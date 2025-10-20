SRI cere modificarea legii pentru pedepsirea dezinformării după campania „coordonată” de conspirații privind explozia blocului din București
Europa Liberă România, 20 octombrie 2025 16:20
Serviciul Român de Informații propune modificarea legii penale care incriminează dezinformarea pentru combaterea „eficientă a propagării” campaniilor coordonate de dezinformare menite să slăbească încrederea populației în instituțiile statului.
• • •
Alte ştiri de Europa Liberă România
Acum 15 minute
16:20
SRI cere modificarea legii pentru pedepsirea dezinformării după campania „coordonată” de conspirații privind explozia blocului din București # Europa Liberă România
Serviciul Român de Informații propune modificarea legii penale care incriminează dezinformarea pentru combaterea „eficientă a propagării” campaniilor coordonate de dezinformare menite să slăbească încrederea populației în instituțiile statului.
Acum 2 ore
15:00
Miniștrii Energiei din UE au aprobat eliminarea graduală a importurile de gaz rusesc până la 1 ianuarie 2028 # Europa Liberă România
Miniștrii Energiei din UE au aprobat o propunere de eliminare treptată a importurilor de petrol și gaz rusesc până la 1 ianuarie 2028, a anunțat Consiliul European. Decizia, luată la o reuniune de la Luxemburg, vizează atât gazul transportat prin conducte, cât și gazul natural lichefiat (LNG).
Acum 4 ore
14:00
Rezultatele anchetei după incidentul informatic de la Penitenciarul Târgu Jiu: neglijență, raportare întârziată și directori schimbați # Europa Liberă România
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a constatat nereguli grave după incidentul informatic produs la Penitenciarul Târgu Jiu pe 16 septembrie 2025, când un deținut a reușit să acceseze sistemele informatice ale unității.
13:10
Nemții se întorc la Victoria. Traseul unui combinat comunist, de la sovietici și foamea anilor '80 la Rheinmetall și banii Uniunii Europene # Europa Liberă România
Nostalgia pentru dictatura comunistă a devenit recent în România o armă politică redutabilă.
12:50
O pană majoră la Amazon Web Services (AWS), cel mai mare furnizor de servicii cloud din lume, a provocat întreruperi extinse pentru o gamă largă de aplicații și pagini populare de Internet, inclusiv Zoom, Snapchat, Fortnite și multe altele.
Acum 6 ore
12:20
Volodimir Zelenski, „pregătit” să se întâlnească cu Trump și Putin la Budapesta, dacă va fi invitat # Europa Liberă România
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este „pregătit” să participe la discuții de pace la Budapesta, dar că se îndoiește că președintele rus Vladimir Putin dorește să pună capăt războiului din Ucraina.
12:00
Nemulțumiri în UE legate de vizita lui Putin la Budapesta, pentru negocieri legate de Ucraina. Zelenski, gata să participe, dacă e invitat # Europa Liberă România
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat luni că nu apreciază ideea unei posibile vizite a președintelui Rusiei, Vladimir Putin, la Budapesta, pentru discuții privind Ucraina. Declarația vine la câteva zile după ce președintele american Donald Trump a anunțat că se va întâlni în curând cu Putin în capitala Ungariei.„America are multă putere să preseze Rusia să vină la masa negocierilor. Dacă o folosesc, este bine, bineînțeles, dacă Rusia oprește acest război”, a spus Kaja...
Acum 8 ore
10:20
Unități de cavalerie rusești au fost văzute în regiunea Donețk din Ucraina, iar comentatorii pro-Kremlin au lăudat presupusele avantaje ale utilizării cailor pe câmpul de luptă, susținând că aceștia „văd în întuneric” și „evită instinctiv minele”.
09:50
Curtea Constituțională urmează să ia o decizie în privința legii de reformare a pensiilor magistraților # Europa Liberă România
Curtea Constituțională urmează să discute și să ia o decizie în privința contestației pe care Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a depus-o împotriva legii de reformă a pensiile magistraților. Legea a fost adoptată prin asumarea răspunderii de Guvernul Bolojan.
08:40
Israelul anunță reluarea armistițiului și a livrărilor de ajutoare în Gaza, după lovituri aeriene care au ucis zeci de persoane # Europa Liberă România
Armata israeliană a anunțat duminică că armistițiul din Gaza a fost reluat după o serie de atacuri care au dus la moartea a doi soldați israelieni și au provocat un val de lovituri aeriene. Autoritățile din Gaza spun că cel puțin 26 de palestinieni au murit.
Ieri
15:10
Jaf la Muzeul Luvru din Paris: Hoții au furat în șapte minute bijuterii „neprețuite” și au fugit pe motociclete # Europa Liberă România
Hoții au pătruns duminică în Muzeul Luvru din Paris printr-o fereastră, furând bijuterii „neprețuite” înainte de a scăpa pe motociclete, a declarat guvernul francez.
12:10
Dronele ucrainene au atacat cea mai mare uzină de prelucrare a gazelor din lume, de la Orenburg (Rusia) # Europa Liberă România
Dronele ucrainene au atacat uzina de prelucrare a gazelor din Orenburg, cea mai mare instalație de acest gen din lume, și au avariat o parte din ea, dar niciun angajat nu a fost rănit în atac, a declarat duminică guvernatorul regiunii.
11:30
UE ar putea instrui trupe în Ucraina, ca parte a unei misiuni extinse de sprijin # Europa Liberă România
Uniunea Europeană se apropie de momentul în care va începe instruirea trupelor ucrainene în interiorul țării și extinderea altor forme de sprijin, inclusiv monitorizarea frontierelor, asistența pentru veteranii de război și consolidarea securității cibernetice a Ucrainei.
11:10
Masacrul de la Fântâna Albă. De ce filmul „Pădurea de Molizi” a lui Tudor Giurgiu te transpune în războiul de la granița României # Europa Liberă România
Măcelul de la Fântâna Albă, petrecut în Nordul Bucovinei, ocupată în Uniunea Sovietică începând din iunie 1940, nu este nici azi pe deplin elucidat de istorici.
10:10
Pakistanul și Afganistanul sunt de acord să oprească ostilitățile după negocierile de pace de la Doha # Europa Liberă România
Afganistanul și Pakistanul au convenit asupra unui armistițiu imediat în timpul negocierilor de la Doha. Decizia vine după o săptămână de ciocniri violente la frontieră, cele mai grave violențe dintre vecinii din Asia de Sud de la preluarea puterii de către talibani la Kabul în 2021.
09:50
Reținuți în Melitopolul ocupat și trimiși în Rusia, mai mulți adolescenți ucraineni sunt acum acuzați de terorism într-un caz pe care grupurile pentru drepturile omului îl consideră ilegal.
18 octombrie 2025
17:30
Franța a fost retrogradată de agenția de rating S&P din cauză că incertitudinea bugetară „rămâne ridicată” # Europa Liberă România
Reducerea ratingului vine după ce prim-ministrul francez Sebastien Lecornu s-a angajat să suspende o lege nepopulară care creștea vârsta de pensionare.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Negocieri de pace între Afganistan și Pakistan, în contextul unui armistițiu fragil # Europa Liberă România
Afganistanul și Pakistanul încep negocierile de pace pe 18 octombrie în capitala Qatarului, Doha, după ce cele două țări au convenit să prelungească armistițiul de 48 de ore.„Așa cum s-a promis, negocierile cu partea pakistaneză vor avea loc astăzi la Doha”, a declarat Zabihullah Mujahid, purtătorul de cuvânt al guvernului afgan, adăugând că delegația talibană va fi condusă de ministrul apărării Mohammed Yaqub.Pakistanul și Afganistanul au convenit târziu, pe 17 octombrie, să...
10:30
Încercările Ucrainei de a obține rachete Tomahawk par să eșueze, în timp ce Trump le cere celor două părți să „ajungă la un acord” # Europa Liberă România
Președintele SUA, Donald Trump, nu a dat niciun indiciu că Statele Unite ar furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, afirmând după o întâlnire cu președintele ucrainean la Casa Albă că părțile beligerante ar trebui să „se oprească acolo unde se află” pe câmpul de luptă.
00:30
SmartJob contra minciunii | Mihnea Măruță: Rațiunea e sub asediu. Cu riscul de a ne urî și a intra în sevraj, trebuie protejați copiii # Europa Liberă România
Invitat la SmartJob, Mihnea Măruță spune că social media le fură oamenilor trăirea vieții. Ei sacrifică prezentul pentru iluzia nemuririi din rețea: „Cu riscul ca copiii să ne urască și să intre pentru o perioadă în sevraj, e nevoie de măsuri dure, pentru a salva societatea și țara.”
17 octombrie 2025
21:10
Zelenski a ajuns la Casa Albă. Donald Trump spune că întâlnirea de la Budapesta va fi cu Putin, dar va ține legătura cu Zelenski # Europa Liberă România
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns la Casa Albă pentru o întâlnire cu președintele SUA, Donald Trump. Cei doi și-au strâns mâna înainte de a intra înăuntru.
18:20
SmartJob contra minciunii | Mihnea Măruță: Rațiunea e sub asediu. Cu riscul de a ne urî și a intra în sevraj, trebuie protejați copiii # Europa Liberă România
Invitat la SmartJob, Mihnea Măruță spune că social media le fură oamenilor trăirea vieții. Ei sacrifică prezentul pentru iluzia nemuririi din rețea: „Cu riscul ca copiii să ne urască și să intre pentru o perioadă în sevraj, e nevoie de măsuri dure, pentru a salva societatea și țara.”
18:20
SmartJob contra minciunii | Mihnea Măruță: Rațiunea e sub asediu pe social media. Copiii trebuie protejați chiar cu riscul unui sevraj # Europa Liberă România
Invitat la SmartJob, Mihnea Măruță e de părere că prea multă social media le fură oamenilor faptul simplu de a-și trăi viața. „Cu riscul de a fi urâți de copii și de a intra pentru o perioadă în sevraj, e nevoie de măsuri dure, pentru a salva societatea și țara”, spune el.
13:50
Distrigaz semnalează „sigiliul rupt” la un robinet de gaze închis în ziua precedentă la blocul din București unde s-a produs explozia # Europa Liberă România
Compania Distrigaz Sud Rețele a transmis că a primit pe 16 octombrie o primă sesizare privind „existența mirosului de gaze” în imobilul de pe strada Vicina nr. 1, bloc 32, scara 2.„Echipele de intervenție ale companiei s-au deplasat imediat la fața locului, unde au constatat, cu aparatele de specialitate, prezența gazului natural”, se arată în comunicat.Ca măsură de siguranță, „în conformitate cu legislația în vigoare, s-a dispus sistarea alimentării cu gaze naturale a imobilului...
12:40
De ce legea majoratului digital, adoptată de Senat, crește birocrația. Expert: Sunt de acord părinții ca statul să li se substituie? # Europa Liberă România
Fiecare minor care ajunge pe internet ar trebui identificat să nu aibă mai mult de 16 ani.
12:30
Guvernul Bolojan a redus subvențiile pentru partide, dar fără a anunța public # Europa Liberă România
Rectificarea bugetară din 1 octombrie 2025 a adus o surpriză, scrie HotNews.ro. Guvernul a diminuat subvențiile pentru partidele politice de la 284 de milioane de lei la 232 de milioane, o reducere de 17,6%. Informația a fost confirmată ulterior de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).Reducerea vine după ce premierul Ilie Bolojan anunțase în vară o diminuare de aproximativ 10% a subvențiilor pentru partide. În realitate, reducerea aplicată a fost mai mare. Măsura a fost introdusă...
09:50
O explozie puternică într-un bloc din București a distrus două etaje. A fost activat planul roșu de intervenție # Europa Liberă România
Două etaje dintr-un bloc din sectorul 5 al Capitalei au fost distruse de o explozie. Pompierii intervin în acest moment pentru a căuta posibil victime.Explozia produsă la blocul situat pe Calea Rahovei nu a produs un incendiu, a transmis DSU.„Din primele informații primite, s-a produs o explozie într-un bloc de locuințe cu regim de înălțime P+8 pe Calea Rahovei, Sectorul 5, București. Explozia a afectat mai multe apartamente între etajele 1 și 5. S-au constituit echipe de căutare-salvare...
09:30
Miza: rachete Tomahawk? La ce să ne așteptăm de la întâlnirea Trump-Zelenski de la Casa Albă # Europa Liberă România
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy wants Tomahawk missiles for the war against Russia's invasion. US President Donald Trump says Washington might provide them. And Russia is warning against an escalation. Here's what to watch when Trump hosts Zelenskyy in Washington on October 17.
09:20
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: 30 de milioane de euro din PNRR pentru păduri urbane, pierdute de România pentru că nu au fost proiecte # Europa Liberă România
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că România a pierdut toți banii alocați prin PNRR pentru plantarea de păduri urbane, din cauză că autoritățile locale nu au făcut proiecte.„Am avut banii necesari pentru a planta sute de hectare de păduri urbane și pur și simplu nu au fost accesați. Pentru că realitatea este că astăzi extraordinar de multe UAT-uri, gândesc mai degrabă în termeni de profit pe termen scurt. În momentul în care au avut banii să acceseze pentru a împăduri anumite...
08:30
Dronele și rachetele rusești „încă terorizează Ucraina”, spune Zelenski înainte de a se întâlni cu Donald Trump # Europa Liberă România
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus joi că un roi de drone rusești i-a atacat orașul natal din Ucraina, Krivoi Rog. Declarația a fost făcută în ajunul întâlnirii sale cu președintele american Donald Trump la Casa Albă.
07:50
Președintele Volodimir Zelenski a ajuns la Washington pentru discuții despre războiul din Ucraina # Europa Liberă România
Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a sosit joi în capitala SUA, Washington, pentru discuții cu președintele Donald Trump și alți oficiali americani privind livrările de arme, în special rachete de croazieră Tomahawk.
16 octombrie 2025
22:20
Italia refuză să-l extrădeze în Germania pe ucraineanul suspect de sabotarea Nord Stream # Europa Liberă România
Curtea Supremă a Italiei a respins extrădarea în Germania a unui bărbat ucrainean arestat sub suspiciunea de declanșare a exploziilor care au avariat conductele de gaze Nord Stream în 2022, a declarat joi avocatul său.
20:10
Convorbire Putin-Trump. Tensiuni legate de războiul din Ucraina și rachetele Tomahawk # Europa Liberă România
US President Donald Trump and his Russian counterpart Vladimir Putin were speaking by phone on October 16, the White House and Kremlin said, just ahead a visit to Washington by Ukrainian leader Volodymyr Zelenskyy.
19:10
Jurnalista Nika Novak se plânge de condițiile din închisoarea siberiană și rămâne în greva foamei # Europa Liberă România
Jurnalista Nika Novak, condamnată la patru ani de închisoare într-o colonie siberiană din regiunea Irkuțk pentru colaborare cu o organizație străină, pentru că a scris pentru Radio Free Europe/Radio Liberty (Europa Liberă), s-a plâns de condițiile din colonia penitenciară la audierea de joi, și a decis să rămână în greva foamei, relatează SOTAVision.Joi, jurnalista a fost audiată de Tribunalul Dzerjinski din Novosibirsk prin legătură video din colonia penală.În timpul audierii, ea a...
18:20
Procurorul general: Investigăm, alături de Europol, intrările ilegale de drone în spațiul aerian al României # Europa Liberă România
După nouă luni de anchete, investigatorii de la Parchetul General nu mai au niciun dubiu că Rusia este în spatele atacurilor hibride din România.Dezvăluirea a fost făcută la one2one chiar de procurorul general al României, Alex Florența.„Toate firele duc acolo, cu certitudine.”Șeful Ministerului Public vorbește de o adevărată infrastructură online creată pentru manipulare și dezinformare.Unele dintre aceste „fire” sunt anchetate în noi dosare penale, care sunt în lucru, adaugă șeful...
17:40
Mii de refugiați ucraineni din România au fost audiați la Parchetul General în procesul internațional de genocid împotriva Rusiei # Europa Liberă România
Procurorii Parchetului General au audiat mii de refugiați ucraineni, victime ale războiului dus de Rusia în Ucraina, care și-au căutat la un moment dat adăpost în România, inclusiv militari răniți pe front în Ucraina, a declarat pentru Europa Liberă procurorul general al României, Alex Florența.
14:20
Procurorul general, Alex Florența: Toate firele războiului hibrid din România duc către Rusia. „Suntem targetați în continuare” # Europa Liberă România
Războiul hibrid din România continuă, iar procurorii au multe alte „fire”, încă nepublice, care duc către Rusia ca autor, spune procurorul general al României, Alex Florența, la Interviurile one2one. [Citiți mai multe mai jos]
13:20
Premierul francez Sébastien Lecornu supraviețuiește primului vot de neîncredere în parlament, după concesii majore făcute socialiștilor # Europa Liberă România
Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a supraviețuit joi primei moțiuni de neîncredere din parlament, după ce a obținut sprijinul decisiv al Partidului Socialist. La schimb, el a promis să suspende reforma sistemului de pensii inițiată de președintele Emmanuel Macron.
12:20
Legea pensiilor private, adoptată de Parlament. AUR contestă legea la CCR. Înalta Curte se gândește dacă să facă la fel # Europa Liberă România
Camera Deputaților a aprobat, miercuri, proiectul de lege care stabilește noile reguli pentru plata pensiilor private, vizând în special modul de retragere a sumelor din Pilonul II – sistemul obligatoriu administrat privat.
11:40
Atacuri rusești intense asupra Ucrainei. Victime și infrastructură energetică afectată în Poltava, Chernihiv, Sumî și Kiev # Europa Liberă România
Під час екстрених відключень графіки енергопостачання не діють
10:10
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) realizează, joi, 19 percheziții în București, inclusiv la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” și la domicilii private.
10:00
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că premierul indian Narendra Modi l-a asigurat că India va înceta să mai cumpere petrol rusesc după ce Statele Unite au anunțat dublarea tarifelor vamale pentru importurile produselor indiene.
09:10
Volodimir Zelenski numește un administrator militar al orașului Odesa după retragerea cetățeniei fostului primar # Europa Liberă România
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a numit miercuri un nou administrator al orașului-port Odesa de la Marea Neagră, după ce a revocat cetățenia fostului primar, Hennadi Truhanov. Pierderea cetățeniei a dus la demiterea automată a acestuia.
08:20
Miniștrii Apărării din statele membre NATO și UE au analizat miercuri cum să îmbunătățească capacitatea de apărare a alianței împotriva dronelor. Discuțiile vin pe fondul eforturilor țărilor europene de a contracara amenințarea Rusiei după o serie de incursiuni aeriene. NATO a lansat o nouă misiune și și-a întărit forțele la granița sa de est, dar încearcă să folosească experiența Ucrainei pentru a face față amenințării dronelor rusești.Șeful Alianței, Mark Rutte, a declarat că NATO...
15 octombrie 2025
22:10
Raport al Consiliului Europei după o vizită în spitale de psihiatrie din România: maltratare, neglijență mortală, condiții de închisoare # Europa Liberă România
Tratament inuman, neglijență mortală, folosirea electroșocurilor, bătăi, sedare permanentă, umilințe, condiții de închisoare, personal insuficient-sunt neregulile găsite de experții Comitetului European de prevenire a torturii, afiliat Consiliului Europei, la patru spitale de psihiatrie din România.
19:50
Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, avertizează Moscova că SUA vor „impune costuri” dacă războiul din Ucraina nu se încheie # Europa Liberă România
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a avertizat miercuri Rusia că SUA vor „impune costuri” dacă războiul din Ucraina nu se încheie. Avertismentul a fost lansat la sediul NATO, de la Bruxelles, la reuniunea miniștrilor aliați ai Apărării din Alianța Nord-Atlantică.
19:00
De ce unii profesori au primit mai puțini bani la salariu. Formula de calcul s-a schimbat peste noapte # Europa Liberă România
Când au primit salariile pentru luna septembrie, profesorii au observat în cont o sumă mai mică decât s-ar fi așteptat. În unele cazuri – leafa a fost și cu 300 de lei mai mică. De ce?
16:40
Pakistanul a lansat atacuri aeriene împotriva Afganistanului. Explozii auzite în capitala Kabul # Europa Liberă România
Pakistanul a efectuat lovituri aeriene în provincia Kandahar din sudul Afganistanului, au declarat localnicii pentru Radio Azadi al RFE/RL, în contextul izbucnirii unor noi lupte între cele două țări vecine.
15:50
DIICOT: 17 percheziții în București și șapte județe. 3,2 milioane de lei încasați ilegal din programul rabla pentru electrice și electronice # Europa Liberă România
Poliţiştii şi procurorii DIICOT Craiova au făcut, miercuri, 17 percheziţii, în municipiul Bucureşti şi în şapte judeţe într-un dosar penal de colectare și reciclare fictivă de deșeuri electronice al unei grupări care a încasat ilegal 3,2 milioane de lei de la Administrația Fondului de Mediu.
15:00
Ce este „Zidul de drone” – planul UE pentru a contracara incursiunile rusești # Europa Liberă România
Jurnalistul Europei Libere, Rikard Jozwiak, analizează propunerea de a construi un așa-numit zid anti-drone de-a lungul frontierei estice a UE, după ce drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.