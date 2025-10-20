Kazahstan a redus producţia de petrol şi gaze de la Karachaganak după atacul cu drone al Ucrainei în Rusia

07:30

Israel a lansat duminică o serie de lovituri aeriene în Fâşia Gaza şi a anunţat că opreşte din nou distribuirea ajutoarelor umanitare în enclava palestiniană, ca răspuns după atacurile asupra forţelor sale, care au ucis doi soldaţi israelieni, în timp ce apărarea civilă din Fâşia Gaza a consemnat cel puţin 33 de decese în urma raidurilor israeliene, conform unui bilanţ provizoriu al noilor atacuri pentru care Israelul şi gruparea Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistiţiului mediat de preşedintele american Donald Trump, relatează agenţiile AFP şi Reuters.