatea unei construcții noi. La procedura de achiziție privind „Proiect Tehnic și Execuţie Pod [...]
Acum 8 ore
05:50
Ursus investește 12,55 milioane de euro într-o nouă secție de fermentare a berii la Brașov # BizBrasov.ro
Ursus continuă investițiile în modernizarea și retehnologizarea fabricii de bere de la Brașov. În prezent, este în curs de obținere a autorizațiilor pentru instalarea unei noui secții de fermentare bere în tancuri verticale cilindro-conice (CCT-uri). Această investiție are ca scop ȋnlocuirea actualei secţii de fermentare şi maturare a berii ȋn vase orizontale. Investiția este estimată [...]
05:40
Făgărașul plătește 15.800 lei/kilometru pentru a marca parțial DN 1 pe tronsonul care traversează orașul # BizBrasov.ro
După refacerea infrastructurii rutiere din Făgăraș, o problemă pentru traficul auto și pietonal pe secțiunea din DN 1 care traversează orașul au rămas marcajele. Acestea au fost trasate doar provizoriu pe zonele reasfaltate, astfel că s-au șters, lucru ce pune în pericol siguranța rutieră. Primăria va rezolva cel puțin parțial problema, după ce a semnat [...]
05:40
270.000 de lei pentru documentațiile tehnice necesare reabilitării liceului din Predeal # BizBrasov.ro
Primăria Predeal a semnat un contract pentru elaborării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru reabilitarea si modernizarea Liceului Mihail Săulescu. Valoarea contractului pentru aceste documentații tehnice este de 270.000 de lei, iar firma cu care a fost semnat contractul este Carpat Rail din Cluj. Conform anunțului de licitație, plata va fi realizată în [...]
05:30
„Dacă observați simptome precum uitarea frecventă, oboseala, slăbiciunea sau furnicături la mâini și picioare, ar putea fi semnul lipsei din corp a unei vitamine esențiale”, spun medicii # BizBrasov.ro
O deficiență de vitamina B12 poate provoca probleme serioase de sănătate, avertizează specialiștii. Printre acestea se numără pierderi de memorie, confuzie, oboseală, amorțeală la nivelul mâinilor și picioarelor și dureri la nivelul gurii.
05:10
Vrei număr de înmatriculare „șmecher” în România? Licitație cu preț de pornire de 500 de euro # BizBrasov.ro
Șoferii români ar putea în curând să liciteze pentru numere de înmatriculare personalizate, potrivit unui proiect depus în parlament de deputatul Lucian Mușat.
04:40
Deși ar trebui să iasă curate și parfumate, hainele spălate pot păstra un miros neplăcut din mai multe motive, care țin atât de starea mașinii de spălat, cât și de felul în care sunt spălate și uscate. Cea mai frecventă cauză care dă hainelor un miros neplăcut după spălare este, de fapt, mașina de spălat în sine. În [...]
Acum 12 ore
04:20
Revizia tehnică a centralei termice trebuie efectuată o dată la doi ani, conform reglementărilor ISCIR. De asemenea, sunt obligatorii verificarea periodică a instalației de gaze la doi ani și revizia completă a instalației de gaze la zece ani, sau în cazuri speciale cum ar fi o perioadă mai mare de 6 luni de neutilizare sau [...]
Acum 24 ore
20:30
Femeie accidentată de o mașină pe o trecere de pietoni din Rotbav. Traficul pe DN 13 este, momentan, blocat # BizBrasov.ro
Femeie accidentată de o mașină pe o trecere de pietoni din Rotbav. Traficul pe DN 13 este, momentan, blocat
18:40
Trafic blocat pe DN 1, la ieșire din Codlea spre Sibiu, din cauza unui accident rutier # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Brașov intervin la un accident, care a avut loc cu puțin timp în urmă pe DN 1, la ieșire din Codlea spre Sibiu. „În accident au fost implicate doua autovehicule, iar în urma producerii, o persoană ocupantă într-unul dintre autovehicule a suferit leziuni corporale, pentru care se acordă sprijin de specialitate. [...]
16:20
FOTO VIDEO Aglomerație la telecabina Tâmpa, care s-a redeschis astăzi: Este singura din România autorizată să funcționeze și pe timp de noapte # BizBrasov.ro
A fost aglomerație la telecabina Tâmpa, care s-a redeschis, astăzi, după un amplu proces de modernizare realizat de ANA Teleferic, parte din ANA Holding. Cu o capacitate de 25 de persoane/cursă și până la 6.000 de persoane pe zi, este singura telecabină din România autorizată să funcționeze și pe timp de noapte și oferă accesibilitate [...]
14:40
Două exemplare de râs african, descoperite în locuința unui bărbat: Autoritățile au deschis o anchetă # BizBrasov.ro
Poliţiştii de la Biroul Protecţia Animalelor Argeş anchetează modul în care o persoană din acest judeţ a ajuns să deţină două exemplare de râs african, specie în privinţa căreia legislaţia românească impune restricţii severe. În urma unei percheziţii, poliţiştii au găsit un mascul şi o femelă, ambii mai tineri de un an, pentru care proprietarul [...]
13:20
Șofer băut, „alergat” de polițiști, la Săcele. Bărbatul nu a oprit mașina la semnalale agenților # BizBrasov.ro
Sâmbătă, în jurul orei 02.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele au efectuat semnal de oprire, pentru control, unui autoturism, care circula pe strada Lămâiței. „Conducătorul vehiculului nu a respectat indicațiile polițiștilor și a încercat să se sustragă controlului, însă a fost prins în scurt timp. După ce polițiștii au stabilit identitatea acestuia, fiind vorba [...]
13:10
Și-a descărcat nervii, lovind cu piciorul o mașină: Bărbatul din Victoria a fost reținut pentru 24 de ore # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Victoria au fost sesizați cu privire la faptul că unui autoturism, parcat pe strada Stadionului, din orașul Victoria, i-ar fi fost provocate distrugeri. „În baza sesizării primite, polițiștii au efectuat investigații specifice, care au dus la identificarea unui bărbat, bănuit că ar fi lovit cu piciorul în autoturismul parcat și [...]
12:30
FOTO O nouă hartă a Munților Bucegi, disponibilă pentru cei care vor să descopere frumusețea acestei arii protejate: Unde va fi distribuită # BizBrasov.ro
Administrația Parcului Natural Bucegi a realizat o hartă actualizată a Munților Bucegi, un instrument util pentru toți cei care iubesc natura
Ieri
11:30
Marile orașe din România intră oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă, începând cu a doua jumătate a lunii noiembrie 2025. An de an, targurile de Crăciun devin puncte de atracție culturală și turistică. Târgul de Crăciun din Brașov își va deschide porțile pentru cel mai așteptat eveniment al iernii începând cu data de 30 noiembrie. [...]
11:00
Administrația Națională de Meteorologie avertizează că duminică este vânt puternic în zonele montane ale Carpaților Meridionali. Meteorologii au emis avertizări de tipul cod galben de vânt, în intrevalul orar 09.00-15.00. Sunt vizate zonele montane aflate la peste 1.800 de metri din județele Brașov, Argeș, Prahova și Dâmbovița. Conform avertizării este vorba despre intensificări ale vântului [...]
10:20
FOTO O femeie de 29 de ani a murit, după ce a căzut 250 de metri într-o râpă, în Munții Piatra Craiului. Intervenția, care a durat 10 ore, a fost extrem de dificilă pentru salvamontiștii din Zărnești # BizBrasov.ro
Sâmbătă, în jurul orei 13:30, salvamontiștii din Zărnești au primit un apel, prin care erau anunțați că o femeie de 29 de ani a alunecat într-o râpă, în versantul vestic din Parcul National Piatra Craiului. „În urma unui filmuleț primit ulterior, care surprindea zona în care se aflau cei trei turiști din grupul din care [...]
09:50
O analiză realizată de FinEco24News, arată că prețurile utilităților au urcat în marș forțat în ultima perioadă. Capitala, București, cu 186 USD cost al utilităților, ar fi undeva pe locul 28, la egalitate cu Barcelona și imediat după Madrid. Deasupra Madridului ar fi însă Constanța, cu 187 USD pe lună. Brașovul, cu 175 USD pe [...]
09:20
Orionide, stelele căzătoare din octombrie: Când pot fi observate și cum explică specialiștii fenomenul astronomic # BizBrasov.ro
În fiecare an, în luna octombrie, cerul este traversat de meteori proveniți din curentul cunoscut sub numele de Orionide. În 2025, punctul maxim al fenomenului va avea loc între 21 și 22 octombrie, oferind observatorilor oportunitatea de a vedea până la 15 meteori pe oră. În fiecare an există câțiva curenți de meteori deosebit de [...]
18 octombrie 2025
21:00
Două victime, în urma unui accident petrecut în Brașov: Un bărbat va fi trasportat la spital, iar un copil a ajuns la Spitalul de Pediatrie # BizBrasov.ro
Un accident rutier, în care au fost implicate două mașini, a avut loc în această după-amiază, la intersecția străzilor Avram Iancu cu Nicopole. „În urma evenimentului au rezultat 2 victime. Un adult este evaluat medical la fața locului, iar un copil a fost transportat de către tatăl său la Spitalul de Pediatrie Brașov . La [...]
16:50
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea unei persoane dispărute, după ce au fost sesizați despre faptul că GUNEA MARIANA, în vârstă de 47 de ani, ar fi plecat voluntar de la adresa de reședință, din municipiul Codlea, județul Brașov, la data de 17 octombrie a.c., în jurul orelor 17.00 [...]
14:50
Două victime, în urma unui accident petrecut în Brașov: Un bărbat va fi trasportat la spital, iar un copil a ajuns la Spitalul de Pediatrie # BizBrasov.ro
Un accident rutier a avut loc, în această după-amiază, la intersecția străzilor Avram Iancu cu Nicopole. „În această după-amiază, un accident rutier s-a produs la intersecția străzilor Nicopole cu Avram Iancu, implicând două autoturisme. În urma evenimentului au rezultat 2 victime. Un adult este evaluat medical la fața locului, iar un copil a fost transportat [...]
14:30
Primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea, care în ultimele luni a avut interdicţia de a-şi exercita funcţia şi a fost şi în arest preventiv într-un dosar în care este anchetat pentru fapte de corupţie, anunţă că revine la Primărie. „Adevărul e simplu, oraşul are nevoie de oameni care muncesc, nu de cei care fac calcule politice [...]
12:50
Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Brașov au oprit, pentru control, un autoturism care circula pe Bulevardul Gării, din Brașov. La volanul mașinii se afla un tânăr, de 20 de ani, din comuna Cristian. „Pentru că au observat indicii specifice ale consumului de substanțe interzise, cel identificat a fost testat cu aparatul din dotare, iar rezultatul [...]
12:40
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Codlea au identificat în trafic, pe DN 1, un autoturism la volanul căruia se afla un bărbat, de 33 de ani, din localitatea Dumbrăvița, fără permis de conducere și sub influența alcoolului. „În urma administrării probatoriului, prin ordonanța procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, s-a [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Când riști să iei amendă dacă circuli cu trotineta electrică: Sancțiunile ajung până la 1.600 de lei # BizBrasov.ro
Trotineta electrică este, din ce în ce mai folosită de români, drept mijloc de transport pentru deplasările zilnice, datorită rapidității și ușurinței în utilizare. Cu toate acestea, puține persoane știu că, în cazul nerespectării regulilor de circulație, pot fi aplicate amenzi de până la 1.600 de lei în 2025. Legislația rutieră tratează trotinetele electrice cu [...]
11:50
După CNP, românii vor avea și CPS. Țara noastră pregătește introducerea unui „Cod Personal de Sănătate” (CPS), un identificator digital diferit de CNP, destinat exclusiv sistemului medical. Proiectul este parte din modernizarea platformei informatice a asigurărilor de sănătate și are ca obiectiv un acces mai simplu și sigur la dosarul medical electronic pe tot parcursul [...]
11:00
Urmărire ca-n filme, la Sfântu Gheorghe: Un minor băut a fost prins de polițiști, în timp ce conducea o mașină furată # BizBrasov.ro
Un minor de 15 ani din Sfântu Gheorghe a comis mai multe infracțiuni rutiere. În 14 octombrie 2025, în jurul orei 02.00, polițiștii au efectuat semnalul regulamentar de oprire pentru un autoturism care circula în Sfântu Gheorghe. Conducătorul auto nu s-a conformat și și-a continuat deplasarea, accelerând și îndreptându-se către stațiunea Șugaș Băi. Polițiștii au pornit [...]
10:20
Atenție, șoferi! Traficul va fi restricţionat săptămâna viitoare pe DN 1, Ploieşti – Braşov # BizBrasov.ro
Traficul va fi restricţionat săptămâna viitoare pe DN 1 Ploieşti – Braşov, pe podul peste râul Prahova, în zona localităţii Băneşti, pentru efectuarea de lucrări. Se vor efectua lucrări de întreţinere Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, în perioada 20 octombrie, ora 09:00 – 25 octombrie, ora 18:00, pe DN 1 [...]
09:50
Casele de până la 150 de metri pătrați din rural și anexele vor putea fi ridicate fără autorizație # BizBrasov.ro
Casele de până la 150 de metri pătrați din rural și anexele din mediul rural și urban vor putea fi ridicate fără autorizație. Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a explicat cum vor funcționa mecanismele de simplificare din noul Cod al Urbanismului propus de el. Oficialul a spus, într-o declarație, că autoritățile publice [...]
09:20
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) informează instituțiile și autoritățile publice, care au datorii fiscale neachitate până la data de 31 august 2025, că trebuie să își plătească aceste obligații. „Conform articolului 7 din Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), ANAF are rolul de a sprijini conformarea voluntară a contribuabililor, inclusiv a instituțiilor publice, [...]
17 octombrie 2025
19:50
După ce li s-a interzis accesul în Râșnov, urșii „tomberonezi” s-au mutat la Cristian. Ro-Alert în această seară # BizBrasov.ro
O alertă emisă de autorități i-a băgat în sperieți în această seară pe locuitorii din Cristian.
17:00
Bolojan, după ce ANAF a declanșat „războiul borcanelor”: „Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor” # BizBrasov.ro
După ce ieri, șeful ANAF a declarat că gemul produs casnic generează pierderi fiscale, premierul Ilie Bolojan a declarat astăzi, la Radio România Actualități, că statul nu trebuie să se lupte cu gemul din bucătărie, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor.
16:50
FOTO „Restaurări de poveste”, în județul Brașov: O biserică fortificată și o cetate la care lucrează cot la cot meșteri, arhitecți, studenți și voluntari # BizBrasov.ro
Dincolo de cadrele vizuale spectaculoase, episodul surprinde o realitate tot mai rară: aceea a restaurării făcute manual
16:20
Rețeaua de magazine La Cocoș își continuă expansiunea accelerată la nivel național! După Brașov și Pitești, urmează Craiova și Arad # BizBrasov.ro
La Cocoș deschide oficial, pe 30 octombrie, cel de-al saselea hypermarket, la Craiova, în locul fostului magazin PIC, situat pe Calea Severinului, Nr 129. Cu ocazia inaugurării, clienții vor fi întâmpinați cu oferte speciale și promoții atractive, începând cu ora 9:00, în ziua de joi, 30 octombrie.
15:50
La doar 15 ani, brașoveanul Horia Butuza este campion balcanic la sărituri peste obstacole # BizBrasov.ro
La doar 15 ani, Horia Butuza este campion balcanic și singurul băiat din lotul național de juniori la sărituri peste obstacole. Povestea lui a început dintr-o pedeapsă dată de tatăl său, dar s-a transformat rapid într-o pasiune uriașă pentru cai și performanță. Azi, tânărul visează să se antreneze în Germania și continuă să cucerească podiumurile, [...]
15:40
Puterea comunității, la un deceniu de voturi! TOP 100 BRANDURI BRAȘOVENE – EDIȚIA a X-a # BizBrasov.ro
Brașovul iubește brandurile care îi dau culoare, iar noi iubim să le celebrăm. În perioada 1 octombrie – 15 noiembrie 2025, revista fwdBV și echipa de la BrandBerry.ro te invită să scrii istoria celei de-a zecea ediții a celui mai așteptat clasament local: TOP 100 BRANDURI BRAȘOVENE.
15:20
Bărbat din Sfântu Gheorghe, cercetat sub control judiciar, după ce a vândut apartamente „fantomă”. Prejudiciul este de peste 40.000 de lei # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale al Poliției Municipiului Sfântu Gheorghe, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat de 42 de ani, bănuit de comiterea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată. Din cercetările efectuate a reieșit că, în perioada iunie – august 2025, [...]
15:10
Fabrica de pulberi din Făgăraș, pe un butoi mare de pulbere. Instalații de lucru sub presiune, vechi și oprite de ISCIR să funcționeze # BizBrasov.ro
Fabrica de Pulberi S.A. are ca obiect principal de activitate “Fabricarea de explozivi”. Fabrica de Pulberi S.A. este singurul producător de explozivi de mare putere și propulsoare solide din România. Societatea face parte din firmele industriei de apărare din România, având statutul de filială a CN ROMARM S.A.
15:00
Engie România a reziliat contractul de furnizare de gaze unui brașovean, deși solicitarea venea de la o altă persoană care nu a făcut dovada proprietății imobilului respectiv. În plus, i-a cerut și o taxă de re-racordare # BizBrasov.ro
Engie România a reziliat contractul de furnizare de gaze unui brașovean, deși solicitarea venea de la o altă persoană care nu a făcut dovada proprietății imobilului respectiv. În plus, i-a cerut și o taxă de re-racordare
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.