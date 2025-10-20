Robert Negoiță a construit drumuri peste magistralele de gaz | Recorder

15:00

Ministerul Sănătății informează, la o zi de la explozia cumplită din Cartierul Rahova, că starea de sănătate a victimelor internate la spitalele din Capitală este sub control. Autoritățile informează și că unul dintre pacienți, cu arsuri multiple, a fostr transferat la un spital din Austria pentru tratament de specialitate, în timp ce unul dintre copii […]