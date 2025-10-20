Jaful de la Luvru, filmat. Cum a fost surprins un hoț VIDEO
Profit.ro, 20 octombrie 2025 13:20
Poliția franceză este pe urmele a patru infractori care au fugit cu opt „bijuterii ale coroanei Franței” de la Muzeul Luvru, după jaful de duminică.
• • •
Economia chineză a înregistrat în trimestrul trei din 2025 cel mai lent ritm de creștere din ultimul an # Profit.ro
Cererea internă fragilă sporește dependența de producția industrială și de exporturi, sporind temerile privind extinderea dezechilibrelor structurale, transmite Reuters.
Capitala Indiei, New Delhi, era învăluită într-un nor de gaze toxice, iar nivelul poluării, aflat într-o creștere constantă de-a lungul anilor, depășea de peste 16 ori limita maximă admisă de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), informează AFP.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR, a ajuns la 5,0890 lei, de la 5,0889 lei, înregistrat vineri.
La SensoDays, companie cu expertiză de peste 20 de ani în amenajarea băilor, considerăm camera de baie mai mult decât un simplu spațiu funcțional: este o expresie a rafinamentului personal, un sanctuar al relaxării și un manifest al confortului absolut.
FOTO "Cea mai importantă investiție în turism, în Alba Iulia, după Revoluție". Mercure a deschis un hotel # Profit.ro
Grupul hotelier francez Accor își consolidează portofoliul din România cu un nou hotel care se alătură rețelei globale.
FOTO Livrare specială în România. Două BMW-uri M4 dedicate lui Valentino Rossi, de 200.000 de euro fiecare. S-au fabricat mai puțin de 100 de exemplare # Profit.ro
BMW a livrat în România două automobile rare, aparținând unui model exclusivist, produs în doar 92 de exemplare la nivel global. Ambele mașini au fost livrate în Iași.
BCE întâmpină cu căldură intrarea Bulgariei în zona euro, la 1 ianuarie 2026, când țara va deveni membru cu drepturi depline a uniunii monetare, a declarat președintele BCE, Christine Lagarde
ULTIMA ORĂ Modificare majoră - Casele de până la 150 de metri pătrați vor putea fi ridicate fără autorizație de construire # Profit.ro
Casele de până la 150 de metri pătrați din rural și anexele din mediul rural și urban vor putea fi ridicate fără autorizație.
ULTIMA ORĂ Pană majoră de internet la nivel global. Aplicații și site-uri web au picat FOTO # Profit.ro
Multe dintre cele mai mari aplicații și site-uri web din lume au încetat brusc să funcționeze, printre acestea numărându-se Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo și Canva, potrivit Down Detector
L’Oréal, aproape de a prelua divizia de cosmetice a Kering, care include branduri precum Gucci sau Balenciaga, tranzacție de aproximativ 4 miliarde de dolari # Profit.ro
Grupul francez de lux Kering, proprietarul brandului Gucci, este pe cale să vândă divizia sa de produse cosmetice către L’Oréal, potrivit unor surse citate de Reuters.
Bulgaria se află între primele cinci țări din UE atât în ceea ce privește creșterea prețurilor, cât și la ponderea locuințelor nelocuite în total, arată o analiză a agenției Sega.
IKEA anunță un record - cea mai mare achiziție de terenuri forestiere realizată vreodată. Este și cel mai mare proprietar de păduri din România # Profit.ro
Retailerul suedez de mobilă IKEA semnează cea mai mare achiziție de terenuri forestiere realizată vreodată.
Președintele SUA a spus că Ucraina și Rusia ar trebui să înghețe linia frontului și să pună capăt conflictului, ceea ce ar include și divizarea regiunii estice Donbas, relatează dpa.
Președintele american a criticat încă o dată protestele de din SUA, desfășurate sub sloganul 'Fără regi', despre care susține că au fost finanțate inclusiv de miliardarul George Soros, transmite dpa.
Digi lansează o nouă operațiune majoră cu obligațiuni. Răscumpără integral și obligațiuni deja emise CONFIRMARE # Profit.ro
Digi România (fost RCS&RDS) lansează noi obligațiuni, acum în valoare de 500 milioane euro, cu scadența în 2031.
Compania Municipală Termoenergetica București anunță că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice, în mai multe zone din Capitală.
Programul de reciclare al hainelor de la H&M a fost oprit, în România, până la 31 decembrie 2025.
Antreprenorul sucevean Andrei Mandachi, fratele geamăn al fondatorului lanțului Spartan, a dezvoltat în ultimii ani un portofoliu de afaceri estimat la aproximativ 50 de milioane de euro, structurat pe trei domenii principale: imobiliare, evenimente și retail.
Recent plecat de la Microsoft, Bogdan Putinică preia conducerea companiei AI Wonderful în 29 de țări din Europa și Asia # Profit.ro
Bogdan Putinică a plecat recent de la compania Mirosoft, unde ocupa, de 4 ani, poziția de General Manager pentru Europa Centrală și de Est și în țările CIS.
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
Revolut își notifică clienții asupra faptului că, odată cu trecerea Bulgariei la euro la 1 ianuarie 2026, conturile în leva vor fi convertite automat în euro la cursul fix de 1 EUR = 1,95583 BGN.
Grupul Medicana, unul dintre liderii serviciilor de sănătate din Turcia și Europa, a deschis o reprezentanță în București.
Brisk Group câștigă două trofee pentru Project Management la Romanian Property Awards 2025 pentru proiectul Big Residence by Vlad Exim # Profit.ro
Brisk Group a fost distinsă cu două dintre cele mai importante premii ale ediției Romanian Property Awards 2025: Project Management in Construction și prestigiosul Five Stars Project Management in Construction, ambele acordate pentru proiectul rezidențial Big Residence by Vlad Exim.
EXCLUSIV Deficitul la 9 luni - stagnare ca pondere în PIB, în timp ce valoarea nominală este în creștere cu 7 miliarde de lei. Guvernul a adoptat măsuri ample de stabilizare a finanțelor în vară # Profit.ro
Deficitul bugetar pentru primele nouă luni se situează la 103 miliarde lei, 5,4% din PIB, comparativ cu 96,2 miliarde lei, 5,44% din PIB în primele nouă luni ale anului trecut, potrivit informațiilor Profit.ro.
Producătorul de componente auto Compa, cu capital autohton, anunță etapa a-II-a a proiectului Arsenal Residence.
Legal500 desemnează Clifford Chance Badea drept Casa de Avocatură a Anului în România în 2025 # Profit.ro
Clifford Chance Badea, biroul local al firmei globale de avocatură Clifford Chance, a fost desemnată Casa de Avocatură a Anului în România în cadrul premiilor Legal500 Central and Eastern Europe Awards 2025, decernate la finalul săptămânii trecute, la Varșovia.
Oferta Cris-Tim este subscrisă în proporție de 85% pe tranșa de retail. Care sunt, de fapt, multiplii de evaluare actualizați # Profit.ro
Deși operațiunea de piață a Cris-Tim Family Holding este promovată la un indicator P/E de 15-16 raportat la ultimul câștig auditat aferent anului 2024, creșterea de profitabilitate din cursul acestui exercițiu financiar este evaluarea la multiplii mai atractivi.
Marile companii de tehnologie din China, printre care Ant Group (susținută de Alibaba) și JD.com, au suspendat planurile de a lansa monede stabile (stablecoins) în Hong Kong.
VIDEO Un avion a derapat la aterizare în Hong Kong, a lovit un vehicul, și a căzut în mare. Doi angajați ai aeroportului au murit # Profit.ro
Două persoane au murit, la aeroportul din Hong Kong, China, după ce un avion de tip cargo a lovit un vehicul la sol în timpul aterizării, înainte de a ieși de pe pistă și de a se prăbuși în mare, relatează AFP și Reuters.
Mammoth Brands cumpără brandul de îngrijire pentru bebeluși Coterie, tranzacție de peste 1 miliard de dolari # Profit.ro
Compania americană de bunuri de consum Mammoth Brands cumpără brandul de îngrijire pentru bebeluși Coterie.
După două amânări, reforma pensiilor magistraților este din nou pe masa Curții Constituționale # Profit.ro
Reforma pensiilor magistraților se află, luni, din nou pe masa Curții Constituționale, după două amânări, judecătorii CCR fiind așteptați să dea un verdict și pe proiectul privind măsurile fiscale, din pachetul doi de redresare a deficitului.
Potrivit INS, volumul lucrărilor de construcții a crescut, în primele opt luni, față de perioada similară din 2024, ca serie brută, cu 9,7%, iar ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 9,8%.
Distrigaz Sud Rețele a primit aprobarea pentru reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților amplasați pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina, cu excepția următoarelor imobile: strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 și 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 și 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A.
Carrefour, unul dintre principalii retaileri din România, este listat pe Trendyol, marketplace online internațional de top.
Compania Simtel Team, care a montat un sfert din puterea instalată de centrale fotovoltaice a României, anunță deschiderea unei noi filiale în Stockholm, Suedia – Simtel Nordics
Vinul zilei: un cupaj de Cabernet Sauvignon, Merlot și Saperavi, de la o cramă din Republica Moldova, un vin cu note de coacăze, cireșe negre, mure, vișine, cafea prăjită și condimente dulci. Savuros alături de carne roșie, vânat sau brânzeturi maturate # Profit.ro
Vinul de astăzi, Piatra Neagră 2019, este un vin roșu sec, complex și elegant, din inima Moldovei, obținut din Cabernet Sauvignon, Merlot și Saperavi.
Oficial, Privacy Sandbox, tehnologia care trebuia să ia locul cookie-urilor terțe în browser-ul Chrome, este istorie, a anunțat Google.
Elon Musk vrea să facă bani din numele de utilizatori pentru platforma socială X, urmând să lanseze o piață pentru căutarea și cumpărarea acestora.
Indicațiile de navigație trebuie să rămână clare peste muzică, dar fără să te asurzească.
DOCUMENT Uzina militară Cugir a semnat contract de modernizare a unei hale de producție și cumpără utilaje de fabricare de muniție NATO de sute de milioane de lei # Profit.ro
Producătorul de stat din industria de apărare Uzina Mecanică Cugir, parte a grupului de profil Romarm din portofoliul Ministerului Economiei, a semnat un contract de modernizare a unei hale de producție, în vederea creșterii capacității și diversificării gamei de fabricație a muniției NATO, relevă date analizate de Profit.ro.
VIDEO&FOTO O nouă centrală pe gaze cu stocare, pentru echilibrarea sistemului energetic național # Profit.ro
O nouă instalație de stocare de energie electrică a fost pusă recent în funcțiune în România, în localitatea Răcari, din județul Dâmbovița.
Administratorul fondurilor de pensii AZT a ajuns la un pachet de acțiuni la BRD – Groupe Societe Generale cu o valoare de 150 milioane euro, conform datelor Profit.ro.
Fiat introduce motor cu benzină pe încă o mașină electrică. Bonus, noua Pandina costă sub 15.000 de euro # Profit.ro
Producătorul italian Fiat se adaptează rapid la cererea pieței și reușește să implementeze propulsia cu motoare cu combustie pe încă unul dintre modelele sale lansate cu motoare electrice. Comenzile au fost deschise deja, la un preț de Sandero bine echipat.
FOTO Compania românească Valoris Center, cumpărată de un holding croat - Tranzacție finalizată # Profit.ro
Holdingul croat Bosqar Invest, cu venituri anuale de peste 300 milioane euro, a finalizat achiziția companiei românești Valoris Center, furnizor de servicii profesionale de call center și BPO, fondată de antreprenoarea Cristina Man, conform datelor Profit.ro.
SAPE vrea să se desprindă și fizic de Electrica SA. Caută să se mute cu sediul și vrea birouri pentru peste 50 de oameni, la maximum 26,5 euro/mp # Profit.ro
Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE), controlată integral de ministerul de resort, vrea să se mute din birourile pe care le ocupă în prezent în clădirea sediului Electrica SA, din strada Grigorescu Alexandrescu nr. 9, din sectorul 1 al Bucureștiului, aproape de Guvern, relevă date analizate de Profit.ro.
Creștere a livrărilor saudite de motorină în portul Constanța. Efectul restricțiilor impuse de Ucraina importurilor de motorină indiană # Profit.ro
Restricțiile impuse de Ucraina de la 1 octombrie au făcut ca structura importurilor de motorină prin portul Constanța, în care funcționează facilitățile de încărcare-descărcare și depozitare ale companiei de stat Oil Teminal, să sufere modificări, iar o parte din volumele cu proveniență indiană să fie înlocuite cu unele care au ca țară de origine Arabia Saudită.
Fabrica BMW de lângă România nu face față: Comenzile peste așteptări pentru noul iX3 electric le-au depășit pe cele ale motorului cu combustie # Profit.ro
BMW nu va putea onora în 2026 toate comenzile pentru noul model iX3, lansat în această toamnă la Munchen și intrat în producție la Debrecen, în apropiere de granița cu România – din cauza numărului neașteptat de mare de comenzi.
DECIZIE România poate excepta SMR-urile nucleare SUA dorite la Doicești de la normele naționale de autorizare. Subiect discutat de Marco Rubio cu Oana Țoiu # Profit.ro
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) a creat posibilitatea legală ca reactoarele modulare mici (SMR) concepute și dezvoltate de americanii de la NuScale, cu care ar putea fi construită o centrală nucleară de 462 MW la Doicești, pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune de acolo, să fie exceptate, în anumite condiții, de la normele naționale de autorizare a instalațiilor nucleare (NSN-22).
