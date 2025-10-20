Loto. O femeie a întrebat Chatgpt ce numere să pună pe biletul loto. Câteva zile mai târziu, câștiga o avere
HotNews.ro, 20 octombrie 2025 13:20
Tammy Carvey, o femeie de 45 de ani din Wynadotte, Michigan (Statele Unite), a dat lovitura la loto, câștigând recent 100.000 de dolari. Nu câștigul în sine a atras însă atenția presei internaționale, ci modul…
Interdicția de a importa gaze naturale rusești în Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2027 a fost aprobată luni de majoritatea statelor membre, în cadrul unei reuniuni a miniștrilor europeni ai energiei la Luxemburg, transmite…
„Am ieșit la mal cu apa murdară șiroind pe noi”. Întrebarea pe care Gabriel Liiceanu o pune la aproape 36 de ani de la căderea comunismului # HotNews.ro
În cei peste 35 de ani care au trecut din decembrie 1989, n-am găsit o clipă în care să ne întoarcem privirea la ce trăiserăm înainte. Am ieșit la mal cu apa murdară șiroind pe…
Organizația Meteorologică Mondială avertizează că multe țări sunt complet nepregătite să avertizeze oamenii de un fenomen extrem # HotNews.ro
Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a lansat luni un apel la acțiune pentru a elimina lacunele dintr-un sistem global de supraveghere menit să protejeze oamenii de fenomene meteorologice extreme, afirmând că astfel de avertizări timpurii sunt…
[P] Eden Hill Retreat & Spa, selectat oficial în Ghidul Michelin – o destinație românească intră în elita ospitalității internaționale # HotNews.ro
În elita ospitalității internaționale Eden Hill Retreat & Spa a fost inclus oficial în prestigiosul Ghid Michelin, prin intermediul platformei Tablet Hotels – recunoscută la nivel global pentru rigoarea în selecția hotelurilor boutique cu identitate…
Un weekend de dialog intercultural între Sri Lanka și România are loc în 25 și 26 octombrie la Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi și la Rezidența9. Evenimentul face parte din proiectul „Aproape. Cultura…
Ce nu ne spun marile companii de tehnologie despre Inteligența Artificială / Nu este vorba despre așa-numita „Apocalipsă AI” # HotNews.ro
În ediția de marți, 21 octombrie, a newsletter-ului „Rațiunea, înapoi!”, veți putea citi o opinie despre Catedrala Națională din București, care la 15 ani de la începerea lucrărilor va fi inaugurată la sfârșitul acestei săptămâni,…
Blocul din Rahova urmează să fie demolat parțial după explozie / Ce se întâmplă cu locatarii. Cele mai recente decizii ale autorităților # HotNews.ro
Blocul din Rahova unde s-a produs explozia de vineri nu va fi demolat complet, ci parțial. La acest moment se discută eliminarea etajelor superioare, a explicat luni primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, la Digi24.…
Scenele incredibile de la derby-ul fotbalului nostru au dovedit că doar dacă e afectată ”corectitudinea politică” intervenim # HotNews.ro
Dacă mizeriile de pe stadion nu se încadrează la „încalcă ceea ce e politically correct”, atunci se pot scurge în șuvoaie nebăgate în seamă, scrie Dan Udrea într-un material de opinie. Dinamo – Rapid (0-2)…
Fonduri europene: Startup-ul românesc .lumen obține un grant de 11 milioane EUR, pentru roboți autonomi de livrare # HotNews.ro
Startup-ul românesc .lumen (dotLumen), cunoscut pentru realizarea ochelarilor destinați persoanelor nevăzătoare, a obținut un grant de 11 milioane de EUR, finanțat în cadrul Programului pentru Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021 – 2027 (PoCIDIF),…
„Cu o singură mușcătură, mi-a distrus brațul”. Ieșit la alergare într-o pădure din Japonia, un bărbat din Noua Zeelandă a avut parte de un coșmar # HotNews.ro
Un neozeelandez, Billy Halloran, a trecut prin clipe de coșmar acum două săptămâni, când a fost atacat de un urs într-o pădure din Japonia, scrie CNN. Halloran se afla la una dintre alergările sale obișnuite…
Giorgia Meloni deplânge o „veste îngrozitoare” după ce un șofer de autobuz a fost ucis într-un atac cu pietre în centrul Italiei # HotNews.ro
Un șofer de autobuz a murit în centrul Italiei după ce pietre au fost aruncate asupra unui vehicul care transporta fani acasă de la un meci de baschet, provocând șoc într-o țară în care violența…
Sondaj: Peste 75% dintre români cred că norocul e important în viață. Ce cred despre superstiții # HotNews.ro
Românii au fost întrebați într-un sondaj realizat de INSCOP Research dacă consideră că norocul este important în viață mai ales. Mai multe de 75% dintre ei cred că da, iar peste jumătate spun că au…
Pană majoră a serviciilor Amazon: Zoom, Duolingo și Snapchat, printre zecile de aplicații care nu mai merg # HotNews.ro
Multe dintre cele mai mari aplicații din lume, inclusiv Snapchat, Duolingo și Roblox, au avut probleme de funcționare, aparent din cauza unei probleme care afectează Amazon Web Services (AWS), relatează luni BBC. AWS este divizia…
Liderul ucrainean nu are o părere bună despre gazda summitului – Ungaria – dar spune că este gata să participe într-o formă sau alta la întâlnirea care are menirea de a pune capăt războiului și…
VIDEO Investigație Recorder: Primarul Negoiță a construit drumuri peste magistrale de gaz. „În caz de explozie, nu mai rămâne nimic” # HotNews.ro
La ordinul primarului Robert Negoiță, în Sectorul 3 al Capitalei s-au construit, în ultimii ani, în mod ilegal, 11 drumuri asfaltate peste magistrale de gaz, potrivit unei investigații Recorder, care a obținut un raport de expertiză…
Sute de blocuri din București rămân fără apă caldă și căldură în următoarele zile. Care sunt zonele cu probleme # HotNews.ro
Peste 200 de blocuri din mai multe zone din Capitală rămân fără apă caldă și căldură din cauza unor noi avarii în rețeaua de termoficare. Lucrările „au durate diferite de realizare”, în funcție de complexitate, anunță…
Sustenabilitatea capătă valoare reală doar atunci când este definită clar și transpusă în acțiuni măsurabile ale unei companii. Un exemplu concret vine din partea Gorenje, care a obținut recent medalia de platină EcoVadis, cea mai…
Totuldespremame.ro: Oscar și Tanti Roz: Lecția despre viață, curaj și miracolul fiecărei zile # HotNews.ro
Recomandrea de azi pentru citit vine cu romanul grafic Oscar și Tanti Roz de Éric-Emmanuel Schmitt, publicat la Editura Humanitas Junior. Povestea emoționantă a lui Oscar, un băiețel în vârstă de zece ani, o aflăm…
Prevalența celor mai comune alergii alimentare la copii a scăzut drastic în SUA, arată un studiu. Medicii au o explicație clară # HotNews.ro
Prevalența alergiilor a scăzut cu 43% în cazul arahidelor și cu mai mult de o treime în cazul tuturor alimentelor, după ce recomandările medicale din SUA au fost actualizate în urmă cu un deceniu pentru…
Suspiciuni că un avion ce zbura deasupra SUA a fost lovit de un obiect ce provine din spațiu # HotNews.ro
Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) din Statele Unite a confirmat duminică faptul că investighează un incident în care parbrizul unui avion de linie ce zbura la mare altitudine a fost lovit de un obiect…
Blocul din Rahova care a explodat avea contract cu firma acuzată de locatari că a rupt sigiliul. Ce spune Distrigaz despre recomandarea firmei # HotNews.ro
Asociația de locatari din blocul din Rahova care a explodat vineri avea contract cu firma Amproperyconstruct SRL (AMPCgaz) despre care locatarii spun că a rupt sigiliul pus, cu o zi înainte, de Distrigaz Sud Reţele,…
În doar câțiva ani, chirurgia oculară a trecut de la bisturiu la laser, iar în spatele acestei transformări se află tehnologii de ultimă generație, precum VisuMax 800, cel mai performant laser din lume pentru corecția…
Ioana Timofte, fosta șefă de la „Controlul Cazanelor” și nepoata unui fost șef SRI, a fost trimisă în judecată pentru mită. Șpagă mascată în 10 sejururi în străinătate # HotNews.ro
Ioana Timofte a fost trimisă în judecată de procurorii DNA pentru luare de mită în formă continuată, anunță instituția într-un comunicat. Fosta șefă de la „Controlul Cazanelor” este acuzată că a primit mită disimulată în…
Rata de vaccinare a copiilor s-a prăbușit. Riscurile lipsei imunizărilor, explicate de medici: „Sunt multe semnale de alarmă care ar trebui să fie un stimulent pentru părinți ca să-și vaccineze copiii” # HotNews.ro
Pentru multe dintre vaccinurile incluse în Programul național ratele de vaccinare sunt departe de ideal, iar în câteva situații sunt de-a dreptul catastrofale. Boli infecțioase, prevenibile prin imunizare, riscă să reapară sub formă de epidemii…
Aderare la UE, dar fără drepturi depline de vot: scenariul luat în calcul pentru Republica Moldova și Ucraina # HotNews.ro
Statele care vor adera în viitor la Uniunea Europeană ar putea fi lipsite de dreptul de veto, o mișcare care ar putea convinge politicieni sceptici precum Viktor Orbán să accepte extinderea, scrie Politico. Statele UE…
De ce nu se vorbește la școală despre femicidul din „Moara cu noroc”, violul din „Ion” și abuzul emoțional din „Maitreyi”? # HotNews.ro
Întrebările acestea mi-au venit în minte în timp ce o ascultam pe fiica mea, elevă de liceu, povestind, nervoasă, că la ora de literatură universală li s-a prezentat Maitreyi drept „o poveste de iubire exotică, între culturi…
Șefa diplomației europene despre posibila deplasare a lui Putin la Budapesta: „Nu, nu este frumos” / Poziție dură a Lituaniei: Există un singur loc pentru el # HotNews.ro
Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat luni că nu este „frumos” ca președintele rus Vladimir Putin să meargă în Ungaria, stat membru al UE, pentru discuții privind Ucraina, transmite Reuters. Reacția…
Explozia din Rahova: Noi detalii despre starea victimelor internate în spitale din București # HotNews.ro
Răniții internați şi operaţi la Spitalul Floreasca după explozia din Sectorul 5 al Capitalei sunt în stare stabilă, iar un al treilea pacient a început recuperarea. Adolescenta de 17 ani internată la Spitalul „Grigore Alexandrescu”…
Soluții și explicații pentru grăsimea acumulată la menopauză. Care sunt metodele corecte pentru a scăpa de ea # HotNews.ro
Aproape jumătate dintre femei se îngrașă după ce intră la menopauză, potrivit studiilor. Cercetătorii de la Harvard au descoperit că vinovatul pentru kilogramele în plus ar fi cortizolul. Acest hormon pregătește corpul pentru situații periculoase…
Pauză de vară pe șantiere: construcțiile se temperează în august după luni de avansuri record # HotNews.ro
În august 2025, sectorul construcțiilor a intrat într-o perioadă de corecție, după un început de an caracterizat printr-un ritm susținut de creștere. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată o scădere semnificativă a volumului…
VIDEO Primele imagini cu jaful de la Luvru: Un vizitator al muzeului l-a filmat pe unul dintre hoți în acțiune # HotNews.ro
Vânătoarea a început: după spectaculosul jaf de duminică dimineață de la Muzeul Luvru din Paris, poliția franceză este pe urmele a patru infractori care au fugit cu opt „bijuterii ale coroanei Franței”, transmite AFP. Canalele…
SuperLiga: FC Hermannstadt – FK Csikszereda, duelul a doi antrenori care au fost colegi la Rapid # HotNews.ro
Partida FC Hermannstadt – FK Csikszereda Miercurea Ciuc din etapa a 13-a din Superliga va avea loc luni, 20 octombrie, de la ora 17.30. Antrenorii celor două echipe, Marius Măldărășanu și Robert Ilyeș, au fost…
Muzeul Luvru, cel mai vizitat muzeu din lume, a fost închis brusc duminică, după o spargere la galeria Apollon, casa bijuteriilor coroanei franceze. Hoții au comis jaful în plină zi și au furat bijuterii napoleoniene…
Încă un cutremur de suprafață într-o zonă neobișnuită din România. Este al 19-seism notabil de luna aceasta # HotNews.ro
Un cutremur de suprafață cu magnitudinea 3,3 s-a produs luni dimineața, la ora 03:35, în Muntenia, județul Brăila, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul a avut loc la adâncimea de 7,9…
„Să fie împărțită așa cum este”. Sugestia făcută de Donald Trump pentru încheierea războiului din Ucraina # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a sugerat că cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului din Ucraina ar fi „împărțirea” regiunii Donbas, astfel încât cea mai mare parte a acesteia să rămână sub controlul…
Familia Soros se confruntă cu o presiune crescândă din partea administrației Trump, care pregătește o serie de investigații asupra imperiului filantropic condus de George Soros și fiul său, Alex, scrie Wall Street Journal. Tensiunile au…
VIDEO Un avion cargo a derapat la aterizare în Hong Kong și a căzut în mare. Doi angajați ai aeroportului au fost uciși # HotNews.ro
Doi angajați ai serviciului de securitate al aeroportului din Hong Kong au fost uciși luni dimineață, după ce un avion cargo ce venea din Dubai a derapat de pe pistă la aterizare, a intrat în…
Armistițiul din Gaza a trecut de primul său test important / Israelul spune că înțelegerea e din nou în vigoare / Ajutoarele pentru Gaza, reluate după presiunile SUA # HotNews.ro
Armata israeliană a spus că armistițiul în Gaza este din nou în vigoare după ce un atac a ucis doi dintre soldații săi și a răspuns cu o serie de lovituri aeriene care, potrivit palestinienilor,…
Prețurile locuințelor în UE au crescut mai rapid decât veniturile în ultimul deceniu și, împreună cu creșterea recentă a ratelor ipotecare, au redus accesibilitatea la achiziție, arată un raport al Comisiei Europene, publicat recent. Chiriile…
Decizia pe reforma pensiilor magistraților, așteptată astăzi de la Curtea Constituțională. Verdictul a mai fost amânat de două ori # HotNews.ro
Judecătorii Curții Constituționale se reunesc astăzi în ședință, de la ora 14.00, pentru a discutat două dintre proiectele de lege pe care guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament ca parte a pachetului doi de…
Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru șefia PSD. Până acum, Sorin Grindeanu nu are niciun contracandidat # HotNews.ro
Luni este ultima zi în care social-democrații care vor să îl contracandideze pe Sorin Grindeanu își pot depune oficial canidatura. Până acum, Grindeanu este singurul care candidează pentru funcția de președinte PSD, după ce Titus…
FOTO Unul din cei mai activi cumpărători de fabrici din România desființează vechi hale și vine cu un proiect rezidențial # HotNews.ro
Grupul NCH Capital, unul dintre cei mai activi cumpărători de fabrici din România în perioada 1997 – 2000, pregătește acum desființarea unor vechi clădiri din cartierul bucureștean Colentina, în care a funcționat o fabrică de…
Macron, prima reacție după jaful de la Luvru: „Este un atac asupra istoriei noastre. Autorii vor fi prinși” # HotNews.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a promis că hoții care au jefuit duminică dimineață Muzeul Luvru din Paris vor fi prinși, iar obiectele furate vor fi recuperate. „Se face tot ce este posibil, pe toate planurile,…
SuperLiga: Rapid o învinge pe Dinamo și egalează liderul. Giuleștenii au marcat și în inferioritate numerică # HotNews.ro
Dinamo a fost învinsă cu 0-2 de Rapid, duminică seară, pe Arena Națională, la capătul unei partide în care oaspeții au jucat în 10 oameni din minutul 68, după eliminarea lui Vulturar. Scorul a fost…
Președintele american Donald Trump a trimis deja Garda Națională în Los Angeles, Washington și Memphis, iar judecătorii i-au blocat deciziile de a desfășura trupe în Chicago și Portland, transmite AFP. Într-un interviu difuzat duminică de…
Președintele ciprioților turci, susținut de Erdogan, a pierdut alegerile. Câștigătorul vrea relansarea discuțiilor cu ciprioții greci # HotNews.ro
Aproape 63% dintre alegătorii care s-au prezentat la alegerile prezidențiale din nordul Ciprului, teritoriu separatist a cărui revendicare de statalitate este recunoscută doar de Turcia, au votat pentru fostul prim-ministru Tufan Erhurman, în detrimentul președintelui…
Culisele întâlnirii Trump-Zelenski de la Casa Albă: Trump, „înjurând tot timpul”, i-a cerut lui Zelenski să accepte condițiile Rusiei: „Dacă vrea, te va distruge” # HotNews.ro
Întâlnirea de vineri de la Casa Albă dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski a degenerat de mai multe ori într-o „ceartă în toată regula”, în care președintele american a cerut Ucrainei să accepte propunerea Rusiei…
Atacuri israeliene în Gaza, în primul test major pentru noul armistițiu. Oficialii din Gaza au raportat zeci de decese / IDF susține că a fost o ripostă la atacuri asupra trupelor sale # HotNews.ro
Israelul a lansat duminică o serie de atacuri în Fâșia Gaza și a declarat că oprește fluxul de ajutoare către enclavă ca răspuns la atacurile asupra forțelor sale, care au ucis doi soldați, în ceea…
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat duminică la Antena 3 că „nu este momentul” pentru o majorare a salariului minim în 2026 și susține că și ceilalți parteneri din coaliție au fost de acord cu…
