Bogdan Lobonţ, OUT! ”A avut un rol cheie”

Primasport.ro, 20 octombrie 2025 16:20

Bogdan Lobonţ, OUT! ”A avut un rol cheie”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 15 minute
16:20
Bogdan Lobonţ, OUT! ”A avut un rol cheie” Primasport.ro
Bogdan Lobonţ, OUT! ”A avut un rol cheie”
Acum o oră
15:50
Hallo-Wine Unvinpezi.ro Ediţia 2025 - 13 vinuri de sezon alese de specialişti Primasport.ro
Hallo-Wine Unvinpezi.ro Ediţia 2025 - 13 vinuri de sezon alese de specialişti
15:50
Andrei Gîrtofan rămâne cel mai rapid pe probele de la TESS Rally Braşov & Tg. Secuiesc pentru al doilea an la rând Primasport.ro
Andrei Gîrtofan rămâne cel mai rapid pe probele de la TESS Rally Braşov & Tg. Secuiesc pentru al doilea an la rând
Acum 2 ore
15:20
Graham Potter a fost numit selecţioner! Naţionala pe care o va pregăti după despărţirea de West Ham Primasport.ro
Graham Potter a fost numit selecţioner! Naţionala pe care o va pregăti după despărţirea de West Ham
15:00
Clubul cu pretenţii la titlu din SuperLiga a anunţat oficial despărţirea de unul dintre oamenii de bază din conducere: „Mulţumim pentru tot” Primasport.ro
Clubul cu pretenţii la titlu din SuperLiga a anunţat oficial despărţirea de unul dintre oamenii de bază din conducere: „Mulţumim pentru tot”
Acum 4 ore
14:30
Varianta Cristiano Bergodi a picat! Cine sunt antrenorii aflaţi în pole-position să o preia pe „U” Cluj! Conducerea are un favorit, însă există un obstacol în cale mutării Primasport.ro
Varianta Cristiano Bergodi a picat! Cine sunt antrenorii aflaţi în pole-position să o preia pe „U” Cluj! Conducerea are un favorit, însă există un obstacol în cale mutării
14:20
FRF a anunţat când se pun în vânzare biletele la cel mai important meci al tricolorilor din luna noiembrie, Bosnia – România Primasport.ro
FRF a anunţat când se pun în vânzare biletele la cel mai important meci al tricolorilor din luna noiembrie, Bosnia – România
13:30
Revoluţie totală la FCSB! Cinci jucători sunt OUT de la Campioana României! Gigi Becali a dezvăluit ce transferuri va face la iarnă: „O să dispară. Afară!” Primasport.ro
Revoluţie totală la FCSB! Cinci jucători sunt OUT de la Campioana României! Gigi Becali a dezvăluit ce transferuri va face la iarnă: „O să dispară. Afară!”
13:20
Lovitură pentru Manchester City! Starul lui Guardiola va fi indisponibil pentru meciurile cu Villarreal şi Aston Villa Primasport.ro
Lovitură pentru Manchester City! Starul lui Guardiola va fi indisponibil pentru meciurile cu Villarreal şi Aston Villa
13:10
Gigi Becali i-a dat ordin lui MM Stoica să se ducă direct în vestiarul FCSB-ului! Incredibil ce l-a pus să le arate jucătorilor: „Război” Primasport.ro
Gigi Becali i-a dat ordin lui MM Stoica să se ducă direct în vestiarul FCSB-ului! Incredibil ce l-a pus să le arate jucătorilor: „Război”
12:50
Revine Adrian Mutu în SuperLiga? „Briliantul” a făcut anunţul despre oferta de la „U” Cluj: „Am fost sunat” Primasport.ro
Revine Adrian Mutu în SuperLiga? „Briliantul” a făcut anunţul despre oferta de la „U” Cluj: „Am fost sunat”
Acum 6 ore
12:20
Nu e Bergodi! Antrenorul revelaţiei din SuperLiga este principalul favorit să o preia pe „U” Cluj! Răsturnare spectaculoasă de situaţie Primasport.ro
Nu e Bergodi! Antrenorul revelaţiei din SuperLiga este principalul favorit să o preia pe „U” Cluj! Răsturnare spectaculoasă de situaţie
12:00
Zeljko Kopic, vinovat pentru eşecul cu Rapid?! Andrei Nicolescu, analiză amplă la o zi după derby: „Unul dintre antrenori a fost mai inspirat” Primasport.ro
Zeljko Kopic, vinovat pentru eşecul cu Rapid?! Andrei Nicolescu, analiză amplă la o zi după derby: „Unul dintre antrenori a fost mai inspirat”
11:30
Iuliu Mureşan, prima reacţie după ce a devenit noul preşedinte de la CFR Cluj: „Ne vom bate la trofee!” Primasport.ro
Iuliu Mureşan, prima reacţie după ce a devenit noul preşedinte de la CFR Cluj: „Ne vom bate la trofee!”
11:00
CFR Cluj are un nou preşedinte! Revenire de senzaţie în fotbalul românesc: „A fost o decizie grea!” Primasport.ro
CFR Cluj are un nou preşedinte! Revenire de senzaţie în fotbalul românesc: „A fost o decizie grea!”
10:40
Studioul FNT by Cinemaraton: Dezbateri LIVE din inima teatrului românesc Primasport.ro
Studioul FNT by Cinemaraton: Dezbateri LIVE din inima teatrului românesc
Acum 8 ore
10:10
A venit nota de plată după derby-ul Dinamo - Rapid! Trupa din Ştefan cel Mare, sancţionată drastic Primasport.ro
A venit nota de plată după derby-ul Dinamo - Rapid! Trupa din Ştefan cel Mare, sancţionată drastic
09:50
Clasamentul WTA: Cine este jucătoarea din România cel mai bine clasată şi pe ce loc se află Sorana Cîrstea Primasport.ro
Clasamentul WTA: Cine este jucătoarea din România cel mai bine clasată şi pe ce loc se află Sorana Cîrstea
09:30
Fundaş de 1 milion de euro pentru FCSB! Impresarul jucătorului dorit cu insistenţă de Gigi Becali a făcut anunţul: „A convenit asupra condiţiilor” Primasport.ro
Fundaş de 1 milion de euro pentru FCSB! Impresarul jucătorului dorit cu insistenţă de Gigi Becali a făcut anunţul: „A convenit asupra condiţiilor”
09:10
Echipa Marocului a câştigat Cupa Mondială la categoria U20, după ce a învins Argentina, scor 2-0 - VIDEO Primasport.ro
Echipa Marocului a câştigat Cupa Mondială la categoria U20, după ce a învins Argentina, scor 2-0 - VIDEO
09:00
VIDEO | FC Hermannstadt - Csikszereda, ASTĂZI, de la 18:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ciucanii sunt neînvinşi de 6 etape Primasport.ro
VIDEO | FC Hermannstadt - Csikszereda, ASTĂZI, de la 18:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ciucanii sunt neînvinşi de 6 etape
09:00
VIDEO | Petrolul - CFR Cluj, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ploieştenii caută a doua victorie consecutivă Primasport.ro
VIDEO | Petrolul - CFR Cluj, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ploieştenii caută a doua victorie consecutivă
Acum 24 ore
00:20
VIDEO | Getafe - Real Madrid 0-1. Gazdele au terminat meciul în 9 oameni Primasport.ro
VIDEO | Getafe - Real Madrid 0-1. Gazdele au terminat meciul în 9 oameni
00:10
VIDEO | AC Milan o bate pe Fioretina şi trece peste Inter, în fruntea clasamentului din Italia Primasport.ro
VIDEO | AC Milan o bate pe Fioretina şi trece peste Inter, în fruntea clasamentului din Italia
00:10
Max Verstappen a câştigat GP-ul de la Austin. Pilotul Red Bull intră în lupta pentru titlu Primasport.ro
Max Verstappen a câştigat GP-ul de la Austin. Pilotul Red Bull intră în lupta pentru titlu
19 octombrie 2025
23:50
VIDEO | ”Noi am avut multe ocazii de a marca”. Zeljko Kopic a tras concluziile eşecului cu Rapid Primasport.ro
VIDEO | ”Noi am avut multe ocazii de a marca”. Zeljko Kopic a tras concluziile eşecului cu Rapid
23:40
Conducerea Rapidului, prima reacţie după succesul cu Dinamo: „E victoria lui!” . Jucătorul vizat de Victor Angelescu: „ E o greşeală mare” Primasport.ro
Conducerea Rapidului, prima reacţie după succesul cu Dinamo: „E victoria lui!” . Jucătorul vizat de Victor Angelescu: „ E o greşeală mare”
23:40
Răzvan Lucescu e lider în Grecia! PAOK Salonic a câştigat duelul cu AEK Atena Primasport.ro
Răzvan Lucescu e lider în Grecia! PAOK Salonic a câştigat duelul cu AEK Atena
23:30
Conducerea Rapidului, prima reacţie după victoria cu Dinamo: „E victoria lui!” . Jucătorul vizat de Victor Angelescu: „ E o greşeală mare” Primasport.ro
Conducerea Rapidului, prima reacţie după victoria cu Dinamo: „E victoria lui!” . Jucătorul vizat de Victor Angelescu: „ E o greşeală mare”
23:30
Răzvan Lucescu a lider în Grecia! PAOK Salonic a câştigat duelul cu AEK Atena Primasport.ro
Răzvan Lucescu a lider în Grecia! PAOK Salonic a câştigat duelul cu AEK Atena
23:30
VIDEO | ”Trăiesc mult mai intens, sunt mai vocal, îmi doresc să progresăm”. Costel Gâlcă face o mare bucurie rapidiştilor Primasport.ro
VIDEO | ”Trăiesc mult mai intens, sunt mai vocal, îmi doresc să progresăm”. Costel Gâlcă face o mare bucurie rapidiştilor
23:20
Elvir Koljic a avut o intervenţie care va face înconjorul lumii. ”Portarul etapei o să fiu” Primasport.ro
Elvir Koljic a avut o intervenţie care va face înconjorul lumii. ”Portarul etapei o să fiu”
23:10
”Nu ştiu de ce ne cere”. Alexandru Musi nu îşi explică o cerinţă a antrenorului său Primasport.ro
”Nu ştiu de ce ne cere”. Alexandru Musi nu îşi explică o cerinţă a antrenorului său
23:10
Verdictul serii, după ce Rapid a bătut-o pe Dinamo în derby: „Au ştiut bine lecţia! Au fost mai şmecheraşi” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Verdictul serii, după ce Rapid a bătut-o pe Dinamo în derby: „Au ştiut bine lecţia! Au fost mai şmecheraşi” | VIDEO EXCLUSIV
22:30
Daniil Medvedev a pus capăt unei perioade de 882 de zile fără trofee. Rusul a câştigat Almaty Open Primasport.ro
Daniil Medvedev a pus capăt unei perioade de 882 de zile fără trofee. Rusul a câştigat Almaty Open
22:30
VIDEO | Dinamo - Rapid 0-2. Derby cu suflet, decis de detalii şi inspiraţie Primasport.ro
VIDEO | Dinamo - Rapid 0-2. Derby cu suflet, decis de detalii şi inspiraţie
22:10
VIDEO | Dinamo - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Giuleştenii marchează cu un om în minus Primasport.ro
VIDEO | Dinamo - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Giuleştenii marchează cu un om în minus
22:00
Umit Akdag, decisiv pentru Alanyaspor! Ianis Hagi a fost şi el titular cu Goztepe Primasport.ro
Umit Akdag, decisiv pentru Alanyaspor! Ianis Hagi a fost şi el titular cu Goztepe
22:00
VIDEO | Levante - Rayo Vallecano 0-3. A treia victorie stagională pentru Andrei Raţiu Primasport.ro
VIDEO | Levante - Rayo Vallecano 0-3. A treia victorie stagională pentru Andrei Raţiu
22:00
VIDEO | Dinamo - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Gnahore deviază nefericit în proprie poartă Primasport.ro
VIDEO | Dinamo - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Gnahore deviază nefericit în proprie poartă
21:50
VIDEO | Dinamo - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Gol anulat corect al gazdelor Primasport.ro
VIDEO | Dinamo - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Gol anulat corect al gazdelor
21:40
Sorin Vădana şi Sebastian Colţescu sunt arbitrii partidelor de luni, din Superligă Primasport.ro
Sorin Vădana şi Sebastian Colţescu sunt arbitrii partidelor de luni, din Superligă
21:30
VIDEO | Dinamo - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Keita zguduie bara Primasport.ro
VIDEO | Dinamo - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Keita zguduie bara
21:20
Liverpool a uitat să câştige! ”CormoraniI” au cedat pe teren propriu cu Manchester United Primasport.ro
Liverpool a uitat să câştige! ”CormoraniI” au cedat pe teren propriu cu Manchester United
21:20
FOTO | Banner rasist afişat de galeria lui Dinamo la meciul cu Rapid: „Decât toată viaţa c****ă” Primasport.ro
FOTO | Banner rasist afişat de galeria lui Dinamo la meciul cu Rapid: „Decât toată viaţa c****ă”
21:10
Royston Drenthe a suferit un accident vascular cerebral. Fostul fotbalist are 38 de ani Primasport.ro
Royston Drenthe a suferit un accident vascular cerebral. Fostul fotbalist are 38 de ani
21:00
Andrei Ivan a marcat, dar Panserraikos a pierdut meciul cu Volos Primasport.ro
Andrei Ivan a marcat, dar Panserraikos a pierdut meciul cu Volos
20:50
Feyenoord i-a surclasat pe cei de la Heracles în campionatul Olandei Primasport.ro
Feyenoord i-a surclasat pe cei de la Heracles în campionatul Olandei
20:50
România s-a impus clar cu Polonia, în EHF Euro Cup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE Primasport.ro
România s-a impus clar cu Polonia, în EHF Euro Cup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE
20:50
VIDEO | Exemplu de aşa nu! Ce a făcut galeria Rapidului în timpul momentului de reculegere de dinaintea fluierului de start al derby-ului cu Dinamo! Fanii „câinilor” au luat foc şi au lansat un cor de fluierături către suporterii giuleşteni Primasport.ro
VIDEO | Exemplu de aşa nu! Ce a făcut galeria Rapidului în timpul momentului de reculegere de dinaintea fluierului de start al derby-ului cu Dinamo! Fanii „câinilor” au luat foc şi au lansat un cor de fluierături către suporterii giuleşteni
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.