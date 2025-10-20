Jennifer Lopez, acuzată de infidelitate de primul soț! Ojani Noa a făcut declarații tranșante: ”Nu a putut să se abțină”
SpyNews, 20 octombrie 2025 13:20
Declarațiile controversate ale lui Jennifer Lopez, care a spus că niciun bărbat din viața ei nu a fost capabil să o iubească, a stârnit un val de reacții acide din partea primului ei soț. Ojani Noa o acuză pe artistă că l-a înșelat.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 15 minute
13:30
Imagini care spun povești: diseară, concurenții Asia Express devin fotografi în inima Vietnamului. Aventura de pe Drumul Eroilor a fost și aseară lider de audiență # SpyNews
Prima zi din cea de-a șaptea etapă a Asia Express – Drumul Eroilor a început într-o căldură aproape infernală, cu o competiție încinsă până la ultimul detaliu. Jocul de amuletă s-a dovedit a fi unul plin de strategie și adrenalină, iar Ștefan și Alex au reușit să își mai adauge o victorie în palmares, câștigând o nouă amuletă. În plus, cei doi au obținut și un Joker care le permite să lege la ochi un adversar în cursa pentru marea imunitate — un avantaj ce promite să schimbe dinamica etapelor următoare. Aventura de pe Drumul Eroilor a fost și aseară lider de audiență, atât la nivelul publicului comercial, cât şi pe segmentul urban.
Acum 30 minute
13:20
Jennifer Lopez, acuzată de infidelitate de primul soț! Ojani Noa a făcut declarații tranșante: ”Nu a putut să se abțină” # SpyNews
Declarațiile controversate ale lui Jennifer Lopez, care a spus că niciun bărbat din viața ei nu a fost capabil să o iubească, a stârnit un val de reacții acide din partea primului ei soț. Ojani Noa o acuză pe artistă că l-a înșelat.
Acum o oră
12:50
Medana Oprea, invitată recent în platoul emisiunii Spynews TV, a vorbit deschis despre relația pe care o are cu partenerul ei, Alin. Aceasta a recunoscut că iubirea a schimbat-o mult!
Acum 2 ore
12:40
Cerasela Rogen, despre cum să ne creăm conștient un an 2026 excepțional! “Trebuie să te programezi” # SpyNews
Cerasela Rogen, autoare și coach transformațional, a fost invitată în cadrul emisiunii Lumea nevăzută. Aceasta a vorbit despre modul în care ne putem construi conștient realitatea pentru anul 2026.
12:40
Primele declarații ale designerului Adrian Oianu și ale administratorului cu care s-a încăierat pe stradă. De la ce a început, de fapt, scandalul: „Omul ăsta...” # SpyNews
Adrian Oianu a făcut primele declarații, în exclusivitate, la Știrile Antena Stars, după ce a fost bătut de administratorul Târgului de Agronomie. De la ce a început, de fapt, scandalul.
12:30
Luna Nouă din 21 octombrie 2025 aduce o resetare cosmică pentru zodii. Cum le schimbă acest lucru viețile # SpyNews
Luna Nouă în zodia Balanță din data de 21 octombrie 2025 aduce pace și liniște în viața zodiilor din horoscop. Fenomenul de la finalul lunii octombrie produce o resetare cosmică și vine cu schimbări semnificative.
12:00
Și-a transformat durerea în putere! Veronica Cucu, „Eu nu ştiam care e mama, pe cine să iau în brațe” # SpyNews
Ultima ediție a emisiunii „Visul românesc-Succes internațional”, prezentată de Mădălina Bălan, a adus în fața publicului o poveste care emoționează până la lacrimi, cea a Veronicăi Cucu, o femeie care a învins destinul cu puterea credinței și a muncii.
11:50
Fetița Alinei Laufer a împlinit o lună! Ce a declarat vedeta despre botezul micuței Eden: "La noi..." # SpyNews
Alina Laufer, cea mai fericită mămică! Eden, al patrulea copil al vedetei, a împlinit o lună de viață! Alina Laufer a făcut primele declarații despre botezul fetiței. De ce nu va fi creștinată Eden.
11:50
Rudele victimelor care au murit în explozia din Rahova au primit testele ADN. Încep pregătirile pentru demolare # SpyNews
Rudele victimelor care au murit în explozia din Rahova au primit testele ADN și urmează să se pregătească de înmormântare. La locul exploziei, autoritățile iau măsuri suplimentare pentru demolarea celor patru etaje ale blocului.
Acum 4 ore
11:40
Fotograful român Edward Aninaru, stabilit de peste 15 ani la Los Angeles, a vorbit despre locurile sale preferate din lume și despre ce înseamnă, pentru el, experiența americană.
11:20
Tragedie aviatică! Un avion a lovit o mașină pe pista de aterizare și s-a rupt în două. Două persoane au murit # SpyNews
Incident aviatic foarte grav! Un avion a lovit o mașină, luni dimineață, pe pista de aterizare și s-a rupt în două. Aeronava s-a rupt în bucăți după impact, iar două persoane și-au pierdut viața. Incidentul a fost filmat.
11:10
Bianca Censori, soția rapperului Kanye West, o altă apariție șocantă! Bruneta, aproape dezbrăcată, la o sesiune de shopping # SpyNews
Imaginile cu Bianca Censori și Kanye West au făcut înconjurul Internetului! Cei doi se aflau într-un magazin celebru de brand din Italia, iar soția rapperului s-a afișat aproape dezbrăcată!
10:40
Alex Bodi și Anca s-au afișat în cele mai romantice ipostaze în orașul iubirii! Cât de îndrăgostiți sunt după împăcare # SpyNews
Alex Bodi și iubita lui sunt mai fericiți ca niciodată! Afaceristul s-a împăcat cu Anca și au pelcat împreună într-o escapadă romantică în Paris. Alex Bodi s-a afișat alături de iubita lui în ipoataze în care rareori a mai fost văzut.
10:30
Jennifer Aniston, mărturisiri cutremurătoare despre decizia de a nu adopta un copil. Prin ce clipe dificile a trecut # SpyNews
Jennifer Aniston a vorbit recent despre lupta pe care a dus-o timp de 20 de ani pentru a avea un copil. Ei bine, acum, actrița a explicat și prin câte momente grele a trecut de-a lungul anilor. Nu-ți va veni să crezi!
10:10
Președintele, față în față cu cea mai mare criză a democrației din istoria României. Ediție specială Observator, ora 19:00 – în direct de la Palatul Cotroceni # SpyNews
Ce vor românii de la România? Ediția 2025 a Studiului Național Antena, cel mai mare studiu la nivel naţional iniţiat vreodată de o entitate media, realizat de către prestigioasa companie internatională de cercetare de piaţă IPSOS, indică un nivel fără precedent al neîncrederii publice. 82% dintre români nu au încredere în oamenii politici, iar 83% nu cred că măsurile fiscale implementate de stat vor îmbunătăți situația economică a țării. Nu este vorba doar despre o criză de guvernare, ci despre o ruptură profundă între cetățeni și instituțiile statului. Pentru mulți, democrația nu mai funcționează în numele lor, ci în ciuda lor.
10:00
A apărut foaia pe care ar fi semnat-o soțul gravidei care a murit la spitalul privat din Constanța! Ce scrie pe documentul medical # SpyNews
A apărut foaia pe care ar fi semnat-o soțul Mădălinei, proaspăta mămică moartă în Constanța, pentru a refuza histerectomia în locul ei. Documentul medical ar dovedi că acuzațiile din ultimele zile ar fi adevărate.
09:50
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență # SpyNews
Alexandra, eleva grav rănită în urma exploziei din cartierul Rahova, a fost operată de urgență! Profesoara tinerei a făcut publice informații despre starea de sănătate a acesteia și a explicat că are nevoie de ajutor.
Acum 6 ore
09:20
Alertă pentru șoferi! Mai multe drumuri naționale au fost închise de zăpadă și viscol. Unde sunt restricții de circulație # SpyNews
Alertă pentru șoferii din România! Mai multe drumuri naționale au fost închise, luni dimineață, din cauza zăpezii și viscolului. Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat unde au fost impuse restricții de circulație în orele următoare.
09:20
Starurile de la Hollywood, puse în pericol din cauza inteligenței artificiale? Ce noi măsuri se vor lua pentru protejarea actorilor # SpyNews
A fost introdus un set de reguli în ceea ce privește inteligența artificială. Astfel, cei care o folosesc neautorrizat pentru a înlocui actori vor fi buni de plată. Iată ce lege s-a dat!
08:40
Primăria București, anunț de ultim moment! Ce se va întâmpla cu proprietarii mașinilor distruse în urma exploziei din cartierul Rahova # SpyNews
Primăria Timișoara a făcut un anunț important legat de ce se va întâmpla cu proprietarii mașinilor distruse de explozia din cartierul Rahova. Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a precizat că a început ridicarea autoturismelor avariate.
08:40
Cum este experiența alăptării pentru Carmen Grebenișan! Influencerița a recunoscut că nu totul e mereu roz: ”Frustrantă treabă” # SpyNews
Carmen Grebenișan trece pentru prima dată prinexperiența unei proaspete mămici. Influencerița a vorbit pe rețelele de socializare despre cum este experiența alăptării pentru ea și a recunoscut că nu totul decurge mereu perfect.
Acum 12 ore
03:30
Când vor avea gaz locuitorii din blocurile apropiate de cel care a explodat, în Rahova! Prefectul Capitalei a făcut anunțul mult așteptat # SpyNews
Locuitorii din blocurile apropiate de cel care a explodat, vineir, în Rahova, au rămas fără gaz, acesta fiind oprit din motive de siguranță. Duminică seară, prefectul Capitalei a anunțat când se va relua alimentarea cu gaz.
00:50
Asia Express sezonul 8, 19 octombrie 2025 Cine a câștigat jokerul. Concurenții nu au fost impresionați de avantaj # SpyNews
Trei echipe s-au calificat la proba de amuletă, la Asia Express, sezonul 8. În ediția din 19 octombrie 2025, concurenții s-au întâlnit cu Irina Fodor pe plajă, apoi au trecut la treabă. La final, una dintre echipe a câștigat amuleta de 1.000 euro și un avantaj care nu i-a impresionat.
Acum 24 ore
00:00
Kim Kardashian, apariție uluitoare la Academy Museum Gala 2025. Toată lumea a rămas mută de uimire când a văzut ce are pe față # SpyNews
Kim Kardashian, cunoscută pentru aparițiile sale controversate, i-a lăsat din nou cu gura căscasă pe fani după apariția de la Academy Museum Gala 2025, eveniment care a avut loc în Los Angeles. Pe lista celebrităților prezente s-au aflat și Selena Gomez și Benny Blanco sau Jenna Ortega, dar cea care a întrecut așteptările tuturor a fost Kim Kardashian.
19 octombrie 2025
23:30
O nouă alertă medicală! Varianta Covid Stratus are simptome care afectează dinții și provoacă dureri mari de maxilar. Medicii au tras un semnal de alarmă. Cine are aceste simptome este sfătuit să se prezinte la medic.
23:20
Asia Express sezonul 8, 19 octombrie 2025. Karmen și Alejandro și-au încurcat ghiozdanele. Emil a fost curios să afle ce are concurenta la ea # SpyNews
Incident în premieră la Asia Express, sezonul 8! Karmen Simionescu și Alejandro Fernandez și-au încurcat ghiozdanele și au continuat cursa fără să conștientizeze acest lucru. Concurentul a aflat abia în drum spre următoarea probă că pe ghiozdanul său scrie Karmen. Iată ce decizie a luat Emil Rengle!
22:40
Francisca, moment dificil! Câinele vedetei a murit! O veste din partea medicului i-a frânt inima: ”Mi-a fost alături 13 ani” # SpyNews
Francisca trece prin clipe dificile! Câinele vedetei, care i-a fost alăuri în ultimii 13 ani, s-a stins din viață. Soția lui TJ Miles, însărcinată în 5 luni, se confruntă cu un moment de suferință și a transmis un mesaj dureros.
22:10
„Dresorul de lei și de fraieri” a fost dresat! Imagini de colecție cu Nuțu Cămătaru și familia. Unde au fost văzuți | PAPARAZZI # SpyNews
Nuțu Cămătaru a fost „dresat”! Bărbatul a fost surprins în ipostaze impresionnate alături de soția și băiețelul său. Paparazzii Spynews.ro au reușit să observe îndeaproape comportamentul lui Nuțu Cămătaru în preajma familiei.
22:10
Anunț îngrijorător, în dosarul milionarului ciuruit de un asasin plătit, în Băneasa | Detalii exclusive # SpyNews
Cazul milionarului croat ciuruit în Băneasa, dosar în care poliția afirma că existau probe solide - un suspect, imaginea acestuia, mărturii elocvente și mostre AND - este, din 2013, „în curs de instrumentare”. Adică un criminal care comite asasinate la comandă este... liber!
22:10
Probleme rușinoase pentru un fost fotbalist! Răzvan Raț a ajuns în fața magistraților, pentru o sumă jenant de mică # SpyNews
Probleme rușinoase pentru un fost fotbalist! Răzvan Raț a ajuns în fața magistraților pentru o sumă rușinos de mică. Cu ce probleme se confruntă afaceristul și cine l-a dat în judecată. Informații exclusive!
22:10
Gestul neașteptat al fostului iubit al Alinei Radi! I-a cumpărat un apartament fiului artistei, de 10 ani, chiar de ziua lui! Cum a reacționat cântăreața # SpyNews
Chiar dacă nu mai are o relaţie cu el, fostul iubit al Alinei Radi a rămas ca un tată pentru fiul cântăreţei. Deşi nu este părintele biologic al lui Dario, Radu îl consideră propriul său copil. Gestul făcut de acesta de ziua băiețelului a impresionat pe toată lumea: i-a cumpărat un apartament în Timişoara, chiar când a împlinit 10 ani.
22:00
Asia Express sezonul 8, 19 octombrie 2025. Probă de foc pentru concurenți. Ștefan Floroaica: ”Mi-a venit să vomit” # SpyNews
Concurenții din Asia Express, sezonul 8, au ajuns în etapa a șaptea. Probele din ediția din 19 octombrie se desfășoară în orașul Hoi An, un loc care le-a fermecat pe vedete. Prima probă, însă, i-a dat mari bătăi de cap lui Ștefan Floroaica! Concurentul i-a cerut lui Alexandru Ion să îl înlocuiască.
22:00
Jador, apariţie de senzaţie la spălătorie! Cum a apărut cântăreţul la volanul maşinii de 300 de mii de euro! | PAPARAZZI # SpyNews
Jador trăiește pe picior mare! Norocul nu i-a surâs doar pe plan personal, ci creșterile semnificative se observă și în conturile bancare! Artistul și-a cumpărat o mașină de aproximativ 300.000 de euro și și-a schimbat stilul vestimentar cu cel al brandului elegant pe care îl conduce! Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini de senzație!
21:20
Când vor avea gaz locuitorii din blocurile apropiate de cel care a explodat, în Rahova! Prefectul Capitalei a făcut anunțul mult așteptat # SpyNews
Locuitorii din blocurile apropiate de cel care a explodat, vineir, în Rahova, au rămas fără gaz, acesta fiind oprit din motive de siguranță. Duminică seară, prefectul Capitalei a anunțat când se va relua alimentarea cu gaz.
21:00
Philipp Plein, adevărul despre scandalul cu Lucia Bartoli! Designerul susține că își dorește doar să își protejeze copiii: ”Nu pot să o înlocuiesc pe mama lor” # SpyNews
Philipp Plein a făcut declarațiile cu care speră să pună capăt scandalului cu Lucia Bartoli! Designerul a decis să vorbească pentru prima dată despre relația pe care a avut-o cu ea și să spună partea lui de adevăr, după ce a simțit că scandalul s-a dus într-o direcție complet greșită.
19:50
Deea Maxer și-a sărbătorit fiica! Vedeta i-a pregătit Maysei surpriza la care orice fetiță visează | FOTO # SpyNews
Zi de sărbătoare în familia Deei Maxer! Fiica vedetei, Maysa, și-a sărbătorit ziua de naștere! Fetița a împlinit 6 ani și a avut parte de o petrecere superbă, la care orice copil ar visa. Deea Maxer i-a pregătit o surpriză de vis!
19:10
Francisca și Tj Miles se pregătesc să devină părinți! Influencerița este însărcinată în cinci luni și a postat imagini emoționante cu burtica de gravidă. Francisca trece pentru prima dată prin emoțiile unei viitoare mame.
18:30
Motivul halucinant al uciderii femeii din Berceni! Adolescenta l-ar fi convins pe iubitul ei să o omoare pe mama adoptivă # SpyNews
S-a aflat planul diabolic pe care adolescenta de 13 ani, din Berceni, l-ar fi pus la cale pentru a-și ucide mama adoptivă. Femeia a fost omorâtă de iubitul fetei, după cum chiar el a recunoscut, și ulterior a fost găsită îngropată într-o pădure de lângă București.
17:30
O nouă alertă medicală! Varianta Covid Stratus are simptome care afectează dinții și provoacă dureri mari de maxilar. Medicii au tras un semnal de alarmă. Cine are aceste simptome este sfătuit să se prezinte la medic.
16:50
Dana Roba a plecat în vacanță într-un loc celebru! Unde se relaxează după scandalul cu Andra Volos # SpyNews
Dana Roba a plecat în vacanță! Make-up artistul a ales o destinație celebră din Arabia, vizitată de foarte mulți români. După scandalul de proporții cu Andra Volos, Dana Roba a ”fugit” într-un adevărat paradis.
16:20
Ultimul mesaj al avocatei moarte în explozia din Rahova. Ce a apărut la locul unde au decedat trei oameni # SpyNews
Trei femei au murit în urma exploziei din Rahova. Vasilica Enache era avocată cu 25 de ani de experiență și ar fi locuit în apartamentul unde a avut loc tragedia, la etajul 5. Explozia ar fi pornit din apartamentul ei. În ultimul ei mesaj postat pe rețelele de socializare, pare că și-a presimțit sfârșitul.
15:20
Mihaela, finalista de la Mireasa, sezonul 11, replică acidă la adresa doamnei Dorina. Ultimul ei mesaj a scos-o din sărite pe fosta concurentă: „Nu dorești să-ți vezi de viață” # SpyNews
Mihaela și doamna Dorina de la Mireasa nu s-au înțeles foarte bine pe când erau în competiție. Chiar dacă sezonul 11 s-a terminat în luna iulie, cele două se pare că mai au încă ceva de împărțit. Doamna Dorina a scris un mesaj în care spune despre Mihaela că a mințit în competiție și că a jucat teatru, postare la care bruneta a reacționat.
14:40
Fratele Mirelei, tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova, a fost externat. În ce stare sunt ceilalți șapte oameni # SpyNews
Tânăra însărcinată care a murit în explozia Rahova era singură acasă atunci când a avut loc tragedia. Fratele ei, un adolescent de 17 ani, s-a numărat printre cei răniți, iar ieri a fost externat. În spital mai sunt alte șapte persoane, victime ale dezastrului.
14:00
Iubita lui CRBL, pregătită să devină mamă, la 24 de ani? Cum decurge relația cântărețului cu Olga Guțanu # SpyNews
CRBL și iubita lui sunt împreună de mai bine de un an. Cei doi s-au cunoscut la o lună după ce artistul a anunțat divorțul de fosta soție, Elena, cu care are împreună și o fiică adolescentă. Între cei doi există o diferență de 23 de ani, însă pare că nu a fost o problemă în relația lor. Olga Guțanu a răspuns la întrebarea dacă se vede curând mamă.
Ieri
13:20
Francesca Sarao și Cristi Pungă de la Insula iubirii au stabilit data nunții! Modul inedit în care au anunțat ziua în care se vor căsători # SpyNews
După o relație de 10 ani și doi ani de logodnă, Francesca Sarao și Cristi Pungă de la Insula iubirii se căsătoresc. Foștii concurenți ai sezonului 9 au dat vestea de curând, iar evenimentul va avea loc anul viitor.
12:40
Sam și Antoni sunt stabiliți de un an în România. Cei doi locuiesc în București, după ce toată viața și-au petrecut-o în America. Cei doi încă se adaptează la viața lor de aici, iar de curând, americanii s-au declarat surprinși de un lucru pe care spun că nu l-au văzut nici măcar în New York.
11:50
Alertă în Pipera. Un incendiu a izbucnit în parcarea unui bloc. Două mașini au ars, iar 40 de persoane au fost evacuate # SpyNews
Alertă în Pipera, după un incendiu care a izbucnit într-o parcare. În apropiere se află un bloc, iar flăcările s-au extins la o țeavă de gaze. Traficul în zonă este blocat.
11:40
Jorge a anunțat ieri că va aduce pe cineva în casa lui. Astăzi, cântărețul l-a prezentat așa cum se cuvine pe noul membru al familiei. Copiii lui au fost cei mai încântați de acest moment.
10:50
O româncă stabilită în Suedia spune că nu mai consideră țara un loc sigur pentru copii. Femeia, mamă a doi copii de 5 și 6 ani, a povestit că se teme pentru siguranța lor, în condițiile în care apar tot mai multe grupări care îi racolează pe cei mici de la vârste fragede.
10:50
Asia Express ajunge diseară în orașul luminilor: Hoi An, una dintre cele mai spectaculoase destinații din Vietnam # SpyNews
Diseară, de la ora 20:00, la Antena 1, începe prima ediție a etapei a șaptea din Asia Express – Drumul Eroilor. Concurenții ajung într-unul dintre cele mai fermecătoare și spectaculoase orașe din Vietnam – Hoi An, locul unde timpul pare să curgă altfel, printre felinare colorate, canale line și tradiții păstrate cu sfințenie. După o cursă istovitoare, echipele ajung în inima centrului vechi, inclus în patrimoniul UNESCO, unde vor descoperi nu doar farmecul străduțelor străjuite de clădiri coloniale și temple vechi de secole, ci și obiceiuri locale pline de simbolism.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.