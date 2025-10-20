Protocol DA-AUR: Republica Moldova și România împreună la Parlament - Basarabenii unioniști se prezintă la București alături de George Simion - VIDEO
ActiveNews.ro, 20 octombrie 2025 13:20
Alianța pentru Unirea Românilor a organizat azi o conferință de presă cu prilejul semnării protocolului de colaborare dintre AUR și Partidul Democrația Acasă din Republica Moldova. - VIDEO mai sus - George Simion, liderul AUR, și Vasile Costiuc, liderul DA de la Chișinău, un făcut împreună un pas mare pentru consolidarea legăturilor între
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 15 minute
13:30
Teatrul românesc pierde doi artiști de excepție: Iulian Bălțătescu și Doina Migleczi, moartă de cancer doar la câteva zile după soțul ei, Andrei Migleczi # ActiveNews.ro
Lumea teatrului românesc este mai săracă în aceste zile, după ce doi artiști de excepție și-au găsit odihna veșnică: Iulian Bălțătescu și Doina Migleczi, personalități marcante în scena românească, fiecare cu o contribuție remarcabilă la dezvoltarea artei teatrale.
13:30
Protocol DA-AUR: Republica Moldova și România împreună la Parlament - Basarabenii unioniști se prezintă la București alături de George Simion. VIDEO # ActiveNews.ro
Alianța pentru Unirea Românilor a organizat azi o conferință de presă cu prilejul semnării protocolului de colaborare dintre AUR și Partidul Democrația Acasă din Republica Moldova. - VIDEO mai sus - George Simion, liderul AUR, și Vasile Costiuc, liderul DA de la Chișinău, un făcut împreună un pas mare pentru consolidarea legăturilor între
13:30
În fiecare toamnă, de parcă ar fi o liturghie absurdă a imposturii, ni se servește aceeași farsă obositoare: Mircea Cărtărescu este pe lista scurtă pentru Premiul Nobel!
Acum 30 minute
13:20
Teatrul românesc pierde doi artiști de excepție: Iulian Bălțătescu și Doina Migleczi, moartă de cancer la câteva zile după soțul ei, Andrei Migleczi # ActiveNews.ro
Lumea teatrului românesc este mai săracă în aceste zile, după ce doi artiști de excepție și-au găsit odihna veșnică: Iulian Bălțătescu și Doina Migleczi, personalități marcante în scena românească, fiecare cu o contribuție remarcabilă la dezvoltarea artei teatrale.
13:20
Protocol DA-AUR: Republica Moldova și România împreună la Parlament - Basarabenii unioniști se prezintă la București alături de George Simion - VIDEO # ActiveNews.ro
Alianța pentru Unirea Românilor a organizat azi o conferință de presă cu prilejul semnării protocolului de colaborare dintre AUR și Partidul Democrația Acasă din Republica Moldova. - VIDEO mai sus - George Simion, liderul AUR, și Vasile Costiuc, liderul DA de la Chișinău, un făcut împreună un pas mare pentru consolidarea legăturilor între
Acum o oră
13:10
Fostul jucător de NFL Doug Martin, star al echipei Tampa Bay Buccaneers, a decedat la vârsta de 36 de ani, au anunțat familia sa duminică.
Acum 2 ore
12:40
Teatrul românesc pierde doi artiști de excepție: Iulian Bălțătescu și Doina Migleczi # ActiveNews.ro
Lumea teatrului românesc este mai săracă în aceste zile, după ce doi artiști de excepție și-au găsit odihna veșnică: Iulian Bălțătescu și Doina Migleczi, personalități marcante în scena românească, fiecare cu o contribuție remarcabilă la dezvoltarea artei teatrale.
12:40
Dan Diaconescu iar a spart baierele media cu profesorul Constantin Barbu, la una din ultimele sale emisiuni, înainte de a fi interzis de tot la Canal 33. 6 ORE DE ADEVĂRURI DESPRE ROMÂNIA: Elitele Politice și Culturale - Prostituate și Plagiatori # ActiveNews.ro
Nu ezitați să stați jos și, de preferabil nu pe un scaun, ca să nu cădeți cu el, și să urmăriți pe îndelete noua emisiune cu profesorul Constantin Barbu, una dintre ultimele emisiuni TV ale celui mai mare realizator de talk-show din România post-decembristă, un oltean, desigur, la rivalitate, colegială, bineînțeles, cu bunul său prieten caracalean
12:30
Lumea teatrului românesc este mai săracă în aceste zile, după ce doi artiști de excepție și-au găsit odihna veșnică: Iulian Bălțătescu și Doina Migleczi, personalități marcante în scena românească, fiecare cu o contribuție remarcabilă la dezvoltarea artei teatrale.
11:50
Explozia din Rahova: apel umanitar pentru familia Stanciu și eleva aflată la Terapie Intensivă # ActiveNews.ro
Explozia care a zguduit un bloc din cartierul Rahova, București, a curmat patru vieți: Mirela Stanciu, însărcinată în șapte luni, împreună cu fetița ei nenăscută, o avocată cu peste 25 de ani de experiență și o femeie de 65 de ani.
Acum 4 ore
11:30
Valerian Stan: Societate dezbinată și stat eșuat: ce e de făcut? Pentru reconciliere națională e nevoie ca cineva să se situeze în mod neutru deasupra partidelor și a disputelor dintre ele în scopul stabilității statului # ActiveNews.ro
Am citit zilele trecute o declarație a liderului opoziției conservatoare care îndemna stăruitor la reconciliere națională, și trebuie să spun că am fost de acord cu ea. El dădea asigurări că el și partidul său sunt dispuși la "sacrificii” pentru aceasta, și am apreciat și lucrul acesta. Întrebarea este, însă: Cine este apt astăzi să aducă această reconciliere?
10:50
Ion Cristoiu: De ce vrea America pace? Pentru că și-a atins scopul: să-i rupă pe ucrainieni de ruși. Campania pentru București va fi la fel ca cea pentru prezidențiale: pericolul suveranist # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 19 octombrie 2025: De ce vrea America pace? Pentru că și-a atins scopul: să-i rupă pe ucrainieni de ruși. Campania pentru București va fi la fel ca cea pentru prezidențiale: pericolul suveranist.
10:20
Armata israeliană anunță că va relua implementarea armistițiului în Gaza. Trump: Armistițiul e încă în vigoare # ActiveNews.ro
Armata israeliană a anunțat duminică seara că va înceta atacurile în Fâșia Gaza, în conformitate cu armistițiul, după ce a efectuat zeci de lovituri mortale care, potrivit acesteia, au vizat ținte Hamas, acuzate de atacuri împotriva...
09:50
Președintele Poloniei a semnat: părinții polonezi cu 2 copii și 33.000 euro venit anual, 0 impozit pe venit # ActiveNews.ro
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a semnat legea care elimină impozitul pe venit pentru părinții care cresc cel puțin doi copii. Măsura are ca scop sprijinirea familiilor, creșterea veniturilor gospodăriilor și stimularea economiei.
Acum 6 ore
09:10
Lovitură pentru Bolojan – CCR ar urma să admită sesizarea ÎCCJ privind pensiile magistraților. Își va da demisia premierul? # ActiveNews.ro
Curtea Constituțională este așteptată luni, 20 octombrie 2025, să se pronunțe asupra sesizării depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție privind noua lege a pensiilor magistraților.
09:00
Secret Service a descoperit un stand de vânătoare suspect în apropierea aeroportului Palm Beach, înainte de sosirea lui Donald Trump # ActiveNews.ro
Serviciul Secret al Statelor Unite a anunțat descoperirea unui stand de vânătoare suspect amplasat în apropierea Aeroportului Internațional Palm Beach, într-o zonă cu vedere directă către locul în care președintele Donald Trump coboară din aeronava prezidențială.
08:40
Financial Times: La întîlnirea cu liderul ucrainean, Trump a înjurat non-stop și i-a aruncat hărțile # ActiveNews.ro
Donald Trump l-a îndemnat pe Volodimir Zelenski să accepte condițiile Rusiei pentru a pune capăt războiului într-o întîlnire tensionată la Casa Albă vineri, avertizînd că Vladimir Putin a spus că va „distruge” Ucraina dacă aceasta nu este de acord.
Acum 12 ore
01:00
Lumina de Duminică, o inițiativă publicistică a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a împlinit 20 de ani. Le urăm La Mulți Ani ziariștilor creștini care ne oferă atâtea lucruri de folos despre minunata lume ortodoxă românească și reproducem cu această ocazie editorialul colegului nostru de presă Augustin Păunoiu, redactor șef al săptămânalul
Acum 24 ore
23:50
Pentru canonizarea Episcopului Martir Nicolae Popovici! † 20 octombrie – 65 de ani de la nașterea în Ceruri a mărturisitorului lui Hristos și apărător al lui Eminescu, izgonit de hortyști în 1940 din Transilvania ocupată și otrăvit de bolșevici în 1960 # ActiveNews.ro
Portalul Marturisitorii.ro, închinat martirilor creștini ortodocși ai veacului XX, susține canonizarea Episcopului Nicolae Popovici sub numele Sfântul Ierarh Martir Nicolae al Oradiei
23:00
Vor veni vremuri grele – nu ai să poți să mai iei un medicament, o bucată de pâine, și comunicarea și într-ajutorarea dintre noi va fi cu anevoie de făcut.
21:30
Vasile Calmațui scrie și la ActiveNews: Cea mai spectaculoasă deraiere a trenului globalist de la alegerea lui Trump încoace # ActiveNews.ro
Departamentul de Stat a emis două comunicate de respingere - unul ferm în august, și altul în octombrie cu amenințări directe (taxe portuare, restricții de viză, sancțiuni împotriva oficialilor...), iar Trump însuși a dedicat o postare (în care condamnă "taxa escrocheriei verzi" și acuză europenii de neo-colonialism).
20:20
CU CENZURA LA TRIBUNAL. Marius Mioc: Hotărîrea Tribunalului București în procesul meu cu Țîbrigan și ISPRI/LARICS - Academia Română # ActiveNews.ro
Procesul l-am deschis după ce Nicolae Țîbrigan, angajat al ISPRI, în numele Laboratorului pentru Analiza Războiului Informațional și Comunicare Strategică (LARICS), structură care fusese organizată în cadrul ISPRI, publicase, în 4 aprilie 2020, articolul „STOP FALS CORONAVIRUS! Cei „12 apostoli” ai dezinformării despre coronavirus au ajuns și
20:10
CU CENZURA LA TRIBUNAL. Marius Mioc: Hotărîrea Tribunalului București în procesul meu cu Țîbrigan și ISPRI/LARICS: ”În cazul în care discursul se încadrează în categoria judecăților de valoare nu este necesară demonstrarea acestora” # ActiveNews.ro
Procesul l-am deschis după ce Nicolae Țîbrigan, angajat al ISPRI, în numele Laboratorului pentru Analiza Războiului Informațional și Comunicare Strategică (LARICS), structură care fusese organizată în cadrul ISPRI, publicase, în 4 aprilie 2020, articolul „STOP FALS CORONAVIRUS! Cei „12 apostoli” ai dezinformării despre coronavirus au ajuns și
19:50
Să ne imaginăm cum ar fi arătat țara cu Simion, Georgescu și ceilalți legionari. Umpleau țara de cuiburi, făceau antisemitism. Legea Vexler ar fi fost depășită, chiar și în forma care se cunoaște, pentru evitarea acestui scenariu.
19:10
A început sărbătoarea Sf. Dimitrie cel Nou. Programul manifestărilor care vor fi încununate de Sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului și de slujba de Sf. Dimitrie, ocrotitorul Bucureștilor, împreună cu Patriarhul Bartolomeu. MINUNILE CATEDRALEI # ActiveNews.ro
Manifestările dedicate sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, au debutat duminică dimineață la Catedrala Patriarhală din Capitală. Cinstitele moaște au fost așezate spre închinare în pridvorul lăcașului de cult, informează Basilica.
18:20
4 decese la explozia din Cartierul Rahova, nu 3, după cum se vehiculează. De asemenea, 2 adolescenți din bloc și 15 copii răniți din clasele de la Liceul ”Dimitrie Bolintineanu” # ActiveNews.ro
Mama însărcinată era o tânără de 24 de ani. O altă victimă este o femeie de 51 de ani și a treia avocata Vasilica Enache, despre care se spune că lucra încă la cazul Colectiv, incendiul criminal de acum exact 10 ani, din noaptea de Halloween.
17:50
19 octombrie. 19 de la plecarea lui Ernest Maftei la Ceruri. Victor Roncea: Bădia era România și România era Bădia! # ActiveNews.ro
La vârsta de 17 ani intră în Frăția de Cruce de la Școala Normală, al cărei lider devine. Este închis în lagărul de la Vaslui în anul 1938, timp de cinci luni, pe timpul lui Armand Călinescu.
17:30
Forțeleaeriene israeliene au lansat atacuri asupra orașului Rafah din sudul Gazei, dupăce au acuzat Hamas că a lansat atacuri împotriva soldaților săi.
14:20
Hoții au pătruns în muzeu duminică dimineață, pelumină, folosindu-se de un braț de macara cu nacelă, așezat pe un camion, dupăcare au spart fereastra.
14:10
Protestele anti-Trump ”No Kings” din SUA organizate de SOROS, ANTIFA, Partidul Socialist, comuniști și LGBT-iști, după anunțul lui Trump privind anchetarea miliardarului și a Rețelei Soros de către FBI # ActiveNews.ro
Rețeaua Soros - Open Society Foundations (OSF) - este activă și în România din 1990, prin organizații care i-au purtat numele cât și prin Grupul de Dialog Social și o puzderie de alte ONG-uri care au sufocat cu plasa lor tip pânză de păianjen instituțiile statului român, presa și societatea civilă din România.
Ieri
13:30
„Tinere, ție îți zic: scoală-te!” - Învierea fiului văduvei din Nain. Gând de Duminică # ActiveNews.ro
Într-unul dintre Psalmi, Arghezi îl ruga pe Tatăl ziditor: ”Nulua în seamă cântecele grele/ Cu care tulbur liniștea de-apoi/ Suntleacuri vechi pentru dureri mai noi/ Și cântă moartea întrâmbițele mele”
12:50
Dr. Iulian Șerban: Cum au murit de fapt mulți din cei declarați decedați de COVID și ce a încercat să explice Flavia Groșan, dar nu putea fi înțeleasă decât de medicii care au învățat în facultate nu de cei de la televizor sau de la Colegiul Medicilor # ActiveNews.ro
Pentru că Flavia Groșan este în stare gravă și pentru că este unul din puținii medici care mai știu carte și pentru că a susținut în pandemie că excesul de oxigenoterapie face rău oricărui bolnav, merită arătat care este mecanismul prin care organismul controlează respirația.
12:40
19 octombrie: ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împlinește 66 de ani. ActiveNews îi urează La Mulți Ani! # ActiveNews.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împlinește astăzi, 19 octombrie, 66 de ani
12:40
Aceasta a vrut Domnul Iisus Hristos să demonstreze prin învierea fiului văduvei din Nain: în lume nu există doar moarte, există și înviere! - IPS Bartolomeu Anania la Duminica a douăzecea după Rusalii # ActiveNews.ro
În duminica a douăzecea după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate în Biserica Ortodoxă este rânduit să se citească din Sfânta Evanghelie după Luca un fragment din capitolul al VII-lea, versetele 11-16, în care Mântuitorul Iisus Hristos îl învie din morți
12:30
Sfântul Ioan de Rila a trăit între cca. 867 – 946. Este cunoscut ca fiind ocrotitorul poporului bulgar și unul dintre cei mai sfinții-simbol ai Bisericii Ortodoxe Bulgare
12:30
19 octombrie: ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împlinește 65 de ani. ActiveNews îi urează La Mulți Ani! # ActiveNews.ro
ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și Arhiepiscop al Iașilor, împlinește azi 65 de ani
12:20
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a publicat unvideo creat cu ajutorul Inteligenței Artificiale în care șeful său, DonaldTrump, se încoronează ca Rege.
05:00
Doctorița aceea, Flavia Groșan, a contribuit la binele unor mii de oameni pe care i-a tratat și i-a ținut departe de spital. Și înainte de pandemie era un medic cu înaltă reputație umană și profesională.
04:30
Nou prilej de bucurie pentru monahii athoniți, psalți și întreaga suflare ortodoxă: Cuvioșii Nifon Prodromitul și Nectarie Protopsaltul au intrat în rândul sfinților # ActiveNews.ro
Încă doi cuvioși români din Sfântul Munte Athos au fost trecuți în rândul sfinților de Patriarhia Ecumenică. Este vorba despre Ieroschimonahul Nifon Ionescu Prodromitul (1799-1899) și Cuviosul Nectarie Crețu Protopsaltul (1804-1899),
04:10
Dorel Paraschiv, un arheolog din Tulcea care ridiculiza ”imbecilii” care nu respectau ”protocoalele covid”, a murit după ce a constatat că au trecut 5 ani. Al doilea cercetător tulcean în 20 de zile # ActiveNews.ro
În urmă cu 20 de zile a murit un alt cercetător din Tulcea - Paul Tocanie, șeful secției ce cuprinde Muzeul de Artă și Casa Avramide din Tulcea, în vârstă de 50 de ani.
04:10
Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, la 25 de ani de la hirotonia întru treapta arhieriei de către Preafericitul Patriarh Teoctist - FOTO # ActiveNews.ro
Prin voia și lucrarea lui Dumnezeu, în urmă cu 25 de ani, la recomandarea vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist Arăpașu, Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului a fost hirotonit întru treapta arhieriei, ca Episcop Vicar Patriarhal, cu titulatura Sinaitul, a informat Episcopia Giurgiului.
03:50
Dorel Paraschiv, un arheolog din Tulcea care ridiculiza ”imbecilii” care nu respectau ”protocoalele covid”, a murit. Al doilea cercetător tulcean în 20 de zile # ActiveNews.ro
În urmă cu 20 de zile a murit un alt cercetător din Tulcea - Paul Tocanie, șeful secției ce cuprinde Muzeul de Artă și Casa Avramide din Tulcea, în vârstă de 50 de ani.
02:00
Mircea Tiberian a murit în somn într-o cameră de hotel din Galați. Infarct. ULTIMUL VIDEO # ActiveNews.ro
Cunoscutul pianist de jazz Mircea Tiberian a încetat din viață la un hotel din Galați, după ce, vineri seară, susținuse un recital în oraș, a transmis azi presa locală. Conform primelor informații, artistul a făcut infarct.
01:10
18 octombrie 1990: Trecerea la cele veșnice a Sfântului Părinte Paisie Olaru. ”Să ne întâlnim la ușa Raiului!” # ActiveNews.ro
Pe 18 octombrie 2025 se împlinesc 36 de ani de la trecerea la Domnul a Sfântui Părinte Paisie Olaru, canonizat în rînd cu mai mulți sfinții mărturisitori ai temnițelor bolșevice și proclamat sfânt în 2025.
01:00
18 octombrie 1599: Bătălia de la Șelimbăr. Mihai Viteazul devine principele Transilvaniei după victoria împotriva lui Andrei Bathory și deschide drumul spre Prima UNIRE a românilor # ActiveNews.ro
La 18/28 octombrie 1599, acum 145 de ani, a avut loc bătălia de la Șelimbăr. Mihai Viteazul învinge oastea transilvană condusă de Andrei Bathory, întregul teritoriu al Transilvaniei intră în stapânirea lui Mihai Viteazul.
01:00
Mihai Eminescu dezvăluie planurile proto-comuniștilor în România acum exact 145 de ani, pe 18 octombrie 1880 # ActiveNews.ro
"Există sau nu în România ramificații ale marii uniuni negative care fără a ști ce voiește, știe prea bine ce nu voiește, știe prea bine să nege organizarea actuală și instituțiile actuale? N-o putem afirma, însă o seamă de simptome concurg a ne indica începuturile unei asemenea grave epidemii sociale."
00:00
A FOST ATENTAT? Celebrul naist Nicolae Voiculeț lansează o ipoteză-bombă: Explozia din Rahova ar fi urmărit uciderea avocatei de la Colectiv, Vasilica Enache, al cărei trup a fost sfârtecat prin proiectarea în blocul vecin # ActiveNews.ro
Exploziei devastatoare din Cartierul Rahova a avut loc chiar în apartamentul-birou al unei cunoscute și respectate avocate - Vasilica Enache - implicată în Dosarul Colectiv, neelucidat nici după 10 ani, revenit automat în atenția opiniei publice prin asemănarea de către ziariști a celor două cazuri.
18 octombrie 2025
23:50
Horror sângeros în Rahova – Un trup a fost aruncat de suflul exploziei într-un bloc vecin - VIDEO # ActiveNews.ro
Un videoclip publicat pe Facebook arată locul în care un trup a fost aruncat de suflul exploziei din Rahova și s-a izbit de un bloc aflat vizavi. „Deci l-a aruncat din blocul celălalt până aici și aici a fost impactul, aici s-a lovit și a căzut..
19:40
În22 și 23 octombrie 2025, regele Charles al III-lea al Marii Britanii și soțiasa, Camilla, vor face o vizită la Vatican, unde se vor întâlni cu Papa Leon.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
În ziua de 18 octombrie, Biserica îi sărbătorește pe: Sfântul Apostol și Evanghelist Luca; Sfântul Mucenic Marin cel Bătrân; Cuviosul Iulian; Sfinții Mucenici Gavriil și Chirmidol; Sfântul Sfințit Mucenic Mnason.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.