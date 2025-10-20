Kazahstan a redus producţia de petrol şi gaze de la Karachaganak după atacul cu drone al Ucrainei în Rusia
Atacul dronelor ucrainene asupra unei uzine de procesare a gazului de la Orenburg (Rusia) a forţat ţara vecină, Kazahstan, să-şi reducă producţia la zăcământul său de petrol şi gaz condensat Karachaganak, cu 25% până la 30%, au declarat luni, pentru Reuters, două surse din industria petrolieră.
Atacul dronelor ucrainene asupra unei uzine de procesare a gazului de la Orenburg (Rusia) a forţat ţara vecină, Kazahstan, să-şi reducă producţia la zăcământul său de petrol şi gaz condensat Karachaganak, cu 25% până la 30%, au declarat luni, pentru Reuters, două surse din industria petrolieră.
Miniştrii Energiei din Uniunea Europeană au sprijinit luni propunerea de a interzice importurile de gaze ruseşti, impulsionând eforturile blocului comunitar de a reduce şi mai mult veniturile Rusiei de pe urma exporturilor de energie, transmite DPA.
Cel mai mare declin al construcțiilor, din UE, înregistrat de România – date oficiale Eurostat august 2025 # Economica.net
Lucrările de construcţii au scăzut cu 0,9% în Uniunea Europeană şi cu 0,1% în zona euro în august, comparativ cu luna precedentă (când s-a înregistrat un avans de 0,9% în UE şi de 0,5% în zona euro), iar România a înregistrat cel mai semnificativ declin al acestui indicator, arată datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
Românii au dat buzna să împrumute statul. Dobânzi fără echivalent și sume uriașe plasate în Fidelis # Economica.net
Ultima ediție a programului Fidelis, prin care statul atrage bani de la cetățeni, a fost un nou succes, conform datelor anunțate de Ministrul Finanțelor. S-au plsat circa 2,2 miliarde de lei, lucru deloc anormal, având în vedere dobânzile semnificativ peste cele bancare plătite de Guvern.
Explozie la rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești. Rafinăria este în revizie – Actualitatea Prahoveană # Economica.net
Un bărbat a fost aruncat într-un canal de colectare din incinta Lukoil de suflul unei explozii produse la o instalație a rafinăriei ploieștene, în jurul orei 12:00, în timpul reviziei, scrie Actualitatea Prahoveană
BMW M4 CS VR46, unul din cele mai interesante coupe-uri sportive, a fost livrat zilele trecute în România, nu într-unul, ci chiar în două exemplare.
„Norul morţii” – Capitala Indiei, New Delhi, învăluită de un nor toxic. Poluarea depăşeşte de peste 16 ori limitele admise # Economica.net
Capitala Indiei, New Delhi, era învăluită luni într-un nor de gaze toxice, iar nivelul poluării, aflat într-o creştere constantă de-a lungul anilor, depăşea de peste 16 ori limita maximă admisă de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), informează AFP. Poluarea aerului din New Delhi provoacă în fiecare an mii de decese premature, cauzate de cancere, boli cardiace şi afecţiuni respiratorii.
Ucraina are nevoie de 25 de sisteme antiaeriene americane Patriot suplimentare – Zelenski # Economica.net
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că ţara sa are nevoie de 25 de sisteme aeriene americane Patriot suplimentare pentru a o ajuta să facă faţă loviturilor ruse. El a spus că "a demarat discuţii cu companii din sectorul apărării" pentru a pregăti un contract înb acest sens, transmit AFP şi Reuters.
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, intenţionează să comande încă 15 avioane de vânătoare F-35 de la producătorul american Lockheed Martin, a declarat luni o sursă parlamentară pentru Reuters, confirmând o informaţie publicată de revista Spiegel.
Digi România lansează o emisiune de obligaţiuni de 500 mil. euro şi anunţă răscumpărarea integrală a obligaţiunilor scadente în 2028 # Economica.net
Digi Romania a lansat o ofertă în valoare totală principală de 500 de milioane de euro, reprezentând obligațiuni senioare garantate cu scadența în 2031, potrivit unei comunicări transmise la Bursa de Valori București.
IKEA a făcut cea mai mare tranzacție cu păduri din istoria companiei, în valoare de 720 milioane de euro # Economica.net
Ingka Investments, divizia de investiții a Ingka Group (cel mai mare retailer IKEA), a convenit să cumpere aproape 153.000 de hectare de terenuri pentru păduri în Letonia și Estonia, într-o tranzacție care este cea mai mare din istoria companiei, se arată într-un comunicat de presă.
Mega-tranzacţie pe piaţa luxului – Patronul Gucci a luat patru miliarde de euro pe divizia de parfumuri şi îngrijirea frumuseţii. L’Oreal este cumpărătorul # Economica.net
Kering, proprietarul Gucci, a anunţat vânzarea diviziei sale pentru îngrijirea frumuseţii firmei franceze L'Oreal, pentru patru miliarde de euro (4,66 miliarde de dolari), o schimbare majoră a strategiei de către noul director general Luca de Meo, care vrea să reducă datoria grupului de lux şi să se concentreze pe afacerea de bază din domeniul modei, transmite Reuters.
Banca Centrală Europeană întâmpină cu căldură intrarea Bulgariei în zona euro, la 1 ianuarie 2026, când ţara va deveni membru cu drepturi depline a uniunii monetare, a declarat preşedintele BCE, Christine Lagarde, într-un interviu acordat televiziunii naţionale bulgare, BNT, şi difuzat duminică seara, transmite BTA.
Listare Cris-Tim. 85% din cele peste 4 milioane de acțiuni puse în vânzare de CFH este subscrisă încă din a doua zi de tranzacționare # Economica.net
Investitorii de retail au subscris masiv din tranşa care le este alocată în oferta publică iniţială a companiei Cris-Tim Family Holding, activă pe piaţa de mezeluri şi mâncăruri gata preparate, chiar din prima zi a operaţiunii de piaţă, potrivit datelor disponibile pe platforma unui broker. Luni 20 octombrie, subscrierea a fost exprimată pentru achiziția a 3,45 milioane de acțiuni din cele 4,06 milioane de acțiuni puse în vânzare de companie pe segfmentul retail.
Bogdan Putinică a plecat din fruntea Microsoft România pentru a conduce expansiunea startup-ului global de AI Wonderful în 29 de ţări # Economica.net
Bogdan Putinică, unul dintre cei mai cunoscuți lideri români din tehnologie, preia conducerea companiei globale de agentic AI Wonderful ca Executive General Manager în 29 de țări din Europa Centrală, de Sud-Est și CIS. Din noul rol, el va coordona extinderea accelerată a companiei și adopția tehnologiei AI în piața operațiunilor de client service, estimată la 1% din PIB la nivel internațional.
Anunț de la H&M pentru toții clienții din România. Nu mai pot face asta până la sfârșitul anului # Economica.net
Retailerul H&M a transmis un anunț clienților din România privind întreruperea unui program până la finele acestui an.
În sfârșit vești bune de la buget. Deficitul nu mai crește, ca pondere în PIB. Unde s-a oprit la finalul lui septembrie # Economica.net
Deficitul bugetar al României a încetat să mai avanseze ca pondere în Produsul Intern Brut (PIB), după primele 9 luni ale acestui an. Mai exact, procentul s-a oprit la 5,4% la final de septembrie, similar cu cel de anul trecut. Ca valoarea absolyută, gaura de la buget a urcat de la puțin peste 96 de milirde de lei la peste 103 miliarde de lei.
Ce le cere Trump lui Putin şi Zelenski acum – Cea mai recentă „declaraţie de pe scara Air Force One” # Economica.net
Preşedintele SUA, Donald Trump, a apreciat că Ucraina şi Rusia ar trebui să îngheţe linia frontului şi să pună capăt conflictului, ceea ce ar include şi divizarea regiunii estice Donbas, relatează luni dpa.
Un grup de companii românești, grant de 11 mil. euro pentru roboți. ”Imaginați-vă roboți umanoizi și patrupezi care merg pe trotuare și livrează mâncarea sau cumpărăturile” # Economica.net
Startup-ul românesc de deep-tech .lumen, cunoscut pentru ochelarii pentru nevăzători, a câștigat un grant de 11 milioane de euro, cofinanțat de UE, pentru dezvoltarea roboților autonomi de livrare, împreună cu alți patru parteneri.
„Frică în China” – Frâna violentă a economiei creşte „teama dezechilibrelor structurale”, în umbra războiului comercial cu SUA # Economica.net
Economia chineză a înregistrat în trimestrul trei din 2025 cel mai lent ritm de creştere din ultimul an, cererea internă fragilă sporind dependenţa de producţia industrială şi de exporturi, sporind temerile privind extinderea dezechilibrelor structurale, transmite Reuters.
SVN România a vândut peste 1.300 de locuințe în valoare de 200 de mil. euro în primele nouă luni din 2025 # Economica.net
Compania de consultanță imobiliară SVN Romania, unul dintre principalii jucători de profil și compania cu cea mai extinsă activitate pe segmentul rezidențial, a vândut peste 1.300 de locuințe în valoare de circa 200 de milioane de euro în primele nouă luni din acest an.
Volumul lucrărilor de construcţii a crescut, în primele opt luni din 2025, faţă de perioada similară din 2024, ca serie brută, cu 9,7%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 9,8%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
”Începând cu 1 ianuarie 2026, Bulgaria va trece de la leva bulgărească la euro. Pentru a reflecta această schimbare de monedă, ne actualizăm Termenii personali, precum și termenii pentru produsele noastre. Aceste modificări vor intra în vigoare începând cu 17 decembrie 2025”, arată o notificare a Revolut pentru clienții săi.
Autorităţile de la Beijing s-au angajat să faciliteze folosirea yuanului de către instituţiile interne şi externe, ca parte a eforturilor lor de a promova pe plan global moneda chineză, transmite Bloomberg.
Carrefour este primul lanț alimentar din România care intră în marketplace-ul Trendyol, potrivit unui comunicat de presă.
Prețurile locuințelor în UE au crescut mai rapid decât veniturile în ultimul deceniu și, împreună cu creșterea recentă a ratelor ipotecare, au redus accesibilitatea la achiziție, arată un raport al Comisiei Europene, publicat recent.
Grupul medical Medicana deschide reprezentanță în România. Vrea să deschidă spital privat în ţară până în 2028 # Economica.net
Medicana Health Group din Turcia are ca obiectiv deschiderea unui spital în București până în 2028. Ana Herkmen preia conducerea reprezentanței din România a Medicana Health Group, unul dintre cele mai importante grupuri medicale din Turcia, potrivit unui comunicat remis Economica.net.
Reprezentanții Distrigaz Sud Rețele au comunicat azi că va fi reluată alimentarea cu gaze naturale în perimetrul afectat de explozia din Rahova
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat pregătit să-l întâlnească pe preşedintele rus Vladimir Putin la Budapesta, într-un interviu acordat duminică postului de televiziune american NBC, în urma discuţiilor cu Donald Trump, preşedintele SUA, a consemnat agenţia de presă ungară MTI.
Comisia Europeană cere statelor UE să susţină o declaraţie ce ar permite inspectarea petrolierelor din „flota fantomă” a Rusiei # Economica.net
Comisia Europeană le solicită statelor membre ale UE să sprijine o declaraţie maritimă în baza căreia aceste ţări să poată colabora cu ţările de pavilion pentru a desfăşura inspecţii la bordul petrolierelor din "flota fantomă" folosită de Rusia pentru a exporta petrol ocolind sancţiunile occidentale, relatează duminică Reuters.
O nouă eră sau doar un „intermezzo” în odiseea de stânga sud-americană? Primul guvern de dreapta din ultimii 20 de ani, în Bolivia # Economica.net
Senatorul de centru-dreapta Rodrigo Paz a câştigat duminică al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Bolivia, învingându-l pe rivalul său de dreapta Jorge "Tuto" Quiroga, într-o ţară pradă unei crize economice profunde după două decenii de guverne de stânga, comentează AFP.
Germania – AfD vrea ca Trump să devină cetăţean de onoare al unui district din sud-vestul ţării # Economica.net
Partidul de extremă dreapta Alternativă pentru Germania (AfD) a propus ca preşedintele american Donald Trump să fie numit cetăţean de onoare al districtului Bad Dürkheim din sud-vestul Germaniei, relatează luni dpa.
Românii de la Simtel se extind în Europa. După Germania, au deschis businees și în Suedia, Simtel Nordics # Economica.net
Conducerea Simtel Team S.A deschiderea unei noi filiale în Stockholm, Suedia – Simtel Nordics. Această inițiativă marchează o nouă etapă în procesul de extindere internațională a companiei și este fundamentată pe oportunitățile de piață identificate în regiunea nordică, una dintre cele mai dinamice și avansate din Europa în domeniul tranziției energetice, arată compania într-un comunicat de presă.
Sesizarea Înaltei Curţi în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor, pe masa CCR # Economica.net
Curtea Constituţională a României discută luni sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.
Negocieri pentru pace în Ucraina – Ce i-a spus Trump lui Zelenski – dezvăluri Financial Times # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump l-a îndemnat pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, la întâlnirea avută vineri la Casa Albă, să accepte termenii propuşi de preşedintele rus Vladimir Putin pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, avertizându-l că liderul de la Kremlin a ameninţat că va "distruge" Ucraina dacă aceasta nu îi acceptă propunerile, în condiţiile în care Putin şi-a diminuat pretenţiile faţă de cele formulate la summitul avut cu Trump în august, scrie duminică publicaţia Financial Times, citată de agenţiile Reuters şi EFE.
Un „mare cumpărător de fabrici” din România desființează vechi hale și pregăteşte un proiect rezidențial – Profit.ro # Economica.net
Grupul NCH Capital, unul dintre cei mai activi cumpărători de fabrici din România în perioada 1997 – 2000, pregătește acum desființarea unor vechi clădiri din cartierul bucureștean Colentina, în care a funcționat o fabrică de perii colectoare pentru motoare electrice, și propune construirea în loc a unui complex rezidențial.
Israel şi Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistiţiului din Gaza. Zeci de morţi, inclusiv doi soldaţi israelieni # Economica.net
Israel a lansat duminică o serie de lovituri aeriene în Fâşia Gaza şi a anunţat că opreşte din nou distribuirea ajutoarelor umanitare în enclava palestiniană, ca răspuns după atacurile asupra forţelor sale, care au ucis doi soldaţi israelieni, în timp ce apărarea civilă din Fâşia Gaza a consemnat cel puţin 33 de decese în urma raidurilor israeliene, conform unui bilanţ provizoriu al noilor atacuri pentru care Israelul şi gruparea Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistiţiului mediat de preşedintele american Donald Trump, relatează agenţiile AFP şi Reuters.
Bursa de la Bucureşti a pierdut 3,98 miliarde de lei la capitalizare, în această săptămână # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a pierdut 3,98 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,87%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a scăzut cu 65,85%, în comparaţie cu săptămâna anterioară.
Kia intenționează să își tripleze producția de vehicule electrice în Europa în următorii doi ani # Economica.net
Președintele și directorul executiv al Kia, Ho Sung Song susține că marca sa va majora puternic producția uzinei din Slovacia pentru a impune pe piață recent lansatul EV4 și viitorul EV2.
Ospitalitatea românească, mult potențial și puțină strategie: ce lipsește în industria hotelieră. Diana Popescu, Epoque Hotel: Ca țară, lucrăm încă prea fragmentat. Nu avem o direcție clară # Economica.net
România începe să atragă tot mai mult interes din partea rețelelor internaționale de ospitalitate, însă rămâne o piață fără coerență și fără o strategie națională pentru turismul de lux. Diana Popescu, fondatoarea Epoque Hotel, primul hotel din România acceptat în prestigioasa rețea Relais & Châteaux, vorbește, într-un interviu pentru Economica.net, despre percepția României în industria globală, comportamentul turiștilor români și străini, și despre ce lipsește pentru ca țara noastră să se transforme într-o destinație de lux autentică.
Altex, unul dintre cei mai mari retaileri electro-IT din România, pregătește lansarea unui serviciu propriu de livrare la lockere, însă implementarea efectivă va fi efectuată cel mai probabil anul viitor.
Decizie oficială pentru români şi toţi cetăţenii din UE. Cum vom folosi telefoanele, tabletele și laptopurile # Economica.net
Comisia Europeană a adoptat noi cerințe de ecodesign pentru alimentatoarele externe folosite pentru încărcarea sau alimentarea dispozitivelor electronice precum laptopuri, telefoane, routere wireless sau monitoare. Pentru prima dată, toate încărcătoarele USB vândute în UE trebuie să includă un port USB-C și să funcționeze cu cabluri detașabile.
Noul CEO al Porsche are ca sarcină echilibrarea investițiilor cu presiunea de a reduce costurile # Economica.net
Michael Leiters, cel care va prelua funcția de CEO al Porsche în ianuarie 2026, și-a perfecționat abilitățile în domeniul automobilelor de lux la McLaren Automotive și Ferrari, iar acum are ca țintă readucerea companiei germane la un nivel de profitabilitate care să mulțumească acționarii.
Răsturnare de situație în HoReCa. Românii au comandat acasă mai mult decât au mâncat în oraș. Cât au plătit în medie pe persoană # Economica.net
Românii au plătit, în medie, 61 de lei de persoană, pentru o comandă de mâncare cu livrare. În condițiile în care în marile orașe 80% din populație a comandat cel puțin o dată, în ultimele șase luni, segmentul delivery a ajuns să în depășească pe cel al restaurantelor, ca pondere în piața HoReCa, arată studiul Hospitality Culture Research 2025.
Fostul preşedinte Sarkozy spune că nu-i e frică de închisoare şi că va scrie o carte în timpul petrecut în spatele gratiilor # Economica.net
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, care urmează să ispăşească începând de marţi o sentinţă de 5 ani de închisoare după ce a fost condamnat pentru că a încercat să adune bani de campanie din Libia în 2007, spune că nu îi este frică să meargă la închisoare, relatează La Tribune Dimanche, preluată de Reuters.
O fostă fabrică de renume din București se transformă în apartamente. Investiție de peste 100 de milioane de euro # Economica.net
Sema Real Estate, companie deținută de omul de afaceri Ion Rădulea, anunță prima investiție în apartamente pe terenul fostei fabrici Semănătoarea din București, la 20 de ani de la primul anunț despre planurile pentru acest teren. În primă fază vor fi construite 301 apartamente, cu o investiție de 55 de milioane de euro.
14.000 de locuitori din zona Voluntari, fără gaze naturale, după ce un incendiu a afectat sistemul de distribuţie # Economica.net
Alimentarea cu gaze naturale a fost sistată pentru aproximativ 14.000 de consumatori din zona Voluntari, potrivit potrivit unui comunicat de presă al Neogas Grid SA.
Țeavă de gaze, fisurată în Voluntari. 58 de persoane au fost evacuate dintr-un hotel # Economica.net
O ţeavă de gaze s-a fisurat duminică, în urma unui incendiu produs la două autoturisme aflate pe Bulevardul Pipera din Voluntari, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dealul Spirii Bucureşti-Ilfov.
Teribilism pe autostrada A0: șofer de 24 de ani, amendat cu 3.000 de lei după ce a condus cu 227 km/h # Economica.net
Un tânăr în vârstă de 24 de ani a fost sancţionat cu amendă de 3.037 lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 120 de zile, după ce a condus cu 227 km/h pe Autostrada A0.
