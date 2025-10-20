Propunere legislativă inițiată de către un deputat din Brașov pentru creșterea accesibilității persoanelor cu dizabilități la locurile de parcare

16:20

A fost aglomerație la telecabina Tâmpa, care s-a redeschis, astăzi, după un amplu proces de modernizare realizat de ANA Teleferic, parte din ANA Holding. Cu o capacitate de 25 de persoane/cursă și până la 6.000 de persoane pe zi, este singura telecabină din România autorizată să funcționeze și pe timp de noapte și oferă accesibilitate [...]