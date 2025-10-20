Deputatul AUR Gigi Becali dezvăluie cum îi spune Simion lui Georgescu: ”Îmi spunea mie: ‘Am fost la Nebunul, ca nu cumva să o pună pe Cristela să candideze’”

17:50

Scene violente într-un magazin din mall AFI Cotroceni. Un agent de securitate de 31 de ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce ar fi agresat un bărbat suspectat de furt, în spațiul de interpelare al magazinului HalfPrice. Incidentul a avut loc pe 18 octombrie 2025, iar cazul este investigat de polițiștii Secției […]