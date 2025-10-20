Cascadorii râsului pe două roți! Doi bicicliști „veseli” au ajuns la spital după ce s-au ciocnit în mers

11:40

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Totul din cauza unei erori făcute acum câțiva ani de o angajată de la Personal Situație tensionată la Spitalul Județean Vrancea după ce mai mulți angajați, medici, asistente și infirmiere s-au trezit că, pe lângă fluturașul de salariu, au primit o înștiințare conform căreia li s-a oprit din salariu o anumită sumă de bani pe […] Articolul INCREDIBIL Zeci de angajați ai Spitalului Județean Vrancea s-au trezit că trebuie să dea bani înapoi din salariu! Unii au sume foarte mari, de peste 10.000 de lei! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.