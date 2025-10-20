Creșterea economică a Chinei încetinește pe măsură ce tensiunile comerciale cu SUA se intensifică

14:10

Auterion, una dintre companiile de software de top din lume pentru drone de apărare, a anunțat finalizarea cu succes a programului Artemis, care a creat o dronă de atac cu rază lungă de acțiune. Noua dronă, testată în Ucraina, poate parcurge până la 1600 de kilometri și are un sistem de ghidare vizuală care asigură […]