200 de blocuri vor fi afectate de lucrări de reparaţii la reţeaua de termoficare în zilele următoare
Newsweek.ro, 20 octombrie 2025 13:20
Apa caldă şi căldura vor fi oprite temporar la aproximativ 200 de blocuri din sectoarele 1, 2, 4, 5 ...
Acum 5 minute
13:40
Meteo. Vreme cu toane la final de octombrie. Prognoza pe regiuni pentru următoarele două săptămâni # Newsweek.ro
Meteo. Vreme cu toane la final de octombrie. Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza...
Acum 30 minute
13:20
Apa caldă şi căldura vor fi oprite temporar la aproximativ 200 de blocuri din sectoarele 1, 2, 4, 5 ...
Acum o oră
13:10
UE taie „banii” pentru mașinăria de ucis a lui Putin. Adio gaz rusesc pentru Ungaria și Slovacia # Newsweek.ro
Uniunea Europeană pregătește o lege care va opri complet furnizarea de gaze rusești către Ungaria și...
13:00
Când va fi virat un bonus de 400 lei la pensie pentru 2.500.000 pensionari? Ministrul Muncii spune # Newsweek.ro
În ce zi va fi virat un bonus de 400 lei la pensie pentru 2.500.000 pensionari? Ministrul Muncii, Fl...
12:50
Doi români și-au luat modelul special BMW M dedicat lui „Il dottore” la 46 de ani: 200.000 € bucata # Newsweek.ro
Două dintre cele 96 de modele speciale BMW M dedicate fenomenalului pilot Valentino Rossi, „Il dotto...
Acum 2 ore
12:30
Israelul a atacat din nou Gaza. Sunt deja 44 de morți. Armistițiul și ajutorul umanitar, suspendate # Newsweek.ro
Israelul a reluat duminică bombardamentele asupra Fâșiei Gaza, acuzând Hamas că a încălcat armistiți...
12:20
VIDEO Escrocii cibernetici primesc o lovitură de la Europol. 40.000 de cartele SIM false, anihilate # Newsweek.ro
O zi de acțiune desfășurată în Letonia a dus la arestarea a cinci infractori cibernetici de național...
12:10
Fata unui fost șef SRI cu 70.000 lei salariu acuzată de mită. A donat familiei 3 case, 2 terenuri # Newsweek.ro
Ioana Timofte este fiica fostului duirector al SRI Radu Timofte. Ea avea un salariu de 70.000 de lei...
12:00
Construcția unui nou pod peste Dunăre, blocată de lilieci și ciocănitoare. Sunt specii protejate # Newsweek.ro
Construcția unui nou pod peste Dunăre la Mauthausen, în Austria, este blocată din cauza prezenței în...
Acum 4 ore
11:40
O ceartă în grădină s-a transformat într-o crimă oribilă, urmată de suicid. Un oltean și-a omorât so...
11:30
VIDEO HIMARS a spulberat un centru de comandă rusesc în Novopavlovsk. Peste 30 de ofițeri, nimiciți # Newsweek.ro
Forțele Armate ale Ucrainei au lansat un atac de precizie devastator asupra unui centru de comandă r...
11:20
VIDEO Știm când se va „zbura” pe autostradă de la București la Focșani. Mai sunt 14 km de terminat # Newsweek.ro
Veste bună, pentru șoferi! În curând, vor scăpa de înghesuiala și riscurile de pe șosele și vor pute...
11:10
Escrocheriile în online par de neoprit. Expert: O interfață profesională nu este garanția siguranței # Newsweek.ro
Escrocheriile online par de neoprit. Hackerii clonează site-uri și fură datele personale ale celor c...
10:50
Ce argumente au judecătorii CCR să nu taie pensiile speciale? Șanse uriașe ca legea să nu treacă # Newsweek.ro
CCR decide azi dacă legea care taie pensiile speciale este constituțională. Potrivit unor specilaișt...
10:40
Incendiu devastator la un bloc de 10 etaje din Lyon, Franța. Sunt 4 morți și 10 răniți # Newsweek.ro
Patru oameni au murit iar alți 10 sunt răniți după ce un bloc de 10 etaje din Lyon, Franța, a luat f...
10:30
Sindicaliștii din sistemul penitenciar au anunțat proteste. Ei sunt nemulțumiți de reorganizările an...
10:20
Sprijin la pensie de 125 lei, cu ocazia Crăciunului. Ce oraș oferă bani pentru pensionari # Newsweek.ro
Un oraș din România oferă pensionarilor și persoanelor defavorizate un sprijin de 125 de lei, cu oca...
10:10
Ce decizie a luat Distrigaz după explozia din Rahova? Unde repornește alimentarea cu gaz? # Newsweek.ro
Distrigaz a decis reluarea alimentării cu gaze în cea mai mare parte din cartierul Rahova. Pe străzi...
10:00
Două tenismene românce, în TOP 50 WTA. Jaqueline Cristian a urcat pe 42, Sorana Cîrstea, pe 45 # Newsweek.ro
După turneul de tenis de la Osaka, Japonia, două tenismene românce au urcat în TOP 50 WTA. Jaqueline...
09:50
Covid Stratus, noua tulpină care provoacă dureri de dinți și maxilar. Avertismentul medicilor # Newsweek.ro
Medicii trag un nou semnal de alarmă privind apariția variantei Covid Stratus, o tulpină care provoa...
Acum 6 ore
09:40
Agenția de stat cu 136.000.000 lei datorii are 3.200 de angajați. Directorul are salariu 16.300 lei # Newsweek.ro
Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare avea o datorie de peste 136.00.000 de lei. Agenția are pe...
09:30
Donald Tusk, reacție după întâlnirea Trump–Zelenski: „Concilierea agresorului nu aduce pacea” # Newsweek.ro
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a criticat dur ideea lui Trump ca Ucraina să facă concesii teritori...
09:20
Ministerul Muncii a anunțat demararea înscrierilor în Programul social de interes național de susțin...
09:10
Zelenski cere Europei „măsuri decisive” contra Rusiei, după refuzul lui Trump de a-i trimite arme # Newsweek.ro
După o nouă vizită tensionată la Washington în care Trump l-a amenințat cu „distrugerea Ucrainei” și...
08:50
Cutremur de 3,3 grade pe scara Richter în Brăila. Ce spun specialiștii despre sesimul ciudat? # Newsweek.ro
Un cutremur de suprafaţă cu magnitudinea 3,3 s-a produs luni dimineaţa, la ora 3:35, în Muntenia, ju...
08:40
Pensiile speciale ar putea fi tăiate azi cu 7.500 lei. Va demisiona Bolojan dacă CCR nu e de acord? # Newsweek.ro
Zi decisivă la CCR - Pensiile speciale ar putea fi tăiate azi cu 7.500 lei. Va demisiona Bolojan dac...
08:30
Trump îl amenință pe Zelenski: „Acceptă termenii lui Putin sau Ucraina va fi distrusă” # Newsweek.ro
Întâlnirea tensionată dintre președintele american Donald Trump și Volodimir Zelenski, desfășurată v...
08:10
Orban: România va fi judecată după bugetul pe 2026. Fără măsuri rapide, riscăm un deficit nerealist # Newsweek.ro
Ludovic Orban, consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, afirmă că Guvernul trebuie să adopte cât mai ...
08:10
VIDEO Momentul în care un Boeing de 500.000.000$ părăsește pista și se prăbușește. Sunt morți # Newsweek.ro
A fost înregistrat momentul în care un Boeing de 500.000.000$ părăsește pista și se prăbușește. Sunt...
07:50
CCR judecă azi reforma pensiilor magistraților și măsurile fiscale din pachetul Guvernului # Newsweek.ro
Astăzi se va judeca soarta pensiilor speciale ale magistraților. CCR va decide dacă sunt sau constit...
07:50
Va fi reluată distribuția de gaz metan în cartierul Rahova. Locuitorii își pot recupera și lucrurile # Newsweek.ro
Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a votat, duminică seară, ca Distrigaz să...
Acum 8 ore
07:40
Chuck Norris a renunțat la carieră pentru a-și îngriji soția bolnavă. A avut o fată dintr-o aventură # Newsweek.ro
Chuck Norris a renunțat la carieră pentru a-și îngriji soția bolnavă. Puțini cunosc povestea de viaț...
07:30
CSM blochează nemotivat, de ani de zile, organismul care anchetează corupția magistraților # Newsweek.ro
De ce CSM blochează nemotivat organismul care anchetează corupția magistraților? Sute de decizii con...
07:20
Horoscop 21 octombrie. Luna Nouă în Balanță îi face creativi pe Pești. Fecioarele, planuri de viitor # Newsweek.ro
Horoscop 21 octombrie. Luna Nouă în Balanță îi face creativi pe Pești. Fecioarele își fac planuri de...
07:10
Pensiile încep să se vireze cu 2 zile întârziere în noiembrie. Care pensionari iau bani în plus? # Newsweek.ro
Pensiile vor fi virate cu o întârziere de 2 zile pentru o categorie de pensionari în luna noiembrie....
Acum 24 ore
20:50
O firmă specializată va fi contractată pentru a da jos etajele superioare ale blocului din Rahova # Newsweek.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat duminică, despre demolarea blocului ...
20:40
O americancă în vârstă de 45 de ani a câştigat 100.000 de dolari (85.000 de euro) la loteria Powerba...
20:20
Comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie vine luni la București. Care e tema discuției? # Newsweek.ro
Comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, se va afla luni în vizită la ...
20:10
Germania a anunţat duminică retragerea pentru consultări a ambasadorului său în Georgia # Newsweek.ro
Germania a anunţat duminică retragerea pentru consultări a ambasadorului său în Georgia, Ernst Peter...
19:50
Un agent de securitate a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru purtare abuzivă, după ce ar fi lovit ...
19:40
Este mai bine să faci un duș fierbinte sau rece? Un expert explică ce opțiune îți face bine # Newsweek.ro
Este mai bine să faci un duș fierbinte sau rece? Un expert explică ce opțiune îți face bine. Experți...
19:20
Pensiile rușinii: 900 lei pentru văduvele veteranilor de război. Pensii speciale, de 27 ori mai mari # Newsweek.ro
Casa de Pensii a anunțat care sunt pensiile rușinii naționale: 900 lei pentru văduvele veteranilor d...
19:20
Mihai Fifor PSD spune că România este în „Bolojan retrograd”. Noi tensiuni în coaliție # Newsweek.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor declară, duminică, în contextul mesajelor transmise la Congresul PES din A...
19:10
Putin, în „misiune istorică” să cucerească Ucraina. Îl ademenește pe Trump cu Tunelul Alaska-Rusia # Newsweek.ro
Putin consideră războiul împotriva Ucrainei drept „misiunea sa istorică”, scrie Financial Times citâ...
19:10
Diana Șoșoacă despre Zelenski: Dacă îndrăznește să vină în Parlamentul meu, îi rup picioarele # Newsweek.ro
Europarlamentara Diana Iovanovici‑Șoșoacă a stârnit controverse după ce, la o întâlnire organizată d...
18:50
O fostă bază NASA este scoasă la vânzare pentru 25,7 milioane de euro. Ce se poate face cu ea # Newsweek.ro
Fostul sit de cercetare din Carolina de Nord a fost cândva o parte importantă a istoriei călătoriilo...
18:40
Cometa C/2025 A6 („Lemmon”), recent descoperită, va fi vizibilă pe cer până la sfârșitul lunii octom...
18:20
Mai puțini pasageri, taxe și comisioane mai mari: Multe rute interne nu mai sunt profitabile pentru ...
18:10
De ce este important să cureți caloriferele regulat și să eviți setarea maximă a termostatului # Newsweek.ro
Două treimi din consumul de energie al gospodăriilor private este folosit pentru încălzire. Aceasta ...
17:40
Iran, Rusia și China anunță rezilierea Acordului nuclear. Trump amenință cu cele mai letale arme # Newsweek.ro
Iranul, Rusia și China au trimis o scrisoare secretarului general al ONU și Consiliului de Securitat...
