Președintele chinez Xi Jinping a numit șase noi ambasadori, inclusiv în România. Cine este noul diplomat trimis de Beijing la București
Digi24.ro, 20 octombrie 2025 11:50
Preşedintele chinez Xi Jinping a numit noi ambasadori, în conformitate cu o decizie a Comitetului Permanent al Congresului Naţional al Poporului - organismul legislativ al Chinei, relatează Xinhua, care citează un comunicat oficial difuzat luni. Pe listă figurează şi Chen Feng, numit ambasador în România în locul lui Han Chunlin.
