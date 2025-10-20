Renunţarea prinţului Andrew la titlul regal reprezintă "calea de acţiune corectă", susține un ministru britanic
DigiFM.ro, 20 octombrie 2025 13:20
Renunţarea prinţului Andrew, fratele mai mic al regelui Charles al III-lea al Marii Britanii, la titlul regal reprezintă "calea de acţiune corectă", a declarat luni un ministru britanic, la o zi după ce poliţia a anunţat că examinează acuzaţiile conform cărora prinţul Andrew a solicitat ajutor de la un ofiţer de poliţie pentru a discredita o femeie care l-a acuzat de abuzuri sexuale, transmite Reuters.
Renunţarea prinţului Andrew, fratele mai mic al regelui Charles al III-lea al Marii Britanii, la titlul regal reprezintă "calea de acţiune corectă", a declarat luni un ministru britanic, la o zi după ce poliţia a anunţat că examinează acuzaţiile conform cărora prinţul Andrew a solicitat ajutor de la un ofiţer de poliţie pentru a discredita o femeie care l-a acuzat de abuzuri sexuale, transmite Reuters.
Minus 9,2 grade Celsius la Miercurea-Ciuc. Cea mai rece dimineaţă de 20 octombrie din istoria măsurătorilor
Staţia meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, luni dimineaţa, o valoare de minus 9,2 grade Celsius, fiind depăşit recordul de temperatură negativă al zilei de 20 octombrie.
Mama tinerei decedate în explozia din Rahova, declarații tulburătoare: „Mirosul de gaz persista de două zile înainte de tragedie!"
Mama tinerei care și-a pierdut viața în explozia produsă în Rahova a făcut declarații tulburătoare, potrivit Observator News. Femeia, care a beneficiat de consiliere psihologică, a povestit că mirosul de gaz se simțea deja de două zile înainte de tragedie.
Toamna aduce din nou spectacolul Orionidelor, ploaia de meteori asociată cometei Halley. În acest an, condițiile de observare sunt foarte favorabile, inclusiv în România: cer întunecat și fără interferența Lunii în nopțile de maxim. Orionidele apar anual în octombrie, când Pământul traversează traiectoria plină cu particule minuscule lăsate de cometa Halley.
Pana uriașă de internet blochează zeci de site-uri și aplicații. Milioane de utilizatori, lăsați fără acces online
O întrerupere majoră a internetului afectează zeci de site-uri web, jocuri online şi aplicaţii, inclusiv Amazon, Snapchat şi Vodafone. Problemele au început luni dimineaţă şi par să fie legate de o problemă la Amazon Web Services, scrie Sky News.
Gabriela Firea a devenit bunică. Soția fiului cel mare a născut o fetiță: "Bine ai venit în familia noastră, Emily-Victoria!"
Gabriela Firea este bunică la 53 de ani. Fostul edil al Capitalei are trei băieți: pe Tudor, cu primul ei soț, Răsvan Firea (care s-a stins din viață la 54 de ani), și doi cu actualul soț, Florentin Pandele. Băiatul cel mare, căsătorit din 2023, tocmai a devenit tată.
Clasamentul WTA: Jaqueline Cristian este jucătoarea din România cel mai bine clasată. Sorana Cîrstea a revenit în Top 50
Jaqueline Cristian continuă să fie jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea fiind pe locul 42, după o urcare de cinci poziţii, cu 1.294 puncte.
Trump şi Zelenski, întâlnire tensionată. S-a ajuns la ceartă cu ţipete, iar preşedintele SUA a înjurat tot timpul. I-a cerut liderului de la Kiev să accepte condiţiile lui Putin
Donald Trump a făcut presiuni asupra lui Volodimir Zelenski să accepte condiţiile Rusiei pentru încheierea războiului, întâlnirea de vineri de la Casa Albă fiind tensionată, iar preşedintele american a avertizat că omologul său de la Kremlin, Vladimir Putin, i-a spus că va „distruge” Ucraina dacă Kievul nu-i va accepta condiţiile, relatează Financial Times şi Reuters.
Un avion din Hong Kong a lovit un vehicul la aterizare, a ieşit de pe pistă şi a căzut în mare. Două persoane au murit
Două persoane au murit, la aeroportul din Hong Kong, China, după ce un avion de tip cargo a lovit un vehicul la sol în timpul aterizării, înainte de a ieşi de pe pistă şi de a se prăbuşit în mare.
Max Verstappen câștigă Marele Premiu al Statelor Unite și relansează cursa pentru titlul de campion mondial
Max Verstappen câștigă Marele Premiu al Statelor Unite și relansează cursa pentru titlul de campion mondial
Armistiţiul mijlocit de SUA pare să fi trecut cu bine de primul test major, Israelul şi Hamas afirmându-şi angajamentul faţă de acord, scrie CNN
Armistiţiul mijlocit de SUA în Gaza pare să fi trecut cu bine de primul său test major, Israelul şi Hamas confirmând angajamentul lor faţă de acord după ce doi soldaţi israelieni au fost ucişi duminică în enclavă, provocând valuri de atacuri aeriene, relatează CNN.
Explozie în Capitală. Care este starea victimelor internate la spitalele Floreasca şi "Grigore Alexandrescu"
Pacienţii, victime ale exploziei din Sectorul 5 al Capitalei, internaţi şi operaţi la în Spitalul Clinic de urgenţă Floreasca sunt în stare stabilă, iar un al treilea pacient a început recuperarea. Adolescenta de 17 ani internată la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” are fracturi costale şi de coloană, dar este conştientă şi cooperantă.
Bijuterii de mare valoare au fost furate duminică dimineață din Muzeul Louvre din Paris, în urma unui jaf comis de persoane necunoscute care au reușit să fugă de la fața locului. Potrivit Ministerului Culturii și unei surse apropiate anchetei, muzeul, cel mai vizitat din lume, a fost închis pentru restul zilei, în timp ce autoritățile desfășoară cercetări pentru a identifica autorii furtului.
Lionel Messi a reuşit un hattrick pentru Inter Miami şi a câştigat titlul de cel mai bun marcator al sezonului regulat din MLS
Starul argentinian Lionel Messi a strălucit cu un nou hattrick în victoria echipei Inter Miami, scor 5-2, de sâmbătă, împotriva formaţiei Nashville SC, ceea ce i-a permis să fie desemnat cel mai bun marcator al MLS la sfârşitul sezonului regulat.
O americancă a câştigat 100.000 de dolari la loterie după ce a jucat numerele generate de ChatGPT
O americancă în vârstă de 45 de ani a câştigat 100.000 de dolari (85.000 de euro) la loteria Powerball - cunoscută pentru câştigurile sale uneori uriaşe - după ce a jucat numerele generate de ChatGPT.
Scandal într-un mall din Capitală. Un agent de securitate a fost reținut după ce a lovit un bărbat acuzat de furt
Un agent de securitate a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru purtare abuzivă, după ce ar fi lovit peste faţă un bărbat acuzat de furt, într-un mall din Capitală.
Într-o acţiune de o precizie rar întâlnită, care a durat doar şapte minute, patru hoţi au reuşit să pătrundă duminică dimineaţă în Galeria Apollon a muzeului Luvru şi să fure bijuterii ”de o valoare istorică inestimabilă”, printre care şi coroana împărătesei Eugénie, ulterior găsită avariată, potrivit Le Figaro.
Explozie în Capitală. Proprietarii mașinilor distruse vor primi abonamente gratuite la transportul public timp de șase luni
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă duminică, despre explozia din Calea Rahovei, că acum începe greul şi se intră în faza de acţiuni coordonate pentru refacerea zonei şi sprijinul persoanelor afectate.
Echipa feminină de tenis de masă a României a fost învinsă de Germania, scor 3-0, în finala CE de Echipe
Echipa feminină de tenis de masă a României a fost învinsă de Germania în finala Campionatului European pe echipe din Croaţia.
Alimentele ultraprocesate, care domină tot mai mult dieta modernă, ar putea avea efecte asupra sănătăţii comparabile cu cele ale fumatului, avertizează experţii.
Explozie în Capitală. Experţii spun că nu e justificată economic consolidarea clădirii: „Durează un timp îndelungat şi prezintă risc ridicat în execuţie"
Experţii convocaţi de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, care au mers la locul exploziei din Calea Rahovei, au transmis că nu e justificată economic consolidarea clădirii afectate, pentru că există posibilitatea ca pe durata desfăşurării lucrărilor de consolidare, amplasamentul să fie afectat de un cutremur moderat sau mare care ar pune în imediat pericol stabilitatea clădirii.
Jaf la Muzeul Luvru din Paris. Hoții au reușit să fure bijuterii „inestimabile" în doar 7 minute
Bijuterii de mare valoare au fost furate duminică dimineață din Muzeul Louvre din Paris, în urma unui jaf comis de persoane necunoscute care au reușit să fugă de la fața locului. Potrivit Ministerului Culturii și unei surse apropiate anchetei, muzeul, cel mai vizitat din lume, a fost închis pentru restul zilei, în timp ce autoritățile desfășoară cercetări pentru a identifica autorii furtului.
Jannik Sinner a câştigat turneul demonstrativ Six Kings Slam. El a primit şase milioane de dolari şi o rachetă de tenis din aur
La fel ca în 2024, Jannik Sinner a câştigat turneul demonstrativ Six Kings Slam, foarte profitabil, învingându-l în finală, sâmbătă, pe Carlos Alcaraz (6-2, 6-4). El a obţinut premiul de şase milioane de dolari şi o rachetă de tenis din aur.
Ce i-ar fi cerut Putin lui Trump pentru a opri războiul din Ucraina: „E ca şi cum le-ai vinde propriul picior"
Preşedintele rus Vladimir Putin ar fi cerut cedarea de către Ucraina a regiunii Donetsk, importantă din punct de vedere strategic, drept condiţie pentru încetarea războiului, în cadrul unei convorbiri telefonice cu preşedintele american Donald Trump, relatează Washington Post.
Zeci de oameni evacuați în Voluntari după un incendiu uriaș. Flăcările de la două mașini au cuprins o țeavă de gaz
Patruzeci de persoane au fost evacuate, duminică, dintr-un hotel din Voluntari, judeţul Ilfov, după ce un incendiu care a cuprins două autoturisme s-a extins la o ţeavă de alimentare cu gaz. Măsura preventivă a fost luată în condiţiile în care forţele de intervenţie au constatat că ţeava de gaze este fisurată.
Pakistanul şi Afganistanul au convenit, duminică, asupra unui „armistiţiu imediat” după negocierile de sâmbătă din Qatar, în încercarea de a restabili calmul durabil la graniţa lor, după o confruntare care a provocat zeci de morţi, a anunţat Doha.
Papa Leon al XIV-lea va canoniza, duminică, şapte noi sfinţi ai Bisericii Catolice, printre care primul originar din Papua Noua Guinee, un arhiepiscop executat în timpul genocidului armean şi „medicul celor mai slabi” din Venezuela.
Sute de mii de persoane au manifestat împotriva lui Trump în toată America. Organizatorii anunţă aproape 7 milioane de participanţi
Mii de persoane s-au adunat pentru a protesta la adresa politicilor preşedintelui Donald Trump în oraşe din întreaga SUA - printre care New York, Washington DC, Chicago, Miami şi Los Angeles, relatează BBC. Aproape şapte milioane de protestatari, cu aproximativ două milioane mai mulţi decât în iunie, s-au adunat, sâmbătă, pentru a doua rundă de demonstraţii „No Kings” (Fără regi), în semn de opoziţie faţă de ceea ce au descris drept agenda „autoritară” a preşedintelui Donald Trump, au anunţat organizatorii, citaţi de CNN.
Max Verstappen, mereu excepţional pe circuitul din America, a obţinut al 47-a pole position din cariera sa şi va pleca din prima poziţie în grila de start a Marelui Premiu al Statelor Unite la Formula 1 de duminică.
Basistul trupei Limp Bizkit, Sam Rivers, a murit. El avea 48 de ani. Cauza morţii sale nu a fost dezvăluită.
Zi istorică pentru tenisul de masă românesc. Echipele feminină şi masculină luptă pentru aurul continental
Zi istorică pentru tenisul de masă românesc. Ambele loturi naţionale şi-au asigurat calificarea în finalele europene, iar duminică vor juca pentru trofeul suprem, la Zadar, în Croaţia.
Explozie într-un bloc din municipiul Bistriţa. O persoană în vârstă din apartamentul în care s-a produs explozia a fost transportată la spital
O explozie s-a produs duminică, într-un bloc din municipiul Bistriţa. Deşi informaţii iniţiale indicau drept posibilă cauză o acumulare de gaz, la sosirea echipajelor de intervenţie, nu au fost identificate acumulări de gaze sau monoxid de carbon în urma măsurătorilor făcute cu detectoare. Toţi locatarii s-au autoevacuat. O persoană în vârstă din apartamentul în care s-a produs explozia, conştientă şi cooperantă, a fost transportată la spital.
Constantin Gâlcă, devastat după explozia din București: „O parte din copilăria mea a fost în Rahova. Tatăl meu şi fraţii mei stau încă acolo"
Tehnicianul echipei Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat că a fost foarte afectat de explozia din cartierul Rahova, locul unde şi-a petrecut o parte din copilărie. Gâlcă a afirmat că tatăl său şi fraţii săi locuiesc încă în acest cartier.
Ministrul Educaţiei, despre prevenirea consumului de droguri în şcoli: „Contează foarte mult ce face familia, ce fac părinţii"
Ministrul Educaţiei, Daniel David, susţine că este important să existe un control în afara şcolii privind consumul de droguri, astfel încât să nu existe dealeri, dar în acelaşi timp contează foarte mult şi ce fac părinţii. El consideră că familia are un rol fundamental în a preveni consumul de droguri.
Gestul emoționant făcut de Taylor Swift pentru o fetiță de doi ani. Micuța se luptă cu cancerul
Taylor Swift, vedeta pop în vârstă de 35 de ani, a făcut o donaţie discretă părinţilor unei fetiţe de 2 ani pe nume Lilah, care a fost diagnosticată cu cancer în stadiul 4 după ce a suferit o criză la doar 18 luni.
Explozie în Capitală. Un adolescent a fost externat, iar tânăra operată s-a trezit și are o evoluție pozitivă. Persoanele evacuate primesc îngrijiri și tratament în ambulatoriu
Un adolescent rănit în explozia din cartierul Rahovei a fost externat, iar o adolescentă, care a fost supusă unei intervenţii chirurgicale, s-a trezit, este conştientă şi are „un status medical pozitiv”, afirmă ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. Pacientul transferat la un spital din Austria a ajuns acolo în siguranţă.
Cine este cea de-a doua victimă a exploziei din Rahova. A fost avocată, iar deflagrația s-a produs chiar în apartamentul ei, pe care îl folosea ca birou
Cea de-a doua victimă identificată în urma exploziei devastatoare din Rahova este o avocată cunoscută și respectată în breasla juridică din București.
Pianistul şi compozitorul Mircea Tiberian a încetat din viaţă la vârsta de 70 de ani, la Galaţi, unde vineri seară a susţinut un concert.
Un paznic de vânătoare și-a pierdut pistolul și muniția. Arma a fost găsită de doi tineri, iar bărbatul a fost amendat cu 10.000 de lei și lăsat fără dreptul de a purta armă
Un paznic de vânătoare din judeţul Dâmboviţa a pierdut pistolul de serviciu şi muniţia, arma fiind găsită de doi tineri care nu au anunţat autorităţile. În cele din urmă, după ce bărbatul a anunţat Poliţia, pistolul şi muniţia au fost găsite, paznicul fiind amendat cu 10.000 de lei şi ridicându-i-se dreptul de a purta armă.
Cine este Vasilica Enache, avocata care a murit în explozia din Rahova. Blocul i-a fost și casă, și birou, iar deflagrația s-a produs chiar în apartamentul ei
Cea de-a doua victimă identificată în urma exploziei devastatoare din Rahova este Vasilica Enache, o avocată cunoscută și respectată în breasla juridică din București.
Primarul din Sinaia, care în ultimele luni a avut interdicţia de a-şi exercita funcţia, fiind vizat într-un dosar de luare de mită, revine la Primărie: „Adevărul e simplu"
Primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea, care în ultimele luni a avut interdicţia de a-şi exercita funcţia şi a fost şi în arest preventiv într-un dosar în care este anchetat pentru fapte de corupţie, anunţă că revine la Primărie.
Alertă de gaz la un bloc din Târgu Mureș. Locatarii au sunat la 112, iar pompierii au descoperit scurgeri „minore" și au oprit alimentarea
Locuitorii unui bloc din municipiul Târgu Mureş au solicitat, sâmbătă, intervenţia autorităţilor după ce au sesizat miros de gaz pe scara imobilului. Pompierii care au făcut măsurători au constatat că se produc scurgeri de gaz „minore”, alimentarea în bloc fiind sistată.
Explozie în Capitală. Adolescenta de 17 ani internată la Spitalul "Grigore Alexandrescu" este în stare gravă, dar stabilă
Adolescenta de 17 ani victimă a exploziei produse vineri în Sectorul 5 al Capitalei, internată la Spitalul ”Grigore Alexandrescu”, este în stare gravă, dar stabilă, au declarat sâmbătă pentru News.ro reprezentanţii unităţii sanitare.
Bujduveanu, despre situaţia liceului de lângă blocul unde s-a produs explozia: „Nu putem permite copiilor să intre în şcoală. Doamne fereşte, dacă pică blocul, ce facem?"
Clădirea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” - afectată vineri de o explozie produsă la un bloc din sectorul 5 - trebuie pusă în siguranţă şi are nevoie de geamuri noi, afirmă primarul general interimar Stelian Bujduveanu. Acesta spune că, oricum elevii nu se vor putea întoarce în spaţiul de lângă blocul unde s-a produs explozia, din cauza riscului ca blocul să se prăbuşească.
Influencerul Makaveli, dus la Poliţie pentru audieri după ce a încercat să forțeze perimetrul de siguranţă din zona exploziei din București: „Nu mai mușamalizați morții!"
Makaveli, influencerul care i-a făcut campanie de promovare lui Călin Georgescu pe TikTok şi este apropiat al Dianei Şoşoacă, a încercat, vineri, să forţeze perimetrul de siguranţă instituit în zona exploziei din cartierul bucureştean Rahova. ”Nu mai muşamalizaţi morţii”, strigă acesta, cerând să se facă publice toate detaliile incidentului.
Incendiu la subsolul unui bloc din Bucureşti. Zece autospeciale ale pompierilor, trimise la faţa locului. Autorităţile au emis mesaj RO-Alert
Un incendiu cu degajări importante de fum a izbucnit, sâmbătă, la subsolul unui bloc din Calea Plevnei, la faţa locului fiind trimise zece autospeciale ale pompierilor. Autorităţile au emis mesaj RO-Alert, solicitând populaţiei să evite zona şi să lase libere căile pentru intervenţia salvatorilor.
Premierul Giorgia Meloni, dispută cu liderul celui mai mare sindicat din Italia după ce acesta s-a referit la ea drept „curtezana" lui Donald Trump
Giorgia Meloni l-a condamnat pe liderul celui mai mare sindicat din Italia după ce acesta s-a referit la ea drept „curtezana” lui Donald Trump.
Explozie în Capitală. Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Sector 5 a aprobat 6 milioane de lei pentru acoperirea nevoilor persoanelor afectate de deflagraţie. Suma va putea fi suplimentată
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Sector 5 a aprobat acordarea a 6 milioane de lei pentru acoperirea nevoilor persoanelor afectate de deflagraţie, dar anunţă, vineri, că suma va putea fi suplimentată. Primăria acordă, de asemenea, sprijin locatarilor pentru întocmirea documentaţiilor de care vor avea nevoie în perioada următoare.
Medicul Flavia Groşan, care a promovat mai multe tratamente controversate în timpul pandemiei, internată în stare foarte gravă, la Spitalul Judeţean Bihor
Medicul Flavia Groşan, care a promovat mai multe tratamente controversate în timpul pandemiei, este internată în stare foarte gravă, la Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean Bihor. Ea a făcut un stop cardio-respirator, fiind resuscitată, iar în prezent este intubată şi ventilată mecanic.
Explozie în Capitală. Una dintre victime, cu arsuri şi multiple traumatisme, este transportată la o clinică din Austria
Una dintre cele 15 persoane rănite în urma exploziei produse vineri într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, având arsuri şi multiple traumatisme, este transportată sâmbătă, la o clinică din Austria.
