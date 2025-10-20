Cristi Chivu, lăudat din nou de marele Fabio Capello: “Este foarte spectaculos de privit. A rezolvat cel mai important lucru”
Antena Sport, 20 octombrie 2025 13:20
Cristi Chivu a fost lăudat de unul dintre marii antrenori italieni, Fabio Capello, după ce a ajuns la şase victorii consecutive în toate competiţiile. Capello susţine că antrenorul român a rezolvat problema mentală a jucătorilor, care sufereau în urma finalului negru de sezon. "Nerazzurrii nu şi-au ridicat nivelul, care era deja excelent de anul trecut, […]
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 15 minute
13:30
Gigi Becali a făcut anunţul: 3 jucători sunt OUT din lotul FCSB, după ruşinea cu Metaloglobus # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat că îi va scoate din lot pe David Kiki, Malcom Edjouma și Vlad Chiricheș, care ar avea şanse mari să părăsească FCSB în perioada de mercato de iarnă. Pe de altă parte, Becali susţine că va face cinci transferuri, dar şi că Denis Alibec şi Risto Radunovic ar putea pleca şi […]
Acum 30 minute
13:20
13:20
Becali, umilinţă pentru jucători. I-a cerut lui Meme să pună în vestair caseta meciului Dinamo-Rapid: “Te bate chichineață” # Antena Sport
Gigi Becali nu-şi menajează jucătorii cu criticile după ce echipa a ajuns în subsolul clasamentului. El a avut către Meme Stoica o cerere incredibilă: să pună în vestiarul FCSB caseta meciului Dinamo – Rapid. „(n.r. Despre ce i-a transmis lui Mihai Stoica) Știți ce să le dați exemplu? Să luați meciul de aseară dintre Dinamo […]
Acum o oră
13:10
Adrian Mutu a confirmat negocierile. Cât de aproape este să preia Universitatea Cluj? “Mi s-a luat pulsul” # Antena Sport
Adrian Mutu şi Cristiano Bergodi sunt în tratative cu Universitatea Cluj, după ce Ovidiu Sabău a demisonat. Chiar dacă în presă a apărut informaţia că Bergodi este ca şi înţeles cu Universitatea Cluj, Adi Mutu spune că şi el este în cărţi. „Discuţiile cu U Cluj merg, sper să meargă şi mai departe. Am fost […]
Acum 2 ore
12:30
Echipa de Formula 1 Red Bull a fost sancţionată de Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) după Marele Premiu al Statelor Unite, disputat în acest weekend la Austin, live în Universul Antena. Echipa a primit o amendă de 50.000 de euro, jumătate din sumă fiind suspendată până la sfârşitul sezonului 2025, pentru încălcarea regulamentului sportiv înainte […]
12:20
Andrei Nicolescu, momentul adevărului după Rapid: “Noaptea a fost destul de grea!” Ce obiectiv are acum echipa # Antena Sport
Andrei Nicolescu crede că în acest an FC Dinamo se va bate pentru un loc de competiţii europene. În ciuda înfrângerii cu Rapid, el crede că echipa antrenată de Zeljko Kopic traversează o perioadă bună în privinţa jocului arătat. "E frustrant… noaptea după un meci ca acesta este destul de grea. Puține cuvinte de spus… […]
12:20
Jocurile ca la aparate sunt unele dintre cele mai iubite forme de divertisment din lumea cazinourilor. Fie că le vezi în sălile clasice sau pe platformele online, aceste jocuri păstrează același scop: să aducă distracție, emoție și șansa unui câștig rapid. Dar ce înseamnă, de fapt, „jocuri ca la aparate" și de ce sunt atât […]
12:10
Victor Piţurcă a spus totul după ce UEFA a trecut-o pe Steaua câştigătoarea Cupei Campionilor # Antena Sport
Victor Piţurcă a reacţionat după ce UEFA a produs modificări legate de câştigătoarea Cupei Campionilor din 1986. Până recent, FCSB apărea ca deţinătoarea trofeului suprem al fotbalului de club european. Lucrurile s-au schimbat şi în dreptul câştigătoarei din 1986 apare Steaua Bucureşti. Fostul mare atacant susţine că echipa din Ghencea va promova în Liga […]
Acum 4 ore
11:40
Neluţu Varga, despre numirea lui Mureşan. Schimbă şi antrenorul? Săgeţi şi către jucători: “Trebuie să stai să-i mângâi” # Antena Sport
Într-o intervenţie exclusivă pentru As.ro, Neluţu Varga a explicat de ce a decis să-l numească preşedinte pe Iuliu Mureşan. "La ora 13 este conferinţă. L-am pus pe el. Nu a fost greu să-l conving, doar au fost de analizat multe detalii. Eu cred că este cel mai potrivit, cunoaşte clubul şi oamenii şi are o […]
11:00
Iuliu Mureșan, anunţ despre noul obiectiv al CFR-ului: “Ne batem din nou la trofee și la titlu” # Antena Sport
Iuliu Mureşan este de astăzi preşedinte la CFR Cluj. El şi-a stabilit deja obiectivul pentru acest sezon, şi anume câştigarea campionatului! El a avut şi câteva condiţii pentru a accepta postul de preşedinte, legate de staff-ul cu care va lucra la conducerea clubului. „Acum mă întorc la Cluj. Am fost la un botez la Sebeș […]
10:30
Olandezul zburător și neiertător. Adrian Georgescu scrie după Marele Premiu al Statelor Unite # Antena Sport
A fost un weekend foarte prost pentru liderul clasamentului general, Oscar Piastri (McLaren). În același timp, a fost unul extraordinar pentru campionul mondial în exercițiu, Max Verstappen (Red Bull). Primul nu a reușit să obțină decât 10 puncte din două curse, în timp ce olandezul a triumfat în ambele și a luat maximum de 33 […]
10:30
Iuliu Mureșan este noul președinte al lui CFR Cluj! Acesta revine la ardeleni după o pauză 5 ani, iar de azi va începe noul mandat, anunţă gsp.ro. „M-am înțeles cu Iuliu Mureșan. E noul președinte al lui CFR Cluj! De la ora 13:00 începe. Și mă bucur foarte mult. Am decis să-l aleg pe el. […]
10:20
Au venit amenzile după Dinamo – Rapid. Suma importantă pe care o au de plătit oficialii din Ştefan cel Mare # Antena Sport
Nu există derby Dinamo – Rapid fără incidente. Jandarmeria Capitalei a anunţat ce măsuri au fost luate, iar gruparea din Ştefan cel Mare a fost amendată cu 70.000 de lei. Totodată, șase suporteri au fost interziși pe stadioane pentru perioade cuprinse între șase luni și un an. Iată mai jos ce decizii s-au luat: "În […]
10:10
Președintele, față în față cu cea mai mare criză a democrației din istoria României! Ediție specială Observator, ora 19:00 # Antena Sport
Ce vor românii de la România? Ediția 2025 a Studiului Național Antena, cel mai mare studiu la nivel naţional iniţiat vreodată de o entitate media, realizat de către prestigioasa companie internatională de cercetare de piaţă IPSOS, indică un nivel fără precedent al neîncrederii publice. 82% dintre români nu au încredere în oamenii politici, iar 83% […]
09:50
Ce s-a ales de Arpad Paszkany după ce a ieşit din fotbal şi a renunţat la cetăţenia română # Antena Sport
Arpad Paszkany a devenit o persoană discretă în ultimii ani, după ce s-a retras din fotbal. El a renunţat la cetăţenia română şi s-a stabilit într-un alt rai al milionarilor alături de iubita lui cu 24 de ani mai tânără, ispită de la Insula Iubirii. Fostul patronul de la CFR Cluj, Arpad Paszkany, și iubita […]
Acum 6 ore
09:40
Ce i-a putut spune Vinicius Jr antrenorului lui Getafe după ce Nyom a luat roşu la un minut după ce a fost trimis pe teren # Antena Sport
Vinicius Junior se lipeşte de momentele controversate, iar încă un episod cu atacantul brazilian al lui Real Madrid a avut loc în victoria de pe terenul lui Getafe, 1-0. În minutul 76 al meciului, antrenorul gazdelor, Jose Bordalas, l-a trimis pe teren pe Allan Nyom, iar camerunezul a fost eliminat direct doar un minut mai […]
09:40
Jaqueline Cristian continuă să fie jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea fiind pe locul 42, după o urcare de cinci poziţii, cu 1.294 puncte. Sorana Cîrstea a urcat şase locuri şi a revenit în Top 50, fiind pe 45, cu 1.243 puncte. Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea, în Top 50 […]
09:10
Andrei Vlad şi-a cerut singur schimbarea după ce a luat 4 goluri: “A cedat psihologic” # Antena Sport
Meci şoc pentru Andrei Vlad: a luat 4 goluri într-o singură repriză de la Astana (3-5 la final), iar la pauză şi-a cerut singur schimbarea! Dezvăluirea a fost făcută chiar de antrenorul echipei. Vlad a plecat de la FCSB pentru că nu mai prindea echpa de start, iar titular era Ștefan Târnovanu. El a semnat […]
09:00
Echipa Marocului a produs surpriza, duminică, în Chile, câştigând Cupa Mondială la fotbal la categoria 20 de ani, graţie unei victorii cu 2-0 împotriva favoritei Argentina. Atacantul Yassir Zabiri a marcat cele două goluri ale echipei sale în minutele 12 şi 29, aducând trofeul echipei sale în faţa a aproximativ 43.000 de spectatori, majoritatea susţinând […]
08:50
Reacţia oficială după ce Mihai Stoica a anunţat ce transfer spectaculos pregăteşte FCSB # Antena Sport
FCSB are neapărat nevoie de un fundaş central, această fiind prima ţintă a lui Gigi Becali, în perioada de mercato de iarnă. Asta ţinând cont de situaţiile în care se află Dawa, Chiricheş sau Mihai Popescu. Primul pe listă este Andre Duarte! Fostul fundaş de la FCU Craiova, ajuns la 28 de ani a mai […]
08:30
Răzvan Lucescu, declaraţii tari după ce PAOK a bătut-o pe rivala AEK şi a trecut pe primul loc: “Au fost puțin nedrepți” # Antena Sport
Răzvan Lucescu a oferit primele declaraţii după ce victoria cu AEK, 2-0 în deplasare, a adus-o pe PAOK pe primul loc în Superliga Greciei. Antrenorul român şi-a adus aminte că echipa sa a fost criticată după un 3-3 cu ultima clasată, Asteras Tripolis. "Am obținut o victorie extrem de importantă. Sunt 3 puncte foarte importante […]
08:20
Alexandru Dobre, dialog cu un suporter al “câinilor”: “Să nu mai înjuri Dinamo!” I-a cerut scuze şi lui Zeljko Kopic # Antena Sport
Momentele tensionate dintre Alexandru Dobre şi galeria dinamovistă par încheiate. La sfârşitul meciui de campionat, 3-1 contra celor de la Farul, Alex Dobre a cântat alături de galeria Rapidului și a înjurat rivala Dinamo. Gestul rapidistului a fost taxat aspru de galeria dinamovistă la derby. La final de meci, Alexandru Dobre a avut un dialog […]
08:10
Fundașul Cristian Manea a declarat, duminică seara, că derby-ul cu Dinamo, câștigat de echipa de fotbal Rapid cu scorul de 2-0, a fost unul echilibrat și că se bucură că giuleștenii și-au îndeplinit obiectivul. "Cred că noi am început mai bine partida, apoi am scăzut un pic ritmul. Iar a doua repriză, după ce am […]
Acum 24 ore
00:30
Real Madrid a învins-o duminică seara în deplasare, scor 1-0, pe Getafe, în etapa a 9-a din La Liga. În repriza secundă, formația lui Pepe Bordalas a avut doi jucători eliminați. Real Madrid revine pe primul loc în La Liga A fost 0-0 la pauza meciului de pe Coliseum Alfonso Perez, iar soarta înfruntării s-a […]
00:20
Ce a spus Charles Leclerc după ce a terminat pe 3 MP al Statelor Unite: “Un pic prea optimist” # Antena Sport
Charles Leclerc a oferit o primă reacție, după ce a încheiat pe locul al treilea cursa de la Austin din Marele Premiu al Statelor Unite. Monegascul a vorbit despre cum a abordat cursa începând cu softuri, spre deosebire de majoritatea adversarilor care au rulat pe medii în prima parte a Grand Prix-ului. Pilotul de la […]
00:10
“M-am zbătut destul de mult” Reacţia lui Lando Norris după ce l-a depăşit pe Leclerc şi a terminat pe 2 cursa! # Antena Sport
Pilotul lui McLaren, Lando Norris, a reuşit o performanţă foarte bună în Marele Premiu al Statelor Unite. Norris a terminat cursa de la Austin (Texas), care a fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, pe locul 2. Norris a plecat de pe locul 2 pe grila de start, a fost depăşit de […]
00:00
“Nu am crezut că va fi atât de ușor”. Prima reacție a lui Max Verstappen, după victoria din MP al Statelor Unite # Antena Sport
Max Verstappen a oferit prima reacție după ce a încheiat pe primul loc cursa din Marele Premiu al Statelor Unite și a obținut o nouă victorie. La capătul celui de-al cincilea succes din acest sezon, pilotul de la Red Bull s-a arătat uluit de cât de bine a mers weekend-ul pentru echipa sa și și-a […]
19 octombrie 2025
23:50
Zeljko Kopic, tranșant după eșecul din Dinamo – Rapid: “Când nu faci asta, nu poți să te aștepți să iei punctele” # Antena Sport
Zeljko Kopic a avut un discurs echilibrat după ce Dinamo a suferit al doilea eșec din acest sezon, scor 0-2 contra Rapidului. Antrenorul croat și-a felicitat rivalii pentru victorie și a recunoscut că nu avea cum să se aștepte la cele trei puncte, ținând cont de ocaziile ratate de formația sa. Tehnicianul alb-roșiilor și-a lăudat […]
23:40
Echipa Rapid Bucureşti a învins duminică seara, în deplasare, cu 2-0, rivala Dinamo, în etapa a 13-a din Liga 1. Cârjan a digerat cu greu eşecul şi crede că rapidiştii au avut noroc! "A fost o seară difcilă. A venit şi această înfrângere pentru noi. O luăm ca pe un duş rece şi săptămâna viitoare […]
23:30
Edi Iordănescu a ajuns la trei eșecuri consecutive şi se vorbeşte de demitere în Polonia. Reacţia românului # Antena Sport
Legia a pierdut duminică seară pe terenul lui Zaglebie Lubin, scor 1-3, în runda a 12-a din Ekstraklasa. A fost a treia înfrângere consecutivă suferită de echipa lui Edi Iordănescu. Presa din Polonia cere deja demiterea antrenorului român.
23:30
A fost scandal la Dinamo – Rapid. Andrei Nicolescu a bruscat un om și s-a dus “glonț” în vestiarul giuleștenilor # Antena Sport
Andrei Nicolescu a fost protagonistul unui moment tensionat înainte de startul partidei dintre Dinamo și Rapid, meci încheiat cu scorul de 2-0 în favoarea giueleștenilor. Președintele alb-roșiilor s-a dus în vestiarul rivalilor săi după ce a fost deranjat de muzica ce se auzea de la cabine, într-un moment în care jucătorii lui Costel Gâlcă erau […] The post A fost scandal la Dinamo – Rapid. Andrei Nicolescu a bruscat un om și s-a dus “glonț” în vestiarul giuleștenilor appeared first on Antena Sport.
23:30
“Am avut noroc” Reacţia lui Costel Gâlcă după victoria cu Dinamo! Ce a spus de “parada” lui Koljic # Antena Sport
Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă (53 de ani), a recunoscut că echipa lui a avut şi noroc să iasă învingătoare în derby-ul cu Dinamo de pe Arena Naţională. “Câinii” puteau să deschidă scorul în minutul 10, dar Koljic a scos de pe linia porţii cu călcâiul, în stil “scorpion”. După meci, Gâlcă a remarcat intervenţia lui […] The post “Am avut noroc” Reacţia lui Costel Gâlcă după victoria cu Dinamo! Ce a spus de “parada” lui Koljic appeared first on Antena Sport.
23:10
“Ceva incredibil” Alex Musi a comentat intervenţia fabuloasă a lui Koljic! Mesajul pentru fanii “câinilor” # Antena Sport
Alexandru Musi (21 de ani) a remarcat intervenţia cum rar vezi, de pe linia porţii, a lui Elvir Koljic, cu care atacantul Rapidului i-a blocat lui Dinamo deschiderea scorului. Rapid s-a impus cu 2-0 în derby-ul cu Dinamo de pe Arena Naţională, chiar dacă a jucat din minutul 68, de la eliminarea lui Vulturar, în […] The post “Ceva incredibil” Alex Musi a comentat intervenţia fabuloasă a lui Koljic! Mesajul pentru fanii “câinilor” appeared first on Antena Sport.
23:10
La finalul partidei cu Dinamo, Elvir Kojlic a explicat execuţia lui de mare rafinament. Fotbalistul a avut o intervenție incredibilă în meciul dintre Dinamo și Rapid, când a parat uluitor o minge care era ca și intrată în poartă la un șut al lui Nikita Stoinov. Jucătorul lui Costel Gâlcă s-a folosit de un procedeu […] The post “Portarul etapei cred că o să fiu!” Elvir Kojlic a explicat “lovitura scorpionului” appeared first on Antena Sport.
23:00
Ionuț Lupescu a dat verdictul după victoria Rapidului cu Dinamo: “Nu știu dacă e nemeritat” # Antena Sport
Ionuț Lupescu, legenda lui Dinamo, a fost prezent pe Arena Națională la derby-ul contra Rapidului și a acordat câteva declarații după ce a plecat de la Arena Națională. Fostul mare mijlocaș al “câinilor roșii” a fost întrebat dacă victoria cu 2-0 a giuleștenilor a fost una nemeritată, ținând cont de ocaziile imense ale elevilor lui […] The post Ionuț Lupescu a dat verdictul după victoria Rapidului cu Dinamo: “Nu știu dacă e nemeritat” appeared first on Antena Sport.
22:50
Victor Angelescu, acţionar la FC Rapid, ştie care au fost plusurile echipei la care este acţionar de a reuşit să facă diferenţa cu Dinamo şi să se impună cu 2-0. “Am juat mult mai mai bine, tactic am fost mult mai buni decât Dinamo. Am arătat că suntem mai maturi decât ei, tactic am fost […] The post Victor Angelescu: “Am arătat că suntem mai maturi decât ei” appeared first on Antena Sport.
22:30
Panserraikos Seres a pierdut duminică, în deplasare, scor 1-2, cu Volos, golul oaspeţilor fiind marcat de atacantul român Andrei Ivan. Meciul a contat pentru etapa a 7-a din Superliga Greciei. Andrei Ivan, la al 3-lea gol pentru Panserraikos Said Hamulic a deschis scorul pentru gazde încă din primul minut al meciului dintre Volos şi Panserraikos […] The post Andrei Ivan a marcat din nou în Grecia. Echipa sa a pierdut dramatic în campionat appeared first on Antena Sport.
22:30
Dezastru pentru Carlos Sainz în MP al Statelor Unite! A abandonat după ce a intrat în Kimi Antonelli # Antena Sport
The post Dezastru pentru Carlos Sainz în MP al Statelor Unite! A abandonat după ce a intrat în Kimi Antonelli appeared first on Antena Sport.
21:50
România, prima victorie în EHF Euro Cup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE 2026 # Antena Sport
Naţionala României a învins duminică, la Craiova, reprezentativa Poloniei, scor 34-29 (15-15), în al doilea meci din grupa 1 a EHF Euro Cup. Competiţia este dedicată echipelor deja calificate la CE 2026, celelalte disputând preliminarii. Principalele marcatoare ale meciului au fost Grozav 8 goluri, Ostase 6, Mihai 3, Seraficeanu 3, Gogîrlă 3, Stoica 3, pentru […] The post România, prima victorie în EHF Euro Cup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE 2026 appeared first on Antena Sport.
21:50
Derapaj rasist la Dinamo – Rapid. Bannerul afișat în peluza alb-roșie + replica giuleștenilor # Antena Sport
Suporterii lui Dinamo au afișat un banner grobian la derby-ul cu Rapid de pe Arena Națională. În Peluza Cătălin Hîldan a apărut un mesaj pe pânză care face aluzie la modul rasist în care sunt numiți alb-vișiniii și suporterii lor. În peluza formației alb-roșie apărut un banner pe care era scria mesajul: “Decât toată viața […] The post Derapaj rasist la Dinamo – Rapid. Bannerul afișat în peluza alb-roșie + replica giuleștenilor appeared first on Antena Sport.
21:40
Andrei Nicolescu, împreună cu fiica la stadion. Cât de frumoasă este fata dinamovistului # Antena Sport
Andrei Nicolescu a venit însoţit de fata lui cea mare la derby. Eva (17 ani) a surprins asistenţa cu farmecul ei. Fata dinamovistului are şi o pasiune mai puţin ştiută. Eva Nicolescu scrie de la 12 ani, cântă la pian și are o voce uimitoare. “Muzica pentru mine înseamnă viața, cum zicea și profa mea […] The post Andrei Nicolescu, împreună cu fiica la stadion. Cât de frumoasă este fata dinamovistului appeared first on Antena Sport.
21:20
The post Jurnal Antena Sport | Goana după puncte appeared first on Antena Sport.
21:20
Jurnal Antena Sport | Alibec s-a certat cu fanii după umilinţa cu Metaloglobus şi va pleca de la FCSB # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Alibec s-a certat cu fanii după umilinţa cu Metaloglobus şi va pleca de la FCSB appeared first on Antena Sport.
21:10
Paradă uluitoare în Dinamo – Rapid. Elvir Koljic a scos mingea de pe linia porții cu “lovitura scorpionului” # Antena Sport
Elvir Kojlic a reușit a avut o intervenție incredibilă în meciul dintre Dinamo și Rapid, care cu siguranță se poate încadra în lupta pentru “parada sezonului”. Atacantul giuleștenilor a parat uluitor o minge care era ca și intrată în poartă la un șut al lui Nikita Stoinov. Jucătorul lui Costel Gâlcă s-a folosit de un […] The post Paradă uluitoare în Dinamo – Rapid. Elvir Koljic a scos mingea de pe linia porții cu “lovitura scorpionului” appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Muică, suntem neam de piatră appeared first on Antena Sport.
21:00
Scene regretabile la derby-ul Dinamo – Rapid! Momentul de reculegere a fost stricat de fanii giuleşteni # Antena Sport
Înaintea startului derby-ului Dinamo – Rapid s-a ţinut un moment de reculegere în memoria lui Flavius Domide, fost fotbalist care a decedat pe 11 octombrie, în memoria victimelor exploziei din cartierul Rahova al Capitalei şi în memoria “Unicului Căpitan”, Cătălin Hîldan, care s-a stins pe 5 octombrie 2000. În urmă cu 5 zile dinamoviştii l-au […] The post Scene regretabile la derby-ul Dinamo – Rapid! Momentul de reculegere a fost stricat de fanii giuleşteni appeared first on Antena Sport.
20:50
România s-a calificat în finala Europeanului de eFotbal. Răzvan Puiu, victorie de senzaţie cu Elveţia # Antena Sport
România s-a calificat în finala Europeanului de eFotbal. Răzvan Puiu a reuşit să dea lovitura după o victorie fantastică în faţa Elveţiei. Până la urmă, i-a ieşit! Învins în tur de Elveţia, Răzvan Puiu a câştigat la scor returul şi a calificat naţionala la Europeanul de eFotbal. Acum doi ani, Puiu a ajuns campion european cu echipa de club. Acum vrea să repete figura şi cu România. Reporter: Cât ai stat cel mai mult în faţa monitorului? Răzvan Puiu: Cred că în ziua în care am ieşit campion european, am stat de la 9 dimineaţa până la 11 seara. 14 ore Ca să reziste atât, nutriţia şi condiţia fizică trebuie să fie de top. […] The post România s-a calificat în finala Europeanului de eFotbal. Răzvan Puiu, victorie de senzaţie cu Elveţia appeared first on Antena Sport.
20:50
Manchester United, victorie uriașă în derby-ul Angliei contra lui Liverpool. Lovitură de teatru pe Anfield # Antena Sport
Manchester United a învins-o la limită pe Liverpool în cel mai important derby al Angliei, la capătul unui meci în care elevii lui Arne Slot au ratat ocazii uriașe. “Diavolii roșii” s-au impus cu 2-1 grație reușitei lui Bryan Mbeumo și Harry Maguire, în timp ce pentru “cormorani” a înscris Cody Gakpo. Echipa lui Ruben […] The post Manchester United, victorie uriașă în derby-ul Angliei contra lui Liverpool. Lovitură de teatru pe Anfield appeared first on Antena Sport.
20:10
Naționala feminină a României, premiată după medalia de argint cucerită la Campionatul European # Antena Sport
The post Naționala feminină a României, premiată după medalia de argint cucerită la Campionatul European appeared first on Antena Sport.
20:10
Tricolorii României au urcat pe podium la festivitatea de premiere de la Europeanul de Tenis de Masă pe Echipe # Antena Sport
The post Tricolorii României au urcat pe podium la festivitatea de premiere de la Europeanul de Tenis de Masă pe Echipe appeared first on Antena Sport.
