Deși Trump a „înjurat tot timpul” și l-a presat să se înțeleagă cu Putin pentru că „Ucraina va fi distrusă”, Zelenski vede altfel întâlnirea de la Casa Albă
HotNews.ro, 20 octombrie 2025 17:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris întâlnirea lui de săptămâna trecută cu Donald Trump ca fiind un succes care a dus la progrese în achiziționarea de noi sisteme de apărare antiaeriană, în contrast cu relatările…
Acum 5 minute
18:20
Explozie la bordul unui vas care transporta GPL în Golful Aden. Doi marinari sunt daţi dispăruţi. „Un pericol pentru navigaţia din zonă” # HotNews.ro
O operaţiune de salvare era în desfăşurare, luni, în Golful Aden, unde o explozie s-a produs sâmbătă la bordul petrolierului MV Falcon, care transportă gaz petrolier lichefiat (GPL) şi care era în continuare în flăcări,…
18:20
CCR declară neconstituțională testarea cu poligraful a angajaților din ANAF, Oficiul pentru Jocuri de Noroc și vămi # HotNews.ro
Curtea Constituțională a declarat ca neconstituționale trei articole din Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice, unul dintre proiectele pentru care guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea. Cele trei articole se…
18:20
Cristian Tudor Popescu critică CCR după decizia privind „pensiile nerușinate”: „Noi, Justiția, suntem singurii care avem privilegiul de a ne bate joc de cetățenii acestei țări” # HotNews.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat în termeni duri decizia de luni a Curții Constituționale privind respingerea proiectului de lege ce prevedea reforma pensiilor magistraților, afirmând că CCR a blocat al doilea tur al alegerilor…
Acum 15 minute
18:10
Polemică pe rețelele de socializare după marșul „Împreună pentru Siguranța Femeilor”. „Un marș confiscat, un mesaj deturnat” / Ce spun organizatorii # HotNews.ro
Peste 12.000 de oameni au participat la marșul „Împreună pentru Siguranța Femeilor!” din București, iar manifestații au avut loc și în alte orașe din țară, unde oamenii au vrut să atragă atenșția asupra cazurilor de…
18:10
Ce spune Sorin Grindeanu întrebat despre o demisie a luii Ilie Bolojan după decizia CCR privind pensiile magistraților / Ședință a Coaliției marți, pentru a decide ce va face Guvernul # HotNews.ro
Coaliția se va întruni marți în prima ședință după decizia Curții Constituționale de a respinge legea privind modificarea sistemului de pensii ale magistraților, a anunțat Sorin Grindeanu. Întrebat dacă, în opinia sa, se impune demisia…
Acum 30 minute
18:00
Acum o oră
17:50
Ungaria vrea să intre pe piața roboților umanoizi și arată spre experiența sa din sectorul auto # HotNews.ro
„Lumea a investit deja sume uriașe de bani în inteligența artificială și acum este nerăbdătoare să vadă o rentabilitate a acestei investiții. Pentru a atinge acest obiectiv, inteligența artificială (AI), care există în prezent mai…
17:50
Câteva zeci de trenuri CFR Călători vor fi anulate începând de marți, din cauza datoriilor pe care operatorul le are față de CFR Infrastructură. Alte suspendări urmează în noiembrie # HotNews.ro
CFR SA, manager al infrastructuri feroviare, anunță că peste 40 de trenuri CFR Călători vor fi suspendate temporar începând cu data de 21 octombrie, iar în noiembrie urmează o altă rundă de suspendări. CFR SA…
17:50
17:30
Serviciile de informații din Olanda trimit mai puține date către SUA. „Uneori nu mai comunicăm anumite lucruri” # HotNews.ro
Serviciile de informaţii olandeze au recunoscut pentru prima oară că transmit mai puţine informaţii colegilor lor din SUA, din cauza îngrijorărilor crescânde cu privire la politizarea acestora şi la problema respectării drepturilor omului sub preşedintele…
17:30
Clubul CFR 1907 Cluj şi preşedintele Cristian Balaj au ajuns la un acord privind încetarea amiabilă a colaborării, a anunţat luni clubul clujean. Venit în Gruia în toamna anului 2021, fostul arbitru Cristian Balaj a…
Acum 2 ore
17:20
Un avion de vânătoare al Chinei a tras rachete de semnalizare aproape de un P-8A Poseidon al Australiei / Beijingul denunță „o încălcare gravă a suveranității” # HotNews.ro
Australia a transmis Beijingului o notă în care și-a exprimat îngrijorarea după ce un avion de vânătoare chinez a lansat rachete de semnalizare în apropierea unuia dintre avioanele sale de patrulare maritimă, a anunțat luni…
17:20
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce CCR a picat legea privind pensiile magistraților # HotNews.ro
Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate, afirmă președintele României, după ce CCR a picat legea privind modificarea sistemului de pensii ale magistrailor. Nicușor Dan mai spune că „imediat după publicarea deciziei Curții Constituționale va fi…
17:20
Explozia din Rahova: ANAF susține că firma care avea contract cu blocul pentru revizia gazelor era inactivată fiscal de câteva luni # HotNews.ro
ANAF a inactivat fiscal societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz) încã de la jumãtatea anului curent, se arată într-un comunicat al Fiscului. Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz) este despre care locatarii blocului din Rahova care a explodat vineri spun…
17:10
Poliția din Moscova folosește tehnologia de recunoaștere facială pentru a-i reține pe rușii care evită și contestă ordinele de înrolare în armată, a avertizat o organizație pentru drepturile omului citată de publicația independentă The Moscow…
17:10
Fost judecător CCR explică decizia Curții privind pensiile magistraților: „E ceva ușor să pice o lege pe condiții de formă. Dacă nu o are, o picăm și cu asta basta” # HotNews.ro
Procesul privind proiectul de lege care modifică pensiile magistraților trebuie reluat de la zero, a explicat, pentru HotNews, fostul judecător CCR, Petre Lăzăroiu. Acesta este de părere că, dincolo de aspectele ce țin de respectarea…
17:10
Ce propune Kelemen Hunor după ce legea privind pensiile magistraților a fost respinsă de CCR: „Ar închide pentru multă vreme acest subiect” # HotNews.ro
Guvernul ar trebui să reia procedura pentru proiectul privind pensiile magistraților, consideră președintele UDMR, Kelemen Hunor, care afirmă că ar organiza un referendum pe tema vârstei de pensionare. „Am văzut decizia CCR prin care ei…
17:00
ULTIMA ORĂ Modificare majoră – Casele de până la 150 de metri pătrați vor putea fi ridicate fără autorizație de construire # HotNews.ro
Casele de până la 150 de metri pătrați din rural și anexele din mediul rural și urban vor putea fi ridicate fără autorizație. Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a explicat cum vor…
17:00
DOCUMENT. Ministerul Muncii a cerut avizul CSM pentru proiectul de modificare a pensiilor magistraților, dar „Bolojan a preferat să nu-l mai aștepte” – surse guvernamentale # HotNews.ro
Ministerul Muncii a cerut, pe data de 20 august, avizul CSM pentru proiectul de Lege privind modificarea pensiilor de serviciu, potrivit unui document obținut pe surse politice de HotNews. A revenit cu o adresă după…
16:50
NASA acuză compania spațială a lui Elon Musk de întârzieri în programul pentru revenirea pe Lună și amenință că îi va lua contractul de teama chinezilor # HotNews.ro
Administratorul NASA a declarat luni că agenția spațială americană va deschide concurenței contractul pentru misiunea sa lunară Artemis 3 pentru a permite altor companii să vină cu oferte după ce SpaceX, compania aerospațială a lui…
16:50
Reacție rapidă după ce Curtea Constituțională a respins legea privind pensiile magistraților: „Bolojan poate demisiona, dar dosarul cu șină, niciodată” # HotNews.ro
Motivele invocate de CCR vizează lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii, conform surselor HotNews. CCR a hotărât că reforma salariilor magistraților nu poate începe pentru că a lipsit o formalitate. Să optimizezi nu se poate.…
16:50
VIDEO Ce urmează după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților. „Procedura în Parlament se poate relua de la zero” # HotNews.ro
Gabriel Andronache, liderul grupului PNL de la Camera Deputaților, a spus că procedura privind reforma pensiilor speciale ale magistraților se poate relua de la bun început, dacă motivarea deciziei CCR va arăta că respingerea legii…
16:50
„Nicio pierdere de legitimitate”. Reacția unui sfătuitor al președintelui Nicușor Dan după ce CCR a picat proiectul privind pensiile magistraților # HotNews.ro
„Nu există nicio pierdere de legitimitate și niciun temei constituțional pentru ca premierul să își depună mandatul dacă un proiect este declarat neconstituțional”, a reacționat luni Ludovic Orban, consilier al președintelui Nicușor Dan, după decizia…
16:40
Ayatollahul Khamenei îl ironizează pe Trump, care e convins că programul nuclear iranian a fost distrus: „Visează în continuare!” # HotNews.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a afirmat luni că preşedintele american Donald Trump – a cărui ţară a efectuat în iunie, împreună cu Israelul, bombardamente împotriva Iranului – „visează” dacă el crede că…
16:30
Ministrul de Finanțe, despre decizia CCR: „Nu este un impact fiscal foarte mare”. Cum a reacționat la o întrebare despre o eventuală preluare a funcției de premier # HotNews.ro
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare a spus că respingerea de către Curtea Constuțională a reformei pensiilor speciale ale magistraților nu va avea un impact major finanțelor publice în 2026, însă ar putea afecta acceptarea unei…
16:30
Dominic Fritz, după ce Curtea Constituțională a respins legea privind pensiile magistraților: Guvernul nu va renunța la „desființarea acestor privilegii” # HotNews.ro
Președintele USR, partid care face parte din coaliția de guvernare, a avut o primă reacție la decizia CCR de a declara neconstituțională legea pensiilor magistraților: „Majoritatea românilor cere să fie eliminată această nedreptate, iar noi,…
Acum 4 ore
16:20
Legea privind pensiile magistraților, picată la CCR. Cum s-a împărțit votul. Cine sunt judecătorii care au votat pentru admiterea sesizării ICCJ # HotNews.ro
Curtea Constituțională a admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție pe legea care modifică sistemul de pensii pentru judecători și procurori și pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în…
16:20
„Decizie unilaterală”. Ce spune șeful Senatului despre eventuala demisie a lui Bolojan pe fondul hotărârii CCR privind pensiile magistraților # HotNews.ro
„Nu are niciun motiv să își dea demisia”, a afirmat luni președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, în contextul deciziei Curții Constituționale privind respingerea proiectului de lege ce prevedea reforma pensiilor magistraților, referitor la posibila plecare…
16:10
Decizia CCR a aruncat în aer un jalon PNRR de 231 de milioane de euro, potrivit Guvernului. Ce poate urma acum # HotNews.ro
Un jalon PNRR de sute de milioane de euro depinde de reforma pensiilor magistraților, respinsă luni de Curtea Constituțională (CCR), a spus recent premierul Ilie Bolojan, care a fost acuzat de Consiliul Superior al Magistraturii…
16:10
Furtul de la Luvru i-a jefuit pe toți francezii, „morți, vii și pe copiii nenăscuți”, deplânge un membru al dinastiei Bonaparte # HotNews.ro
„Au jefuit o întreagă națiune: pe morți, pe cei vii și pe copiii nenăscuți”, denunță acest descendent al celebrului împărat francez în comentarii făcute pentru Le Figaro. Patru hoți au furat duminică o parte dintre…
16:00
Compania furnizoare de electricitate Hidroelectrica a fost amendată cu 5.000 de euro pe motiv că a încălcat regulamentul GDPR de protecție a datelor personale, scrie site-ul Starf-Up Cafe. Mai precis, Autoritatea Națională de Supraveghere a…
15:50
Un vicepreședinte PSD tocmai și-a anunțat demisia din partid și din Parlament: „Economia este în pragul colapsului” # HotNews.ro
Senatorul PSD Florin Jianu, care este și vicepreședinte al partidului, și-a anunțat, luni, demisia din Parlament și din toate funcțiile politice, scrie site-ul Start-Up Cafe. „În contextual actual, când tensiunile politice sunt extrem de mari…
15:50
George Simion, mesaj către Bolojan după ce legea privind pensiilor magistraților a fost respinsă de CCR # HotNews.ro
Liderul AUR, George Simion, îi cere demisia premierului Ilie Bolojan, după ce Curtea Constituţională a admis pe formă sesizarea de neconstituționalitate depusă de Înalta Curte în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a…
15:40
Temperaturile medii anuale din România au crescut cu 3 grade în ultimele decenii. Previziuni sumbre pentru finalul secolului # HotNews.ro
România s-a încălzit accelerat în ultimele decenii, cu o creştere a temperaturii medii anuale de 3,01 grade Celsius faţă de perioada 1971-2000, iar anii 2023 şi 2024 au fost cei mai călduroşi din întreaga istorie…
15:30
Val de teorii conspiraționiste după explozia blocului din Rahova. SRI avertizează: „Campanie de dezinformare coordonată” # HotNews.ro
Serviciul Român de Informații atrage atenția luni că pe rețelele de socializare circulă „numeroase teorii ale conspirației” și dezinformări care au vizat oficiali și instituții ale statului, după explozia blocului din Calea Rahovei, soldată cu…
15:30
Un bărbat s-a îmbrăcat în asistentă medicală și a lucrat câteva luni într-un spital din Marea Britanie: „Numele meu este Joyce, dar sunt bărbat” # HotNews.ro
Un bărbat din Nigeria a împrumutat identitatea unei prietene pentru a îngriji pacienți grav bolnavi în secția de urgențe a unui spital din Marea Britanie, scrie Daily Mail. Lucius Njoku, în vârstă de 33 de…
15:30
BNR explică în 10 puncte de ce nu-ți scad ratele. Taxele mai mari s-au transmis rapid în prețuri iar inflația mare nu-i lasă spațiu de manevră # HotNews.ro
Banca Națională a României (BNR) a decis, în ședința din octombrie, menținerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,5%, în contextul unei inflații care a urcat la aproape 10% în vară. Totodată, banca centrală a…
15:30
Explozia din Rahova: Autoritățile au extins perimetrul supus cercetărilor. Distrigaz amână repornirea gazelor pe mai multe străzi din Rahova # HotNews.ro
Distrigaz Sud Reţele a anunţat, luni după-masă, că nu mai poate fi realiza lucrările de repunere în funcțiune a clienților amplasați pe mai multe străzi din Rahova. Motivul invocat de compania de distribuţie este că…
15:30
BREAKING Legea Guvernului Bolojan de modificare a pensiilor magistraților, respinsă de Curtea Constituțională # HotNews.ro
Cei nouă judecători ai CCR au admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție pe legea care modifică sistemul de pensii pentru judecători și procurori și pentru care Guvernul Bolojan și-a…
15:10
VIDEO. O rochie cu decolteu adânc stârnește furie într-una dintre cele mai restrictive țări din lume la adresa femeilor: „Ea este liberă pentru că tatăl ei are putere” # HotNews.ro
Consilierul ayatollahului Ali Khamenei, care a ajutat la organizarea represiunii împotriva protestatarilor împotriva hijabului obligatoriu, a stârnit indignare în Iran după ce și-a lăsat fiica să se căsătorească într-o rochie cu decolteu, scrie tabloidul britanic…
15:00
Schimb de replici pe tema „corectitudinii poltice” după ce s-a întâmplat pe cel mai mare stadion al României # HotNews.ro
Așa cum fac și microbiștii, Udrea și Tolontan s-au uitat la derby și fiecare a înțeles ce a vrut. Dinamo – Rapid 0-2 a marcat căderea recordului de spectatori ai Superligii, cu 34.700 de spectatori…
14:50
Ministra Oana Țoiu: Rusia nu a cerut până acum României liberă trecere pentru avionul lui Putin # HotNews.ro
România nu a primit până în prezent nicio solicitare de survol în contextul unei eventuale deplasări a preşedintelui rus Vladimir Putin la summitul anunţat la Budapesta, a declarat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, la…
14:50
Fiul legendarului fotbalist Stuart Pearce a murit tragic într-un accident cu tractorul, scrie Daily Mail. Fostul internațional englez este îndoliat după ce fiul său, Harley Pearce, a pierdut controlul vehiculului agricol pe un drum de…
14:40
Trei giganți ai industriei aerospațiale europene au ajuns la un acord istoric pentru a-și uni afacerile amenințate de ascensiunea SpaceX # HotNews.ro
Grupurile europene din domeniul aerospațial Leonardo, Airbus și Thales au ajuns la un acord-cadru privind o fuziune propusă a afacerilor lor de sateliți, au declarat luni pentru Reuters două surse familiare cu situația. Leonardo urmează…
14:40
Președintele AUR a declarat, luni, întrebat în ce condiții partidul său ar face alianță cu PSD, că ar susține orice guvern atât timp cât premier va fi Călin Georgescu. Luni, la Parlament, după ce a…
14:40
Două dintre cele mai populare batoane de ciocolată din Marea Britanie nu mai pot fi numite ciocolată dintr-un motiv simplu # HotNews.ro
Două ciocolate britanice îndrăgite nu mai sunt clasificate ca „ciocolată” – deoarece conțin foarte puțin cacao, scrie ziarul britanic Daily Mail. Batoanele Club și Penguin trebuie să fie etichetate acum ca „cu aromă de ciocolată”,…
14:30
O explozie care nu a fost urmată de incendiu s-a produs, luni după-amiază, la rafinăria Lukoil din Ploieşti, care se află în această perioadă în lucrări de revizie. Deflagrația a rănit un bărbat de 57…
14:30
Mai mulți foști angajați ai NATO, vizați de dosare de corupție. Arestări și percheziții # HotNews.ro
În mai multe țări europene, foști angajați ai NATO sunt anchetați pentru corupție, după ce agenția de achiziții a alianței, NSPA, a alertat autoritățile americane, ceea ce a dus la punerea sub acuzare în Statele…
Acum 6 ore
14:20
Anunț „foarte important” pentru apărarea aeriană a Ucrainei: „Pregătim cumpărarea a 25 de sisteme Patriot” # HotNews.ro
Ucraina pregătește un contract pentru achiziționarea a 25 de sisteme de apărare aeriană Patriot, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, mutare care ce ar reprezenta un impuls enorm pentru capacitatea Kievului de a se apăra împotriva…
14:20
Temperaturile urcă până la 26 de grade, apoi vremea se răcește brusc. Ce arată prognoza pentru următoarele două săptămâni # HotNews.ro
Vremea se va încălzi treptat zilele următoare, cu temperaturi ce vor atinge până la 26 de grade la mijlocul săptămânii. Ulterior însă, de săptămâna viitoare, vremea se va răci din nou și sunt așteptate ploi,…
