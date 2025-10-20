Florin Jianu demisionează din Senat: Economia este în pragul colapsului, propunerile de sprijin ale antreprenoriatului trebuie să fie lipsite de încărcătura politică

16:10

România susține interzicerea importurilor de gaze naturale rusești în Uniunea Europeană, de la sfârșitul anului 2027, măsură aprobată astăzi, în cadrul unei reuniuni a miniștrilor europeni ai Energiei care a avut loc la Luxemburg, însă avertizează că poate fi dificil de stabilit de unde provine fiecare moleculă importată și adaugă că acest lucru nu trebuie să pericliteze aprovizionarea țărilor membre UE din Europa Centrală și de Est.