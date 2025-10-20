Președintele Nicușor Dan: Reforma pensiilor magistraților e o prioritate, nu un atac la justiție
Newsweek.ro, 20 octombrie 2025 17:50
Reforma pensiilor magistraților rămâne unul dintre cele mai dezbătute subiecte din spațiul public, d...
• • •
Acum 5 minute
18:20
Țările UE vor conveni pe termenul-limită 2028, pentru interzicerea gazelui lichefiat din Rusia # Newsweek.ro
Țările UE vor conveni asupra termenului-limită pentru anul 2028, pentru interzicerea gazelui lichefi...
Acum 15 minute
18:10
Țara UE cu 1.000.000 români cere eliminarea trecerii la ora de iarnă. Dăunează sănătății # Newsweek.ro
Președintele Guvernului, Pedro Sánchez, a propus luni, în cadrul Consiliului European, eliminarea sc...
Acum o oră
17:50
US Air Force pierd din superioritatea aeriană. Anual, casează 250 de avioane, dar aduc numai 90 # Newsweek.ro
Experții americani autorizați avertizează că „Forțele Aeriene ale SUA sunt la limita capacităților l...
17:50
Președintele Nicușor Dan: Reforma pensiilor magistraților e o prioritate, nu un atac la justiție # Newsweek.ro
Reforma pensiilor magistraților rămâne unul dintre cele mai dezbătute subiecte din spațiul public, d...
17:30
Lia Savonea a transmis, după decizia CCR privind pensiile speciale, că admiterea excepției de necons...
Acum 2 ore
17:20
Președintele Senatului, după hotărârea CCR: O soluție ar putea fi și angajarea din nou a răspunderii # Newsweek.ro
Mircea Abrudean, președintele Senatului, a declarat, după decizia CCR privind pensiile speciale că I...
17:20
Guvernul italian vrea să elimine anumite scutiri de impozit. Îi vizează și pe românii de acolo # Newsweek.ro
Guvernul italian intenţionează să pună capăt unei scutiri de impozit de care beneficiază închirieril...
17:00
Nivelurile de CO2 din atmosfera Pământului, la cel mai înalt nivel din istorie. Ce spun specialiștii # Newsweek.ro
Organizația Meteorologică Mondială (WMO) a raportat că nivelurile de dioxid de carbon din atmosfera ...
17:00
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a reacționat la decizia CCR de a re...
17:00
Transfăgărășanul și Transalpina, închise de astăzi din cauza ninsorilor. CNAIR anunță zonele oprite # Newsweek.ro
Transfăgărășanul și Transalpina, închise de astăzi din cauza ninsorilor. CNAIR anunță sectoarele de ...
16:50
USR vrea modificarea Constituției după decizia CCR privind pensiile speciale. Să găsim rezolvare # Newsweek.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat după ce Curtea Constituțională a admis sesizarea ÎCCJ ...
16:50
Circulația mai multor trenuri de călători, oprită din cauza unei datorii de peste 100 milioane lei # Newsweek.ro
Circulația mai multor trenuri de călători, oprită din cauza unei datorii de peste 100 milioane lei. ...
16:40
Rusia nu a cerut autorizație pentru ca avionul lui Putin să tranziteze spațiul aerian românesc # Newsweek.ro
Rusia nu a cerut autorizație pentru ca avionul lui Vladimir Putin să tranziteze spațiul aerian român...
16:30
Prima reacție din Guvern după decizia CCR privind pensiile speciale. Nazare: „Va avea efecte” # Newsweek.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a comentat decizia CCR privind pensiile speciale și a spus c...
Acum 4 ore
16:20
SRI atrage atenția asupra unui fake news privind explozia de la Rahova. Există mai multe conspirații # Newsweek.ro
SRI atrage atenția asupra unui fake news privind explozia de la Rahova. Există mai multe conspirații...
16:10
3 judecători CCR care au votat contra pensiilor speciale au pensii între 30.000 și 70.000 lei # Newsweek.ro
CCR a decis cu 5 voturi în favoare și 4 împotrivă să nu sen taie pensiile speciale. 3 din cei 5 jude...
15:50
A început „Școala altfel”. Părinții sunt nemulțumiți că nu mai merg copiii în excursii plătite de ei # Newsweek.ro
Unii elevi sunt în „Școala altfel”. Adică nu fac ore propriu-zis ci o serie de activități tematice. ...
15:40
Germania și Olanda cheltuiesc 4.000.000.000$ pe blindate. România, 3.000.000.000$ pe mașini de luptă # Newsweek.ro
Germania și Olanda urmează să achiziționeze sute de vehicule de luptă pentru infanterie cu roți Jack...
15:30
Sorin Grindenau și-a depus candidatura pentru președinția PSD. Cine face parte din echipa sa? # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu și-a depus candidatura pentru președinția PSD. El are și o listă cu cei care vor fac...
15:30
Plata pensiilor în pericol după ce CCR nu a tăiat pensiile speciale. Economist: Scenariu de coșmar # Newsweek.ro
Economiștii avertizează asupra unui scenariu de coșmar. Plata celor 4.600.000 de pensii contributive...
15:20
Ucraina cumpără 25 de sisteme Patriot din SUA. Europa ar putea trimite rachete Tomahawk # Newsweek.ro
Președintele Volodimor Zelenski a anunțat că Ucraina va semna un contract cu Statele Unite pentru 25...
15:10
De ce s-a întâlnit Nicușor Dan cu Magnus Brunner la Cotroceni? Președintele: „I-am mulțumit” # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu Magnus Brunner, comisarul european pentru afaceri interne ș...
14:50
75% dintre români consideră norocul important în viață. Câți spun că li s-au adeverit superstițiile # Newsweek.ro
75,3% dintre români consideră că norocul este important în viață, iar 41,6% spun că au avut o întâmp...
14:30
Cât costă să-ți montezi o centrală termină în apartament în 2025. Prețuri, avize și costuri ascunse # Newsweek.ro
Tot mai mulți români renunță la sistemele centralizate și aleg să monteze o centrală termică proprie...
Acum 6 ore
14:20
O explozie neurmată de incendiu s-a produs, luni după-amiază, în incinta rafinăriei Lukoil din Ploie...
14:00
Spania vrea ca UE să renunțe la schimbarea orei din 2026. Ce spune premierul Pedro Sánchez # Newsweek.ro
Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat pe X că guvernul său are de gând să propună eliminarea sch...
13:40
Meteo. Vreme cu toane la final de octombrie. Prognoza pe regiuni pentru următoarele două săptămâni # Newsweek.ro
Meteo. Vreme cu toane la final de octombrie. Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza...
13:20
200 de blocuri vor fi afectate de lucrări de reparaţii la reţeaua de termoficare în zilele următoare # Newsweek.ro
Apa caldă şi căldura vor fi oprite temporar la aproximativ 200 de blocuri din sectoarele 1, 2, 4, 5 ...
13:10
UE taie „banii” pentru mașinăria de ucis a lui Putin. Adio gaz rusesc pentru Ungaria și Slovacia # Newsweek.ro
Uniunea Europeană pregătește o lege care va opri complet furnizarea de gaze rusești către Ungaria și...
13:00
Când va fi virat un bonus de 400 lei la pensie pentru 2.500.000 pensionari? Ministrul Muncii spune # Newsweek.ro
În ce zi va fi virat un bonus de 400 lei la pensie pentru 2.500.000 pensionari? Ministrul Muncii, Fl...
12:50
Doi români și-au luat modelul special BMW M dedicat lui „Il dottore” la 46 de ani: 200.000 € bucata # Newsweek.ro
Două dintre cele 96 de modele speciale BMW M dedicate fenomenalului pilot Valentino Rossi, „Il dotto...
12:30
Israelul a atacat din nou Gaza. Sunt deja 44 de morți. Armistițiul și ajutorul umanitar, suspendate # Newsweek.ro
Israelul a reluat duminică bombardamentele asupra Fâșiei Gaza, acuzând Hamas că a încălcat armistiți...
Acum 8 ore
12:20
VIDEO Escrocii cibernetici primesc o lovitură de la Europol. 40.000 de cartele SIM false, anihilate # Newsweek.ro
O zi de acțiune desfășurată în Letonia a dus la arestarea a cinci infractori cibernetici de național...
12:10
Fata unui fost șef SRI cu 70.000 lei salariu acuzată de mită. A donat familiei 3 case, 2 terenuri # Newsweek.ro
Ioana Timofte este fiica fostului duirector al SRI Radu Timofte. Ea avea un salariu de 70.000 de lei...
12:00
Construcția unui nou pod peste Dunăre, blocată de lilieci și ciocănitoare. Sunt specii protejate # Newsweek.ro
Construcția unui nou pod peste Dunăre la Mauthausen, în Austria, este blocată din cauza prezenței în...
11:40
O ceartă în grădină s-a transformat într-o crimă oribilă, urmată de suicid. Un oltean și-a omorât so...
11:30
VIDEO HIMARS a spulberat un centru de comandă rusesc în Novopavlovsk. Peste 30 de ofițeri, nimiciți # Newsweek.ro
Forțele Armate ale Ucrainei au lansat un atac de precizie devastator asupra unui centru de comandă r...
11:20
VIDEO Știm când se va „zbura” pe autostradă de la București la Focșani. Mai sunt 14 km de terminat # Newsweek.ro
Veste bună, pentru șoferi! În curând, vor scăpa de înghesuiala și riscurile de pe șosele și vor pute...
11:10
Escrocheriile în online par de neoprit. Expert: O interfață profesională nu este garanția siguranței # Newsweek.ro
Escrocheriile online par de neoprit. Hackerii clonează site-uri și fură datele personale ale celor c...
10:50
Ce argumente au judecătorii CCR să nu taie pensiile speciale? Șanse uriașe ca legea să nu treacă # Newsweek.ro
CCR decide azi dacă legea care taie pensiile speciale este constituțională. Potrivit unor specilaișt...
10:40
Incendiu devastator la un bloc de 10 etaje din Lyon, Franța. Sunt 4 morți și 10 răniți # Newsweek.ro
Patru oameni au murit iar alți 10 sunt răniți după ce un bloc de 10 etaje din Lyon, Franța, a luat f...
10:30
Sindicaliștii din sistemul penitenciar au anunțat proteste. Ei sunt nemulțumiți de reorganizările an...
Acum 12 ore
10:20
Sprijin la pensie de 125 lei, cu ocazia Crăciunului. Ce oraș oferă bani pentru pensionari # Newsweek.ro
Un oraș din România oferă pensionarilor și persoanelor defavorizate un sprijin de 125 de lei, cu oca...
10:10
Ce decizie a luat Distrigaz după explozia din Rahova? Unde repornește alimentarea cu gaz? # Newsweek.ro
Distrigaz a decis reluarea alimentării cu gaze în cea mai mare parte din cartierul Rahova. Pe străzi...
10:00
Două tenismene românce, în TOP 50 WTA. Jaqueline Cristian a urcat pe 42, Sorana Cîrstea, pe 45 # Newsweek.ro
După turneul de tenis de la Osaka, Japonia, două tenismene românce au urcat în TOP 50 WTA. Jaqueline...
09:50
Covid Stratus, noua tulpină care provoacă dureri de dinți și maxilar. Avertismentul medicilor # Newsweek.ro
Medicii trag un nou semnal de alarmă privind apariția variantei Covid Stratus, o tulpină care provoa...
09:40
Agenția de stat cu 136.000.000 lei datorii are 3.200 de angajați. Directorul are salariu 16.300 lei # Newsweek.ro
Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare avea o datorie de peste 136.00.000 de lei. Agenția are pe...
09:30
Donald Tusk, reacție după întâlnirea Trump–Zelenski: „Concilierea agresorului nu aduce pacea” # Newsweek.ro
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a criticat dur ideea lui Trump ca Ucraina să facă concesii teritori...
09:20
Ministerul Muncii a anunțat demararea înscrierilor în Programul social de interes național de susțin...
09:10
Zelenski cere Europei „măsuri decisive” contra Rusiei, după refuzul lui Trump de a-i trimite arme # Newsweek.ro
După o nouă vizită tensionată la Washington în care Trump l-a amenințat cu „distrugerea Ucrainei” și...
