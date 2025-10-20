ANP: Drepturile băneşti ale poliţiştilor de penitenciare nu sunt în pericol de diminuare şi vor fi asigurate integral / Reorganizarea, discutată cu sindicatele / Singura soluţie validată - fuzionarea penitenciarelor-spital Rahova şi Jilava

17:50

Potrivit noilor date şi analize ale Băncii Naţionale a României (BNR), rata anuală a inflaţiei va ajunge pe un platou la finele trimestrului III şi va descreşte foarte lent în ultimele trei luni ale anului curent. Conducerea BNR evidenţiază majorările substanţiale înregistrate de rata anuală a inflaţiei în primele două luni ale trimestrului III 2025, în urma cărora aceasta a urcat în august la 9,85%, peste nivelul prognozat, de la 5,66% în iunie, în contextul expirării la 1 iulie a schemei de plafonare a preţului la energia electrică şi al majorării începând cu 1 august a cotelor de TVA şi a accizelor corespunzător pachetului de măsuri fiscal-bugetare adoptat în iulie. De asemenea, membrii Consiliului de administraţie al BNR au concluzionat că majorarea cotelor de TVA a fost transferată într-o foarte mare măsură asupra preţurilor de consum. Banca centrală a publicat luni minuta şedinţei de politică monetară a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din 8 octombrie 2025.