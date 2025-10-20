Președintele Nicușor Dan: Reforma pensiilor magistraților e o prioritate, nu un atac la justiție

Newsweek.ro, 20 octombrie 2025 17:50

Reforma pensiilor magistraților rămâne unul dintre cele mai dezbătute subiecte din spațiul public, d...

Acum 5 minute
18:20
Țările UE vor conveni pe termenul-limită 2028, pentru interzicerea gazelui lichefiat din Rusia Newsweek.ro
Țările UE vor conveni asupra termenului-limită pentru anul 2028, pentru interzicerea gazelui lichefi...
Acum 15 minute
18:10
Țara UE cu 1.000.000 români cere eliminarea trecerii la ora de iarnă. Dăunează sănătății Newsweek.ro
Președintele Guvernului, Pedro Sánchez, a propus luni, în cadrul Consiliului European, eliminarea sc...
Acum o oră
17:50
US Air Force pierd din superioritatea aeriană. Anual, casează 250 de avioane, dar aduc numai 90 Newsweek.ro
Experții americani autorizați avertizează că „Forțele Aeriene ale SUA sunt la limita capacităților l...
17:50
17:30
Lia Savonea, după decizia CCR privind pensie speciale: „Justiția nu se negociază” Newsweek.ro
Lia Savonea a transmis, după decizia CCR privind pensiile speciale, că admiterea excepției de necons...
Acum 2 ore
17:20
Președintele Senatului, după hotărârea CCR: O soluție ar putea fi și angajarea din nou a răspunderii Newsweek.ro
Mircea Abrudean, președintele Senatului, a declarat, după decizia CCR privind pensiile speciale că I...
17:20
Guvernul italian vrea să elimine anumite scutiri de impozit. Îi vizează și pe românii de acolo Newsweek.ro
Guvernul italian intenţionează să pună capăt unei scutiri de impozit de care beneficiază închirieril...
17:00
Nivelurile de CO2 din atmosfera Pământului, la cel mai înalt nivel din istorie. Ce spun specialiștii Newsweek.ro
Organizația Meteorologică Mondială (WMO) a raportat că nivelurile de dioxid de carbon din atmosfera ...
17:00
Dragos Pîslaru, după decizia CCR: „Reforma pensiilor speciale nu este un moft” Newsweek.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a reacționat la decizia CCR de a re...
17:00
Transfăgărășanul și Transalpina, închise de astăzi din cauza ninsorilor. CNAIR anunță zonele oprite Newsweek.ro
Transfăgărășanul și Transalpina, închise de astăzi din cauza ninsorilor. CNAIR anunță sectoarele de ...
16:50
USR vrea modificarea Constituției după decizia CCR privind pensiile speciale. Să găsim rezolvare Newsweek.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat după ce Curtea Constituțională a admis sesizarea ÎCCJ ...
16:50
Circulația mai multor trenuri de călători, oprită din cauza unei datorii de peste 100 milioane lei Newsweek.ro
Circulația mai multor trenuri de călători, oprită din cauza unei datorii de peste 100 milioane lei. ...
16:40
Rusia nu a cerut autorizație pentru ca avionul lui Putin să tranziteze spațiul aerian românesc Newsweek.ro
Rusia nu a cerut autorizație pentru ca avionul lui Vladimir Putin să tranziteze spațiul aerian român...
16:30
Prima reacție din Guvern după decizia CCR privind pensiile speciale. Nazare: „Va avea efecte” Newsweek.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a comentat decizia CCR privind pensiile speciale și a spus c...
Acum 4 ore
16:20
SRI atrage atenția asupra unui fake news privind explozia de la Rahova. Există mai multe conspirații Newsweek.ro
SRI atrage atenția asupra unui fake news privind explozia de la Rahova. Există mai multe conspirații...
16:10
3 judecători CCR care au votat contra pensiilor speciale au pensii între 30.000 și 70.000 lei Newsweek.ro
CCR a decis cu 5 voturi în favoare și 4 împotrivă să nu sen taie pensiile speciale. 3 din cei 5 jude...
15:50
A început „Școala altfel”. Părinții sunt nemulțumiți că nu mai merg copiii în excursii plătite de ei Newsweek.ro
Unii elevi sunt în „Școala altfel”. Adică nu fac ore propriu-zis ci o serie de activități tematice. ...
15:40
Germania și Olanda cheltuiesc 4.000.000.000$ pe blindate. România, 3.000.000.000$ pe mașini de luptă Newsweek.ro
Germania și Olanda urmează să achiziționeze sute de vehicule de luptă pentru infanterie cu roți Jack...
15:30
Sorin Grindenau și-a depus candidatura pentru președinția PSD. Cine face parte din echipa sa? Newsweek.ro
Sorin Grindeanu și-a depus candidatura pentru președinția PSD. El are și o listă cu cei care vor fac...
15:30
Plata pensiilor în pericol după ce CCR nu a tăiat pensiile speciale. Economist: Scenariu de coșmar Newsweek.ro
Economiștii avertizează asupra unui scenariu de coșmar. Plata celor 4.600.000 de pensii contributive...
15:20
Ucraina cumpără 25 de sisteme Patriot din SUA. Europa ar putea trimite rachete Tomahawk Newsweek.ro
Președintele Volodimor Zelenski a anunțat că Ucraina va semna un contract cu Statele Unite pentru 25...
15:10
De ce s-a întâlnit Nicușor Dan cu Magnus Brunner la Cotroceni? Președintele: „I-am mulțumit” Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu Magnus Brunner, comisarul european pentru afaceri interne ș...
14:50
75% dintre români consideră norocul important în viață. Câți spun că li s-au adeverit superstițiile Newsweek.ro
75,3% dintre români consideră că norocul este important în viață, iar 41,6% spun că au avut o întâmp...
14:30
Cât costă să-ți montezi o centrală termină în apartament în 2025. Prețuri, avize și costuri ascunse Newsweek.ro
Tot mai mulți români renunță la sistemele centralizate și aleg să monteze o centrală termică proprie...
Acum 6 ore
14:20
Explozie în incinta rafinăriei Lukoil din Ploieşti. Un bărbat a fost rănit Newsweek.ro
O explozie neurmată de incendiu s-a produs, luni după-amiază, în incinta rafinăriei Lukoil din Ploie...
14:00
Spania vrea ca UE să renunțe la schimbarea orei din 2026. Ce spune premierul Pedro Sánchez Newsweek.ro
Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat pe X că guvernul său are de gând să propună eliminarea sch...
13:40
Meteo. Vreme cu toane la final de octombrie. Prognoza pe regiuni pentru următoarele două săptămâni Newsweek.ro
Meteo. Vreme cu toane la final de octombrie. Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza...
13:20
200 de blocuri vor fi afectate de lucrări de reparaţii la reţeaua de termoficare în zilele următoare Newsweek.ro
Apa caldă şi căldura vor fi oprite temporar la aproximativ 200 de blocuri din sectoarele 1, 2, 4, 5 ...
13:10
UE taie „banii” pentru mașinăria de ucis a lui Putin. Adio gaz rusesc pentru Ungaria și Slovacia Newsweek.ro
Uniunea Europeană pregătește o lege care va opri complet furnizarea de gaze rusești către Ungaria și...
13:00
Când va fi virat un bonus de 400 lei la pensie pentru 2.500.000 pensionari? Ministrul Muncii spune Newsweek.ro
În ce zi va fi virat un bonus de 400 lei la pensie pentru 2.500.000 pensionari? Ministrul Muncii, Fl...
12:50
Doi români și-au luat modelul special BMW M dedicat lui „Il dottore” la 46 de ani: 200.000 € bucata Newsweek.ro
Două dintre cele 96 de modele speciale BMW M dedicate fenomenalului pilot Valentino Rossi, „Il dotto...
12:30
Israelul a atacat din nou Gaza. Sunt deja 44 de morți. Armistițiul și ajutorul umanitar, suspendate Newsweek.ro
Israelul a reluat duminică bombardamentele asupra Fâșiei Gaza, acuzând Hamas că a încălcat armistiți...
Acum 8 ore
12:20
VIDEO Escrocii cibernetici primesc o lovitură de la Europol. 40.000 de cartele SIM false, anihilate Newsweek.ro
O zi de acțiune desfășurată în Letonia a dus la arestarea a cinci infractori cibernetici de național...
12:10
Fata unui fost șef SRI cu 70.000 lei salariu acuzată de mită. A donat familiei 3 case, 2 terenuri Newsweek.ro
Ioana Timofte este fiica fostului duirector al SRI Radu Timofte. Ea avea un salariu de 70.000 de lei...
12:00
Construcția unui nou pod peste Dunăre, blocată de lilieci și ciocănitoare. Sunt specii protejate Newsweek.ro
Construcția unui nou pod peste Dunăre la Mauthausen, în Austria, este blocată din cauza prezenței în...
11:40
Un oltean și-a omorât soția cu toporul, a aruncat-o într-o fântână și s-a sinucis Newsweek.ro
O ceartă în grădină s-a transformat într-o crimă oribilă, urmată de suicid. Un oltean și-a omorât so...
11:30
VIDEO HIMARS a spulberat un centru de comandă rusesc în Novopavlovsk. Peste 30 de ofițeri, nimiciți Newsweek.ro
Forțele Armate ale Ucrainei au lansat un atac de precizie devastator asupra unui centru de comandă r...
11:20
VIDEO Știm când se va „zbura” pe autostradă de la București la Focșani. Mai sunt 14 km de terminat Newsweek.ro
Veste bună, pentru șoferi! În curând, vor scăpa de înghesuiala și riscurile de pe șosele și vor pute...
11:10
Escrocheriile în online par de neoprit. Expert: O interfață profesională nu este garanția siguranței Newsweek.ro
Escrocheriile online par de neoprit. Hackerii clonează site-uri și fură datele personale ale celor c...
10:50
Ce argumente au judecătorii CCR să nu taie pensiile speciale? Șanse uriașe ca legea să nu treacă Newsweek.ro
CCR decide azi dacă legea care taie pensiile speciale este constituțională. Potrivit unor specilaișt...
10:40
Incendiu devastator la un bloc de 10 etaje din Lyon, Franța. Sunt 4 morți și 10 răniți Newsweek.ro
Patru oameni au murit iar alți 10 sunt răniți după ce un bloc de 10 etaje din Lyon, Franța, a luat f...
10:30
Polițiștii de penitenciar încep protestele. Ce revendicări au: „Nu vom accepta” Newsweek.ro
Sindicaliștii din sistemul penitenciar au anunțat proteste. Ei sunt nemulțumiți de reorganizările an...
Acum 12 ore
10:20
Sprijin la pensie de 125 lei, cu ocazia Crăciunului. Ce oraș oferă bani pentru pensionari Newsweek.ro
Un oraș din România oferă pensionarilor și persoanelor defavorizate un sprijin de 125 de lei, cu oca...
10:10
Ce decizie a luat Distrigaz după explozia din Rahova? Unde repornește alimentarea cu gaz? Newsweek.ro
Distrigaz a decis reluarea alimentării cu gaze în cea mai mare parte din cartierul Rahova. Pe străzi...
10:00
Două tenismene românce, în TOP 50 WTA. Jaqueline Cristian a urcat pe 42, Sorana Cîrstea, pe 45 Newsweek.ro
După turneul de tenis de la Osaka, Japonia, două tenismene românce au urcat în TOP 50 WTA. Jaqueline...
09:50
Covid Stratus, noua tulpină care provoacă dureri de dinți și maxilar. Avertismentul medicilor Newsweek.ro
Medicii trag un nou semnal de alarmă privind apariția variantei Covid Stratus, o tulpină care provoa...
09:40
Agenția de stat cu 136.000.000 lei datorii are 3.200 de angajați. Directorul are salariu 16.300 lei Newsweek.ro
Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare avea o datorie de peste 136.00.000 de lei. Agenția are pe...
09:30
Donald Tusk, reacție după întâlnirea Trump–Zelenski: „Concilierea agresorului nu aduce pacea” Newsweek.ro
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a criticat dur ideea lui Trump ca Ucraina să facă concesii teritori...
09:20
Sprijin de 15.000 lei pentru viitoarele mame. Cum obții banii de la stat Newsweek.ro
Ministerul Muncii a anunțat demararea înscrierilor în Programul social de interes național de susțin...
09:10
Zelenski cere Europei „măsuri decisive” contra Rusiei, după refuzul lui Trump de a-i trimite arme Newsweek.ro
După o nouă vizită tensionată la Washington în care Trump l-a amenințat cu „distrugerea Ucrainei” și...
