Jaful de la Luvru, filmat. Cum a fost surprins un hoț VIDEO

Restricțiile impuse de Ucraina de la 1 octombrie au făcut ca structura importurilor de motorină prin portul Constanța, în care funcționează facilitățile de încărcare-descărcare și depozitare ale companiei de stat Oil Teminal, să sufere modificări, iar o parte din volumele cu proveniență indiană să fie înlocuite cu unele care au ca țară de origine Arabia Saudită.