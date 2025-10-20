Marea Britanie atacă Rusia
Veridica.ro, 20 octombrie 2025 14:50
Britanicii lucrează cu ucrainenii la sabotaje împotriva Rusiei acuză SVR, fără a aduce probe, în presa pro-Kremlin. Tot de acolo aflăm că Putin nu își poate ascunde frustrarea că europenii nu mai cumpără gaze și că rușilor le e frică de rachete Tomahawk, așa că amenință iar cu arma nucleară.
• • •
Acum o oră
14:50
Acum 2 ore
14:20
Chiar dacă armistițiul rezistă în Gaza, va fi greu ca planul Trump să aducă pacea regională # Veridica.ro
Planul Trump de pace întâmpină deja primele dificultăți în Gaza. Deocamdată, armistițiul rezistă, dar și dacă se va reuși stabilizarea enclavei, atingerea păcii în Orient rămâne eluzivă întrucât planul nu garantează formarea unui viitor stat palestinian.
13:30
Aplicaţii de internet şi site-uri majore au devenit nefuncţionale dintr-o cauză comună # Veridica.ro
Defecţiunea a fost provocată de întreruperea serviciului de stocarea datelor al gigantului american Amazon
Acum 4 ore
12:40
Ministrul lituanian de externe spune că singurul oraș în care Putin ar trebui să ajungă este Haga, la judecata pentru crimele de război
12:30
Media occidentală ignoră informaţiile despre vaccinul anticancer rusesc, cu rate de vindecare foarte mari, susţine bloggerul filorus Dan Diaconu.
11:30
Ucraina speră să le finanţeze din activele ruseşti îngheţate.
Acum 6 ore
11:10
Un avion de marfă a ajuns în mare după ce s-a ciocnit cu o maşină de patrulă.
10:20
Trump spune că armistiţiul din Gaza rămâne valabil în pofida atacurilor din ultimele ore # Veridica.ro
Israel şi Hamas s-au acuzat reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului
Ieri
15:10
Valoarea acestuia va fi de până la 2.200 de mc/s, sub media lunii octombrie, 3.850 de mc/s.
18 octombrie 2025
20:40
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 43
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Compania românească cere anularea Regulamentului NZIA.
13:10
Ea a fost prezentă la aniversarea a 20 de ani de existență a canalului rusesc de propagandă RT.
12:00
Kiril Dimitrev spune că o astfel de structură ar contribui la exploatarea în comun a resurselor arctice.
10:20
Cei trei sunt acuzați de implicare în incendierea unor proprietăţi ale premierului Starmer.
09:50
Rusia a atacat şi cu drone mai multe regiuni din Ucraina
08:40
Preşedintele ucrainean n-a reuşit să obţină rachetele de croazieră dorite.
17 octombrie 2025
20:40
Zaiafet și Geminschi au aflat că Leon Dănăilă a decedat dar se simte bine, că un judecător ne-a inspirat pe toți deși nu există, iar vecinii noștri bulgari se tem că în bancnota de 50 de euro se ascunde diavolul.
20:30
În total, țara noastră are patru astfel de reprezentanțe diplomatice în statul vecin.
18:50
„Într-un moment dificil pentru democrație, două țări – România și Republica Moldova – ne-au arătat că ne putem opune autoritarismului și intoleranței”, a declarat pentru Veridica disidentul anti-comunist Adam Michnik.
16:20
Președintele rus este urmărit de un mandat de arestare emis de CPI pe care Ungaria se pregătește s-o părăsească
16:10
UE spune că întâlnirea Putin-Trump de la Budapesta este binevenită dacă va promova o pace justă pentru Ucraina # Veridica.ro
Comisia europeană precizează că președintele rus nu are interdicție de călătorie în Uniune.
14:40
Autoritățile condamnă ferm actul de intimidare
14:00
Președintele american se arată încurajat de perspectiva păcii înaintea întâlnirii de azi cu omologul ucrainean
13:10
La nivelul UE, inflaţia în septembrie a fost de 2,6%, iar în România de 8,6 procente.
13:00
Autoritățile au activat planul roșu de intervenție
12:00
Bugetul Rusiei transmite un mesaj clar: Rusia se pregătește să trăiască (și să lupte) ca o fortăreață sub asediu în anii ce vor urma, chiar dacă acest lucru va secătui treptat vitalitatea economiei și a societății sale.
09:30
FAKE NEWS: Republica Moldova se transformă într-o „dictatură bananieră” controlată de UE # Veridica.ro
Republica Moldova se transformă într-o dictatură în care opoziția și Biserica sunt persecutate, iar UE controlează țara prin intermediul sprijinului financiar, potrivit unor narațiuni promovate de propaganda Kremlinului.
06:00
Discuţiile s-au concentrat pe subiecte relevante de pe agenda curentă a Uniunii Europene.
16 octombrie 2025
22:40
Șeful MI5 declară că Marea Britanie se confruntă cu o amenințare tot mai mare din partea Rusiei, Iranului și teroriștilor.
20:50
Donald Trump a avut o convorbire telefonică, joi seară, cu Vladimir Putin în timpul căreia cei doi au convenit să se întâlnească în capitala Ungariei.
20:20
Departamentul de Justiție urmează să ceară joi unui mare juriu să îl pună sub acuzare pe John Bolton, fostul consilier pentru securitate națională al președintelui Donald Trump , a declarat o persoană familiarizată cu cazul.
20:10
Comisia Europeană a propus joi patru proiecte emblematice europene de apărare, inclusiv un sistem anti-drone și un plan de fortificare a frontierei de est, ca parte a unei campanii de pregătire a continentului pentru a se apăra până în 2030.
15:00
Aceștia trebuie să investească minimum 400.000 de euro în România.
13:20
Mişcarea Fără Regi se opune politicii discreționare a preşedintelui republican.
11:50
Zelenski condamnă tactica ruşilor de a-şi dubla atacurile pentru a face victime printre salvatori.
09:30
Preşedintele american are în vedere o intervenţie militară terestră împotriva regimului Maduro
08:10
Cauza palestiniană este foarte populară printre spanioli
15 octombrie 2025
20:40
Fostul șef al ANPC se află sub control judiciar din luna iulie.
20:30
Planurile de reintroducere a serviciului militar în Germania au fost aruncate în aer din cauza unei dispute între partidele de guvernământ.
20:10
Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu a cerut miercuri Hamas să înceteze violențele împotriva civililor din Gaza și să se dezarmeze „fără întârziere”, în timp ce gruparea militantă se reafirmă prin desfășurarea forțelor de securitate și executarea celor pe care îi consideră colaboratori ai Israelului.
20:10
Germania și Franța semnează un acord pentru un sistem de avertizare timpurie bazat pe satelit # Veridica.ro
Germania și Franța au semnat miercuri un acord de implementare pentru un sistem de avertizare timpurie bazat pe satelit, numit Odin's Eye, care are scopul de a îmbunătăți semnificativ capacitatea Europei de a detecta lansările de rachete.
19:20
Președintele american amenință Madridul cu o „pedeapsa comercială” pentru că nu cheltuie destul cu apărarea
18:50
Ministrul ungar de externe a participat la o conferință la Moscova în a 13-a sa vizită după invazia rusă din Ucraina
18:30
Trump amenință Rusia că va livra Ucrainei rachete de croazieră dacă nu se angajează în procesul de pace.
18:00
Liderul sirian se află la Moscova pentru „redefinirea” relațiilor bilaterale după schimbarea de regim de la Damasc
17:30
Miniștrii aliați ai apărării discută și sprijinul pentru Ucraina
15:50
Președintele ucrainean a instalat conducerea militară în portul de la Marea Neagră
15:20
Armistițiul din Gaza amenințat de disputa privind returnarea ostaticilor israelieni morți # Veridica.ro
Hamas spune că nu are acces la toate cadavrele pentru că unele sunt prinse sub dărâmături
12:20
Lapte, miere și tancuri
11:40
Comitetul anti-tortură al Consiliului Europei critică tratamentul pacienţilor psihiatrici din România # Veridica.ro
Instituția susține că acesta ar putea constitui tratament inuman şi degradant şi o încălcare a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.
