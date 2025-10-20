Explozia din Rahova: apel umanitar pentru familia Stanciu și eleva aflată la Terapie Intensivă

11:30

Am citit zilele trecute o declarație a liderului opoziției conservatoare care îndemna stăruitor la reconciliere națională, și trebuie să spun că am fost de acord cu ea. El dădea asigurări că el și partidul său sunt dispuși la "sacrificii” pentru aceasta, și am apreciat și lucrul acesta. Întrebarea este, însă: Cine este apt astăzi să aducă această reconciliere?