SRI atrage atenția asupra unui fake news privind explozia de la Rahova. Există mai multe conspirații

Newsweek.ro, 20 octombrie 2025 16:20

SRI atrage atenția asupra unui fake news privind explozia de la Rahova. Există mai multe conspirații...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
16:30
Prima reacție din Guvern după decizia CCR privind pensiile speciale. Nazare: „Va avea efecte” Newsweek.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a comentat decizia CCR privind pensiile speciale și a spus c...
Acum 15 minute
16:20
SRI atrage atenția asupra unui fake news privind explozia de la Rahova. Există mai multe conspirații Newsweek.ro
SRI atrage atenția asupra unui fake news privind explozia de la Rahova. Există mai multe conspirații...
Acum 30 minute
16:10
3 judecători CCR care au votat contra pensiilor speciale au pensii între 30.000 și 70.000 lei Newsweek.ro
CCR a decis cu 5 voturi în favoare și 4 împotrivă să nu sen taie pensiile speciale. 3 din cei 5 jude...
Acum o oră
15:50
A început „Școala altfel”. Părinții sunt nemulțumiți că nu mai merg copiii în excursii plătite de ei Newsweek.ro
Unii elevi sunt în „Școala altfel”. Adică nu fac ore propriu-zis ci o serie de activități tematice. ...
15:40
Germania și Olanda cheltuiesc 4.000.000.000$ pe blindate. România, 3.000.000.000$ pe mașini de luptă Newsweek.ro
Germania și Olanda urmează să achiziționeze sute de vehicule de luptă pentru infanterie cu roți Jack...
Acum 2 ore
15:30
Sorin Grindenau și-a depus candidatura pentru președinția PSD. Cine face parte din echipa sa? Newsweek.ro
Sorin Grindeanu și-a depus candidatura pentru președinția PSD. El are și o listă cu cei care vor fac...
15:30
Plata pensiilor în pericol după ce CCR nu a tăiat pensiile speciale. Economist: Scenariu de coșmar Newsweek.ro
Economiștii avertizează asupra unui scenariu de coșmar. Plata celor 4.600.000 de pensii contributive...
15:20
Ucraina cumpără 25 de sisteme Patriot din SUA. Europa ar putea trimite rachete Tomahawk Newsweek.ro
Președintele Volodimor Zelenski a anunțat că Ucraina va semna un contract cu Statele Unite pentru 25...
15:10
De ce s-a întâlnit Nicușor Dan cu Magnus Brunner la Cotroceni? Președintele: „I-am mulțumit” Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu Magnus Brunner, comisarul european pentru afaceri interne ș...
14:50
75% dintre români consideră norocul important în viață. Câți spun că li s-au adeverit superstițiile Newsweek.ro
75,3% dintre români consideră că norocul este important în viață, iar 41,6% spun că au avut o întâmp...
Acum 4 ore
14:30
Cât costă să-ți montezi o centrală termină în apartament în 2025. Prețuri, avize și costuri ascunse Newsweek.ro
Tot mai mulți români renunță la sistemele centralizate și aleg să monteze o centrală termică proprie...
14:20
Explozie în incinta rafinăriei Lukoil din Ploieşti. Un bărbat a fost rănit Newsweek.ro
O explozie neurmată de incendiu s-a produs, luni după-amiază, în incinta rafinăriei Lukoil din Ploie...
14:00
Spania vrea ca UE să renunțe la schimbarea orei din 2026. Ce spune premierul Pedro Sánchez Newsweek.ro
Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat pe X că guvernul său are de gând să propună eliminarea sch...
13:40
Meteo. Vreme cu toane la final de octombrie. Prognoza pe regiuni pentru următoarele două săptămâni Newsweek.ro
Meteo. Vreme cu toane la final de octombrie. Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza...
13:20
200 de blocuri vor fi afectate de lucrări de reparaţii la reţeaua de termoficare în zilele următoare Newsweek.ro
Apa caldă şi căldura vor fi oprite temporar la aproximativ 200 de blocuri din sectoarele 1, 2, 4, 5 ...
13:10
UE taie „banii” pentru mașinăria de ucis a lui Putin. Adio gaz rusesc pentru Ungaria și Slovacia Newsweek.ro
Uniunea Europeană pregătește o lege care va opri complet furnizarea de gaze rusești către Ungaria și...
13:00
Când va fi virat un bonus de 400 lei la pensie pentru 2.500.000 pensionari? Ministrul Muncii spune Newsweek.ro
În ce zi va fi virat un bonus de 400 lei la pensie pentru 2.500.000 pensionari? Ministrul Muncii, Fl...
12:50
Doi români și-au luat modelul special BMW M dedicat lui „Il dottore” la 46 de ani: 200.000 € bucata Newsweek.ro
Două dintre cele 96 de modele speciale BMW M dedicate fenomenalului pilot Valentino Rossi, „Il dotto...
Acum 6 ore
12:30
Israelul a atacat din nou Gaza. Sunt deja 44 de morți. Armistițiul și ajutorul umanitar, suspendate Newsweek.ro
Israelul a reluat duminică bombardamentele asupra Fâșiei Gaza, acuzând Hamas că a încălcat armistiți...
12:20
VIDEO Escrocii cibernetici primesc o lovitură de la Europol. 40.000 de cartele SIM false, anihilate Newsweek.ro
O zi de acțiune desfășurată în Letonia a dus la arestarea a cinci infractori cibernetici de național...
12:10
Fata unui fost șef SRI cu 70.000 lei salariu acuzată de mită. A donat familiei 3 case, 2 terenuri Newsweek.ro
Ioana Timofte este fiica fostului duirector al SRI Radu Timofte. Ea avea un salariu de 70.000 de lei...
12:00
Construcția unui nou pod peste Dunăre, blocată de lilieci și ciocănitoare. Sunt specii protejate Newsweek.ro
Construcția unui nou pod peste Dunăre la Mauthausen, în Austria, este blocată din cauza prezenței în...
11:40
Un oltean și-a omorât soția cu toporul, a aruncat-o într-o fântână și s-a sinucis Newsweek.ro
O ceartă în grădină s-a transformat într-o crimă oribilă, urmată de suicid. Un oltean și-a omorât so...
11:30
VIDEO HIMARS a spulberat un centru de comandă rusesc în Novopavlovsk. Peste 30 de ofițeri, nimiciți Newsweek.ro
Forțele Armate ale Ucrainei au lansat un atac de precizie devastator asupra unui centru de comandă r...
11:20
VIDEO Știm când se va „zbura” pe autostradă de la București la Focșani. Mai sunt 14 km de terminat Newsweek.ro
Veste bună, pentru șoferi! În curând, vor scăpa de înghesuiala și riscurile de pe șosele și vor pute...
11:10
Escrocheriile în online par de neoprit. Expert: O interfață profesională nu este garanția siguranței Newsweek.ro
Escrocheriile online par de neoprit. Hackerii clonează site-uri și fură datele personale ale celor c...
10:50
Ce argumente au judecătorii CCR să nu taie pensiile speciale? Șanse uriașe ca legea să nu treacă Newsweek.ro
CCR decide azi dacă legea care taie pensiile speciale este constituțională. Potrivit unor specilaișt...
10:40
Incendiu devastator la un bloc de 10 etaje din Lyon, Franța. Sunt 4 morți și 10 răniți Newsweek.ro
Patru oameni au murit iar alți 10 sunt răniți după ce un bloc de 10 etaje din Lyon, Franța, a luat f...
Acum 8 ore
10:30
Polițiștii de penitenciar încep protestele. Ce revendicări au: „Nu vom accepta” Newsweek.ro
Sindicaliștii din sistemul penitenciar au anunțat proteste. Ei sunt nemulțumiți de reorganizările an...
10:20
Sprijin la pensie de 125 lei, cu ocazia Crăciunului. Ce oraș oferă bani pentru pensionari Newsweek.ro
Un oraș din România oferă pensionarilor și persoanelor defavorizate un sprijin de 125 de lei, cu oca...
10:10
Ce decizie a luat Distrigaz după explozia din Rahova? Unde repornește alimentarea cu gaz? Newsweek.ro
Distrigaz a decis reluarea alimentării cu gaze în cea mai mare parte din cartierul Rahova. Pe străzi...
10:00
Două tenismene românce, în TOP 50 WTA. Jaqueline Cristian a urcat pe 42, Sorana Cîrstea, pe 45 Newsweek.ro
După turneul de tenis de la Osaka, Japonia, două tenismene românce au urcat în TOP 50 WTA. Jaqueline...
09:50
Covid Stratus, noua tulpină care provoacă dureri de dinți și maxilar. Avertismentul medicilor Newsweek.ro
Medicii trag un nou semnal de alarmă privind apariția variantei Covid Stratus, o tulpină care provoa...
09:40
Agenția de stat cu 136.000.000 lei datorii are 3.200 de angajați. Directorul are salariu 16.300 lei Newsweek.ro
Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare avea o datorie de peste 136.00.000 de lei. Agenția are pe...
09:30
Donald Tusk, reacție după întâlnirea Trump–Zelenski: „Concilierea agresorului nu aduce pacea” Newsweek.ro
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a criticat dur ideea lui Trump ca Ucraina să facă concesii teritori...
09:20
Sprijin de 15.000 lei pentru viitoarele mame. Cum obții banii de la stat Newsweek.ro
Ministerul Muncii a anunțat demararea înscrierilor în Programul social de interes național de susțin...
09:10
Zelenski cere Europei „măsuri decisive” contra Rusiei, după refuzul lui Trump de a-i trimite arme Newsweek.ro
După o nouă vizită tensionată la Washington în care Trump l-a amenințat cu „distrugerea Ucrainei” și...
08:50
Cutremur de 3,3 grade pe scara Richter în Brăila. Ce spun specialiștii despre sesimul ciudat? Newsweek.ro
Un cutremur de suprafaţă cu magnitudinea 3,3 s-a produs luni dimineaţa, la ora 3:35, în Muntenia, ju...
08:40
Pensiile speciale ar putea fi tăiate azi cu 7.500 lei. Va demisiona Bolojan dacă CCR nu e de acord? Newsweek.ro
Zi decisivă la CCR - Pensiile speciale ar putea fi tăiate azi cu 7.500 lei. Va demisiona Bolojan dac...
Acum 12 ore
08:30
Trump îl amenință pe Zelenski: „Acceptă termenii lui Putin sau Ucraina va fi distrusă” Newsweek.ro
Întâlnirea tensionată dintre președintele american Donald Trump și Volodimir Zelenski, desfășurată v...
08:10
Orban: România va fi judecată după bugetul pe 2026. Fără măsuri rapide, riscăm un deficit nerealist Newsweek.ro
Ludovic Orban, consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, afirmă că Guvernul trebuie să adopte cât mai ...
08:10
VIDEO Momentul în care un Boeing de 500.000.000$ părăsește pista și se prăbușește. Sunt morți Newsweek.ro
A fost înregistrat momentul în care un Boeing de 500.000.000$ părăsește pista și se prăbușește. Sunt...
07:50
CCR judecă azi reforma pensiilor magistraților și măsurile fiscale din pachetul Guvernului Newsweek.ro
Astăzi se va judeca soarta pensiilor speciale ale magistraților. CCR va decide dacă sunt sau constit...
07:50
Va fi reluată distribuția de gaz metan în cartierul Rahova. Locuitorii își pot recupera și lucrurile Newsweek.ro
Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a votat, duminică seară, ca Distrigaz să...
07:40
Chuck Norris a renunțat la carieră pentru a-și îngriji soția bolnavă. A avut o fată dintr-o aventură Newsweek.ro
Chuck Norris a renunțat la carieră pentru a-și îngriji soția bolnavă. Puțini cunosc povestea de viaț...
07:30
CSM blochează nemotivat, de ani de zile, organismul care anchetează corupția magistraților Newsweek.ro
De ce CSM blochează nemotivat organismul care anchetează corupția magistraților? Sute de decizii con...
07:20
Horoscop 21 octombrie. Luna Nouă în Balanță îi face creativi pe Pești. Fecioarele, planuri de viitor Newsweek.ro
Horoscop 21 octombrie. Luna Nouă în Balanță îi face creativi pe Pești. Fecioarele își fac planuri de...
07:10
Pensiile încep să se vireze cu 2 zile întârziere în noiembrie. Care pensionari iau bani în plus? Newsweek.ro
Pensiile vor fi virate cu o întârziere de 2 zile pentru o categorie de pensionari în luna noiembrie....
Acum 24 ore
20:50
O firmă specializată va fi contractată pentru a da jos etajele superioare ale blocului din Rahova Newsweek.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat duminică, despre demolarea blocului ...
20:40
O femeie a câștigat 100.000 dolari la loterie cu numerele generate de ChatGPT Newsweek.ro
O americancă în vârstă de 45 de ani a câştigat 100.000 de dolari (85.000 de euro) la loteria Powerba...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.