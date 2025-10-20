MAI lămurește situația băbuței încătușate
Cotidianul de Hunedoara, 20 octombrie 2025 11:50
Avertisment important de la MAI după ce rețelele de socializare au fost inundate de o fotografie revoltătoare.
Acum 30 minute
11:50
Protestele No Kings de sâmbăta trecută din SUA dau vina pe Donald Trump pentru toate îndoielile, fără nicio introspecție în ceea ce privește rolul democraților în această situație
11:50
Acum o oră
11:40
Au mai rămas doar câteva zile în care puteți cumpăra bilete la cel mai longeviv și de succes eveniment de fundraising din România.
11:30
Ioana Timofte ar fi pretins și primit (pentru sine sau pentru alte persoane), 10 sejururi în valoare totală de 586.492 lei și 39.707 euro,
Acum 2 ore
11:00
FT relatează că, după convorbirea președintelui Trump cu președintele rus Putin, liderul american l-a îndemnat pe Volodimir Zelenski să accepte termenii Rusiei pentru încheierea războiului
10:50
Cornel Nistorescu este invitat la Proiect de ţară: România la Prima News. Începând cu ora 2o.oo,
10:30
Un cutremur destul de neobișnuit prin localizare și manifestare a avut loc azi-noapte în Brăila. Oamenii spun că seismul
Acum 4 ore
10:10
Distrigaz Sud Reţele face un anunț extrem de important mai ales în contextul exploziei care a afectat blocul din Rahova
09:40
Peste 20 de locatari ai unui bloc au părăsit imobilul după ce într-un apartament a izbucnit un incendiu. O persoană
09:40
Victimele exploziei din Sectorul 5 al Capitalei, internate şi operate la Spitalul Clinic de urgenţă Floreasca sunt
09:00
Poiana lui Ion din Deveselu, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Poiana lui Ion din Deveselu, ANdografia zilei, In memoriam Octavian Andronic
Acum 6 ore
07:40
Nu le-a ieșit câinilor așa cum sperau ei. Dinamoviștii au fost învinși aseară de Rapid Bucureşti în etapa a 13-a din Superliga.
07:30
Emoții pentru ministrul Agriculturii. Moțiunea "Când cultivi MINCIUNI, culegi RUŞINE" (...) se dezbate astăzi in
07:20
Donald Trump îl presează pe Zelenski să cedeze teritorii. Preşedintele american a sugerat că modalitatea cea mai bună
07:00
CCR dezbate azi pentru a treia oară pensiile speciale ale magistraților. Decizia ar putea provoca demisia premierului Bolojan
Acum 24 ore
22:30
Reforma pensiilor magistraților este singura inițiativă mai profundă a guvernului
21:10
Deciziile privind salariile mari ale angajaţilor structurilor publice au fost luate de multe ori la limita legii
20:30
"Există o teamă de cine ar putea fi următorul, dar și o încredere că țările care mențin o relație bună cu SUA vor fi cruțate. Deși cu acest Guvern nu știi niciodată", El Pais
19:50
Fiecare zi pierdută pe acest drum greșit înseamnă o Românie mai departe de Europa - care investește în oameni – și mai aproape de recesiune
19:10
Anchetatorii au terminat identificarea tuturor victimelor găsite fără viață după explozia din cartierul Rahova
18:00
Persoana agresată, împreună cu o femeie, ar fi îndepărtat sistemele de alarmă de la două articole vestimentare şi a părăsit magazinul
17:20
Marea majoritate a bucureștenilor nu vor un candidat comun al coaliției, arată un sondaj CURS
16:20
Parlamentul Europeana a solicitat încă din 2018 unificarea normelor în materie în toate țările UE
15:10
Alegerile interne din Kuomintang au avut loc pe fondul acuzaţiilor de ingerinţă din partea Beijingului
14:30
În șapte minute au fost furate bijuterii de o valoare inestimabila, spune ministrul de Interne, care în urmă cu doar o săptămână era prefectul poliției pariziene
14:10
Israelul şi Hamas îşi aruncă reciproc acuzaţii de încălcare a acordului
13:20
Au început să apară pe internet filmări cu persoane care intră într-un bloc afectat de suflul unei explozii
13:00
"După ce mi-au interzis candidatura la preşedinţie şi au încercat să desfiinţeze S.O.S. România, acum vor să mă bage la ospiciu pentru că spun adevărul"
12:30
"Pe termen lung, națiunile care rămân fidele propriei căi, se mențin ferme sub presiunea externă și refuză să facă compromisuri cu privire la principiile lor fundamentale - chiar și atunci când acest lucru implică conflicte - sunt cele care înving în cele din urmă"
Ieri
11:40
Peste 40 de persoane aflate într-un bloc ay fos evacuate
11:00
Cancelarul Germaniei: Dacă Ucraina nu mai luptă, Rusia poate ataca Moldova # Cotidianul de Hunedoara
„Vladimir Putin nu se va opri dacă va câştiga războiul din Ucraina", a avertizat cancelarul german
10:20
Trimisul lui Trump, Steve Witkoff, a presat delegația ucraineană să predea regiunea în timpul întâlnirii de vineri dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski
09:20
Este cea mai mare rechemare din istoria companiei
08:50
La cîteva minute după ce am intrat într-o braserie pustie, mi-am dat seama că mă enervează ceva. Muzica! Iritantă, agresivă, ca un burghiu sonor în urechi. -Dacă tot sunt singur, vă rog să dați mai încet sau să schimbați muzica!
08:20
Debutanta Metaloglobus București a reușit prima sa victorie în Superliga de fotbal
07:50
Pompierii cred ca deflagrația a fost provocată de o acumulare de gaze. Toți locuitorii s-au evacuat
06:40
A amenința Rusia și a lichida, în același timp, parteneriatul strategic cu SUA, pe când NATO se repliază pe poziții de prudență înseamnă o politică antinațională sinucigașă
18 octombrie 2025
22:50
Surse Mediafax susțin că sigiliul pus de Distrigaz cu o zi înaintea exploziei ar fi fost rupt de o firmă de instalații gaze autorizată de ANRE și ISCIR
22:00
Vor fi demontate elementele structurale instabile, și se va pregăti terenul pentru eventuale lucrări de demolare a scării nr.2 a blocului
21:30
"U" a adunat doar două puncte în ultimele cinci etape
20:40
Armistițiu între forțele ruse și cele ucrainene pentru o intervenție crucială # Cotidianul de Hunedoara
Au început lucrările pentru reluarea alimentării cu energie la centrala nucleară Zaporojie, aflată sub ocupație rusă și rămasă fără curent de patru săptămâni, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA)
19:40
Cancelaria lui premierului şi Curtea de Conturi, pe „Lista ruşinii” întocmită de ANAF # Cotidianul de Hunedoara
ancelaria premierului, Curtea de Conturi, dar şi mai multe instanţe şi parchete se află pe „Lista ruşinii" întocmită de ANAF
18:30
Direcția de Investigații Criminale: Au fost audiate până în prezent 20-30 de persoane # Cotidianul de Hunedoara
"Nu aș vrea la momentul de față să individualizez sau să spun ce persoană cu subiect și predicat, adică de la o firmă privată, de la eu știu o instituție de stat", a spus sâmbătă chestorul Gheorghe Cristian
18:00
Disputa germano-poloneză pentru extrădarea unui suspect în sabotarea Nord Stream anunță hopuri mari pe calea aderării Ucrainei la UE
17:40
"Le-am vorbit investitorilor americani despre oportuniățile pe care le oferă România, la Camera de Comerț a Statelor Unite", a spus Alexandru Nazare
17:10
Milioane de americani sunt aşteptaţi să participe sâmbătă la peste 2.500 de manifestaţii planificate în toate cele 50 de state, în cadrul celei de-a doua serii de proteste "No Kings",
16:40
A fost plasat sub control judiciar într-un dosar în care este acuzat de luare de mită în formă continuat, fals în declaraţiile de avere în formă continuată, abuz în serviciu,
16:00
Vom discuta. Cred că vrea să mă întâlnească. Aşteptăm cu interes această întâlnire pentru a îmbunătăţi relaţiile"
15:40
Oamenilor li se propune să aleagă între două utopii de pe urma cărora ar avea de câștigat aceiași super-bogați
15:00
Pianistul şi compozitorul Mircea Tiberian a încetat din viaţă la vârsta de 70 de ani, la Galaţi, unde vineri seară a susţinut un concert. Conform presei locale, vineri seară, Mircea Tiberian a avut un concert la Galaţi, fiind invitat special al
