Emisarul Steve Witkoff și ginerele lui Donald Trump au ajuns în Israel, după bombardamentele din Gaza
Digi24.ro, 20 octombrie 2025 14:50
Emisarul Steve Witkoff și ginerele președintelui american Donald Trump au ajuns luni în Israel pentru a evalua progresele înregistrate în planul privind Gaza, după ce violențele din weekend au amenințat să distrugă armistițiul obținut cu greu, relatează France24.
• • •
Nicușor Dan a discutat cu comisarul european Magnus Brunner despre protejarea frontierelor UE și „multiplele provocări hibride"
Președintele României, Nicușor Dan, a discutat luni, la Palatul Cotroceni, cu comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner. Protejarea frontierelor externe ale UE, dar și „prima evaluare Schengen pentru România” au dominat agenda discuțiilor.
Realimentarea cu gaze a străzilor din vecinătatea blocului explodat din Rahova, amânată. Care este motivul
Realimentarea cu gaze a clienților Distrigaz Sud Rețele de pe străzile din vecinătatea blocului din Rahova care a sărit în aer a fost amânată din cauza extinderii perimetrului suspus cercetărilor în cazul exploziei de vineri, anunță compania într-un comunicat de presă.
Oana Țoiu, despre vizita lui Vladimir Putin la Budapesta: „Să ceară permisiunea înainte de a intra în spaţiul aerian european"
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat că România nu a primit nicio solicitare privind un zbor al președintelui rus Vladimir Putin către Budapesta, unde ar urma să aibă loc noi negocieri pentru pacea în Ucraina. „Nu a fost confirmat niciun zbor”, a spus ministrul, adăugând că liderul de la Kremlin ar trebui „să ceară permisiunea înainte de a intra în spaţiul aerian european”.
Care este starea victimelor exploziei din Rahova, internate la spitalele Floreasca și „Grigore Alexandrescu"
Pacienţii, victime ale exploziei din Sectorul 5 al Capitalei, internaţi şi operaţi la în Spitalul Clinic de urgenţă Floreasca sunt în stare stabilă, iar un al treilea pacient a început recuperarea. Adolescenta de 17 ani internată la Spitalul „Grigore Alexandrescu” are fracturi costale şi de coloană, dar este conştientă şi cooperantă.
Nicolas Sarkozy, primit de Emmanuel Macron la Palatul Elysee cu câteva zile înainte de a merge la închisoare
Vineri, 17 octombrie, Nicolas Sarkozy a fost primit de președintele francez la Palatul Elysee. Întâlnirea dintre cei doi a avut loc cu doar patru zile înainte ca fostul președinte al Franței să ajungă în spatele gratiilor, relatează BFMTV, confirmând o informație publicată de Le Figaro.
Radu Marinescu, despre decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților: Legitimitatea Guvernului nu depinde de CCR
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a vorbit luni, la „Studio Politic” de la Digi24, despre decizia CCR privind pensiile magistraților. Oficialul a declarat că hotărârile CCR „se pot comenta în sens constructiv”, subliniind că acestea reprezintă „un punct de plecare” pentru eventuale reforme viitoare. Marinescu a precizat că legitimitatea unui Guvern „nu este dată de o decizie sau alta a Curții Constituționale”.
Emisarul Steve Witkoff și ginerele președintelui american Donald Trump au ajuns luni în Israel pentru a evalua progresele înregistrate în planul privind Gaza, după ce violențele din weekend au amenințat să distrugă armistițiul obținut cu greu, relatează France24.
Adevăratele motive din spatele cererilor lui Putin de a controla Donbasul. ISW: „Vor avea poziții mai avantajoase pentru atacuri"
Trecerea întregului teritoriu al Donbasului sub controlul Rusiei, așa cum dorește președintele rus Vladimir Putin, ar putea crea pentru ruși condițiile necesare pentru reluarea ostilităților și a atacurilor asupra Ucrainei din poziții mai avantajoase, la momentul potrivit pentru aceștia, relatează Focus.ua.
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului" pe aliniamentul actual
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că poziția Rusiei nu s-a schimbat în urma remarcilor președintelui american Donald Trump cu privire la necesitatea de a opri trupele ruse și ucrainene de-a lungul liniei actuale de contact pentru a începe negocierile.
Friedrich Merz declară război total extremei drepte: „Acest partid vrea în mod deschis o altă țară"
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni război extremei drepte, aflată în creştere în sondaje, identificând-o drept "principalul adversar" în cele cinci alegeri regionale programate pentru anul viitor.
CCR a amânat până la 12 noiembrie decizia privind sesizarea președintelui Nicușor Dan referitoare la legea regimului cultelor
Curtea Constituţională a României (CCR) a amânat, luni, pentru 12 noiembrie, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan în legătură cu modificările aduse legii privind libertatea religioasă şi regimul cultelor, au precizat, pentru Agerpres, oficiali ai CCR.
Trei sferturi dintre români consideră norocul important în viață. Aproape jumătate afirmă că li s-au adeverit superstițiile (sondaj)
Românii cred în șansă sau destin într-o proporție covârșitoare. 75,3% dintre conaționali sunt de părere că norocul este important în viaţă, iar 41,6% spun că au avut o întâmplare în care o superstiţie s-a adeverit, potrivit Barometrului „România între Magie şi Ezoterie”, realizat de INSCOP Research şi prezentat luni, la Sala Media a Muzeului Ţăranului Român.
AUR își asumă oficial „paternitatea" asupra partidului surpriză din Republica Moldova. Simion și Costiuc au semnat protocolul
Partidul surpriză care a intrat în Parlamentul din Republica Moldova, acuzat că ar fi beneficiat de susținere mascată din partea AUR pe timpul campaniei electorale, a semnat un protocol oficial cu partidul condus de către George Simion, AUR.
Explozie la rafinăria Lukoil de la Ploiești: un bărbat a fost rănit. Instalația este în prezent în revizie
O explozie neurmată de incendiu s-a produs, luni după-amiază, în incinta rafinăriei Lukoil din Ploieşti, care în această perioadă se află în revizie.
Fii salvator. Prim ajutor în cazul dermatitelor de contact
Ucraina a creat un nou interceptor de drone care poate distruge Shahed-urile rusești. „Ne pregătim de producția de serie"
Compania ucraineană de tehnologie militară General Chereshnia a anunțat crearea unei drone „anti-Shahed” numită General Chereshnia Bullet. Compania a anunțat acest lucru pe rețeaua Facebook.
Volodimir Zelenski a cerut prelungirea stării de urgență. Ce înseamnă acest lucru pentru ucraineni
Președintele ucrainean Volodimr Zelenski a înaintat proiecte de lege către Rada Supremă (Parlamentul ucrainean) pentru prelungirea mobilizării și a legii marțiale cu 90 de zile, începând cu 5 noiembrie.
Interdicţia de a importa gaze naturale ruseşti în Uniunea Europeană până la sfârşitul anului 2027 a fost aprobată luni de majoritatea statelor membre, în cadrul unei reuniuni a miniştrilor europeni ai energiei care a avut loc la Luxemburg.
Indignare pe internet, după replica lui Trump pentru protestatarii „No Kings": „Nu pot să cred că este președintele unei țări"
Donald Trump a publicat un videoclip generat de inteligența artificială în care apărea purtând o coroană, pilotând un avion de vânătoare „KING TRUMP” și bombardând protestatarii „No Kings” cu ceea ce par a fi fecale.
Schimbare bruscă de temperatură în România: de la 26°C la -2°C. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
Temperaturile din România vor trece, în următoarele două săptămâni, prin variații semnificative. După un val de căldură neobișnuit pentru finalul lunii octombrie, cu maxime de până la 26°C în sud și est, meteorologii anunță o răcire accentuată. Spre sfârșitul intervalului, minimele vor coborî până la –2°C în zonele montane, iar în restul țării vor fi temperaturi cuprinse între 2 și 6°C, potrivit estimării realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.
Furtuna tropicală Fengshen a făcut prăpăd în Filipine: 7 oameni au murit, iar aproape 50.000 și-au părăsit locuințele
Furtuna tropicală Fengshen a lovit duminică centrul şi nordul Filipinelor, provocând moartea a cel puţin şapte persoane şi forţând 47.000 să îşi părăsească locuinţele, informează agenţia de presă VNA.
Sute de blocuri din București rămân fără apă caldă și căldură, anunță Termoenergetica. Care sunt zonele afectate
Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti anunţă, luni, că în următoarele zile se vor face lucrări de remediere a unor avarii pe conductele reţelei termice, în mai multe zone din Capitală. Potrivit sursei citate, intervenţiile au durate diferite de realizare, în funcţie de complexitatea fiecărei lucrări. Sunt afectaţi locuitorii din aproximativ 250 de blocuri.
Slăbitul cu medicamente poate fi o soluție eficientă pentru persoanele la care dieta și exercițiile fizice nu dau rezultatele dorite, dar trebuie întotdeauna urmat sub supravegherea medicului, pentru a asigura siguranța și echilibrul metabolic al organismului. Despre slăbitul cu medicamente aflăm mai mult de la Dr. Doru Negru, medic primar diabet zaharat, nutriție și boli metabolice.
Ucraina și R. Moldova ar putea deveni membre UE fără drepturi de vot depline. Propunerea, noua încercare de a-l îmbuna pe Viktor Orban
O propunere de modificare a regulilor de aderare la UE se află într-un stadiu incipient de discuţii, astfel încât noii membri ar obţine drepturi depline numai după ce UE şi-ar revizui modul de funcţionare. Este cea mai recentă încercare a guvernelor pro-extindere din UE, precum Austria şi Suedia, de a da un nou impuls procesului de extindere, care este în prezent blocat de Budapesta şi de alte câteva capitale, din cauza temerilor că ar putea genera o concurenţă nedorită pe pieţele locale sau ar compromite interesele de securitate, relatează Politico.
Zelenski și Macron, discuție despre intensificarea presiunilor asupra Rusiei: „Să profităm din plin de fiecare oportunitate"
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit luni, 20 octombrie, cu omologul francez Emmanuel Macron despre eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina. Cei doi lideri au convenit să se întâlnească în viitorul apropiat, relatează Ukrinform.
Jaful de la Luvru: tot ce se știe până acum despre furtul de bijuterii de la muzeul francez
Muzeul Luvru din Paris este încă închis luni, în timp ce poliția investighează un jaf care a vizat bijuteriile coroanei Franței, de o valoare inestimabilă. Hoții, înarmați cu unelte electrice, au pătruns în cel mai vizitat muzeu din lume în plină zi, înainte de a scăpa pe scutere cu opt bijuterii extrem de valoroase, scrie BBC într-un articol care trece în revistă toate informațiile cunoscute despre jaful de duminică.
Alexandru Nazare, discuții în SUA despre securitatea energetică. Ce spune un fost ministru despre importurile de petrol rusesc
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a discutat la Washington despre securitatea energetică a României şi a regiunii cu Jarrod Agen, directorul National Energy Dominance Council de la Casa Albă - organismul american care coordonează politicile energetice strategice ale SUA, potrivit unei postări pe Facebook. „Punem capăt importurilor de gaze şi petrol ruseşti până la 1 ianuarie 2027! În această săptămână, la Strasbourg, alături de colegii din PPE, susţinem noile reguli care închid lacunele ce permit importurile indirecte”, a anunțat, între timp, fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu.
Meciul de la Tel Aviv între Maccabi şi Hapoel a fost anulat. „Violenţe grave" în tribune, bătăi cu poliția în afara stadionului
Orașul de mâine. Școli noi și infrastructură rutieră modernă în nordul Bucureștiului
Ce se întâmplă cu locatarii care au apartamente cu credit ipotecar în blocul din Rahova. Explicațiile primarului Stelian Bujduveanu
După explozia care a distrus mai multe etaje ale unui bloc din Rahova, primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat, în direct la Digi24, că Primăria face o analiză juridică a fiecărui apartament. Verificările urmăresc să stabilească situația locuințelor cumpărate prin credit ipotecar, asigurate sau înscrise în cadastru, pentru ca raportul final să determine ce soluții pot fi oferite proprietarilor rămași fără case.
Deținutul hacker de la Penitenciarul Târgu Jiu a fost ajutat de un polițist. Directorul unității, schimbat (raport ANP)
Deținutul hacker de la Penitenciarul Târgu Jiu, care a provocat o disfuncționalitate în sistemul informatic, a fost ajutat de un angajat al ANP. Un polițist i-a oferit deținutului credențialele pe care le folosea pentru a se loga în sistem.
Cazul mamei decedate la un spital privat în Constanța. Cum au încercat medicii să se acopere de hârtii
Noi informații, în exclusivitate, despre spitalul privat din Constanța unde o tânără a murit la scurt timp după naștere. Spitalul ar putea fi închis în urma controalelor de la Ministerul Sănătății, așa cum s-a întâmplat cu Centrul de Arși de la Floreasca și secția ATI de la Iași. Verificările au scos la iveală nereguli grave. Unitatea nu are secție ATI pentru cazuri complexe și, cu toate acestea, a primit undă verde pentru funcționare de Direcția de Sănătate Constanța. Spitalul privat se prezintă ca maternitatea siguranței totale, dar în caz de urgență, viața pacientelor depinde tot de transferul la un spital public.
Pană majoră la Amazon Web Services: sunt afectate site-uri, aplicații, jocuri oline și servicii bncare
O întrerupere majoră a serviciilor internet afectează zeci de site-uri web, jocuri online şi aplicaţii, inclusiv Amazon și Snapchat. Problemele au început luni dimineaţă şi par să fie legate de o problemă la Amazon Web Services, scrie Sky News.
Cum va fi pus în siguranță blocul din Rahova afectat de explozie: Stelian Bujduveanu a explicat etapele intervenției
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a explicat, în direct la Digi24, că nu se discută despre demolarea completă a blocului distrus de explozia din Rahova, ci despre punerea în siguranță a imobilului. Edilul a precizat că lucrările vor fi realizate de echipe specializate, în baza raportului tehnic care recomandă dezafectarea etajelor superioare și consolidarea structurii de la parter până la etajul 5.
Președintele chinez Xi Jinping a numit șase noi ambasadori, inclusiv în România. Cine este noul diplomat trimis de Beijing la București
Preşedintele chinez Xi Jinping a numit noi ambasadori, în conformitate cu o decizie a Comitetului Permanent al Congresului Naţional al Poporului - organismul legislativ al Chinei, relatează Xinhua, care citează un comunicat oficial difuzat luni. Pe listă figurează şi Chen Feng, numit ambasador în România în locul lui Han Chunlin.
Locatarii blocului afectat de explozia din Rahova vor primi bani și chirii „pe termen lung". Anunțul prefectului Capitalei
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat luni, la Digi24, că „primul pas este să fie pus în siguranță” blocul afectat de explozie. El a precizat că probabil doar „scara care a fost afectată de explozie” va fi demontată, iar locatarii vor primi un fond de 1.500 de lei și chirii acoperite pe termen lung.
Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova anunţă că, în perioada 20 - 25 octombrie, vor fi impuse restricţii de trafic pe DN 1, la kilometrul 73+800, în zona Băneşti, între municipiile Câmpina şi Ploieşti, pentru lucrări de reparaţii la podul Băneşti.
Diana Șoșoacă a ajuns „vedetă" în presa de la Kiev după ce a declarat că „îi va rupe picioarele lui Volodimir Zelenski"
Diana Șoșoacă a reușit să ajungă, din nou, în centrul atenției internaționale după ce a fost la Moscova la un eveniment la care a fost prezent și Vladimir Putin. Dacă propaganda oficială a Kremlinului i-a oferit timp pentru a-și răspândi teoriile conspiraționiste, presa de la Kiev a fost mai puțin blândă eurodeputatul român, după ce a aceasta a declarat că „îi va rupe picioarele lui Volodimir Zelenski”
Edilul orașului Sinaia, Vlad Oprea, s-a întors la primărie după ce a scăpat de măsurile preventive. El a fost primit cu aplauze de angajații primăriei.
Spania vrea ca UE să renunțe la schimbarea orei de anul viitor. Pedro Sanchez: „Nu mai are sens"
Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat pe X că guvernul său are de gând să propună eliminarea schimbării orei în UE. Într-un videoclip postat pe platforma socială, Sanchez a susținut că „schimbarea orei de două ori pe an nu mai are sens”, întrucât „nu contribuie la economisirea energiei și are un impact negativ asupra sănătății și vieții oamenilor”.
Tensiuni în Coaliție din cauza majorării salariului minim. UDMR: „Am decis că nu va crește". PSD: „Înghețarea veniturilor, o greșeală"
Liderii Coaliției de guvernare nu se înțeleg asupra majorării salariului minim în 2026. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, susține că a existat consens în Coaliție că veniturile nu vor crește de la anul, inclusiv PSD fiind de acord cu această variantă. În schimb, public, social-democrații insistă că înghețarea salariilor ar fi o greșeală.
Volodimir Zelenski dezvăluie de câte sisteme de apărare aeriană mai are nevoie Ucraina pentru a putea opri atacurile rușilor
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că ţara sa are nevoie de 25 de sisteme aeriene americane Patriot suplimentare pentru a o ajuta să facă faţă loviturilor ruse. El a spus că "a demarat discuţii cu companii din sectorul apărării" pentru a pregăti un contract înb acest sens, transmite Reuters.
Vladimir Putin ar putea ataca Republica Moldova sau statele baltice, avertizează cancelarul german, Friedrich Merz
Europa trebuie să acționeze și să ia urgent măsuri financiare, militare și politice pentru a ajuta Ucraina și a determina Rusia să încheie războiul, susține Merz. Oficialul german mai avertizează că Rusia ar putea să atace alte țări europene dacă Ucraina nu va rezista, inclusiv Republica Moldova.
Şedință la Ministerul Muncii: sindicatele şi patronatele, chemate la negocieri privind salariul minim
De la deportările din 1947 la „evacuările" din prezent: cum folosește Rusia metodele lui Stalin în războiul din Ucraina
În luna octombrie a anului 1947, peste 78.000 de ucraineni au fost deportați cu forța din vestul Ucrainei în Siberia și Kazahstan. Astăzi, Rusia utilizează din nou deportarea ca armă — doar că în locul trenurilor sunt acum avioane și autobuze, iar în locul ordinelor lui Stalin sunt „programe sociale” și pașapoarte false. Focus.ua a prezentat modul în care s-a desfășurat operațiunea „Zahid”.
Vizita așteptată a lui Putin la Budapesta stârnește revoltă în UE. Ministru lituanian: „Locul lui este la Haga, în fața Tribunalului"
Liderul rus Vladimir Putin ar trebui să fie împiedicat să participe la negocierile menite să înghețe războiul din Ucraina, a avertizat unul dintre cei mai importanți diplomați europeni, după ce președintele american Donald Trump a promovat Ungaria ca țară gazdă. Înaintea reuniunii țărilor membre ale UE de luni, de la Luxemburg, ministrul lituanian de Externe, Kestutis Budrys, a criticat planurile pentru discuții, care ar marca prima vizită a lui Putin într-o țară a UE de la lansarea invaziei pe scară largă, în februarie 2022, anunță Politico.
Viitorul României, cel uitat de unii conducători ai statului român, plânge de foame, doarme în frig și părăsește școala devreme
Potrivit Eurostat (2024), în România, peste o treime dintre copii trăiesc în gospodării expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială (cea mai ridicată rată din Uniunea Europeană). Practic, peste un milion de copii trăiesc într-o formă de precaritate care le afectează profund dezvoltarea. Conform unui raport din 2019 al Salvați Copiii și Unicef, peste 150.000 copii români mergeau seara la culcare flămânzi.
Incendiu devastator în Franța: cel puțin patru persoane au murit după ce blocul în care locuiau a fost cuprins de flăcări
Un incendiu care a izbucnit luni dimineaţa într-un bloc de zece etaje din din Lyon, al treilea cel mai mare oraş din Franţa, a provocat moartea a patru persoane, a anunţat prefectura Rhône într-un comunicat citat de presa franceză.
Val de cutremure de suprafață în România: 8 seisme în câteva zile. „S-a auzit un zgomot puternic, ca de explozie". Ce spun specialiștii
„Un cutremur ciudat, mai probabil o explozie cu un sunet puternic” este modul în care localnicii au descris seismul de duminică noaptea, din Brăila, anunță Digi24. Cutremurul a avut o magnitudine mică, de 3.3, dar s-a produs la o adâncime de mai puțin de 8 kilometri, între Brăila și Galați.
Imaginile unei tragedii evitate la limită. Un avion a aterizat de urgență, pe iarbă, la Baza Aeriană „Aurel Vlaicu" Boboc, în Buzău
Un incident aviatic a avut loc la Baza Aeriană „Aurel Vlaicu” Boboc din județul Buzău. O aeronavă în care se aflau un instructor și un elev a aterizat pe iarbă, după ce trenul de aterizare nu s-a deschis.
