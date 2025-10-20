Maxime de 26°C urmate de scăderi rapide: cum va evolua vremea în următoarele două săptămâni

15:40

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că două dintre persoanele care au fost rănite în urma exploziei de la blocul din cartierul Rahova și care au arsuri grave vor fi transferate în străinătate. El a adăugat că, potrivit primelor estimări, există posibilitatea ca blocul să nu mai poată fi reparat și să fie necesară demolarea lui. … Articolul Ilie Bolojan anunță transferul în străinătate a doi dintre răniții în urma exploziei din Rahova, care au arsuri apare prima dată în Main News.