Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare: Decizia CCR privind pensiile magistraţilor influenţează reformele din PNRR

Ziarul Financiar, 20 octombrie 2025 16:30

Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, a spus că decizia CCR privitoare la pensiile speciale are influenţă asupra cererii pe care România trebuie să o facă pentru PNRR.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 10 minute
16:30
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare: Decizia CCR privind pensiile magistraţilor influenţează reformele din PNRR Ziarul Financiar
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, a spus că decizia CCR privitoare la pensiile speciale are influenţă asupra cererii pe care România trebuie să o facă pentru PNRR.
Acum 30 minute
16:15
Decizie într-unul dintre cele mai urmărite subiecte: CCR a respins reforma pensiilor magistraţilor din motive de procedură. Întrebarea este acum ce va face premierul Bolojan în continuare. LIVE TEXT Ziarul Financiar
16:15
Reacţia lui Tudorel Toader, fost ministru al Justiţiei, după decizia CCR: Guvernul poate să reia proiectul de lege Ziarul Financiar
16:15
Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR, după ce Curtea Constituţională a admis sesizarea de neconstituţionalitate privind reforma pensiilor magistraţilor: E clar că era discriminatorie. S-au gândit că doar la magistraţii să se aplice. Să se aplice la toţi. Mai ales că magistraţii sunt câteva mii, militarii, servicii speciale, poliţie, sunt câteva sute de mii Ziarul Financiar
16:15
Preşedintele USR, Dominic Fritz: Nu renunţăm la desfiinţarea acestor privilegii. Avem, cu adevărat, voinţa să reformăm statul. Guvernul trebuie să meargă mai departe Ziarul Financiar
USR va propune un referendum pentru modificarea Constituţiei dacă legea privind reforma pensiilor de serviciu a fost repinsă pe fond, spune preşedintele USR, Dominic Fritz.
16:15
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie marţi, 21 octombrie 2025, ora 09.30 cu Radu Timiş Jr., CEO al Cris-tim Ziarul Financiar
Acum o oră
16:00
Decizie într-unul din cele mai urmărite subiecte: CCR a respins reforma pensiilor magistraţilor din motive de procedură. Întrebarea este acum ce va face premierul Bolojan în continuare Ziarul Financiar
16:00
Eurostat: Bucureşti avea în 2023 un PIB per capita calculat ca Standard al Puterii de Cumpărare peste cel din Praga sau Viena, capitala României fiind foarte aproape să intre în top 10 UE. Care este situaţia la nivel naţional Ziarul Financiar
15:45
Ce semnale transmite BNR privind evoluţia economiei României: Economia a crescut în T3/2025 susţinută de investiţii, dar nu şi de consumul privat. Şi influenţa exportului net a continuat să se amelioreze Ziarul Financiar
Acum 2 ore
15:30
Submarinele Thyssenkrupp intră la bursă: TKMS, producătorul de submarine şi nave de război, îşi deschide uşile investitorilor Ziarul Financiar
15:15
Ministerul Finanţelor a împrumutat luni de la bănci suma de 780 milioane lei de la bănci, prin două licitaţii cu titluri de stat, la dobânzi de 7,12% şi 7,21%/an Ziarul Financiar
15:15
Camelia Stăiculescu, director al Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) din cadrul ASE: Indiferent cât de mult s-ar dezvolta tehnologia, ce ai în minte nu îţi poate lua nimeni Ziarul Financiar
15:15
Franţa pierde ratingul double-A: Obligatiunile suverane scad, iar costurile de împrumut cresc după surprinzătorul downgrade al S&P Ziarul Financiar
15:15
Florin Jianu revine la conducerea IMM România, după o pauză de un an. ”Am decis să mă retrag din toate funcţiile politice, inclusiv din Parlament, unde am fost ales pe o lista de partid” Ziarul Financiar
Acum 4 ore
14:30
Studiu BRD Societe Generale: Jumătate dintre antreprenorii români văd în sustenabilitate o modalitate de reducere a costurilor, dar acelaşi procentaj consideră implementarea prea costisitoare. Principalele bariere, lipsa resurselor interne şi accesul limitat la finanţare Ziarul Financiar
14:15
China accelerează pe final de an: Economia creşte cu 4,8% în T3, peste estimări, în pofida încetinirii consumului intern şi cu şanse reale de a atinge ţinta de 5% în 2025 Ziarul Financiar
14:15
Kentaro Morita, special ambassador to Asia, InnovX, şi Ana Bobircă, CIO, InnovX: Pot fi create punţi solide între companiile româneşti şi piaţa asiatică. Am demonstrat că formula programului MoonShotX funcţionează Ziarul Financiar
14:00
SVN Romania a intermediat vânzări de locuinţe de 200 mil. euro în primele nouă luni din 2025. Piaţa rezidenţială rămâne stabilă, cu o scădere uşoară de 0,3% Ziarul Financiar
13:45
Apple revine în forţă: iPhone 17 declanşează cel mai puternic val de creştere a vânzărilor din ultimii cinci ani Ziarul Financiar
13:00
Romanian Youth Forum for Education (RYFE): liceenii - invitaţi să intre în competiţia pentru soluţii care construiesc un viitor mai bun în România Ziarul Financiar
13:00
Defecţiune masivă la Amazon Web Services (AWS): Servicii precum Alexa, Snapchat, Fortnite, Perplexity AI şi ChatGPT sunt nefuncţionale la nivel global. Cauza este deocamdată neclară. Ziarul Financiar
Amazon Web Services (AWS), divizia de cloud a gigantului Amazon, se confruntă în prezent cu o defecţiune majoră care a dus la nefuncţionarea a numeroase servicii online, inclusiv platformele proprii Amazon, asistentul vocal Alexa, Snapchat, Fortnite, ChatGPT şi magazinul Epic Games, scrie Techcrunch. Pagina oficială de status a AWS raportează că mai multe servicii sunt "afectate" de probleme operaţionale şi că firma "investighează rate de eroare şi latenţe crescute pentru multiple servicii AWS în regiunea US-EAST-1" – deşi întreruperile par să aibă un impact global.
12:45
Studiu BRD Societe General: Jumătate dintre antreprenorii români văd în sustenabilitate o modalitate de reducere a costurilor, dar acelaşi procentaj consideră implementarea prea costisitoare. Principalele bariere, lipsa resurselor interne şi accesul limitat la finanţare Ziarul Financiar
Acum 6 ore
11:45
Cine construieşte spitalul regional de la Iaşi? Turcii de la CCN au semnat contractul de 1,6 mld. lei Ziarul Financiar
11:45
COMPA investeşte peste 30 mil. euro în a doua etapă a proiectului rezidenţial Arsenal Residence din Sibiu Ziarul Financiar
11:45
Digi România lansează o emisiune de obligaţiuni de 500 mil. euro şi anunţă răscumpărarea integrală a obligaţiunilor scadente în 2028 Ziarul Financiar
11:45
Grupul Litera îşi mută operaţiunile logistice în ELI Park 3 Bucureşti, într-un spaţiu de peste 3.000 mp Ziarul Financiar
11:45
Transgaz face senzaţie luni la Bursa de Valori: Acţiunile cresc cu 6% la un nou maxim. De la început de an au urcat cu 170%. De ce? Ziarul Financiar
11:45
Românii au cumpărat acţiuni Cris-Tim de 14 milioane de euro în două zile. Tranşa lor, acoperită integral luni la prânz Ziarul Financiar
11:15
Gigantul american Panduit extinde producţia de fibră optică din România. Bogdan Vodă, plant manager: „Consolidăm rolul fabricii ca furnizor regional pentru soluţii de conectivitate avansată“ Ziarul Financiar
Gigantul american Panduit, specializat în furnizarea de produse şi soluţii pentru infrastructură electrică şi de reţea, va extinde capacitatea de producţie a fabricii pe care o deţine în România, la Arad, noile investiţii axându-se pe zona de producţie de fibră optică. Fabrica din România, care are în prezent o suprafaţă de 10.000 mp, joacă un rol strategic în reţeaua globală a companiei, iar extinderea se aliniază cu planurile anunţate la nivel de grup de a mări amprenta de producţie la nivel mondial pentru a susţine cererea în creştere.
11:15
Analiză XTB: Gigantul tehnologic Meta (Facebook) continuă să atragă investitori. Deşi în creştere, potenţialul companiei încă este subevaluat Ziarul Financiar
11:15
Ford Puma Gen-E urcă pe primul loc în înmatriculările electrice de flotă. Modelul produs la Craiova impulsionează segmentul corporate Ziarul Financiar
11:00
Florina Andra Ilie, Senior Manager, HR & ESG Advisory, Forvis Mazars în România, despre transpunerea Directivei UE privind transparenţa salarială: România are oportunitatea de a demonstra că egalitatea salarială reprezintă un principiu de bază al sistemelor de remunerare Ziarul Financiar
11:00
Ai un Iphone? Tocmai ai devenit investitor în energia verde! Colosul Apple cumpără energie verde pentru a alimenta consumul tuturor ulizatorilor europeni de dispozitive. România, pe listă Ziarul Financiar
Acum 8 ore
10:30
Compania de inginerie şi tehnologie Simtel Team continuă extinderea pe plan extern şi deschide o filială în Suedia, după cea din Germania Ziarul Financiar
10:15
Din nou schimbare de macaz în războiul din Ucraina: Într-o întâlnire tensionată la Casa Albă, Trump i-a spus lui Zelenski să accepte condiţiile impuse de Rusia pentru încheierea războiului sau Ucraina va fi distrusă de Rusia Ziarul Financiar
10:15
Ce întrebări am adresat mediului de business? Liviu Bălan, AUMOVIO România: Ne dorim un climat mai echidistant cu investitorii din partea autorităţilor fiscale. Considerăm că o astfel de abordare faţă de contribuabili ar contribui la un cadru mai echilibrat pentru investiţiile din România Ziarul Financiar
AUMOVIO, compania năs­cu­tă din spin-off-ul Conti­nental şi listată la Bursa de Valori Frankfurt în sep­tembrie 2024, mizează pe stabilitatea fiscală şi parteneriatele public-private pentru a-şi consolida poziţia de lider în dezvoltarea mobilităţii viitorului din România. Cu aproximativ 13.000 de angajaţi în ţară, dintre care aproape 10.000 în cerceta­re şi dezvoltare, compania ope­rează prin patru centre de R&D la Braşov, Iaşi, Sibiu şi Ti­mişoara, plus două unităţi de pro­ducţie la Sibiu şi Timişoara.
10:15
VIDEO. Bogdan Putinică dezvăluie noul său rol: a plecat de la gigantul Microsoft pentru a conduce expansiunea startup-ului global de AI Wonderful în 29 de ţări. “Este o rachetă, în hiperexpansiune la nivel global” care oferă agenţi AI semiautonomi - “cam vârful de inovaţie în AI în acest moment” Ziarul Financiar
„A apărut de niciunde această conversaţie interesantă cu unul din «copiii frumoşi» ai IT-ului din acest moment. Este o organizaţie care are doar un an, care este o rachetă din punct de vedere al creşterii explozive şi care aduce o platformă de AI care funcţionează. Şansa de a lucra într-o zonă de inovaţie de AI reală, care depăşeşte povestea balonului de săpun, pe mine m-a atras foarte mult”, a afirmat Putinică.
10:00
Start-up-ul .lumen, împreună cu mai mulţi parteneri, a câştigat un grant de 11 milioane de euro pentru dezvoltarea roboţilor autonomi de livrare Ziarul Financiar
Startup-ul local de deep-tech .lumen, cunoscut pentru proiectul ochelarilor pentru nevăzători, a câştigat un grant de 11 milioane de euro pentru proiectul „PABLO - Roboţi Autonomi Livrare Urbană”, finanţat în cadrul Programului pentru Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare 2021–2027.
09:45
Bursă. Allianz ajunge la peste 5% din totalul acţiunilor BRD SocGen, o investiţie de circa 760 mil. lei Ziarul Financiar
În urma unor serii de suplimentări, administratorul de pensii Allianz Ţiriac Pensii Private a depăşit 5% din drepturile de vot de la BRD – Groupe Société Générale, a patra bancă de pe piaţa locală în funcţie de active.
09:45
Volumul lucrărilor de construcţii a crescut în primele opt luni ale anului cu 9,7%, dar în luna august piaţa s-a redus cu 2,1% după ce construcţiile inginereşti au scăzut cu 7,9% Ziarul Financiar
09:15
Mircea Nica, ZF: Aceeaşi piaţă RCA, cu aceleaşi probleme şi fără rezolvări concrete. Soluţii există, dar voinţa lipseşte. Dacă trecem legi doar pentru a evita amenzi şi infringement, cum putem spera la o dezvoltare a pieţei? Ziarul Financiar
Piaţa RCA, călcâiul lui Ahile al pieţei asigurărilor, a rămas şi cel mai probabil va mai rămâne neschimbată din punct de vedere legislativ şi în perioada următoare în urma deciziei de a evita un infringement, care ar fi însemnat o amendă usturătoare, în loc să profite toţi actorii pieţei de o nouă lege RCA care să contribuie la îmbunătăţirea şi concretizarea fundaţiei unei pieţe RCA stabile.
08:45
Bursă. Unde îşi plasează românii banii: subscrieri de 2,2 mld. lei la închiderea emisiunii de titluri de stat Fidelis din octombrie, uşor peste nivelul ediţiei anterioare. Investitorii, atraşi din nou de tranşele denominate în euro Ziarul Financiar
Cea mai recentă emisiune de titluri de stat Fidelis, derulată de Ministerul Finanţelor între 10 şi 17 octombrie, la dobânzi de până la 8,2% pe an în lei şi 6,5% pe an în euro, s-a încheiat cu subscrieri de 946,4 mil. lei şi 245,9 mil. euro, deci un total de 2,2 mld. lei, conform datelor agregate de ZF.
Acum 12 ore
07:15
Bernhardt Interiors – Arta mobilierului de lux, acum în România Ziarul Financiar
06:15
Întrebarea la care trebuie să se răspundă în cazul exploziei din Rahova: De ce reprezentanţii Distrigaz/Engie, care au fost la faţa locului cu 24 de ore înainte, nu s-au asigurat că nimeni nu putea da drumul la gaz în condiţii de risc? Ziarul Financiar
Întrebarea principală la care trebuie să se răspundă în cazul exploziei din Rahova este de ce reprezentanţii Distrigaz/Engie, companie cu capital francez care deţine monopolul distribuţiei de gaz în partea de sud a ţării, nu s-au asigurat că nimeni nu putea da drumul la gaz să fie folosit în condiţii de risc, odată ce fuseseră apelaţi cu 24 de ore înainte de explozie?
06:15
Bursă. Listarea Cris-Tim începe cu dreptul: investitorii de retail au subscris în prima zi acţiuni de aproape 10 milioane de euro Ziarul Financiar
Oferta de vânzare de acţiuni a producătorului de mezeluri Cris-Tim la Bursa de Valori Bucureşti (viitor simbol CFH), prin care una dintre cele mai vechi afaceri antreprenoriale româneşti urmăreşte să atragă 105 mili­oane de lei printr-o majorare de capital şi alte 367 mili­oane de lei prin vânzarea de acţiuni ale acţionarului majoritar a început cu dreptul.
Acum 24 ore
01:30
Discuţia nu este dacă salariul minim brut pe economie trebuie/poate să se majoreze sau nu anul viitor, ci cât de repede trebuie să ajungă la 5.000 de lei Ziarul Financiar
01:30
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Angajatorul redevine rege după mulţi ani în care angajatul a fost rege. Dar este o victorie a la Pyrus, nimeni nu se bucură de ea Ziarul Financiar
01:15
Creşterea salariului minim trebuie să ajungă cât mai repede la 5.000 de lei Ziarul Financiar
01:00
Creşterea salariului minim tebuie să ajungă cât mai repede la 5.000 de lei Ziarul Financiar
00:15
Preşedintele Poloniei aprobă o nouă lege ce elimină obligativitatea plăţii impozitului pe venit pentru părinţii cu doi copii Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.