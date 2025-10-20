Trei răniţi în Teleorman, într-o explozie provocată de acumularea de gaze. Deflagrația a avut loc într-o gospodărie
Adevarul.ro, 20 octombrie 2025 16:30
Trei persoane au fost rănite, luni, după o explozie la o casă din comuna teleormăneană Frăsinet, provocată de o acumulare de gaze provenite de la o conductă a instalaţiei existente în gospodărie, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Teleorman.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
16:30
Trei răniţi în Teleorman, într-o explozie provocată de acumularea de gaze. Deflagrația a avut loc într-o gospodărie # Adevarul.ro
Trei persoane au fost rănite, luni, după o explozie la o casă din comuna teleormăneană Frăsinet, provocată de o acumulare de gaze provenite de la o conductă a instalaţiei existente în gospodărie, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Teleorman.
Acum 30 minute
16:15
Instanța Supremă a soluționat luni trei recursuri în interesul legii, dintre care două au fost admise și unul respins. Recursul în interesul legii este o procedură prin care ÎCCJ soluționează un conflict de practică judiciară, dar nu modifică hotărârile anterioare.
16:15
Putin ocoleşte România în drumul spre summitul de la Budapesta. Rusia nu a cerut acordul ca avionul să treacă pe deasupra ţării # Adevarul.ro
România nu a primit nicio solicitare oficială din partea Federației Ruse pentru ca aeronava președintelui Vladimir Putin să traverseze spațiul aerian românesc în drumul spre Budapesta, unde ar urma să aibă loc un summit cu liderul american Donald Trump.
16:15
Circulația mai multor trenuri CFR Călători se suspendă începând de marți. Ce rute sunt afectate # Adevarul.ro
Compania Naţională de Căi Ferate a anuțat, luni, că se suspendă temporar circulaţia unui număr de trenuri operate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA.
16:15
Un opozant din Daghestan căutat de Rusia pentru violențe anti-evrei pe un aeroport, găsit mort la Istanbul # Adevarul.ro
Abakari Abakarov, administratorul canalului de Telegram „Morning Daghestan”, despre care se crede că a coordonat protestele anti-mobilizare din Rusia în 2022, a fost găsit mort la Istanbul, relatează Militarny.
16:15
ISOMAT lansează clubul IsoPro by Isomat – sprijinul dedicat profesioniștilor din construcții # Adevarul.ro
Pentru ISOMAT România, unul dintre cei mai importanți producători de materiale pentru construcții din Europa de Sud-Est, ultimii trei ani au reprezentat o perioadă intensă de transformare și consolidare strategică.
16:15
Sectoare din Transfăgărășan și Transalpina, închise de luni. CNAIR avertizează asupra riscurilor de avalanșă și polei # Adevarul.ro
Circulația rutieră a fost închisă de luni, 20 octombrie, pe două dintre cele mai spectaculoase și tranzitate drumuri montane din România: Transfăgărășanul (DN7C) și Transalpina (DN67C).
16:15
Distrigaz nu mai reia alimentarea cu gaze a blocurilor din Rahova: a fost extins perimetrul supus cercetărilor # Adevarul.ro
Distrigaz a anunțat luni după-amiază că nu mai reia alimentarea cu gaze a zonei în care a avut loc vineri explozia din Rahova, explicând că autoritățile au extins perimetrul care este supus cercetărilor.
Acum o oră
16:00
Cele mai ciudate teorii ale conspirației după explozia din Rahova: „Aici s-a folosit explozibil, nu gaz metan”. Avertismentul SRI # Adevarul.ro
Tragedia din cartierul Rahova a devenit un subiect de interes în mediul online, care s-a transformat ulterior într-un val de teorii ale conspirației, manipulări și afirmații false.
16:00
Sorin Grindeanu va fi ales, cel mai probabil, noul președinte plin al PSD la Congresul din 7 noiembrie, fiind singurul candidat înscris în competiție. El promite o „reîntoarcere la valorile tradiționale” ale social-democrației și o echipă formată din lideri validați la urne.
16:00
„Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc”: Mărturia sfâșietoare a mamei tinerei gravide care și-a pierdut viața în explozia din Rahova # Adevarul.ro
Mirela Stanciu, tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova, simțea un miros puternic de gaz în bloc și a prevestit tragedia.
16:00
România este un hub strategic pentru securitatea alimentară a Europei, a declarat Holger Kray, manager regional pentru Agricultură și Alimentație al Băncii Mondiale, subliniind că războiul din Ucraina a transformat Portul Constanța într-un coridor strategic pentru comerțul agricol european.
15:45
FCSB se confruntă cu o situație delicată în SuperLiga României. După eșecul cu Metaloglobus 1-2, finanțatorul a făcut deja ”lista neagră”, care este compusă din 5 jucători. Becali a oferit și detalii despre formula de start pe care Elias Charalambous se bazează în confruntarea cu Bologna.
Acum 2 ore
15:30
Prețul verzei românești a crescut în această toamnă, iar cumpărătorii au observat deja diferența.
15:30
Noua obsesie de pe TikTok: jucăriile care au eclipsat Labubu şi costă cât o vacanţă all inclusive # Adevarul.ro
O jucărie aparent banală de pluş a reușit să cucerească TikTok-ul și să transforme o companie britanică într-un imperiu de sute de milioane de lire. În mod paradoxal, clienţii-ţintă nu sunt copiii, ci adulţii tineri, nostalgici după copilărie, aşa numiţii Kidults.
15:15
Crimă șocantă în Arad. Un tânăr de 25 de ani și-a ucis mama cu mai multe lovituri de cuțit # Adevarul.ro
Un tânăr de 25 de ani din județul Arad a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de omor.
14:45
Vreme neobișnuit de caldă în această săptămână. Temperaturi de până la 26°C, după care urmează o răcire accentuată # Adevarul.ro
Vremea se va încălzi semnificativ în următoarele zile, cu temperaturi care vor ajunge miercuri, 22 octombrie, până la 26 de grade Celsius în vestul țării, arată prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).
14:45
Ucraina pregătește un contract pe termen lung pentru 25 de sisteme Patriot după întâlnirile din SUA, anunță Zelenski # Adevarul.ro
Ucraina urmărește să achiziționeze încă 25 de sisteme de apărare antiaeriană Patriot într-un aranjament pe termen lung cu Statele Unite, a declarat, luni, președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
14:45
A fost găsit sigiliul rupt de la blocul Rahova. Administratoarea acuză compania privată: „Nu l-am rupt noi. Cei de la firmă l-au rupt” # Adevarul.ro
Sigiliul rupt de la blocul din Rahova, unde vineri, 17 octombrie, o explozie a ucis și rănit mai mulți oameni, ar fi fost găsit rupt printre dărâmături.
Acum 4 ore
14:30
Termoenergetica anunţă lucrări de reparații la rețeaua termică din mai multe zone ale Bucureștiului, după apariția unor avarii, astfel că aproximativ 250 de blocuri vor fi afectate temporar de întreruperile de apă caldă și căldură.
14:30
Pensiile speciale ale magistraților, din nou pe masa CCR. De ce ar putea fi respinsă iar eliminarea lor # Adevarul.ro
Eliminarea pensiilor speciale a mai fost contestată la Curtea Constituțională de magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție, iar în 6 mai 2020, inițiativa a fost declarată neconstituțională. Acum, problema revine pe masa judecătorilor CCR, care sunt chemați din nou să se pronunțe.
14:15
Explozie la rafinăria Lukoil Ploiești. Un bărbat a fost aruncat de suflul deflagrației într-un canal de colectare # Adevarul.ro
O explozie puternică s-a produs luni, 20 octombrie, la rafinăria Lukoil din Ploiești, în timpul unor lucrări de revizie.
14:15
Ministerul Finanțelor a împrumutat 2,2 miliarde de lei de la populație, prin emiterra titlurilor de stat din perioada 10 – 17 octombrie 2025, a informat luni instituția, precizând că s-au înregistrat 21.067 de ordine de subscriere din partea investitorilor.
14:15
Partidele pompează bani în reclame online. Expert Forum: Noile reguli UE pot ascunde finanțarea politică # Adevarul.ro
Până la jumătatea lunii mai, partidele au investit 8 milioane de lei în publicitate politică pe platformele Meta, în pregătirea campaniei pentru prezidențiale. Ulterior, s-au mai cheltuit încă 2 milioane de lei.
14:00
Jaful de la Luvru: Poliția franceză are o săptămână să recupereze bijuteriile istorice furate. „Acest furt este un șoc la scara incendiului de la Notre-Dame” # Adevarul.ro
După furtul deceniului, de la Luvru, de duminică, Parchetul din Paris a deschis o anchetă pentru „furt organizat și conspirație criminală în vederea comiterii unei infracțiuni”, încredințată Brigăzii Antibanditism (BRB) din cadrul Departamentului de Investigații Criminale, cu sprijinul Oficiului Cen
14:00
Pericol sub asfalt în Sectorul 3. Drumuri construite peste magistrale de gaz, fără avize. Transgaz: „Pot exista emanații, fisurări. Este ilegal” # Adevarul.ro
Mai multe drumuri din Sectorul 3 al Capitalei, construite în ultimii ani la inițiativa primarului Robert Negoiță, ar fi fost realizate peste magistrale de gaz, fără respectarea normelor legale și fără avizele necesare.
14:00
Peste 60% din români cred că trăiesc într-o țară „unde puteri externe controlează în secret deciziile importante” STUDIU # Adevarul.ro
Peste 60% din respondenții unui sondaj cred că deciziile importante ale țării sunt luate, de fapt, în afara granițelor.
14:00
Românii vor carne de porc românească, dar nu știu cum să o recunoască. Eticheta „produs în România” poate fi înșelătoare # Adevarul.ro
Producătorii de carne de porc avertizează că sintagma „produs în România” nu oferă garanţia provenienței locale, carnea putând fi importată și doar procesată sau ambalată la noi în ţară.
14:00
Naționala joacă la Zenica meciul decisiv în calificările pentru Cupa Mondială 2026
14:00
Premierul Bolojan, discuții la Palatul Victoria cu comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan l-a primit luni, 20 octombrie, la Palatul Victoria, pe comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, aflat într-o vizită oficială la București.
13:45
Trump a sistat ajutorul SUA pentru Columbia, acuzându-l pe președinte că este un „baron al drogurilor” # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminică sistarea ajutorului financiar al SUA pentru Columbia. El l-a acuzat pe preşedintele columbian Gustavo Petro că nu acționează pentru a combate producţia şi traficul de droguri şi că este el însuşi un „baron al drogurilor”.
13:45
Schimbarea la faţă a lui Trump faţă de războiul din Ucraina trebuie să aibă cauze mai profunde.
13:30
Probleme la ING Bank: call Center-ul este indisponibil. Cum pot contacta clienții banca # Adevarul.ro
ING Bank a transmis că, în prezent, serviciul Call Center este indisponibil, iar clienții care au urgențe pot contacta banca prin pagina oficială de Facebook (ING România) sau prin e-mail la adresa contact@ing.ro.
13:30
După Dinamo - Rapid, 0-2, plouă cu sancțiuni: clubul din Ștefan cel Mare, bun de plată # Adevarul.ro
A fost spectacol, duminică seara, pe Arena Națională.
13:15
PPC myRewards - primul program de loialitate al unui furnizor de energie din România care aduce beneficii reale clienților # Adevarul.ro
Când plătești o factură la energie, ar fi bine ca ea să-ți aducă și ceva înapoi. Pornind de la această idee, PPC Energie lansează PPC myRewards — primul program de loialitate al unui furnizor de energie din România
13:15
Stelian Bujduveanu a anunțat ce măsuri se iau în cazul locatarilor din blocul afectat de explozie. „Acest raport final va sta la baza deciziei pe care o vom lua” # Adevarul.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a explicat că în momentul de față nu se discută despre demolarea completă a blocului distrus de explozia din Rahova, ci despre punerea în siguranță a imobilului.
13:00
Pană majoră de internet la nivel global: Sunt afectate site-uri, aplicații, jocuri online și servicii bancare # Adevarul.ro
O întrerupere majoră a rețelelor online a paralizat luni, 20 octombrie, zeci de site-uri web, aplicații și platforme de gaming, printre care se numără Amazon, Snapchat, Roblox sau Coinbase.
13:00
Cifrele cu care Chivu i-a uluit pe specialiștii din Italia. Inter are meci în Ligă cu Florucz # Adevarul.ro
Inter Milano este în vârf de formă încă de la startul sezonului.
13:00
Noii membri ai UE ar putea adera fără drepturi de vot depline. Mecanisme pentru a debloca extinderea blocului comunitar # Adevarul.ro
Țările candidate ar putea adera la Uniunea Europeană fără drepturi de vot depline, o modificare a regulilor de aderare ce i-ar putea face pe lideri precum premierul Ungariei Viktor Orbán mai receptivi la ideea ca ţări precum Ucraina să devină parte a blocului comunitar.
12:45
Tensiuni între statele UE din cauza vizitei lui Putin în Ungaria. „Nu există loc pentru criminali de război în Europa” # Adevarul.ro
Liderul rus Vladimir Putin ar trebui împiedicat să participe la negocierile de mare importanță menite să înghețe războiul din Ucraina, a avertizat unul dintre cei mai importanți diplomați europeni.
Acum 6 ore
12:30
Viața satului, în inima Angliei: o familie de români din Marea Britanie și-a recreat gospodăria ca acasă: „Creștem găini și rațe, muncim cu dragoste pământul” # Adevarul.ro
Departe de satul natal din Ardeal, doi români și-au recreat viața tradițională românească, chiar în inima Angliei. „Poți să iei românul din sat, dar nu poți scoate satul din român”, mărturisesc cei doi.
12:30
Nu-i doar un mușchi încordat! Cum să faci diferența între o simplă întindere și o hernie de disc # Adevarul.ro
Durerea de spate a devenit o problemă globală, majoritatea dintre noi atribuind-o, adesea pripit, unei simple întinderi musculare după o zi lungă la birou sau un efort fizic.
12:30
Maroc are cei mai buni tineri fotbaliști din lume. Argentina, zdrobită în finala Mondialului U20 # Adevarul.ro
În Chile s-a încheiat Campionatul Mondial de fotbal U-20.
12:15
Ucraina nu are de gând să cedeze Rusiei niciun teritoriu neocupat ca parte a acordului de pace menit să pună capăt războiului la scară largă, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu pentru NBC.
12:00
Când legătura sufletească devine provocare: Semne și vindecare în relația cu o mamă narcisistă # Adevarul.ro
Relația mamă-fiică este adesea o legătură complexă, uneori dificilă, mai ales cu o mamă narcisistă. Află de la Carmen Alexandrina Ene - psiholog, psihoterapeut, doctor în psihopatologie la Sorbona, cum să recunoști aceste tipare, impactul lor și cum să pornești pe calea vindecări
12:00
Patru persoane au murit luni dimineață într-un incendiu izbucnit într-un imobil cu zece etaje din arondismentul 3 al orașului francez Lyon, a anunțat prefectura Rhône, potrivit Le Figaro.
12:00
Privind închirierea prin licitație publică a spațiului “Cafenea/bistro” în suprafață utilă de 556,19 mp, la care se adaugă terasa exterioară descoperită spre mare, în suprafață de 324,00 mp, aflat la P+S din cadrul Cazinoului Constanța
12:00
Lui Răzvan Marin nu-i merge deloc bine cu familia Lucescu. Pus la zid de Mircea, a fost bătut de Răzvan # Adevarul.ro
Răzvan Marin (29 de ani) a fost învins duminică de Răzvan Lucescu (56 de ani), în campionatul Greciei.
12:00
Breșa din sistemul informatic al Penitenciarului Târgu Jiu: un polițist a facilitat accesul neautorizat. Conducerea unității, schimbată # Adevarul.ro
Administrația Națională a Penitenciarelor a făcut publice detalii despre incidentul informatic de la Penitenciarul Târgu Jiu, care a avut loc pe 16 septembrie 2025 și care a afectat temporar confidențialitatea și integritatea unor informații.
11:45
Într-o perioadă în care cumpărăturile online devin tot mai frecvente, găsirea celor mai bune oferte poate consuma timp și energie. Shopilo.ro simplifică acest proces
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.