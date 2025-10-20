Lovitură pentru Manchester City! Starul lui Guardiola va fi indisponibil pentru meciurile cu Villarreal şi Aston Villa
Primasport.ro, 20 octombrie 2025 13:20
Lovitură pentru Manchester City! Starul lui Guardiola va fi indisponibil pentru meciurile cu Villarreal şi Aston Villa
Acum 15 minute
13:30
Revoluţie totală la FCSB! Cinci jucători sunt OUT de la Campioana României! Gigi Becali a dezvăluit ce transferuri va face la iarnă: „O să dispară. Afară!”
Acum 30 minute
13:20
Acum o oră
13:10
Gigi Becali i-a dat ordin lui MM Stoica să se ducă direct în vestiarul FCSB-ului! Incredibil ce l-a pus să le arate jucătorilor: „Război”
12:50
Revine Adrian Mutu în SuperLiga? „Briliantul” a făcut anunţul despre oferta de la „U” Cluj: „Am fost sunat”
Acum 2 ore
12:20
Nu e Bergodi! Antrenorul revelaţiei din SuperLiga este principalul favorit să o preia pe „U” Cluj! Răsturnare spectaculoasă de situaţie
12:00
Zeljko Kopic, vinovat pentru eşecul cu Rapid?! Andrei Nicolescu, analiză amplă la o zi după derby: „Unul dintre antrenori a fost mai inspirat”
Acum 4 ore
11:30
Iuliu Mureşan, prima reacţie după ce a devenit noul preşedinte de la CFR Cluj: „Ne vom bate la trofee!”
11:00
CFR Cluj are un nou preşedinte! Revenire de senzaţie în fotbalul românesc: „A fost o decizie grea!”
10:40
Studioul FNT by Cinemaraton: Dezbateri LIVE din inima teatrului românesc
10:10
A venit nota de plată după derby-ul Dinamo - Rapid! Trupa din Ştefan cel Mare, sancţionată drastic
09:50
Clasamentul WTA: Cine este jucătoarea din România cel mai bine clasată şi pe ce loc se află Sorana Cîrstea
Acum 6 ore
09:30
Fundaş de 1 milion de euro pentru FCSB! Impresarul jucătorului dorit cu insistenţă de Gigi Becali a făcut anunţul: „A convenit asupra condiţiilor”
09:10
Echipa Marocului a câştigat Cupa Mondială la categoria U20, după ce a învins Argentina, scor 2-0 - VIDEO
09:00
VIDEO | FC Hermannstadt - Csikszereda, ASTĂZI, de la 18:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ciucanii sunt neînvinşi de 6 etape
09:00
VIDEO | Petrolul - CFR Cluj, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ploieştenii caută a doua victorie consecutivă
Acum 24 ore
00:20
VIDEO | Getafe - Real Madrid 0-1. Gazdele au terminat meciul în 9 oameni
00:10
VIDEO | AC Milan o bate pe Fioretina şi trece peste Inter, în fruntea clasamentului din Italia
00:10
Max Verstappen a câştigat GP-ul de la Austin. Pilotul Red Bull intră în lupta pentru titlu
19 octombrie 2025
23:50
VIDEO | ”Noi am avut multe ocazii de a marca”. Zeljko Kopic a tras concluziile eşecului cu Rapid
23:40
Conducerea Rapidului, prima reacţie după succesul cu Dinamo: „E victoria lui!” . Jucătorul vizat de Victor Angelescu: „ E o greşeală mare”
23:40
Răzvan Lucescu e lider în Grecia! PAOK Salonic a câştigat duelul cu AEK Atena
23:30
Conducerea Rapidului, prima reacţie după victoria cu Dinamo: „E victoria lui!” . Jucătorul vizat de Victor Angelescu: „ E o greşeală mare”
23:30
Răzvan Lucescu a lider în Grecia! PAOK Salonic a câştigat duelul cu AEK Atena
23:30
VIDEO | ”Trăiesc mult mai intens, sunt mai vocal, îmi doresc să progresăm”. Costel Gâlcă face o mare bucurie rapidiştilor
23:20
Elvir Koljic a avut o intervenţie care va face înconjorul lumii. ”Portarul etapei o să fiu”
23:10
”Nu ştiu de ce ne cere”. Alexandru Musi nu îşi explică o cerinţă a antrenorului său
23:10
Verdictul serii, după ce Rapid a bătut-o pe Dinamo în derby: „Au ştiut bine lecţia! Au fost mai şmecheraşi” | VIDEO EXCLUSIV
22:30
Daniil Medvedev a pus capăt unei perioade de 882 de zile fără trofee. Rusul a câştigat Almaty Open
22:30
VIDEO | Dinamo - Rapid 0-2. Derby cu suflet, decis de detalii şi inspiraţie
22:10
VIDEO | Dinamo - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Giuleştenii marchează cu un om în minus
22:00
Umit Akdag, decisiv pentru Alanyaspor! Ianis Hagi a fost şi el titular cu Goztepe
22:00
VIDEO | Levante - Rayo Vallecano 0-3. A treia victorie stagională pentru Andrei Raţiu
22:00
VIDEO | Dinamo - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Gnahore deviază nefericit în proprie poartă
21:50
VIDEO | Dinamo - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Gol anulat corect al gazdelor
21:40
Sorin Vădana şi Sebastian Colţescu sunt arbitrii partidelor de luni, din Superligă
21:30
VIDEO | Dinamo - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Keita zguduie bara
21:20
Liverpool a uitat să câştige! ”CormoraniI” au cedat pe teren propriu cu Manchester United
21:20
FOTO | Banner rasist afişat de galeria lui Dinamo la meciul cu Rapid: „Decât toată viaţa c****ă”
21:10
Royston Drenthe a suferit un accident vascular cerebral. Fostul fotbalist are 38 de ani
21:00
Andrei Ivan a marcat, dar Panserraikos a pierdut meciul cu Volos
20:50
Feyenoord i-a surclasat pe cei de la Heracles în campionatul Olandei
20:50
România s-a impus clar cu Polonia, în EHF Euro Cup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE
20:50
VIDEO | Exemplu de aşa nu! Ce a făcut galeria Rapidului în timpul momentului de reculegere de dinaintea fluierului de start al derby-ului cu Dinamo! Fanii „câinilor” au luat foc şi au lansat un cor de fluierături către suporterii giuleşteni
20:50
VIDEO | Dinamo - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Koljic scoate incredibil de pe linia porţi!
20:30
VIDEO | Dinamo - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Echipele de start
20:20
Reacţia lui Laszlo Balint, după succesul en fanfare de la Arad. ”Trebuie să-i felicit pe băieţi”
20:10
Andrei Nicolescu, dezamăgit de numărul de bilete vândute pentru derby-ul cu Rapid: „Îmi doream mai mult” . Câţi suporteri sunt aşteptaţi în tribunele „Arenei Naţionale” | EXCLUSIV
20:10
Reacţia lui Laszlo Balint, după succesul en fanfare de la Arad.
20:00
UBT Cluj pierde greu în Liga Adriatică, cu starurile celor de la Dubai
19:50
VIDEO | Celta Vigo - Real Sociedad 1-1. Ionuţ Radu, din nou titular în La Liga
