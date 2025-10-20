Probleme la ING Bank: call Center-ul este indisponibil. Cum pot contacta clienții banca
Adevarul.ro, 20 octombrie 2025 13:30
ING Bank a transmis că, în prezent, serviciul Call Center este indisponibil, iar clienții care au urgențe pot contacta banca prin pagina oficială de Facebook (ING România) sau prin e-mail la adresa contact@ing.ro.
Acum 15 minute
13:30
După Dinamo - Rapid, 0-2, plouă cu sancțiuni: clubul din Ștefan cel Mare, bun de plată # Adevarul.ro
A fost spectacol, duminică seara, pe Arena Națională.
Acum 30 minute
13:15
PPC myRewards - primul program de loialitate al unui furnizor de energie din România care aduce beneficii reale clienților # Adevarul.ro
Când plătești o factură la energie, ar fi bine ca ea să-ți aducă și ceva înapoi. Pornind de la această idee, PPC Energie lansează PPC myRewards — primul program de loialitate al unui furnizor de energie din România
13:15
Stelian Bujduveanu a anunțat ce măsuri se iau în cazul locatarilor din blocul afectat de explozie. „Acest raport final va sta la baza deciziei pe care o vom lua” # Adevarul.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a explicat că în momentul de față nu se discută despre demolarea completă a blocului distrus de explozia din Rahova, ci despre punerea în siguranță a imobilului.
Acum o oră
13:00
Pană majoră de internet la nivel global: Sunt afectate site-uri, aplicații, jocuri online și servicii bancare # Adevarul.ro
O întrerupere majoră a rețelelor online a paralizat luni, 20 octombrie, zeci de site-uri web, aplicații și platforme de gaming, printre care se numără Amazon, Snapchat, Roblox sau Coinbase.
13:00
Cifrele cu care Chivu i-a uluit pe specialiștii din Italia. Inter are meci în Ligă cu Florucz # Adevarul.ro
Inter Milano este în vârf de formă încă de la startul sezonului.
13:00
Noii membri ai UE ar putea adera fără drepturi de vot depline. Mecanisme pentru a debloca extinderea blocului comunitar # Adevarul.ro
Țările candidate ar putea adera la Uniunea Europeană fără drepturi de vot depline, o modificare a regulilor de aderare ce i-ar putea face pe lideri precum premierul Ungariei Viktor Orbán mai receptivi la ideea ca ţări precum Ucraina să devină parte a blocului comunitar.
12:45
Tensiuni între statele UE din cauza vizitei lui Putin în Ungaria. „Nu există loc pentru criminali de război în Europa” # Adevarul.ro
Liderul rus Vladimir Putin ar trebui împiedicat să participe la negocierile de mare importanță menite să înghețe războiul din Ucraina, a avertizat unul dintre cei mai importanți diplomați europeni.
Acum 2 ore
12:30
Viața satului, în inima Angliei: o familie de români din Marea Britanie și-a recreat gospodăria ca acasă: „Creștem găini și rațe, muncim cu dragoste pământul” # Adevarul.ro
Departe de satul natal din Ardeal, doi români și-au recreat viața tradițională românească, chiar în inima Angliei. „Poți să iei românul din sat, dar nu poți scoate satul din român”, mărturisesc cei doi.
12:30
Nu-i doar un mușchi încordat! Cum să faci diferența între o simplă întindere și o hernie de disc # Adevarul.ro
Durerea de spate a devenit o problemă globală, majoritatea dintre noi atribuind-o, adesea pripit, unei simple întinderi musculare după o zi lungă la birou sau un efort fizic.
12:30
Maroc are cei mai buni tineri fotbaliști din lume. Argentina, zdrobită în finala Mondialului U20 # Adevarul.ro
În Chile s-a încheiat Campionatul Mondial de fotbal U-20.
12:15
Ucraina nu are de gând să cedeze Rusiei niciun teritoriu neocupat ca parte a acordului de pace menit să pună capăt războiului la scară largă, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu pentru NBC.
12:00
Când legătura sufletească devine provocare: Semne și vindecare în relația cu o mamă narcisistă # Adevarul.ro
Relația mamă-fiică este adesea o legătură complexă, uneori dificilă, mai ales cu o mamă narcisistă. Află de la Carmen Alexandrina Ene - psiholog, psihoterapeut, doctor în psihopatologie la Sorbona, cum să recunoști aceste tipare, impactul lor și cum să pornești pe calea vindecări
12:00
Patru persoane au murit luni dimineață într-un incendiu izbucnit într-un imobil cu zece etaje din arondismentul 3 al orașului francez Lyon, a anunțat prefectura Rhône, potrivit Le Figaro.
12:00
Privind închirierea prin licitație publică a spațiului “Cafenea/bistro” în suprafață utilă de 556,19 mp, la care se adaugă terasa exterioară descoperită spre mare, în suprafață de 324,00 mp, aflat la P+S din cadrul Cazinoului Constanța
12:00
Lui Răzvan Marin nu-i merge deloc bine cu familia Lucescu. Pus la zid de Mircea, a fost bătut de Răzvan # Adevarul.ro
Răzvan Marin (29 de ani) a fost învins duminică de Răzvan Lucescu (56 de ani), în campionatul Greciei.
12:00
Breșa din sistemul informatic al Penitenciarului Târgu Jiu: un polițist a facilitat accesul neautorizat. Conducerea unității, schimbată # Adevarul.ro
Administrația Națională a Penitenciarelor a făcut publice detalii despre incidentul informatic de la Penitenciarul Târgu Jiu, care a avut loc pe 16 septembrie 2025 și care a afectat temporar confidențialitatea și integritatea unor informații.
11:45
Într-o perioadă în care cumpărăturile online devin tot mai frecvente, găsirea celor mai bune oferte poate consuma timp și energie. Shopilo.ro simplifică acest proces
11:45
2,1 GW zilnic. Uniunea Europeană își mobilizează resursele pentru a ajuta Ucraina să treacă iarna fără colaps energetic # Adevarul.ro
Uniunea Europeană își intensifică sprijinul acordat Ucrainei în perspectiva sezonului rece, marcat de riscuri majore asupra infrastructurii energetice, aflată constant sub amenințarea atacurilor rusești.
Acum 4 ore
11:30
Fosta directoare a CNCIR, trimisă în judecată de DNA. E acuzată că a primit șpagă excursii în străinătate # Adevarul.ro
Ioana Timofte, fosta directoare a Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune, a fost trimisă în judecată de procurorii DNA, fiind acuzată de luare de mită în formă continuată.
11:30
Fructele care aproape au dispărut de pe piață: „Au fost călduri mari, secetă mare de tot. S-au uscat, nu mai e nimic” # Adevarul.ro
Fructele românești care odinioară umpleau livezile și piețele aproape au dispărut.
11:30
Trump neagă că ar fi discutat problema Donbasului cu Putin. Două tabere la Casa Albă privind soluționarea conflictului # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că nu a discutat cu Vladimir Putin subiectul Donbas în cadrul ultimei lor conversații telefonice, relatează Kyiv Post.
11:30
România, „cel mai important aliat NATO”. Ministrul Nazare, mesaj video din SUA alături de emisarul lui Trump, Paolo Zampolli # Adevarul.ro
Aflat într-o vizită oficială în SUA, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a publicat un mesaj video cu Paolo Zampolli, emisarul special american pentru parteneriate globale, care a descris România drept „cel mai important aliat NATO” și un actor-cheie în procesul de pace din Ucraina.
11:30
Infrastructura Ucrainei, din nou sub foc rusesc: atacuri masive asupra căilor ferate, porturilor și rețelelor energetice # Adevarul.ro
Rusia a intensificat, la finalul săptămânii trecute, atacurile asupra infrastructurii critice din Ucraina, vizând în mod coordonat linii feroviare, rețele electrice și facilități logistice în mai multe regiuni ale țării.
11:30
Cât l-a costat pe Dan Șucu „jucăria” Rapid în ultimii trei ani. Patronul giuleștenilor a vorbit despre „patrimoniul familiei” # Adevarul.ro
Dan Șucu, 62 de ani, este patron la două cluburi de fotbal: Rapid și Genoa.
11:15
Premierul Poloniei: „Nimeni nu ar trebui să pună presiune pe Ucraina să cedeze teritorii în schimbul păcii” # Adevarul.ro
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a transmis duminică un mesaj ferm în contextul reapariției unor sugestii privind o eventuală cedare de teritorii de către Ucraina, în schimbul unei presupuse încheieri a războiului.
11:15
Medicul adus să vindece rănile echipei CFR Cluj. Fusese dat afară pentru că era „omul lui Paszkany” # Adevarul.ro
Ultima oară la Hermannstadt și la Dinamo, Iuliu Mureșan (71 de ani) revine la CFR Cluj, club la care a făcut performanță pe timpul lui Arpad Paszkany.
11:15
Săptămâna începe cu vreme rece. Zonele în care temperaturile minime se apropie de pragul gerului # Adevarul.ro
Ziua de luni, 20 octombrie, a început cu vreme rece în cea mai mare parte a țării.
11:15
După ani în care publicul român i-a primit cu entuziasm și săli pline, Lord of the Dance se pregătește să revină în primăvara lui 2026, cu un turneu aniversar ce marchează trei decenii de la debut.
11:00
Pensiile magistraților, în așteptarea deciziei CCR. Fostul judecător Tudorel Toader: „Sunt două variante” # Adevarul.ro
Curtea Constituțională a României decide luni, 20 octombrie, soarta reformei pensiilor magistraților, după două amânări. Tudorel Toader, fost judecător CCR, explică care sunt posibilele scenarii.
11:00
Locatarii blocului din Rahova afectat de explozie intră cu escortă să își recupereze lucrurile. Anunțul făcut de prefectul Capitalei # Adevarul.ro
Locatarii blocului în care a avut loc o explozie devastatoare, vineri, vor fi lăsați pentru scurt timp să intre în apartamente pentru a-și recupera o parte din bunuri.
11:00
Gig Nețoiu și-a inaugurat ferma cu vaci de peste 500 de kilograme. Omul de afaceri a făcut cinste cu must, gogoși și scovergi # Adevarul.ro
Fostul acționar de la Dinamo, Craiova și Rocar, Gigi Nețoiu (66 de ani) are afaceri în agricultură și în zootehnie.
11:00
Hackeri ruși sparg sistemele informatice ale Ministerului britanic al Apărării. Date despre baze și personal militar, compromise # Adevarul.ro
Un nou episod tensionat în războiul digital care se desfășoară în paralel cu conflictele militare tradiționale a ieșit la iveală duminică, în presa britanică.
10:45
De ce vrea Putin întreg Donbasul, poarta spre inima Ucrainei ? O miză strategică, simbolică și... personală # Adevarul.ro
Pretențiile liderului de la Kremlin față de estul Ucrainei nu sunt nici recente, nici întâmplătoare. Într-un interviu acordat publicației Tagesspiegel, analistul Andreas Umland, explică de ce Donbasul rămâne una dintre cele mai importante mize ale războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei.
10:30
Elvir Kolic a reușit execuția campionatului: lovitura scorpionului. Bosniacul s-a inspirat de la spectaculosul portar columbian Rene Higuita # Adevarul.ro
În etapa a 13-a, bosniacul Elvir Kolic, 30 de ani, a reușit execuția de până acum a sezonului.
10:30
Retailerul turc Trendyol, deținut în proporție de 76% de gigantul chinez Alibaba, a anunțat că a inclus pe platforma sa și produse ale Carrefour, precizând că această colaborare acoperă peste 200 de categorii de produse.
10:30
O doctoriță a fost obligată să plătească despăgubiri de aproape 300.000 de euro pentru că nu a depistat Sindromul Down la un făt # Adevarul.ro
Un medic din Franța a fost obligat să plătească despăgubiri de aproape 300.000 de euro unui cuplu, după ce nu a reușit să depisteze Sindromul Down la copilul lor încă din timpul sarcinii.
10:15
Traficul rutier a fost blocat pe Drumul Expres 12 după un accident între un TIR și două autoutilitare # Adevarul.ro
Pe DEx12, la kilometrul 22, pe raza localității Balș, județul Olt, sensul de mers dinspre Pitești către Craiova este blocat din cauza unui accident rutier în care au fost implicate un TIR și două autoutilitare.
10:00
Cum trebuie măsurată corect tensiunea arterială. Dr. Tatu-Chițoiu: „Nu stați toată ziua cu tensiometrul după dumneavoastră. Este o aiureală!” # Adevarul.ro
Măsurarea tensiunii arteriale este o procedură aparent simplă, dar frecvent realizată greșit atât în cabinet, cât și acasă, avertizează dr. Gabriel Tatu-Chiţoiu, un reputat medic cardiolog român.
09:45
Descoperire șocantă: un bărbat a fost bătut cu cruzime și apoi incendiat, după o ceartă cu prietenii. Trei suspecți și doi martori, duși la audieri # Adevarul.ro
Descoperire șocantă la Ciacova: un bărbat de 45 de ani a fost găsit carbonizat în propria casă. Vecinii au sunat la 112 după ce au observat fum ieșind din locuință.
09:45
Peste 20 de persoane, evacuate dintr-un bloc în urma unui incendiu. O persoană a suferit un atac de panică # Adevarul.ro
Peste 20 de persoane au fost evacuate, luni dimineață, după ce un incendiu a izbucnit într-un bloc aflat în Constanța. O persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale pentru că făcuse un atac de panică.
09:45
Curg mesajele după vestea că medicul antivaccinist Flavia Groșan e în comă. Marian Godină: „A tratat oameni după ureche” # Adevarul.ro
Vestea că Flavia Groșan e în comă a inundat rețeaua socială Facebook cu mesaje de susținere pentru cunoscutul medic antivaccinist, dar și de amenințare la adresa celor care au contestat-o pe doctoriță.
Acum 6 ore
09:30
Victimele exploziei din Rahova, stabile după operații. Adolescenta de 17 ani e conștientă # Adevarul.ro
Victimele exploziei din Sectorul 5 al Capitalei, internate şi operate la Spitalul Clinic de urgenţă Floreasca sunt în stare stabilă, în timp ce adolescenta de 17 ani internată la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” este conştientă şi cooperantă.
09:30
Distrigaz Sud Rețele a anunțat luni dimineață că reia parțial alijmentarea cu gaze în zona afectată de explozia din Rahova, precizând că a cerut și obținut aprobarea Comitetului pentru Situații de Urgență al Municipiului București și Instituția Prefectului Municipiului București.
09:15
Scene cumplite în Ucraina: un bărbat filmat cum fuge cu o femeie rănită în brațe. Rușii împușcă civili pe străzile din Pokrovsk # Adevarul.ro
Un bărbat a fugit cu o femeie rănită în brațe către militarii ucraineni, după ce trupele ruse au deschis focul asupra civililor pe străzile din Pokrovsk. Scene dramatice au fost surprinse de un militar ucrainean cu ajutorul unei drone Mavic.
09:15
Cum se prezintă Volkswagen ID.4 Pro după Eurocharge 2025, un test maraton de 4.576 km.
09:15
Mircea Lucescu, piromanul din fotbalul românesc. Aliat cu Gigi Becali, selecționerul întreține focul conflictelor # Adevarul.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) provoacă scandaluri pe bandă rulantă. Și i-a pus în cap pe doi jucători ai naționalei, pe oficialii olteni și pe apărătorii cauzei Stelei.
09:00
Soțul tinerei care a murit la Constanța după naștere acuză că a fost presat să refuze intervențiile chirurgicale # Adevarul.ro
Soțul Mădălinei, femeia de 29 de ani care a murit după naștere la spitalul Armonia, susține că medicii l-au pus să semneze în numele ei un refuz pentru histerectomie, în timp ce aceasta sângera pe masa de naștere.
08:45
Rusia se pregătește pentru un conflict prelungit cu NATO: Are suficiente resurse pentru un nou front? # Adevarul.ro
În toamna anului 2025, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a anunțat mobilizarea a două milioane de rezerviști, permițând desfășurarea acestora în afara granițelor țării.
08:30
Rebelii houthi au arestat 20 de angajați ai ONU. Șeful UNICEF în Yemen, printre ostatici # Adevarul.ro
Rebelii houthi au arestat la Sanaa 20 de angajați ai Națiunilor Unite, inclusiv reprezentantul UNICEF în Yemen, cetățeanul britanic Peter Hawkins.
