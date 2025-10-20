Furtuna tropicală Fengshen a făcut prăpăd în Filipine: 7 oameni au murit, iar aproape 50.000 și-au părăsit locuințele

12:20

Noi informații, în exclusivitate, despre spitalul privat din Constanța unde o tânără a murit la scurt timp după naștere. Spitalul ar putea fi închis în urma controalelor de la Ministerul Sănătății, așa cum s-a întâmplat cu Centrul de Arși de la Floreasca și secția ATI de la Iași. Verificările au scos la iveală nereguli grave. Unitatea nu are secție ATI pentru cazuri complexe și, cu toate acestea, a primit undă verde pentru funcționare de Direcția de Sănătate Constanța. Spitalul privat se prezintă ca maternitatea siguranței totale, dar în caz de urgență, viața pacientelor depinde tot de transferul la un spital public.