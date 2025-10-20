Boeing crește producția 737 MAX

14:00

Lucrările de construcții au scăzut cu 0,9% în Uniunea Europeană și cu 0,1% în zona euro în august, comparativ cu luna precedentă (când s-a înregistrat un avans de 0,9% în UE și de 0,5% în zona euro), iar România a înregistrat cel mai semnificativ declin al acestui indicator, arată datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).