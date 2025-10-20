Marea Britanie atacă Rusia

Veridica.ro, 20 octombrie 2025 14:50

Britanicii lucrează cu ucrainenii la sabotaje împotriva Rusiei acuză SVR, fără a aduce probe, în presa pro-Kremlin. Tot de acolo aflăm că Putin nu își poate ascunde frustrarea că europenii nu mai cumpără gaze și că rușilor le e frică de rachete Tomahawk, așa că amenință iar cu arma nucleară.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Veridica.ro

Acum o oră
14:50
Marea Britanie atacă Rusia Veridica.ro
Britanicii lucrează cu ucrainenii la sabotaje împotriva Rusiei acuză SVR, fără a aduce probe, în presa pro-Kremlin. Tot de acolo aflăm că Putin nu își poate ascunde frustrarea că europenii nu mai cumpără gaze și că rușilor le e frică de rachete Tomahawk, așa că amenință iar cu arma nucleară.
Acum 2 ore
14:20
Chiar dacă armistițiul rezistă în Gaza, va fi greu ca planul Trump să aducă pacea regională Veridica.ro
Planul Trump de pace întâmpină deja primele dificultăți în Gaza. Deocamdată, armistițiul rezistă, dar și dacă se va reuși stabilizarea enclavei, atingerea păcii în Orient rămâne eluzivă întrucât planul nu garantează formarea unui viitor stat palestinian.
13:30
Aplicaţii de internet şi site-uri majore au devenit nefuncţionale dintr-o cauză comună Veridica.ro
Defecţiunea a fost provocată de întreruperea serviciului de stocarea datelor al gigantului american Amazon
Acum 4 ore
12:40
Lituania afirmă că Putin n-are ce căuta în capitalele europene Veridica.ro
Ministrul lituanian de externe spune că singurul oraș în care Putin ar trebui să ajungă este Haga, la judecata pentru crimele de război
12:30
FAKE NEWS: Rusia a dezvoltat un vaccin anticancer Veridica.ro
Media occidentală ignoră informaţiile despre vaccinul anticancer rusesc, cu rate de vindecare foarte mari, susţine bloggerul filorus Dan Diaconu.
11:30
Zelenski spune că negociază cu SUA achiziţia de sisteme Patriot Veridica.ro
Ucraina speră să le finanţeze din activele ruseşti îngheţate.
Acum 6 ore
11:10
Accident rar pe aeroportul din Hong Kong Veridica.ro
Un avion de marfă a ajuns în mare după ce s-a ciocnit cu o maşină de patrulă.
10:20
Trump spune că armistiţiul din Gaza rămâne valabil în pofida atacurilor din ultimele ore Veridica.ro
Israel şi Hamas s-au acuzat reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului
Ieri
15:10
Debitul Dunării la intrarea în țară, în scădere Veridica.ro
Valoarea acestuia va fi de până la 2.200 de mc/s, sub media lunii octombrie, 3.850 de mc/s.
18 octombrie 2025
20:40
Ziua în care secretarul general NATO este salvat de omul străzii din Voluntari Veridica.ro
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 43
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Romgaz a dat în judecată Comisia Europeană Veridica.ro
Compania românească cere anularea Regulamentului NZIA.
13:10
Diana Șoșoacă, vizită la Moscova Veridica.ro
Ea a fost prezentă la aniversarea a 20 de ani de existență a canalului rusesc de propagandă RT.
12:00
Emisarul Kremlinului propune un tunel Putin-Trump Veridica.ro
Kiril Dimitrev spune că o astfel de structură ar contribui la exploatarea în comun a resurselor arctice.
10:20
Un cetățean român și doi ucraineni, în faţa justiţiei britanice Veridica.ro
Cei trei sunt acuzați de implicare în incendierea unor proprietăţi ale premierului Starmer.
09:50
Trei rachete ruseşti au lovit oraşul ucrainean Zaporojie Veridica.ro
Rusia a atacat şi cu drone mai multe regiuni din Ucraina
08:40
Întâlnire între Zelenski şi Trump fără vreun progres semnificativ Veridica.ro
Preşedintele ucrainean n-a reuşit să obţină rachetele de croazieră dorite.
17 octombrie 2025
20:40
A murit, dar e bine - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi (37) Veridica.ro
Zaiafet și Geminschi au aflat că Leon Dănăilă a decedat dar se simte bine, că un judecător ne-a inspirat pe toți deși nu există, iar vecinii noștri bulgari se tem că în bancnota de 50 de euro se ascunde diavolul.
20:30
România a inaugurat un consulat onorific la Ruse, Bulgaria Veridica.ro
În total, țara noastră are patru astfel de reprezentanțe diplomatice în statul vecin.
18:50
Adam Michnik: „Merită să fim curajoși și principiali măcar din egoism” Veridica.ro
„Într-un moment dificil pentru democrație, două țări – România și Republica Moldova – ne-au arătat că ne putem opune autoritarismului și intoleranței”, a declarat pentru Veridica disidentul anti-comunist Adam Michnik.
16:20
Guvernul ungar spune că-l va primi pe Putin cu respect pentru negocierile cu Trump Veridica.ro
Președintele rus este urmărit de un mandat de arestare emis de CPI pe care Ungaria se pregătește s-o părăsească
16:10
UE spune că întâlnirea Putin-Trump de la Budapesta este binevenită dacă va promova o pace justă pentru Ucraina Veridica.ro
Comisia europeană precizează că președintele rus nu are interdicție de călătorie în Uniune.
14:40
Atentat asupra unui jurnalist italian de investigație Veridica.ro
Autoritățile condamnă ferm actul de intimidare
14:00
Înarmarea Ucrainei sub semnul întrebării după o convorbire între Trump și Putin Veridica.ro
Președintele american se arată încurajat de perspectiva păcii înaintea întâlnirii de azi cu omologul ucrainean
13:10
România, cea mai ridicată inflație din UE, în septembrie Veridica.ro
La nivelul UE, inflaţia în septembrie a fost de 2,6%, iar în România de 8,6 procente.
13:00
Explozie puternică într-un bloc din București Veridica.ro
Autoritățile au activat planul roșu de intervenție
12:00
Bugetul Rusiei oferă o imagine clară despre cum arată o economie de război Veridica.ro
Bugetul Rusiei transmite un mesaj clar: Rusia se pregătește să trăiască (și să lupte) ca o fortăreață sub asediu în anii ce vor urma, chiar dacă acest lucru va secătui treptat vitalitatea economiei și a societății sale.
09:30
FAKE NEWS: Republica Moldova se transformă într-o „dictatură bananieră” controlată de UE Veridica.ro
Republica Moldova se transformă într-o dictatură în care opoziția și Biserica sunt persecutate, iar UE controlează țara prin intermediul sprijinului financiar, potrivit unor narațiuni promovate de propaganda Kremlinului.
06:00
Oana Ţoiu, întâlnire cu Roberta Metsola, la Bruxelles Veridica.ro
Discuţiile s-au concentrat pe subiecte relevante de pe agenda curentă a Uniunii Europene.
16 octombrie 2025
22:40
Marea Britanie se confruntă cu amenințări din partea Rusiei Veridica.ro
Șeful MI5 declară că Marea Britanie se confruntă cu o amenințare tot mai mare din partea Rusiei, Iranului și teroriștilor.
20:50
Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin la Budapesta Veridica.ro
Donald Trump a avut o convorbire telefonică, joi seară, cu Vladimir Putin în timpul căreia cei doi au convenit să se întâlnească în capitala Ungariei.
20:20
Fostul consilier pe probleme de securitate al lui Donald Trump va fi pus sub acuzare Veridica.ro
Departamentul de Justiție urmează să ceară joi unui mare juriu să îl pună sub acuzare pe John Bolton, fostul consilier pentru securitate națională al președintelui Donald Trump , a declarat o persoană familiarizată cu cazul.
20:10
UE prezintă planul de securitate pe următorii ani Veridica.ro
Comisia Europeană a propus joi patru proiecte emblematice europene de apărare, inclusiv un sistem anti-drone și un plan de fortificare a frontierei de est, ca parte a unei campanii de pregătire a continentului pentru a se apăra până în 2030.
15:00
PNL propune un program de rezidență temporară pentru investitori străini Veridica.ro
Aceștia trebuie să investească minimum 400.000 de euro în România.
13:20
Organizaţii civice anunţă un protest în toată America împotriva lui Trump Veridica.ro
Mişcarea Fără Regi se opune politicii discreționare a preşedintelui republican.
11:50
Atac rusesc în Ucraina cu sute de drone şi aproape 40 de rachete Veridica.ro
Zelenski condamnă tactica ruşilor de a-şi dubla atacurile pentru a face victime printre salvatori.
09:30
Trump autorizează operaţiuni CIA în Venezuela Veridica.ro
Preşedintele american are în vedere o intervenţie militară terestră împotriva regimului Maduro
08:10
Proteste în Spania împotriva politicii Israelului față de Gaza Veridica.ro
Cauza palestiniană este foarte populară printre spanioli
15 octombrie 2025
20:40
Cristian Popescu Piedone, trimis în judecată de DNA Veridica.ro
Fostul șef al ANPC se află sub control judiciar din luna iulie.
20:30
Guvernul german divizat pe marginea serviciului militar obligatoriu Veridica.ro
Planurile de reintroducere a serviciului militar în Germania au fost aruncate în aer din cauza unei dispute între partidele de guvernământ.
20:10
Armata americană cere Hamas să oprească violențele împotriva civililor din Gaza Veridica.ro
Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu a cerut miercuri Hamas să înceteze violențele împotriva civililor din Gaza și să se dezarmeze „fără întârziere”, în timp ce gruparea militantă se reafirmă prin desfășurarea forțelor de securitate și executarea celor pe care îi consideră colaboratori ai Israelului.
20:10
Germania și Franța semnează un acord pentru un sistem de avertizare timpurie bazat pe satelit Veridica.ro
Germania și Franța au semnat miercuri un acord de implementare pentru un sistem de avertizare timpurie bazat pe satelit, numit Odin's Eye, care are scopul de a îmbunătăți semnificativ capacitatea Europei de a detecta lansările de rachete.
19:20
UE promite să protejeze Spania de taxele lui Trump Veridica.ro
Președintele american amenință Madridul cu o „pedeapsa comercială” pentru că nu cheltuie destul cu apărarea
18:50
UE mustră Ungaria pentru mesajele greștie trimise Rusiei Veridica.ro
Ministrul ungar de externe a participat la o conferință la Moscova în a 13-a sa vizită după invazia rusă din Ucraina
18:30
Oficiali ucraineni se întâlnesc cu fabricanții americani de rachete Tomahawk Veridica.ro
Trump amenință Rusia că va livra Ucrainei rachete de croazieră dacă nu se angajează în procesul de pace.
18:00
Noul președinte al Siriei vrea ca Rusia să-l predea pe Bashar al-Assad Veridica.ro
Liderul sirian se află la Moscova pentru „redefinirea” relațiilor bilaterale după schimbarea de regim de la Damasc
17:30
NATO caută un răspuns la războiul hibrid al Rusiei Veridica.ro
Miniștrii aliați ai apărării discută și sprijinul pentru Ucraina
15:50
Zelenski retrage cetățenia ucraineană primarului din Odesa Veridica.ro
Președintele ucrainean a instalat conducerea militară în portul de la Marea Neagră
15:20
Armistițiul din Gaza amenințat de disputa privind returnarea ostaticilor israelieni morți Veridica.ro
Hamas spune că nu are acces la toate cadavrele pentru că unele sunt prinse sub dărâmături
12:20
Cum n-o dai! (6)-Lapte, miere și tancuri Veridica.ro
Lapte, miere și tancuri
11:40
Comitetul anti-tortură al Consiliului Europei critică tratamentul pacienţilor psihiatrici din România Veridica.ro
Instituția susține că acesta ar putea constitui tratament inuman şi degradant şi o încălcare a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.